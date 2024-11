§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1556, z 2023 r. poz. 362 i 1037 oraz z 2024 r. poz. 244) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 16 uchyla się ust. 3;

2) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

„§ 18a. 1. Kapitan statku rybackiego po stwierdzeniu wystąpienia w przyłowie gatunku organizmu morskiego:

1) który nie został określony w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na ten statek rybacki albo

2) którego kwota połowowa określona w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na ten statek rybacki została wyczerpana

- niezwłocznie zmienia łowisko.

2. Zmiana łowiska, o której mowa w ust. 1, polega na kontynuacji połowów poza okręgiem o promieniu 5 mil morskich wytyczonym z pozycji geograficznej punktu zakończenia dotychczasowej operacji połowowej.

3. W przypadku ponownego stwierdzenia wystąpienia w przyłowie organizmu morskiego, o którym mowa w ust. 1, kapitan statku rybackiego niezwłocznie zaprzestaje połowów i kieruje ten statek do portu w celu dokonania wyładunku złowionych lub przyłowionych organizmów morskich.

4. Po dokonaniu wyładunku, o którym mowa w ust. 3, kapitan statku rybackiego może wznowić połowy poza obszarem określonym w ust. 2 oraz poza okręgiem o promieniu 5 mil morskich wytyczonym z pozycji geograficznej punktu zakończenia ostatniej operacji połowowej, która została przeprowadzona przed przybyciem statku rybackiego do portu.”;

3) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. 1. Podczas prowadzenia ukierunkowanych połowów okoni lub płoci narzędziami ciągnionymi można zatrzymać wyłącznie certę, leszcza, sandacza, sieję lub szczupaka, które osiągnęły wymiary ochronne określone odpowiednio w § 2 pkt 1 lit. a, b oraz f-h.

2. Przyłów gatunków ryb, o których mowa w ust. 1, oraz gatunków ryb objętych obowiązkiem wyładunku, dla danej operacji połowowej, nie może przekroczyć łącznie 20 % masy okoni i płoci.

3. Kapitan statku rybackiego po powzięciu informacji o przekroczeniu dopuszczalnej wielkości przyłowu określonej w ust. 2 niezwłocznie zmienia łowisko.

4. Zmiana łowiska, o której mowa w ust. 3, polega na kontynuacji połowów poza okręgiem o promieniu 5 mil morskich wytyczonym z pozycji geograficznej punktu zakończenia dotychczasowej operacji połowowej.

5. W przypadku ponownego powzięcia informacji, o której mowa w ust. 3, kapitan statku rybackiego niezwłocznie zaprzestaje połowów i kieruje ten statek do portu w celu dokonania wyładunku złowionych lub przyłowionych ryb.

6. Po dokonaniu wyładunku, o którym mowa w ust. 5, kapitan statku rybackiego może wznowić połowy poza obszarem określonym w ust. 4 oraz poza okręgiem o promieniu 5 mil morskich wytyczonym z pozycji geograficznej punktu zakończenia ostatniej operacji połowowej, która została przeprowadzona przed przybyciem statku rybackiego do portu.”;

4) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:

„§ 19a. 1. Kapitan statku rybackiego, który prowadzi połowy przy użyciu narzędzi połowowych ciągnionych lub włóczonych, podczas jednego rejsu połowowego może posiadać na pokładzie tego statku wyłącznie jeden rodzaj tych narzędzi, przeznaczony do prowadzenia połowów dennych albo pelagicznych.

2. W przypadku prowadzenia, przy użyciu narzędzi połowowych, o których mowa w ust. 1, ukierunkowanych połowów:

1) śledzi albo szprotów, przyłów gatunków ryb innych niż śledź i szprot, dla danej operacji połowowej, nie może przekroczyć łącznie 10 % masy odpowiednio śledzi albo szprotów;

2) gatunków ryb innych niż śledź i szprot, przyłów śledzi lub szprotów, dla danej operacji połowowej, nie może przekroczyć łącznie 10 % masy ryb danego gatunku, będącego celem tych połowów.

3. Kapitan statku rybackiego, o którym mowa w ust. 1, po powzięciu informacji o przekroczeniu dopuszczalnej wielkości przyłowu określonej w ust. 2 niezwłocznie zmienia łowisko. Przepisy § 19 ust. 4-6 stosuje się odpowiednio.

4. Kapitan statku rybackiego, o którym mowa w ust. 1, wpisuje do dziennika połowowego informacje, o których mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1224/2009”, niezwłocznie po dokonaniu każdego zaciągu.

5. Kapitan statku rybackiego, o którym mowa w ust. 1, który prowadzi dziennik połowowy w postaci elektronicznej, przekazuje do Centrum Monitorowania Rybołówstwa, o którym mowa w art. 69 ust. 6 ustawy, zwanego dalej „CMR”, informacje, o których mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia nr 1224/2009, niezwłocznie po dokonaniu każdego zaciągu.”;

5) w § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kapitan statku rybackiego co najmniej na godzinę przed przewidywaną godziną przybycia tego statku do portu zgłasza do CMR zamiar wyładunku ryb niesortowanych, podając następujące informacje:

1) określenie „wyładunek niesortowany”;

2) oznakę rybacką statku rybackiego;

3) nazwę portu wyładunku;

4) przewidywaną datę i godzinę przybycia statku rybackiego do portu.”;

6) w § 24 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) art. 28 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009;”;

7) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w ust. 1 w pkt 7 w lit. a tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- 53°51,812´N 014°27,112´E,”,

b) dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„11. Obszary wyłączone z wykonywania rybołówstwa komercyjnego od dnia 1 listopada do dnia 30 czerwca w latach 2024-2029:

1) obszar Zatoki Skoszewskiej na południe od linii prostej biegnącej od punktu o współrzędnych 53°45,874'N 014°34,253'E do punktu o współrzędnych 53°45,758'N 014°35,504'E do południowego brzegu tej Zatoki;

2) obszar jeziora Dąbie na północ od linii prostej biegnącej od punktu o współrzędnych 53°31,830'N 014°39,289'E do punktu o współrzędnych 53°31,984'N 014°40,799'E do północnego brzegu tego jeziora.”;

8) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.