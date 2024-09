§ 10.

1. Posiadaczowi, który dostarczył (udostępnił) przedmioty świadczeń rzeczowych, przysługuje odszkodowanie w razie ich utraty albo zniszczenia w całości lub w części oraz za szkody wynikłe z używania ich w sposób sprzeczny z ich właściwościami lub przeznaczeniem.

2. Prawo do odszkodowania powstaje z dniem zwrotu przedmiotów świadczeń rzeczowych lub otrzymania zawiadomienia o tym, że nie zostaną one zwrócone z powodu ich utraty albo zniszczenia w całości lub w części, albo z dniem, w którym zwrot lub powiadomienie powinny nastąpić. W razie zaistnienia przeszkód uniemożliwiających dokonanie zwrotu lub zawiadomienia prawo do odszkodowania powstaje z dniem ustania tych przeszkód.