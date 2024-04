§ 30.

1. Kandydat pełni dobrowolną zasadniczą służbę wojskową w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia na zasadach określonych w art. 143, art. 144 ust. 2 oraz w art. 146 ust. 1-3 ustawy.

2. Kandydat pełni dobrowolną zasadniczą służbę wojskową od dnia stawienia się w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia do dnia zwolnienia z tej służby z uwzględnieniem przysługujących mu urlopów. Z tym dniem zostaje zaliczony rozkazem rektora-komendanta uczelni wojskowej, komendanta szkoły podoficerskiej, komendanta centrum szkolenia lub komendanta ośrodka szkolenia do stanu ewidencyjnego tej uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia.

3. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa trwa do dnia powołania kandydata do zawodowej służby wojskowej lub przeniesienia do aktywnej rezerwy, terytorialnej służby wojskowej albo pasywnej rezerwy na zasadach określonych w art. 146 ustawy.

4. Kandydat może być przeniesiony do innej uczelni wojskowej na swój wniosek przy uwzględnieniu potrzeb Sił Zbrojnych.

5. Przeniesienie kandydata z uczelni wojskowej, w której pełni on dobrowolną zasadniczą służbę wojskową w trakcie kształcenia, do innej uczelni wojskowej następuje na podstawie porozumienia zainteresowanych rektorów-komendantów po uzyskaniu zgody kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr.

6. Rektor-komendant uczelni wojskowej, w której kandydat pełni dobrowolną zasadniczą służbę wojskową w trakcie kształcenia, przesyła w obiegu elektronicznym wniosek kandydata do rektora-komendanta uczelni wojskowej, do której kandydat ma być przeniesiony. Do wniosku dołącza się wtórnik karty ewidencyjnej oraz kartę ukarań i kartę wyróżnień żołnierza oraz opinie zainteresowanych rektorów-komendantów.