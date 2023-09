§ 9.

1. Spis jest aktualizowany do dnia przekazania go przewodniczącemu obwodowej komisji do spraw referendum przez wpisanie osoby uprawnionej do udziału w referendum na dodatkowym formularzu spisu, lub skreślenie osoby uprawnionej do udziału w referendum ze spisu już sporządzonego.

2. Aktualizacji, o której mowa w ust. 1, podlegają obydwa egzemplarze spisu.

3. Przepisy § 2-5 stosuje się odpowiednio.