1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1305), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. poz. 1385);

2) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. poz. 403);

3) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. poz. 1660).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. poz. 1385), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. poz. 403), które stanowią:

"§ 2. 1. Dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wpisy do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7, z 2014 r. poz. 1140, z 2015 r. poz. 954 i 1873 oraz z 2016 r. poz. 841) lub rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 2094), z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia obejmują także zawody ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622 i 2356), odpowiadające zawodom, w zakresie których był dokonany dotychczasowy wpis w ewidencji.

2. Wpis w ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

1) technik logistyk - obejmuje także zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie magazynier-logistyk przeprowadzanego z kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie;

2) krawiec lub technik przemysłu mody - obejmuje także zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie pracownik pomocniczy krawca przeprowadzanego z kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie;

3) technik mechanik - obejmuje także zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie pracownik pomocniczy mechanika przeprowadzanego z kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie;

4) ślusarz - obejmuje także zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie pracownik pomocniczy ślusarza przeprowadzanego z kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie;

5) stolarz - obejmuje także zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie pracownik pomocniczy stolarza przeprowadzanego z kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie;

6) fryzjer lub technik usług fryzjerskich - obejmuje także zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie asystent fryzjera przeprowadzanego z kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie;

7) technik hutnik lub operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej lub operator maszyn i urządzeń metalurgicznych - obejmuje także zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie operator maszyn i urządzeń hutniczych przeprowadzanego z kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie;

8) technik drogownictwa - obejmuje także zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik budowy dróg przeprowadzanego z kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie;

9) technik dróg i mostów kolejowych - obejmuje także zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych przeprowadzanego z kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie;

10) technik urządzeń sanitarnych - obejmuje także zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik inżynierii sanitarnej przeprowadzanego z kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie;

11) monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych - obejmuje także zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych przeprowadzanego z kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie;

12) technik budownictwa okrętowego - obejmuje także zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik budowy jednostek pływających przeprowadzanego z kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie;

13) monter kadłubów okrętowych - obejmuje także zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie monter kadłubów jednostek pływających przeprowadzanego z kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie;

14) technik cyfrowych procesów graficznych - obejmuje także zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej przeprowadzanego z kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie;

15) technik technologii ceramicznej - obejmuje także zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ceramik przeprowadzanego z kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie;

16) fototechnik - obejmuje także zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik fotografii i multimediów przeprowadzanego z kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie;

17) monter-elektronik - obejmuje także zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie elektronik przeprowadzanego z kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie;

18) monter mechatronik - obejmuje także zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mechatronik przeprowadzanego z kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie;

19) mechanik maszyn i urządzeń drogowych - obejmuje także zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych przeprowadzanego z kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie.

3. Z dniem 31 grudnia 2025 r. okręgowe komisje egzaminacyjne zaprzestają prowadzenia ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

3) § 2-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. poz. 1660), które stanowią:

"§ 2. 1. Do wniosków o wpis do ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, złożonych i nierozpatrzonych do dnia 31 sierpnia 2019 r., stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2019 r.

2. Do prowadzenia szkoleń kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, prowadzenia ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz wpisywania i skreślania egzaminatorów z tej ewidencji stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2019 r.

§ 3. W roku szkolnym 2019/2020 wpis do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego obejmuje następujący zakres: egzamin maturalny, egzaminy eksternistyczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a, pkt 3 lit. a tiret pierwsze podwójne tiret pierwsze, trzecie i czwarte, pkt 3 lit. a tiret drugie w zakresie § 5 ust. 1 pkt 11 lit. a, a także pkt 5, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 r.".