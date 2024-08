§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2094) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 2b dodaje się § 2c i § 2d w brzmieniu:

„§ 2c. 1. W roku szkolnym 2024/2025 dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji i informacji, o których mowa w art. 44zy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, sporządza wykaz uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, przystępujących do egzaminu ósmoklasisty. Wykaz zawiera:

1) dane uczniów: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę urodzenia oraz płeć;

2) informację o języku obcym nowożytnym, z którego uczniowie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty;

3) informację o uczniach, którzy korzystają z dostosowania:

a) formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 44zzr ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

b) warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-6 i ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

4) informację, którzy uczniowie w deklaracji poinformowali o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, zgodnie z art. 58b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Do wykazu, o którym mowa w ust. 1, przepisy § 11 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1636 oraz z 2024 r. poz. 1107) stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku gdy po przekazaniu przez dyrektora szkoły do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wykazu, o którym mowa w ust. 1, została złożona pisemna informacja o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, o której mowa w art. 58b ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dyrektor szkoły informuje o tym niezwłocznie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej za pośrednictwem elektronicznego systemu wspomagającego przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 44zzra ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 2d. 1. W roku szkolnym 2024/2025 w przypadku uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, którzy rozpoczęli naukę w klasie VIII szkoły podstawowej, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej - w ostatnim roku nauki odpowiadającym klasie VIII szkoły podstawowej, po dniu 30 września 2024 r., deklarację, o której mowa w art. 44zy ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, składa się w terminie do dnia 14 marca 2025 r. Deklaracja zawiera:

1) wskazanie języka obcego nowożytnego, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty;

2) informację o zamiarze przystąpienia przez ucznia do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego - w przypadku, o którym mowa w art. 58b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji, o których mowa w ust. 1, sporządza wykaz uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, przystępujących do egzaminu ósmoklasisty. Wykaz zawiera:

1) dane uczniów: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę urodzenia oraz płeć;

2) informację o języku obcym nowożytnym, z którego uczniowie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty;

3) informację o uczniach, którzy korzystają z dostosowania:

a) formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 44zzr ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

b) warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-6 i ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

4) informację, którzy uczniowie w deklaracji poinformowali o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, zgodnie z art. 58b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Uczniowie, o których mowa w ust. 1, którzy w deklaracji poinformowali o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 21 marca 2025 r., pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z tego języka.

4. Uczeń będący obywatelem Ukrainy, o którym mowa w § 1, przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego, przy czym nie musi to być język obcy nowożytny, którego uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

5. Wykaz, o którym mowa w ust. 2, oraz informację, o której mowa w ust. 3, dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w postaci elektronicznej przy użyciu elektronicznego systemu wspomagającego przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 44zzra ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w terminie do dnia 24 marca 2025 r.”;

2) po § 3b dodaje się § 3c w brzmieniu:

„§ 3c. 1. W roku szkolnym 2024/2025 w przypadku uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, którzy rozpoczęli naukę w klasie programowo najwyższej liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, technikum lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego po dniu 7 lutego 2025 r. i zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego, deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, o której mowa w art. 44zzi ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, składa się w terminie do dnia 14 marca 2025 r.

2. Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji, o których mowa w ust. 1, sporządza wykaz uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, przystępujących do egzaminu maturalnego. Wykaz zawiera informacje:

1) o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego;

2) o uczniach, którzy korzystają z dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-6 i ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w postaci elektronicznej przy użyciu elektronicznego systemu wspomagającego przeprowadzanie egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzra ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w terminie do dnia 24 marca 2025 r.”;

3) po § 4b dodaje się § 4c w brzmieniu:

„§ 4c. 1. W roku szkolnym 2024/2025 w przypadku uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, którzy rozpoczęli naukę w branżowej szkole I stopnia lub technikum po dniu 15 września 2024 r. i zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego, deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego, o której mowa w art. 44zzzg ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, składa się w terminie do dnia 14 marca 2025 r.

2. Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji, o których mowa w ust. 1, sporządza wykaz uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, przystępujących do egzaminu zawodowego. Wykaz zawiera:

1) informacje, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;

2) informację o uczniach, którzy korzystają z dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego, o którym mowa w art. 44zzzf ust. 1-6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w postaci elektronicznej w terminie do dnia 24 marca 2025 r.”;

4) w § 6, w § 6a, w § 12, w § 13, w § 14 w ust. 1 i w § 14a w ust. 1 wyrazy „2021/2022-2023/2024” zastępuje się wyrazami „2021/2022-2024/2025”;

5) w § 6b:

a) w ust. 1 wyrazy „2021/2022-2023/2024” zastępuje się wyrazami „2021/2022-2024/2025”,



b) w ust. 1a wyrazy „2022/2023 i 2023/2024” zastępuje się wyrazami „2022/2023-2024/2025”,

c) w ust. 3 skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2023 r. poz. 2094)”;

6) po § 6e dodaje się § 6f w brzmieniu:

„§ 6f. 1. W roku szkolnym 2024/2025 uczeń będący obywatelem Ukrainy, o którym mowa w § 1, kończy szkołę podstawową, jeżeli:

1) otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie VIII pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2) przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty, z zastrzeżeniem art. 44zw, art. 44zx i art. 44zz ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2. W arkuszu ocen oraz na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ucznia, o którym mowa w ust. 1, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: muzyka, plastyka, przyroda i technika wstawia się poziomą kreskę.

3. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, który w roku szkolnym 2023/2024 otrzymał promocję do klasy VIII, w arkuszu ocen oraz na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: przyroda i technika wstawia się poziomą kreskę.

4. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, który w roku szkolnym 2022/2023 otrzymał promocję do klasy VII, a następnie w roku szkolnym 2023/2024 otrzymał promocję do klasy VIII, w arkuszu ocen oraz na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: przyroda wstawia się poziomą kreskę.

5. Uczeń szkoły podstawowej, który w roku szkolnym 2024/2025 nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza klasę VIII szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty.”;

7) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. 1. W roku szkolnym 2024/2025 liczba dzieci w oddziale przedszkola, o której mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia z dnia 28 lutego 2019 r., może być zwiększona o nie więcej niż 3 dzieci będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1.

2. Oddział, w którym liczbę dzieci zwiększono zgodnie z ust. 1, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą dzieci do ukończenia wychowania przedszkolnego przez dzieci będące obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się także do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.”;

8) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. 1. W roku szkolnym 2024/2025 liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej, o której mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia z dnia 28 lutego 2019 r., może być zwiększona o nie więcej niż 4 uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1.

2. W roku szkolnym 2024/2025 liczba uczniów w oddziale klasy I, II lub III szkoły podstawowej funkcjonującym ze zwiększoną liczbą uczniów zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 lutego 2019 r. może być zwiększona o nie więcej niż:

1) 3 uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1 - w przypadku gdy liczba uczniów w oddziale funkcjonującym ze zwiększoną liczbą uczniów wynosi 26;

2) 2 uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1 - w przypadku gdy liczba uczniów w oddziale funkcjonującym ze zwiększoną liczbą uczniów wynosi 27.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisów § 5 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 rozporządzenia z dnia 28 lutego 2019 r. nie stosuje się.

4. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 1 i 2, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, w ciągu całego etapu edukacyjnego.”;

9) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. 1. W roku szkolnym 2024/2025 liczba dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego i oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym oraz liczba uczniów w oddziale szkoły integracyjnej i oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej, o której mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 28 lutego 2019 r., może być zwiększona o nie więcej niż 2 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1.

2. W roku szkolnym 2024/2025 liczba dzieci w oddziale przedszkola specjalnego i oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym oraz liczba uczniów w oddziale szkoły specjalnej i oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej, o której mowa w § 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia z dnia 28 lutego 2019 r., może być zwiększona o nie więcej niż 2 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1.

3. W roku szkolnym 2024/2025 liczba uczniów w klasie łączonej w:

1) szkole podstawowej specjalnej,

2) szkole ponadpodstawowej specjalnej,

3) szkole podstawowej specjalnej funkcjonującej w jednostce pomocy społecznej,

4) szkole ponadpodstawowej specjalnej funkcjonującej w jednostce pomocy społecznej

- o której mowa w § 13 ust. 4 i 5 rozporządzenia z dnia 28 lutego 2019 r., może być zwiększona o nie więcej niż 2 uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1.

4. Oddział i klasa, w których liczbę dzieci lub uczniów niepełnosprawnych zwiększono zgodnie z ust. 1-3, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą dzieci lub uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, w ciągu całego etapu edukacyjnego.”;

10) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

„§ 10a. 1. W roku szkolnym 2024/2025 liczba wychowanków w grupie wychowawczej w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub specjalnym ośrodku wychowawczym, o której mowa w § 43 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty, może być zwiększona o nie więcej niż 2 wychowanków niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1.

2. Grupy wychowawcze, w których liczbę wychowanków niepełnosprawnych zwiększono zgodnie z ust. 1, mogą funkcjonować ze zwiększoną liczbą wychowanków niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, w ciągu całego etapu edukacyjnego.”;

11) po § 11a dodaje się § 11aa i § 11ab w brzmieniu:

„§ 11aa. 1. W roku szkolnym 2024/2025 liczba uczniów na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej ogólnodostępnej, pozostających pod opieką jednego nauczyciela, o której mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia z dnia 28 lutego 2019 r., może być zwiększona o nie więcej niż 4 uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1.

2. W roku szkolnym 2024/2025 liczba uczniów niepełnosprawnych na zajęciach świetlicowych w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej oraz szkole ogólnodostępnej z oddziałami integracyjnymi, pozostających pod opieką jednego nauczyciela, o której mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia z dnia 28 lutego 2019 r., może być zwiększona o nie więcej niż 2 uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1.

3. W roku szkolnym 2024/2025 liczba uczniów niepełnosprawnych na zajęciach świetlicowych w szkole specjalnej oraz szkole ogólnodostępnej z oddziałami specjalnymi, pozostających pod opieką jednego nauczyciela, o której mowa w § 7 ust. 3 rozporządzenia z dnia 28 lutego 2019 r., może być zwiększona o nie więcej niż 2 uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1.

§ 11ab. 1. W roku szkolnym 2024/2025 dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego, o których mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2017 r., dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, są prowadzone indywidualnie lub w grupach liczących nie więcej niż 15 uczniów, w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 4 godziny lekcyjne tygodniowo.

2. W roku szkolnym 2024/2025 w przypadku uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, przepisu § 19 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2017 r. nie stosuje się.”;

12) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Uczniowie będący obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, którzy w roku szkolnym 2024/2025 pobierają naukę w ostatniej klasie szkoły funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, której ukończenie umożliwia przystąpienie do ukraińskiego egzaminu maturalnego, i zamierzają przystąpić do ukraińskiego egzaminu maturalnego w 2025 r., nie podlegają obowiązkowi nauki, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad uczniem składa do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu ucznia oświadczenie o pobieraniu przez ucznia nauki w ukraińskim systemie oświaty oraz zamiarze przystąpienia do ukraińskiego egzaminu maturalnego w 2025 r.”.