Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia

z dnia 3 stycznia 2024 r. (Dz. U. poz. 23)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 10 maja 2021 r.

w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa program pilotażowy opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej, zwany dalej „programem pilotażowym”.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;

2) infolinia kardiologiczna - usługę świadczoną z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w ramach której jest udzielany pełen zakres informacji o organizacji opieki w ramach sieci kardiologicznej, w tym możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej;

3) opieka kardiologiczna - świadczenia diagnostyki kardiologicznej i leczenia kardiologicznego, realizowane przez świadczeniodawcę posiadającego umowę z Funduszem, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 1-3 ustawy;

4) ośrodek kierujący świadczeniobiorcę na kwalifikację do programu pilotażowego - podmiot wykonujący działalność leczniczą na terenie województwa dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego lub wielkopolskiego, realizujący świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna lub w poradni kardiologicznej, lub w oddziale o profilu kardiologicznym, lub w oddziale o profilu chorób wewnętrznych, kierujący pacjentów do diagnostyki i leczenia w ramach programu pilotażowego, współpracujący z regionalnym ośrodkiem koordynującym w danym województwie na podstawie porozumienia opracowanego przez krajowy ośrodek koordynujący;

5) ośrodek współpracujący poziomu I - podmiot wykonujący działalność leczniczą na terenie województwa dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego lub wielkopolskiego, zapewniający udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w poradni kardiologicznej lub poradni hipertensjologicznej w przypadku zdiagnozowanego rozpoznania zasadniczego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a, lub świadczeń w oddziale o profilu kardiologia w trybie hospitalizacji oraz współpracujący z regionalnym ośrodkiem koordynującym i ośrodkami współpracującymi poziomu II w danym województwie, który na etapie organizacji programu pilotażowego podpisze z regionalnym ośrodkiem koordynującym w danym województwie porozumienie o współpracy;

6)3) ośrodek współpracujący poziomu II - podmiot wykonujący działalność leczniczą na terenie województwa dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego lub wielkopolskiego, zapewniający udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w poradni kardiologicznej oraz w oddziale o profilu kardiologia w trybie hospitalizacji, w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, pozytywnie zaopiniowany Funduszowi przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii w porozumieniu z regionalnym ośrodkiem koordynującym, realizujący świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w § 13 ust. 2, w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej lub leczenia szpitalnego, współpracujący z regionalnym ośrodkiem koordynującym i ośrodkami współpracującymi poziomu I w danym województwie, który na etapie organizacji programu pilotażowego podpisze z regionalnym ośrodkiem koordynującym w danym województwie porozumienie o współpracy;

7) sieć kardiologiczna - strukturę składającą się z krajowego ośrodka koordynującego, regionalnych ośrodków koordynujących wraz z ośrodkami współpracującymi poziomu I i II, które współpracują ze sobą w zakresie opieki kardiologicznej nad świadczeniobiorcą objętym programem pilotażowym;

8) współczynnik korygujący - współczynnik określający wysokość mnożnika dla świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach sieci kardiologicznej, za pomocą którego jest obliczana wysokość zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy biorącego udział w pilotażu.

§ 3. Celem programu pilotażowego jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki kardiologicznej w ramach sieci kardiologicznej.

§ 4. 1.4) Okres realizacji programu pilotażowego obejmuje:

1) etap organizacji:

a) dla województwa mazowieckiego, który trwa 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, obejmujący:

- przygotowanie przez regionalny ośrodek koordynujący i zatwierdzenie przez ministra właściwego do spraw zdrowia wytycznych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, w okresie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia,

- podpisanie z Funduszem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programu pilotażowego przez ośrodki wchodzące w skład sieci kardiologicznej,

b)5) dla województwa dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego, który trwa od dnia 10 listopada 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r., obejmujący podpisanie z Funduszem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programu pilotażowego przez ośrodki wchodzące w skład sieci kardiologicznej;

2) etap realizacji dla województwa dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego, który trwa od dnia zakończenia etapu organizacji do dnia 31 grudnia 2024 r.;

3) etap ewaluacji, który trwa 3 miesiące od dnia zakończenia etapu realizacji.

2.6) Podmioty, o których mowa w § 2 pkt 4-6, mogą podpisać umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programu pilotażowego także w trakcie etapu realizacji.

§ 5. Programem pilotażowym zostanie objętych nie więcej niż:

1) 34 944 świadczeniobiorców, którym będą udzielane świadczenia na terenie województwa mazowieckiego;

2) po 20 778 świadczeniobiorców, którym będą udzielane świadczenia na terenie każdego z województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego.

§ 6. 1. Do programu pilotażowego kwalifikuje się świadczeniobiorca powyżej 18. roku życia, który spełnia łącznie następujące kryteria kwalifikacji:

1) posiada zdiagnozowane rozpoznanie wstępne:

a) nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne lub

b) niewydolność serca, lub

c) nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu i przewodzenia, lub

d) wady serca zastawkowe;

2) wyraził zgodę na udział w programie pilotażowym po uprzednim zapoznaniu się z jego warunkami;

3) wyraził zgodę na przekazywanie danych, o których mowa w § 8 ust. 3, między ośrodkami realizującymi program pilotażowy.

2. Kwalifikacja świadczeniobiorcy do programu pilotażowego następuje na podstawie wytycznych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1.

3. Kwalifikacji świadczeniobiorcy do programu pilotażowego dokonuje regionalny ośrodek koordynujący, ośrodek poziomu I albo ośrodek poziomu II.

4. Świadczeniobiorca w uzgodnieniu z regionalnym ośrodkiem koordynującym wybiera świadczeniodawcę realizującego opiekę kardiologiczną, należącego do sieci kardiologicznej.

§ 7. Program pilotażowy jest realizowany zgodnie z warunkami organizacji i realizacji świadczeń opieki zdrowotnej określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy, znajdujących zastosowanie do rozpoznań określonych w § 6 ust. 1 pkt 1.

§ 8. 1. Krajowym ośrodkiem koordynującym jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

2. Regionalnym ośrodkiem koordynującym jest dla województwa:

1) dolnośląskiego - Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu;

2) łódzkiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;

3) małopolskiego - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II;

4) mazowieckiego - Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;

5) pomorskiego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku;

6) śląskiego - Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu;

7) wielkopolskiego - Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu7).

3. Na terenie danego województwa krajowy ośrodek koordynujący, regionalny ośrodek koordynujący oraz ośrodki współpracujące poziomu I i II podpisują między sobą porozumienia o współpracy dotyczące sprawowania koordynowanej opieki kardiologicznej w ramach programu pilotażowego oraz o wzajemnym przepływie danych:

1) pochodzących z raportów statystycznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 lub art. 190 ust. 1, 2 i 3 ustawy oraz o których mowa w art. 45a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826, 1733, 1938 i 2105);

2) o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2023 r. poz. 1545, 1675, 1692 i 1972).

§ 9. Program pilotażowy obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu określonego w art. 15 ust. 2 pkt 1-3 ustawy w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej znajdujących zastosowanie do rozpoznań określonych w § 6 ust. 1 pkt 1.

§ 10. 1. Krajowy ośrodek koordynujący:

1) opracowuje, aktualizuje i modyfikuje wytyczne postępowania procesu diagnostycznego i leczniczego świadczeniobiorcy, które przedstawia do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;

2) prowadzi infolinię kardiologiczną;

3) administruje systemem teleinformatycznym sieci kardiologicznej, który stanowi zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych w zakresie realizacji zadań związanych z koordynacją leczenia pacjentów, w tym infolinią kardiologiczną, w ramach czego:

a) wdraża system dla województw realizujących program pilotażowy,

b) zapewnia infrastrukturę niezbędną do działania systemu,

c) zapewnia wsparcie techniczne, serwisowe i utrzymanie systemu,

d) prowadzi szkolenia z funkcjonowania oraz użytkowania systemu przy jego wdrażaniu i w trakcie trwania programu pilotażowego;

4) gromadzi oraz analizuje dane, o których mowa w § 8 ust. 3, dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki pacjentów, dla których ustalono plan leczenia, na podstawie informacji przekazanych przez regionalne ośrodki koordynujące;

5) gromadzi oraz analizuje dane na podstawie ankiet, o których mowa w ust. 2 pkt 2, przekazanych przez regionalne ośrodki koordynujące;

6) dokonuje okresowej oceny realizacji planów leczenia ustalanych w regionalnych ośrodkach koordynujących oraz ośrodkach współpracujących poziomu I i II;

7) sporządza, we współpracy z Funduszem, sprawozdania okresowe i sprawozdanie końcowe z realizacji programu pilotażowego, z uwzględnieniem:

a) mierników i wskaźników, o których mowa w § 11 i § 12,

b) oceny realizacji planów leczenia, o której mowa w pkt 6,

c) danych zgromadzonych na podstawie ankiet, o których mowa w ust. 2 pkt 2,

d) danych, o których mowa w § 8 ust. 3,

e) danych w zakresie diagnostyki pacjentów, dla których ustalono plan leczenia,

f) wykazu świadczeniobiorców zakwalifikowanych do programu pilotażowego;

8) opracowuje porozumienie, o którym mowa w § 2 pkt 4;

9) pełni funkcję administratora danych osobowych z zakresu realizacji programu pilotażowego.

2. Krajowy ośrodek koordynujący we współpracy z Funduszem opracowują:

1) sposób pozyskania danych w celu dokonania bieżącej i okresowej oceny realizacji planów leczenia, o której mowa w ust. 3 pkt 9;

2) anonimowe ankiety satysfakcji świadczeniobiorców z zakresu opieki kardiologicznej sprawowanej w ramach sieci kardiologicznej.

3. Regionalny ośrodek koordynujący:

1) kwalifikuje świadczeniobiorców do programu pilotażowego;

2) koordynuje w swoim regionie opiekę kardiologiczną nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej;

3) realizuje program pilotażowy zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

4) uzgadnia ze świadczeniobiorcą wybór świadczeniodawcy realizującego opiekę kardiologiczną, należącego do sieci kardiologicznej;

5) prowadzi diagnostykę i leczenie pacjentów;

6) nadzoruje pracę koordynatorów leczenia kardiologicznego oraz nią kieruje;

7) zapewnia ośrodkom poziomu I i II możliwość korzystania z porad i konsultacji, w tym z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;

8) zapewnia możliwość telefonicznego i elektronicznego umawiania badań diagnostycznych i wizyt lekarskich oraz zmiany ich terminów;

9) dokonuje bieżącej i okresowej oceny realizacji planów leczenia ustalanych w ośrodkach współpracujących poziomu I i II;

10) gromadzi oraz analizuje dane, o których mowa w § 8 ust. 3, dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki pacjentów, dla których ustalono plan leczenia, na podstawie informacji przekazanych przez ośrodki współpracujące poziomu I i II;

11) gromadzi oraz analizuje dane na podstawie ankiet, o których mowa w ust. 2 pkt 2;

12) sporządza i przekazuje krajowemu ośrodkowi koordynującemu oraz właściwemu terytorialnie oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu sprawozdania okresowe i sprawozdanie końcowe z realizacji programu pilotażowego w swoim regionie, z uwzględnieniem:

a) mierników i wskaźników, o których mowa w § 11 i § 12,

b) oceny realizacji planów leczenia, o której mowa w pkt 9,

c) danych zgromadzonych na podstawie ankiet, o których mowa w ust. 2 pkt 2,

d) danych, o których mowa w § 8 ust. 3,

e) danych w zakresie diagnostyki pacjentów, dla których ustalono plan leczenia,

f) wykazu świadczeniobiorców zakwalifikowanych do programu pilotażowego;

13) na wniosek Funduszu udostępnia w terminie do 14 dni roboczych dane, o których mowa w pkt 10;

14) zapewnia infrastrukturę niezbędną do korzystania z systemu teleinformatycznego sieci kardiologicznej;

15) pełni funkcję administratora danych osobowych z zakresu realizacji programu pilotażowego.

4. Ośrodek współpracujący poziomu II:

1) kwalifikuje świadczeniobiorców do programu pilotażowego;

2) realizuje diagnostykę i leczenie świadczeniobiorcy zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz ustala plan leczenia świadczeniobiorcy;

3) wyznacza koordynatora leczenia kardiologicznego, który zapewnia możliwość zapisywania pacjentów kierowanych z ośrodków współpracujących poziomu I oraz współpracuje z regionalnym ośrodkiem koordynującym;

4) zapewnia możliwość telefonicznego i elektronicznego umawiania badań diagnostycznych i wizyt lekarskich oraz zmiany ich terminów;

5) gromadzi dane, o których mowa w § 8 ust. 3, dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki pacjentów, dla których ustalono plan leczenia;

6) gromadzi dane uzyskane na podstawie ankiet, o których mowa w ust. 2 pkt 2;

7) sporządza i przekazuje regionalnemu ośrodkowi koordynującemu sprawozdania okresowe, w terminie do 15 dni od dnia zakończenia trzymiesięcznego okresu, którego dotyczą, i sprawozdanie końcowe, w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji programu pilotażowego, z uwzględnieniem:

a) mierników i wskaźników, o których mowa w § 11 i § 12,

b) danych zgromadzonych na podstawie ankiet, o których mowa w ust. 2 pkt 2,

c) danych, o których mowa w § 8 ust. 3,

d) danych w zakresie diagnostyki pacjentów, dla których ustalono plan leczenia;

8) zapewnia infrastrukturę niezbędną do korzystania z systemu teleinformatycznego sieci kardiologicznej;

9) pełni funkcję administratora danych osobowych z zakresu realizacji programu pilotażowego.

5. Ośrodek współpracujący poziomu I:

1) kwalifikuje świadczeniobiorców do programu pilotażowego;

2) zapewnia świadczeniobiorcy objętemu programem pilotażowym rozpoczęcie procesu diagnostycznego w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia - w przypadkach wynikających z wytycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

3) realizuje leczenie świadczeniobiorcy zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz planem leczenia świadczeniobiorcy;

4) ustala plan leczenia świadczeniobiorcy w przypadkach niewymagających przekazania świadczeniobiorcy do ośrodka współpracującego poziomu II albo regionalnego ośrodka koordynującego;

5) zapewnia możliwość telefonicznego i elektronicznego umawiania badań diagnostycznych i wizyt lekarskich oraz zmiany ich terminów;

6) gromadzi dane, o których mowa w § 8 ust. 3, w zakresie diagnostyki pacjentów, dla których ustalono plan leczenia;

7) gromadzi dane na podstawie ankiet, o których mowa w ust. 2 pkt 2;

8) sporządza i przekazuje regionalnemu ośrodkowi koordynującemu sprawozdania okresowe, w terminie do 15 dni od dnia zakończenia trzymiesięcznego okresu, którego dotyczą, i sprawozdanie końcowe, w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji programu pilotażowego, z uwzględnieniem:

a) mierników i wskaźników, o których mowa w § 11 i § 12,

b) danych zgromadzonych na podstawie ankiet, o których mowa w ust. 2 pkt 2,

c) danych, o których mowa w § 8 ust. 3,

d) danych w zakresie diagnostyki pacjentów, dla których ustalono plan leczenia;

9) zapewnia infrastrukturę niezbędną do korzystania z systemu teleinformatycznego sieci kardiologicznej;

10) pełni funkcję administratora danych osobowych z zakresu realizacji programu pilotażowego.

§ 11. Ocena opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej jest prowadzona w stosunku do świadczeniobiorców objętych programem pilotażowym, z uwzględnieniem następujących mierników:

1) liczba stwierdzonych przypadków nadciśnienia wtórnego i opornego;

2) liczba ablacji w zaburzeniach rytmu serca bez nawrotu arytmii począwszy od 6 miesiąca od dnia wykonania procedury;

3) liczba pacjentów z ciężką wadą serca skierowanych do leczenia zabiegowego;

4) liczba pacjentów z niewydolnością serca, którzy nie byli hospitalizowani z powodu zaostrzenia objawów niewydolności w ciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia w ramach programu pilotażowego.

§ 12. Wskaźnikami realizacji programu pilotażowego są:

1) liczba świadczeniobiorców zakwalifikowanych do programu pilotażowego;

2) liczba porad i konsultacji przeprowadzonych przez regionalny ośrodek koordynujący na zlecenie ośrodków współpracujących I i II poziomu;

3) liczba kontaktów ze świadczeniobiorcami w ramach infolinii kardiologicznej (w okresie miesiąca);

4) ocena satysfakcji świadczeniobiorców ze sprawowanej opieki, na podstawie ankiet, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 2;

5) wartość środków finansowych poniesionych na realizację programu pilotażowego w stosunku do środków finansowych planowanych na jego realizację;

6) średni czas oczekiwania przez świadczeniobiorców na hospitalizację planową, w ramach programu pilotażowego.

§ 13. 1. Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w ramach programu pilotażowego odbywa się zgodnie z umowami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącymi systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zawartymi w ramach leczenia kardiologicznego ze świadczeniodawcami w zakresie leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej lub leczenia szpitalnego, w przypadku udzielanych świadczeń, o których mowa w ust. 2, realizowanych przez regionalny ośrodek koordynujący albo ośrodek współpracujący poziomu II, na obowiązujących w tych umowach warunkach, z wykorzystaniem następujących stawek oraz współczynników korygujących:8)

1) dla ośrodków kierujących świadczeniobiorcę na kwalifikację do programu pilotażowego, realizujących świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna - na podstawie przekazanej do Funduszu, potwierdzonej przez regionalny ośrodek koordynujący, kwalifikacji pacjenta do programu pilotażowego przy współczynniku kwalifikacji na poziomie co najmniej 0,5 w poprzednim okresie sprawozdawczym - 30 zł za każdego skierowanego pacjenta;

2) dla ośrodka współpracującego poziomu I i II ze współczynnikiem korygującym:

a) 1,15 dla świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w trybie ambulatoryjnym,

b) 1,05 dla świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w trybie hospitalizacji;

3) dla regionalnego ośrodka koordynującego ze współczynnikiem korygującym:

a) 1,2 dla świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w trybie ambulatoryjnym,

b) 1,1 dla świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w trybie hospitalizacji;

4) dla krajowego ośrodka koordynującego ze współczynnikami korygującymi, o których mowa w pkt 3, zwiększonymi o 0,05.

2. W przypadku zwiększenia wartości zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej, wynikającego z przyjęć w ramach programu pilotażowego, dotyczących:

1) ablacji w zaburzeniach rytmu,

2) przezcewnikowego wszczepienia protezy zastawki aortalnej,

3) przezcewnikowej plastyki zastawki mitralnej metodą „brzeg do brzegu”,

4) wszczepienia układu resynchronizującego, defibrylatorów, kardiowerterów

- finansowanie w ramach programu pilotażowego obejmuje zrealizowane w ramach programu pilotażowego świadczenia opieki zdrowotnej.

§ 14. 1. Regionalny ośrodek koordynujący przekazuje krajowemu ośrodkowi koordynującemu oraz oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu:

1) co 3 miesiące - sprawozdania okresowe w terminie do 30 dni od dnia zakończenia okresu, którego dotyczą, oraz wykaz świadczeniobiorców włączonych do programu pilotażowego;

2) nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia programu pilotażowego - sprawozdania końcowe, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 7, ust. 3 pkt 12, ust. 4 pkt 7 i ust. 5 pkt 8.

2. Fundusz we współpracy z krajowym ośrodkiem koordynującym sporządza:

1) co 6 miesięcy - informację o przebiegu realizacji programu pilotażowego,

2) w okresie 3 miesięcy od dnia zakończenia etapu realizacji programu pilotażowego - sprawozdanie końcowe

- w zakresie działalności sieci kardiologicznej, z uwzględnieniem mierników i wskaźników, o których mowa w § 11 i § 12, danych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 3 pkt 10 i 11, ust. 4 pkt 5 i 6 oraz ust. 5 pkt 6 i 7, a także oceny realizacji planów leczenia, o której mowa w § 10 ust. 3 pkt 9.

3. Fundusz przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, co sześć miesięcy, począwszy od dnia rozpoczęcia etapu realizacji programu pilotażowego, informację o przebiegu realizacji programu pilotażowego opracowaną na podstawie sprawozdań okresowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

§ 15. 1. Ocena wyników programu pilotażowego jest dokonywana przez Fundusz we współpracy z krajowym ośrodkiem koordynującym na podstawie sprawozdania końcowego z realizacji programu pilotażowego, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 2.

2. Ocenie wyników programu pilotażowego podlegają coroczne wartości mierników, o których mowa w § 11, oraz ich porównanie w perspektywie rok do roku z analogicznymi miernikami dla ośrodków w sieci kardiologicznej, sprzed realizacji programu pilotażowego.

3. Fundusz sporządza, we współpracy z krajowym ośrodkiem koordynującym, raport końcowy zawierający analizę i ocenę realizacji programu pilotażowego i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wraz z kopią sprawozdania końcowego, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania sprawozdań końcowych, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 2.

4. Raport końcowy, o którym mowa w ust. 3, jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Funduszu.

§ 16. Podmiotem obowiązanym do wdrożenia, monitorowania, ewaluacji i finansowania programu pilotażowego jest Fundusz.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia9).

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2674 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605, 650, 658, 1234, 1429, 1675, 1692, 1733, 1831, 1872, 1938 i 2730.

3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej (Dz. U. poz. 1721), które weszło w życie z dniem 29 sierpnia 2023 r.

4) Oznaczenie ust. 1 nadane przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej (Dz. U. poz. 359), które weszło w życie z dniem 28 lutego 2023 r.

6) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) Obecnie Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu.

8) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

9) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 11 maja 2021 r.