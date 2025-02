§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1556, z 2023 r. poz. 362 i 1037 oraz z 2024 r. poz. 244 i 1697) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w pkt 3 w lit. b wyrazy „od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia oraz od dnia 15 września do dnia 15 marca” zastępuje się wyrazami „od dnia 15 września do dnia 30 kwietnia”;

2) w § 10 w pkt 1 w lit. a wyraz „marca” zastępuje się wyrazem „lutego”;

3) w § 18a w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Kapitan statku rybackiego po stwierdzeniu wystąpienia w przyłowie gatunku pelagicznego organizmu morskiego:”.