Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 11 września 2024 r. (Dz. U. poz. 1363)

WYKAZ ODCINKÓW DRÓG POZBAWIONYCH KATEGORII DRÓG KRAJOWYCH

1. Odcinek drogi krajowej nr 1 - al. Wojska Polskiego (od węzła Częstochowa Północ do ul. Warszawskiej) w mieście Częstochowa.

2. Odcinek drogi krajowej nr 43 - ul. św. Rocha (od granicy miasta - węzła Częstochowa Jasna Góra do ul. Okulic-kiego), ul. Okulickiego (od ul. św. Rocha do ul. św. Krzysztofa), ul. św. Krzysztofa (od ul. Okulickiego do ul. św. Jadwigi), ul. św. Jadwigi (od ul. św. Krzysztofa do ul. św. Barbary) w mieście Częstochowa.

3. Odcinek drogi krajowej nr 46 - ul. Okulickiego (od ul. św. Krzysztofa do ul. Szajnowicza-Iwanowa), ul. Szajnowicza-Iwanowa (od ul. Okulickiego do al. Jana Pawła II), al. Jana Pawła II (od ul. Szajnowicza-Iwanowa do al. Wojska Polskiego) w mieście Częstochowa.

4. Odcinek drogi krajowej nr 48 - odcinek drogi (od węzła drogi ekspresowej S8 Tomaszów Mazowiecki Centrum do granicy miasta Tomaszów Mazowiecki) w gminie Tomaszów Mazowiecki, ulica bez nazwy (od granicy miasta Tomaszów Mazowiecki do ul. Ujezdzkiej), ul. Ujezdzka (od ulicy bez nazwy do ul. Warszawskiej), ul. Warszawska (od ul. Ujezdzkiej do ul. Wysokiej) w mieście Tomaszów Mazowiecki.

5. Odcinek drogi krajowej nr 78 - ul. Daszyńskiego (od ulicy bez nazwy - zachodniej obwodnicy miasta - do ul. Sty-czyńskiego), ul. Styczyńskiego (od ul. Daszyńskiego do ul. Wyspiańskiego), ul. Wyspiańskiego (od ul. Styczyńskiego do ul. Orlickiego), ul. Orlickiego (od ul. Wyspiańskiego do Drogowej Trasy Średnicowej), Drogowa Trasa Średnicowa (od ul. Orlickiego do al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego) w mieście Gliwice.

6. Odcinek drogi krajowej nr 88 - Drogowa Trasa Średnicowa (od ul. Orlickiego do autostrady A1) w mieście Gliwice.