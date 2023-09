Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 11 września 2023 r. (Dz. U. poz. 1951)

WYKAZ ODCINKÓW DRÓG ZALICZONYCH DO KATEGORII DRÓG KRAJOWYCH

1. Odcinek drogi gminnej - al. 25-lecia Wolności (od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 do ul. Jana Piwnika „Ponurego"), ul. Jana Piwnika „Ponurego" (od al. 25-lecia Wolności do ul. Kolejowej) w mieście Ostrowiec Świętokrzyski (w ciągu drogi krajowej nr 9).

2. Odcinek drogi gminnej - ul. Warzelnicza (od wjazdu do Portu do ul. Solnej), ul. Solna (od ul. Warzelniczej do ul. Żurawiej), ul. Żurawia (od ul. Solnej do ul. Toruńskiej), ul. Toruńska (od ul. Żurawiej do ul. Europejskiej), ul. Europejska (od ul. Toruńskiej do ul. 6 Dywizji Piechoty) oraz ulica bez nazwy (od ul. 6 Dywizji Piechoty do ronda Jerzego Patana) w mieście Kołobrzeg (w ciągu drogi krajowej nr 11).

3. Odcinek drogi - wschodnia obwodnica miasta Piły (od ul. Bydgoskiej do ul. Przemysłowej), odcinek drogi gminnej - ul. Przemysłowa (od wschodniej obwodnicy miasta Piły do al. Poznańskiej) w mieście Piła (w ciągu drogi krajowej nr 11).

4. Odcinek drogi powiatowej - ul. Wojska Polskiego (od ul. Obrońców Września 1939 roku do ul. Katowickiej) w mieście Jaworzno (w ciągu drogi krajowej nr 79).