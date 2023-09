§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, zgodnie z którymi organizacja producentów owoców i warzyw może zlecać realizację zadań, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2028) w § 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Organizacja producentów owoców i warzyw może zlecać zrzeszeniom tych organizacji i innym jednostkom organizacyjnym realizację zadań zmierzających do osiągnięcia celów określonych w art. 152 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.2)), jeżeli:".