Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji

z dnia 11 kwietnia 2024 r. (Dz. U. poz. 565)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ NAUCZYCIELA WRAZ Z OPISEM ZABEZPIECZEŃ LEGITYMACJI PRZED FAŁSZERSTWEM

Awers

Rewers

Opis:

I. Awers i rewers

1. Blankiet legitymacji jest wykonany z wielowarstwowej karty laminowanej PCV formatu ID-1 o wymiarach 53,98 × 85,60 mm, niewykazującej luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym.

2. Blankiet legitymacji jest przystosowany do personalizacji techniką termosublimacji.

3. Tło giloszowe stanowią ciągłe linie.

4. Mikrodruki o treści „LEGITYMACJA SŁUŻBOWA NAUCZYCIELA / TEACHER IDENTITY CARD”.

5. Po procesie personalizacji awers i rewers legitymacji zabezpiecza się folią OVERLAY niewykazującą luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym.

6. W blankiecie legitymacji może być stosowana, stosownie do potrzeb wydawcy dokumentu, także elektroniczna warstwa bezstykowa.

II. Awers

1. Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej o wysokości 9,12 mm oraz napis „Rzeczpospolita Polska Republic of Poland” w dwóch wierszach, wykonany krojem Arial Bold o wielkości 4,4 pkt, w kolorze czarnym.

2. Napis „LEGITYMACJA SŁUŻBOWA NAUCZYCIELA” wykonany krojem Arial Bold o wielkości 8 pkt, w kolorze czarnym.

3. Napis „TEACHER IDENTITY CARD” wykonany krojem Arial Bold o wielkości 6,5 pkt, w kolorze czarnym.

4. Napisy w kolorze czarnym:

1) „Nazwisko / Surname”;

2) „Imię (Imiona) / Name (Names)”;

3) „Data wydania / Date of issue”;

4) „Numer / Number”.

5. Pole o wymiarach 20 × 25,71 mm do umieszczenia fotografii posiadacza legitymacji.

6. W procesie personalizacji legitymacji są nanoszone następujące dane:

1) fotografia posiadacza legitymacji - w proporcjach odpowiadających fotografii o wymiarach 35 × 45 mm, w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi; fotografia spełnia szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii załączanej do wniosku o wydanie dowodu osobistego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671 oraz z 2023 r. poz. 1234 i 1941);

2) nazwisko - w jednym wierszu do 28 znaków, napis wykonany krojem Arial Bold o wielkości 8 pkt, w kolorze czarnym, notacja: „WIELKIE LITERY”;

3) imię (imiona) - w jednym wierszu do 28 znaków, napis wykonany krojem Arial Bold o wielkości 8 pkt, w kolorze czarnym, notacja: „WIELKIE LITERY”;

4) data wydania - w jednym wierszu do 10 znaków w układzie DD-MM-RRRR, napis wykonany krojem Arial Bold o wielkości 8 pkt, w kolorze czarnym;

5) numer - w układzie NNNN RRRR, napis wykonany krojem Arial Bold o wielkości 8 pkt, w kolorze czarnym.

III. Rewers

1. Napisy w kolorze czarnym:

1) „Nazwa i adres siedziby pracodawcy / Name and address of the employer's registered office”;

2) „Legitymacja ważna do / ID expiry date”;

3) „31 sierpnia / August 31st” - powielone pięciokrotnie nad polami przeznaczonymi na umieszczenie hologramu.

2. Oznaczenie indywidualne blankietu legitymacji o wysokości 5 mm, naniesione przez producenta blankietu w technice grawerowania laserowego, na które składa się:

1) skrót nazwy producenta blankietu legitymacji w układzie 7 znaków, które umieszcza się w miejscu oznaczonym we wzorze symbolem XXXXXXX;

2) rok produkcji blankietu legitymacji w układzie 4 cyfr, które umieszcza się w miejscu oznaczonym we wzorze symbolem RRRR;

3) seria i numer blankietu legitymacji w układzie 2 liter i 7 cyfr, które umieszcza się w miejscu oznaczonym we wzorze symbolem AA XXXXXXX.

3. Pięć pól przeznaczonych do umieszczenia hologramu o wymiarach 13,5 × 13,5 mm i grubości 10 µm lub innej, na tyle małej, że przy próbie odklejenia hologram ulega samodestrukcji, wykonanego w technice 2D/3D, z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, z naniesionym w sposób trwały rokiem ważności legitymacji.

4. W procesie personalizacji legitymacji są nanoszone nazwa i adres siedziby pracodawcy, w czterech wierszach do 30 znaków każdy, krojem Arial Bold o wielkości 8 pkt, w kolorze czarnym, notacja: „WIELKIE LITERY”.