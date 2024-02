Minister Rozwoju i Technologii: K. Hetman

1) Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 2721).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2023/1437 z dnia 4 maja 2023 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego rtęci w przetwornikach ciśnienia topnienia do reometrów kapilarnych w określonych warunkach (Dz. Urz. UE L 176 z 11.07.2023, str. 14) oraz dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2023/1526 z dnia 16 maja 2023 r. zmieniającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego ołowiu jako stabilizatora termicznego w polichlorku winylu stosowanym jako materiał podstawowy w czujnikach stosowanych w wyrobach medycznych do diagnostyki in vitro (Dz. Urz. UE L 185 z 24.07.2023, str. 26 oraz Dz. Urz. UE L 188 z 27.07.2023, str. 59).

