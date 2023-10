§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1194) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 3b dodaje się § 3c w brzmieniu:

„§ 3c. Przepisów dotyczących kar umownych określonych w rozdziale 4 załącznika do rozporządzenia nie stosuje się do umów w rodzaju ratownictwo medyczne w przypadku niespełniania wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy dotyczących zapewnienia lekarza systemu w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1541, 1560 i 1972) w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego w okresie:

1) od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 18 października 2023 r., pod warunkiem zapewnienia w składzie tego zespołu co najmniej dwóch osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu;

2) od dnia 19 października 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., pod warunkiem zapewnienia w składzie tego zespołu co najmniej trzech osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu.";

2) w załączniku:

a) w § 2:

- po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przedmiotem umów jest również realizacja przez podmioty prowadzące apteki zalecanych szczepień ochronnych, zgodnie z art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy.",

- ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prezes Funduszu przed określeniem przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy i szczegółowych warunków umów, uwzględniających zasady rozliczania świadczeń, zasięga opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców, o których mowa w art. 31sb ust. 1 ustawy, a w przypadku umów, o których mowa w ust. 1a - Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.3)), zrzeszających podmioty prowadzące apteki.",

b) w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Osoby, o których mowa w ust. 1, w czasie wyznaczonym do udzielania świadczeń nie mogą jednocześnie udzielać świadczeń w:

1) innym podmiocie wykonującym działalność leczniczą lub

2) innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego, lub

3) innym podmiocie realizującym czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne, lub

4) innej aptece, w której jest realizowana umowa, o której mowa w § 2 ust. 1a

- jeżeli umowa nie stanowi inaczej.",

c) w § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prezes Funduszu, na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 1 oraz art. 159 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy, określa jednostki rozliczeniowe dla poszczególnych świadczeń, uwzględniając taryfy świadczeń, w przypadku ich ustalenia.",

d) w § 18 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Przepisy ust. 1, 2, 5–7 stosuje się odpowiednio do rozliczania umów, o których mowa w § 2 ust. 1a.",



e) w § 20:

- w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne,",

- w ust. 5 uchyla się pkt 1,

f) w § 24 uchyla się ust. 2 i 3,

g) w § 30 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku umowy o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, z wyłączeniem umowy dotyczącej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, albo umowy o zaopatrzenie w wyroby medyczne na zlecenie osoby uprawnionej oraz ich naprawy, o których mowa w art. 38 ustawy o refundacji, albo umowy, o której mowa w § 2 ust. 1a, maksymalna kwota kary umownej odnosi się do kwoty wypłaconej świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie rozliczeniowym, którego dotyczyły stwierdzone naruszenia.",

h) po § 33a dodaje się § 33b w brzmieniu:

„§ 33b. Do umów, o których mowa w § 2 ust. 1a, nie stosuje się przepisów § 3a, § 8 ust. 2 i 3, § 9 ust. 2–5, § 11 ust. 4 pkt 1–3, 7, 8 i 11 i ust. 5, § 12–14, § 16 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, ust. 1a i 3-5, § 17, § 19–22, § 23 ust. 2 i 4, § 30 ust. 1 pkt 3 lit. a-c i ust. 1a oraz § 32.".