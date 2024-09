Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 4 września 2024 r. (Dz. U. poz. 1329)

ROZPORZĄDZENIE

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie Rady Legislacyjnej

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1050) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa organizację i tryb działania Rady Legislacyjnej, zwanej dalej „Radą”, wysokość wynagrodzenia członków Rady oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Rady, a także szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty wynagrodzenia.

§ 2. 1. Rada liczy nie więcej niż 15 członków.

2. Prezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje, spośród członków Rady:

1) przewodniczącego Rady;

2)1) wiceprzewodniczącego Rady - na wniosek przewodniczącego Rady.

§ 3. 1. Organem Rady jest przewodniczący Rady.

2. Przewodniczący Rady w szczególności:

1) kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz;

2) ustala regulamin Rady;

3) wyznacza terminy posiedzeń Rady i im przewodniczy;

4) powołuje zespoły oraz określa ich skład i zadania;

5) kieruje poszczególne sprawy do zespołów Rady albo poszczególnych członków Rady w celu przygotowania odpowiednio wniosków lub opinii zespołu albo wniosków lub projektu opinii Rady;

6) zapewnia sprawne rozpatrywanie spraw oraz terminowe przedstawianie wniosków lub opinii w sprawach rozpatrywanych przez Radę;

7) informuje Radę o pracy zespołów oraz o sposobie wykorzystania wniosków lub opinii opracowanych przez Radę;

8) przedstawia Prezesowi Rady Ministrów coroczne sprawozdanie z działalności Rady.

§ 4. 1. Przewodniczący Rady może powoływać zespoły do przygotowania wniosków lub opinii w sprawach, o których mowa w art. 14 ust. 1b pkt 3-6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów.

2. Zespołami kierują przewodniczący zespołów powoływani i odwoływani przez przewodniczącego Rady.

3. Wnioski i opinie zespołu podpisują przewodniczący zespołu i przewodniczący Rady.

§ 5. 1. Wnioski i opinie Rady są przyjmowane na posiedzeniach Rady.

2.2) Przewodniczący Rady może zarządzić rozpatrzenie sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).

3. Z uzasadnionych przyczyn przewodniczący Rady może zdecydować o odbyciu posiedzenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odbycie posiedzenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między uczestnikami posiedzenia,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w toku posiedzenia

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

§ 6. Przewodniczący Rady może zwrócić się do organu administracji rządowej, który opracował projekt dokumentu rządowego, o przedstawienie dodatkowych informacji i materiałów, jeżeli są one niezbędne do rozpatrzenia sprawy przez Radę, a w szczególności o uzupełnienie uzasadnienia projektu dokumentu rządowego.

§ 7. Opinie, oceny i wnioski Rady oraz zespołów Rady są przedstawiane wnioskodawcy oraz Prezesowi Rady Ministrów niezwłocznie po ich przyjęciu. Odpisy opinii, ocen i wniosków doręcza się Przewodniczącemu Stałego Komitetu Rady Ministrów, właściwym ministrom i kierownikom urzędów centralnych, Sekretarzowi Rady Ministrów, a także Prezesowi Rządowego Centrum Legislacji.

§ 8. 1.3) Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego za udział w posiedzeniach Rady dla członków Rady wynosi:

1) dla przewodniczącego Rady - 3000 zł;

2) dla wiceprzewodniczącego Rady - 2500 zł;

3) dla pozostałych członków Rady - 1500 zł.

2.3) Wysokość wynagrodzenia dla członka Rady za sporządzenie:

1) opinii do projektów dokumentów rządowych skierowanych do Rady przez Prezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Rządowego Centrum Legislacji lub Sekretarza Rady Ministrów, stanowiących przedmiot prawa autorskiego i objętych jego ochroną na podstawie odrębnych przepisów, wynosi:

a) 5200 zł - w przypadku sporządzenia przez jednego członka Rady,

b) 2600 zł - w przypadku sporządzenia przez dwóch lub więcej członków Rady;

2) opinii innych niż określone w pkt 1, ekspertyz oraz innych opracowań, stanowiących przedmiot prawa autorskiego i objętych jego ochroną na podstawie odrębnych przepisów, wynosi:

a) 1000 zł - w przypadku sporządzenia przez jednego członka Rady,

b) 500 zł - w przypadku sporządzenia przez dwóch lub więcej członków Rady.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest płatne z dołu na koniec miesiąca.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, jest płatne za każdą opinię, ekspertyzę lub inne opracowanie i jest wypłacane w miesiącu następującym po przyjęciu opinii lub otrzymaniu ekspertyzy lub innego opracowania przez Radę.

5.4) W przypadku sporządzenia jednej opinii, ekspertyzy lub innego opracowania przez kilku członków Rady wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, przysługuje każdemu z autorów w pełnej wysokości.

6. Jeżeli powołanie członków Rady następuje później niż w piętnastym dniu miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, za miesiąc, w którym następuje powołanie, przysługuje w 25 % wysokości ustalonej zgodnie z ust. 1.

7. Jeżeli kadencja Rady upływa wcześniej niż w piętnastym dniu miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, za miesiąc kalendarzowy, w którym następuje upływ kadencji, przysługuje w 25 % wysokości ustalonej zgodnie z ust. 1.

§ 9. 1. Członek Rady zawiadamia przewodniczącego Rady o niemożności czasowego uczestniczenia w jej pracach, w szczególności z powodu urlopu wypoczynkowego, naukowego lub dla poratowania zdrowia, niezdolności do pracy w związku z chorobą albo z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 ust. 1, nie przysługuje członkowi Rady nieuczestniczącemu w posiedzeniu Rady w danym miesiącu kalendarzowym, a także w przypadku braku posiedzeń w danym miesiącu kalendarzowym.

§ 10. 1.5) Wysokość wynagrodzenia dla osób zaproszonych do udziału w pracach Rady wynosi:

1) 300 zł - wynagrodzenie ryczałtowe za udział w posiedzeniach Rady, za każdy dzień posiedzenia;

2) 1000 zł - za sporządzenie opinii lub ekspertyzy.

2. Do wypłaty wynagrodzenia stosuje się § 8 ust. 3 i 4.

§ 11. 1. Sporządzenie opinii przez Radę powinno nastąpić w terminie:

1) 70 dni w przypadku projektów ustaw;

2) 40 dni w przypadku projektów rozporządzeń.

2. Termin wydania opinii przez Radę oblicza się od dnia przekazania wniosku o wydanie opinii Radzie.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.6)

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Rady Legislacyjnej (Dz. U. poz. 481), które weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

6) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie Rady Legislacyjnej (Dz. U. poz. 2341), które zgodnie z § 11 tego rozporządzenia utraciło moc z dniem 31 sierpnia 2022 r.