§ 13.

1. Jeżeli jednostka rynku mocy redukcji zapotrzebowania, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 lit. b, jest wykorzystywana do świadczenia na rzecz operatora usługi systemowej obejmującej redukcję zużycia energii na polecenie operatora, świadczenie takiej usługi może zostać wskazane jako czas, w którym jednostka dostarczała moc do systemu, jeżeli w danym kwartale objętym umową mocową nastąpiło czasowe ograniczenie zużycia energii elektrycznej w wielkości wymaganej do realizacji tej usługi.

2. Jeżeli w pierwszym i drugim miesiącu danego kwartału realizacja usługi, o której mowa w ust. 1, nie doszła do skutku ze względu na brak polecenia operatora, dostawca mocy, nie później niż 14 dni przed zakończeniem danego kwartału, może zwrócić się do operatora z wnioskiem o wydanie takiego polecenia.

3. Jeżeli jednostka rynku mocy redukcji zapotrzebowania, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 lit. b, nie jest wykorzystywana do świadczenia na rzecz operatora usługi systemowej obejmującej redukcję zużycia energii na polecenie operatora, a w odniesieniu do tej jednostki rynku mocy w pierwszym i drugim miesiącu danego kwartału nie został ogłoszony testowy okres przywołania na rynku mocy lub okres przywołania na rynku mocy, w trakcie którego jednostka rynku mocy była objęta obowiązkiem mocowym, dostawca mocy, nie później niż 14 dni przed zakończeniem danego kwartału, może zwrócić się do operatora z wnioskiem o ogłoszenie testowego okresu przywołania na rynku mocy.

4. Jeżeli w danym kwartale dostawca mocy złożył wniosek, o którym mowa w ust. 2 lub 3, a operator nie później niż do końca kwartału odpowiednio nie wydał polecenia wykonania usługi, o której mowa w ust. 1, lub nie ogłosił testowego okresu przywołania na rynku mocy jednostce rynku mocy redukcji zapotrzebowania, uznaje się, że zdolność do wykonania obowiązku mocowego została wykazana przez tę jednostkę.