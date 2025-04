Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 20 marca 2025 r. (Dz. U. poz. 415)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 19 lutego 2016 r.

w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

Na podstawie art. 35 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2024 r. poz. 390 oraz z 2025 r. poz. 304) zarządza się, co następuje:

§ 1. Tworzy się następujące Wydziały Zamiejscowe Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej oraz ustala ich siedziby i obszary właściwości:

1) Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu - obejmujący obszar właściwości Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu;

2) Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Lublinie - obejmujący obszar właściwości Prokuratury Regionalnej w Lublinie;

3) Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Łodzi - obejmujący obszar właściwości Prokuratury Regionalnej w Łodzi;

4) Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Krakowie - obejmujący obszar właściwości Prokuratury Regionalnej w Krakowie;

5) Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Warszawie - obejmujący obszar właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie;

6) Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Rzeszowie - obejmujący obszar właściwości Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie;

7) Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Białymstoku - obejmujący obszar właściwości Prokuratury Regionalnej w Białymstoku;

8) Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Gdańsku - obejmujący obszar właściwości Prokuratury Regionalnej w Gdańsku;

9) Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach - obejmujący obszar właściwości Prokuratury Regionalnej w Katowicach;

10) Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Poznaniu - obejmujący obszar właściwości Prokuratury Regionalnej w Poznaniu;

11) Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie - obejmujący obszar właściwości Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

§ 2. Tworzy się następujące prokuratury regionalne oraz ustala ich siedziby i obszary właściwości:

1) Prokuraturę Regionalną w Białymstoku - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Okręgowych w: Białymstoku, Łomży, Olsztynie, Ostrołęce i Suwałkach;

2) Prokuraturę Regionalną w Gdańsku - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Okręgowych w: Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Słupsku, Toruniu i Włocławku;

3) Prokuraturę Regionalną w Katowicach - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Okręgowych w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Katowicach i Sosnowcu;

4) Prokuraturę Regionalną w Krakowie - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Okręgowych w: Kielcach, Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie;

5) Prokuraturę Regionalną w Lublinie - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Okręgowych w: Lublinie, Radomiu, Siedlcach i Zamościu;

6) Prokuraturę Regionalną w Łodzi - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Okręgowych w: Łodzi, Ostrowie Wielkopolskim, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku i Sieradzu;

7) Prokuraturę Regionalną w Poznaniu - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Okręgowych w: Koninie, Poznaniu i Zielonej Górze;

8) Prokuraturę Regionalną w Rzeszowie - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Okręgowych w: Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu;

9) Prokuraturę Regionalną w Szczecinie - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Okręgowych w: Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie i Szczecinie;

10) Prokuraturę Regionalną w Warszawie - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Okręgowych w: Warszawie i Warszawa-Praga w Warszawie;

11) Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Okręgowych w: Jeleniej Górze, Legnicy, Opolu, Świdnicy i Wrocławiu.

§ 3. Ustala się siedziby i obszary właściwości prokuratur okręgowych:

1) w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Białymstoku:

a) Prokuraturę Okręgową w Białymstoku - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych: Białystok-Południe w Białymstoku, Białystok-Północ w Białymstoku i w: Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Siemiatyczach i Sokółce,

b) Prokuraturę Okręgową w Łomży - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Grajewie, Kolnie, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie,

c) Prokuraturę Okręgową w Olsztynie - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Bartoszycach, Biskupcu, Giżycku, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Olsztyn-Południe w Olsztynie, Olsztyn-Północ w Olsztynie, Piszu i Szczytnie,

d) Prokuraturę Okręgową w Ostrołęce - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu, Pułtusku i Wyszkowie,

e) Prokuraturę Okręgową w Suwałkach - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Augustowie, Ełku, Olecku, Sejnach i Suwałkach;

2) w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Gdańsku:

a) Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych: Bydgoszcz-Północ w Bydgoszczy, Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy i w: Inowrocławiu, Mogilnie, Nakle n. Notecią, Szubinie, Świeciu i Tucholi,

b) Prokuraturę Okręgową w Elblągu - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Braniewie, Działdowie, Elblągu, Iławie, Nowym Mieście Lubawskim i Ostródzie,

c) Prokuraturę Okręgową w Gdańsku - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych: Gdańsk-Oliwa w Gdańsku, Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku, Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku i w: Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Pruszczu Gdańskim, Pucku, Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Tczewie i Wejherowie,

d) Prokuraturę Okręgową w Słupsku - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, Lęborku, Miastku i Słupsku,

e) Prokuraturę Okręgową w Toruniu - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Brodnicy, Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu, Grudziądzu, Toruń Centrum-Zachód w Toruniu, Toruń-Wschód w Toruniu i Wąbrzeźnie,

f) Prokuraturę Okręgową we Włocławku - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Aleksandrowie Kujawskim, Lipnie, Radziejowie, Rypinie i Włocławku;

3) w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Katowicach:

a) Prokuraturę Okręgową w Bielsku-Białej - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych: Bielsko-Biała-Południe w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała-Północ w Bielsku-Białej, w Cieszynie i Żywcu,

b) Prokuraturę Okręgową w Częstochowie - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych: Częstochowa-Południe w Częstochowie, Częstochowa-Północ w Częstochowie i w: Częstochowie, Lublińcu i Myszkowie,

c) Prokuraturę Okręgową w Gliwicach - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych: Gliwice-Wschód w Gliwicach, Gliwice-Zachód w Gliwicach i w: Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rudzie Śląskiej, Rybniku, Tarnowskich Górach, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu i Żorach,

d) Prokuraturę Okręgową w Katowicach - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Bytomiu, Chorzowie, Katowice-Południe w Katowicach, Katowice-Północ w Katowicach, Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Siemianowicach Śląskich i Tychach,

e) Prokuraturę Okręgową w Sosnowcu - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Sosnowiec-Południe w Sosnowcu, Sosnowiec-Północ w Sosnowcu i Zawierciu;

4) w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Krakowie:

a) Prokuraturę Okręgową w Kielcach - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Busku-Zdroju, Jędrzejowie, Kielce-Wschód w Kielcach, Kielce-Zachód w Kielcach, Końskich, Opatowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Pińczowie, Sandomierzu, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach, Staszowie i Włoszczowie,

b) Prokuraturę Okręgową w Krakowie - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Chrzanowie, Kraków-Krowodrza w Krakowie, Kraków-Nowa Huta w Krakowie, Kraków-Podgórze w Krakowie, Kraków-Prądnik Biały w Krakowie, Kraków-Śródmieście Wschód w Krakowie, Kraków-Śródmieście Zachód w Krakowie, Miechowie, Myślenicach, Olkuszu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach i Wieliczce,

c) Prokuraturę Okręgową w Nowym Sączu - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Gorlicach, Limanowej, Muszynie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Zakopanem,

d) Prokuraturę Okręgową w Tarnowie - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Bochni, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej i Tarnowie;

5) w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Lublinie:

a) Prokuraturę Okręgową w Lublinie - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Lublin-Południe w Lublinie, Lublin-Północ w Lublinie, Lublinie, Łukowie, Opolu Lubelskim, Parczewie, Puławach, Radzyniu Podlaskim, Rykach, Świdniku i Włodawie,

b) Prokuraturę Okręgową w Radomiu - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Przysusze, Radom-Wschód w Radomiu, Radom-Zachód w Radomiu i Zwoleniu,

c) Prokuraturę Okręgową w Siedlcach - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Garwolinie, Mińsku Mazowieckim, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim i Węgrowie,

d) Prokuraturę Okręgową w Zamościu - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Biłgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu;

6) w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Łodzi:

a) Prokuraturę Okręgową w Łodzi - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Brzezinach, Kutnie, Łęczycy, Łowiczu, Łódź-Bałuty w Łodzi, Łódź-Górna w Łodzi, Łódź-Polesie w Łodzi, Łódź-Śródmieście w Łodzi, Łódź-Widzew w Łodzi, Pabianicach, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach i Zgierzu,

b) Prokuraturę Okręgową w Ostrowie Wielkopolskim - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Jarocinie, Kaliszu, Kępnie, Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie i Pleszewie,

c) Prokuraturę Okręgową w Piotrkowie Trybunalskim - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Bełchatowie, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim,

d) Prokuraturę Okręgową w Płocku - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Ciechanowie, Gostyninie, Mławie, Płocku, Płońsku, Sierpcu, Sochaczewie i Żyrardowie,

e) Prokuraturę Okręgową w Sieradzu - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Łasku, Poddębicach, Sieradzu, Wieluniu i Zduńskiej Woli;

7) w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Poznaniu:

a) Prokuraturę Okręgową w Koninie - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Kole, Koninie, Słupcy i Turku,

b) Prokuraturę Okręgową w Poznaniu - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Chodzieży, Gnieźnie, Gostyniu, Grodzisku Wielkopolskim, Kościanie, Lesznie, Nowym Tomyślu, Obornikach, Pile, Poznań-Grunwald w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Poznań-Wilda w Poznaniu, Rawiczu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Trzciance, Wągrowcu, Wolsztynie, Wrześni i Złotowie,

c) Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli, Świebodzinie, Wschowie, Zielonej Górze, Żaganiu i Żarach;

8) w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie:

a) Prokuraturę Okręgową w Krośnie - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Brzozowie, Jaśle, Krośnie, Lesku i Sanoku,

b) Prokuraturę Okręgową w Przemyślu - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Jarosławiu, Lubaczowie, Przemyślu i Przeworsku,

c) Prokuraturę Okręgową w Rzeszowie - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Dębicy, Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach, Rzeszowie dla miasta Rzeszów, w Rzeszowie i Strzyżowie,

d) Prokuraturę Okręgową w Tarnobrzegu - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Kolbuszowej, Mielcu, Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu;

9) w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Szczecinie:

a) Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Gorzowie Wielkopolskim, Międzyrzeczu, Słubicach, Strzelcach Krajeńskich i Sulęcinie,

b) Prokuraturę Okręgową w Koszalinie - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Białogardzie, Drawsku Pomorskim, Kołobrzegu, Koszalinie, Sławnie, Szczecinku i Wałczu,

c) Prokuraturę Okręgową w Szczecinie - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Choszcznie, Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Łobzie, Myśliborzu, Pyrzycach, Stargardzie, Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie, Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie, Szczecin-Śródmieście w Szczecinie, Szczecin-Zachód w Szczecinie i Świnoujściu;

10) w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie:

a) Prokuraturę Okręgową w Warszawie - obejmującą obszar właściwości prokuratur rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie, Warszawa-Mokotów w Warszawie, Warszawa-Ochota w Warszawie, Warszawa-Śródmieście w Warszawie, Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie, Warszawa-Ursynów w Warszawie, Warszawa-Wola w Warszawie i Warszawa-Żoliborz w Warszawie,

b) Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga w Warszawie - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, Warszawa-Praga Południe w Warszawie, Warszawa-Praga Północ w Warszawie i Wołominie;

11) w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu:

a) Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Bolesławcu, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Lubaniu, Lwówku Śląskim i Zgorzelcu,

b) Prokuraturę Okręgową w Legnicy - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Głogowie, Jaworze, Legnicy, Lubinie i Złotoryi,

c) Prokuraturę Okręgową w Opolu - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Brzegu, Głubczycach, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Nysie, Oleśnie, Opolu, Prudniku i Strzelcach Opolskich,

d) Prokuraturę Okręgową w Świdnicy - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Bystrzycy Kłodzkiej, Dzierżoniowie, Kłodzku, Świdnicy, Wałbrzychu i Ząbkowicach Śląskich,

e) Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Trzebnicy, Wołowie, Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, Wrocław-Krzyki Wschód we Wrocławiu, Wrocław-Krzyki Zachód we Wrocławiu, Wrocław-Psie Pole we Wrocławiu, Wrocław-Stare Miasto we Wrocławiu i Wrocław-Śródmieście we Wrocławiu.

§ 4. Ustala się siedziby i obszary właściwości prokuratur rejonowych:

1) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Białymstoku:

a) Prokuraturę Rejonową Białystok-Południe w Białymstoku dla części miasta Białystok w granicach przebiegających od przecięcia linii kolejowej z ul. gen. Franciszka Kleeberga w kierunku południowym, wzdłuż tej linii kolejowej do przecięcia z al. Jana Pawła II, środkiem al. Jana Pawła II w kierunku wschodnim do ronda przy posesji nr 54, od tego ronda w kierunku południowym środkiem ul. Hetmańskiej do skrzyżowania z ul. ks. Jerzego Popiełuszki i ul. Mikołaja Kopernika, wzdłuż ul. Mikołaja Kopernika w kierunku południowo-wschodnim do ronda, od tego ronda w kierunku północnym wzdłuż linii kolejowej do przecięcia z ul. Jana Henryka Dąbrowskiego, od tego przecięcia wzdłuż ul. Poleskiej w kierunku północno-wschodnim do rzeki Biała, dalej w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż rzeki Biała do pl. Antonowicza, od tego placu w kierunku północno-wschodnim wzdłuż rzeki Dolistówka do przecięcia z linią kolejową, wzdłuż linii kolejowej w kierunku wschodnim do przecięcia z ul. K. Ciołkowskiego i wzdłuż tej ulicy w kierunku północno-wschodnim, a następnie wschodnią, południową i zachodnią granicą administracyjną miasta,

b) Prokuraturę Rejonową Białystok-Północ w Białymstoku dla części miasta Białystok w granicach przebiegających od przecięcia linii kolejowej z ul. gen. Franciszka Kleeberga w kierunku południowym, wzdłuż tej linii kolejowej do przecięcia z al. Jana Pawła II, środkiem al. Jana Pawła II w kierunku wschodnim do ronda przy posesji nr 54, od tego ronda w kierunku południowym środkiem ul. Hetmańskiej do skrzyżowania z ul. ks. Jerzego Popiełuszki i ul. Mikołaja Kopernika, wzdłuż ul. Mikołaja Kopernika w kierunku południowo-wschodnim do ronda, od tego ronda w kierunku północnym wzdłuż linii kolejowej do przecięcia z ul. Jana Henryka Dąbrowskiego, od tego przecięcia wzdłuż ul. Poleskiej w kierunku północno-wschodnim do rzeki Biała, dalej w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż rzeki Biała do pl. Antonowicza, od tego placu w kierunku północno-wschodnim wzdłuż rzeki Dolistówka do przecięcia z linią kolejową, wzdłuż linii kolejowej w kierunku wschodnim do przecięcia z ul. K. Ciołkowskiego i wzdłuż tej ulicy w kierunku północno-wschodnim, a następnie wschodnią, północną i zachodnią granicą administracyjną miasta,

c)1) Prokuraturę Rejonową w Białymstoku dla gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Grabówka, Gródek, Jasionówka, Jaświły, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Krypno, Łapy, Michałowo, Mońki, Poświętne, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków i Zabłudów,

d) Prokuraturę Rejonową w Bielsku Podlaskim dla miast Bielsk Podlaski i Brańsk oraz gmin: Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Orla, Rudka i Wyszki,

e) Prokuraturę Rejonową w Hajnówce dla miasta Hajnówka oraz gmin: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew i Narewka,

f) Prokuraturę Rejonową w Siemiatyczach dla miasta Siemiatycze oraz gmin: Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Perlejewo i Siemiatycze,

g) Prokuraturę Rejonową w Sokółce dla gmin: Dąbrowa Białostocka, Janów, Korycin, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, Suchowola i Szudziałowo;

2) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej:

a) Prokuraturę Rejonową Bielsko-Biała-Południe w Bielsku-Białej dla części miasta Bielsko-Biała w granicach przebiegających od zachodniej granicy miasta u wlotu ul. Cieszyńskiej, dalej środkiem ul. Cieszyńskiej w kierunku wschodnim do skrzyżowania z ul. Świętej Trójcy, ul. Świętej Trójcy wzdłuż muru budynku Sądu Okręgowego, środkiem ul. Waryńskiego i Orkana, środkiem ul. Wzgórze do skrzyżowania ul. 3 Maja, Stanisława Stojałowskiego i Zamkowej, środkiem ul. Zamkowej w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy, środkiem ul. Bohaterów Warszawy w kierunku wschodnim do środka mostu na rzece Biała, zwanego Krzywym Mostkiem, od tego mostu środkiem koryta rzeki Biała w kierunku północnym do środka mostu Włókniarzy, od tego mostu środkiem ul. Piłsudskiego w kierunku wschodnim do skrzyżowania z ul. Lwowską, środkiem ul. Lwowskiej w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Krakowską, środkiem ul. Krakowskiej do jej wylotu na wschodniej granicy miasta, a następnie wschodnią, południową i zachodnią granicą administracyjną miasta Bielsko-Biała i miasta Szczyrk oraz gmin Buczkowice i Wilkowice,

b) Prokuraturę Rejonową Bielsko-Biała-Północ w Bielsku-Białej dla części miasta Bielsko-Biała w granicach przebiegających od zachodniej granicy miasta u wlotu ul. Cieszyńskiej, dalej środkiem ul. Cieszyńskiej w kierunku wschodnim do skrzyżowania z ul. Świętej Trójcy, ul. Świętej Trójcy wzdłuż muru budynku Sądu Okręgowego, środkiem ul. Waryńskiego i Orkana, środkiem ul. Wzgórze do skrzyżowania ul. 3 Maja, Stanisława Stojałowskiego i Zamkowej, środkiem ul. Zamkowej w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy, środkiem ul. Bohaterów Warszawy w kierunku wschodnim do środka mostu na rzece Biała, zwanego Krzywym Mostkiem, od tego mostu środkiem koryta rzeki Biała w kierunku północnym do środka mostu Włókniarzy, od tego mostu środkiem ul. Piłsudskiego w kierunku wschodnim do skrzyżowania z ul. Lwowską, środkiem ul. Lwowskiej w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Krakowską, środkiem ul. Krakowskiej do jej wylotu na wschodniej granicy miasta, a następnie wschodnią, północną i zachodnią granicą administracyjną miasta Bielsko-Biała oraz gmin: Jaworze, Jasienica, Kozy i Wilamowice,

c) Prokuraturę Rejonową w Cieszynie dla miast: Cieszyn, Ustroń i Wisła oraz gmin: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień i Zebrzydowice,

d) Prokuraturę Rejonową w Żywcu dla miasta Żywiec oraz gmin: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Porąbka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły i Węgierska Górka;

3) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy:

a) Prokuraturę Rejonową Bydgoszcz-Północ w Bydgoszczy dla części miasta Bydgoszcz położonej po lewej stronie rzeki Brdy oraz gmin: Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo i Osielsko,

b) Prokuraturę Rejonową Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy dla części miasta Bydgoszcz położonej po prawej stronie rzeki Brdy oraz gmin: Białe Błota, Nowa Wieś Wielka i Solec Kujawski,

c) Prokuraturę Rejonową w Inowrocławiu dla miasta Inowrocław oraz gmin: Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Ino-wrocław, Janikowo, Kruszwica, Pakość, Rojewo i Złotniki Kujawskie,

d) Prokuraturę Rejonową w Mogilnie dla gmin: Dąbrowa, Jeziora Wielkie, Mogilno i Strzelno,

e) Prokuraturę Rejonową w Nakle n. Notecią dla gmin: Mrocza, Nakło n. Notecią, Sadki i Sicienko,

f) Prokuraturę Rejonową w Szubinie dla gmin: Barcin, Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Kcynia, Łabiszyn, Rogowo, Szubin i Żnin,

g) Prokuraturę Rejonową w Świeciu dla gmin: Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Nowe, Osie, Pruszcz, Świecie, Świekatowo i Warlubie,

h) Prokuraturę Rejonową w Tucholi dla gmin: Cekcyn, Gostycyn, Kamień Krajeński, Kęsowo, Lubiewo, Sępólno Krajeńskie, Sośno, Śliwice, Tuchola i Więcbork;

4) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Częstochowie:

a) Prokuraturę Rejonową Częstochowa-Południe w Częstochowie dla części miasta Częstochowa w granicach przebiegających od zachodniej granicy miasta wzdłuż północnego wału rzeki Stradomka aż do miejsca przecięcia rzeki przez tory kolejowe biegnące od dworca Częstochowa-Raków w kierunku dworca Częstochowa Centralna wzdłuż toru nr 57, dalej wzdłuż tego toru w stronę północną do wiaduktu kolejowego nad trasą DK-1 - Aleją Wojska Polskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Warszawską (łącznie z terenem torów kolejowych oraz budynkiem dworca kolejowego Częstochowa Centralna), dalej środkiem Alei Wojska Polskiego w stronę południową aż do wysokości kanału odwadniającego, północno-wschodnim brzegiem kanału do rzeki Warta, północnym brzegiem rzeki Warta aż do ul. Mącznej, wzdłuż północnej granicy pasa zabudowy ul. Mącznej do wschodniej granicy miasta, a następnie wschodnią, południową i zachodnią granicą administracyjną miasta,

b) Prokuraturę Rejonową Częstochowa-Północ w Częstochowie dla części miasta Częstochowa w granicach przebiegających od zachodniej granicy miasta wzdłuż północnego wału rzeki Stradomka aż do miejsca przecięcia rzeki przez tory kolejowe biegnące od dworca Częstochowa-Raków w kierunku dworca Częstochowa Centralna wzdłuż toru nr 57, dalej wzdłuż tego toru w stronę północną do wiaduktu kolejowego nad trasą DK-1 - Aleją Wojska Polskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Warszawską (z wyłączeniem terenu torów kolejowych oraz budynku dworca kolejowego Częstochowa Centralna), dalej środkiem Alei Wojska Polskiego w stronę południową aż do wysokości kanału odwadniającego, północno-wschodnim brzegiem kanału do rzeki Warta, północnym brzegiem rzeki Warta aż do ul. Mącznej, wzdłuż północnej granicy pasa zabudowy ul. Mącznej do wschodniej granicy miasta, a następnie wschodnią, północną i zachodnią granicą administracyjną miasta,

c) Prokuraturę Rejonową w Częstochowie dla gmin: Blachownia, Janów, Kamienica Polska, Kłobuck, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Krzepice, Lipie, Miedźno, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Opatów, Panki, Poczesna, Popów, Przystajń, Rędziny, Starcza i Wręczyca Wielka,

d) Prokuraturę Rejonową w Lublińcu dla miasta Lubliniec oraz gmin: Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków i Woźniki,

e) Prokuraturę Rejonową w Myszkowie dla miasta Myszków oraz gmin: Dąbrowa Zielona, Irządze, Koniecpol, Koziegłowy, Kroczyce, Lelów, Niegowa, Poraj, Przyrów, Szczekociny, Włodowice i Żarki,

f) (uchylona);

5) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Elblągu:

a) Prokuraturę Rejonową w Braniewie dla miasta Braniewo oraz gmin: Braniewo, Frombork, Godkowo, Lelkowo, Młynary, Pieniężno, Płoskinia i Wilczęta,

b) Prokuraturę Rejonową w Działdowie dla miasta Działdowo oraz gmin: Działdowo, Iłowo-Osada, Lidzbark, Płośnica i Rybno,

c) Prokuraturę Rejonową w Elblągu dla miasta Elbląg oraz gmin: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, Pasłęk, Rychliki i Tolkmicko,

d) Prokuraturę Rejonową w Iławie dla miast Iława i Lubawa oraz gmin: Iława, Kisielice, Lubawa, Susz i Zalewo,

e) Prokuraturę Rejonową w Nowym Mieście Lubawskim dla miasta Nowe Miasto Lubawskie oraz gmin: Biskupiec, Grodziczno, Kurzętnik i Nowe Miasto Lubawskie,

f) Prokuraturę Rejonową w Ostródzie dla miasta Ostróda oraz gmin: Dąbrówno, Grunwald, Łukta, Małdyty, Miłakowo, Miłomłyn, Morąg i Ostróda;

6) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Gdańsku:

a) Prokuraturę Rejonową Gdańsk-Oliwa w Gdańsku dla części miasta Gdańsk w granicach przebiegających w kierunku południowym od Falochronu Wschodniego w Zatoce Gdańskiej, wschodnim brzegiem Kanału Portowego, Martwej Wisły i Kanału Kaszubskiego do Motławy za Polskim Hakiem, następnie wzdłuż ogrodzenia Stoczni Gdańskiej do mostu kratowego przy ul. Jana z Kolna wraz z mostem, dalej między torami kolejki SKM a torami kolei dalekobieżnej do wysokości parku Kasprzaka, torami kolejowymi w kierunku północnym z przystankami: Gdańsk-Stocznia, Gdańsk-Nowe Szkoty, Gdańsk-Kolonia i Gdańsk-Zaspa Towarowa z całą infrastrukturą do wysokości ul. Uczniowskiej, następnie południową stroną ul. Uczniowskiej do skrzyżowania z al. gen. Hallera i ul. Czarny Dwór, al. gen. Hallera w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Chrobrego, ul. Chrobrego do nr 78, a następnie na zachód do ul. Krzemienieckiej, północną stroną ul. Krzemienieckiej, przecinając al. Legionów, i południową stroną ul. Hynka do wysokości ul. Miedzianej, do ul. Lewoniewskich torami kolejki elektrycznej, a następnie ul. Lewoniewskich do al. Wojska Polskiego, al. Wojska Polskiego za Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym, wzdłuż starego nasypu przecinającego ul. Polanki do północnego szczytu ogródków działkowych „Węglisko”, następnie linią prostą poniżej Wzgórza 101 do granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, południową granicą Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego do granicy dzielnicy Złota Karczma, następnie przez Wzgórze 160 granicą lasu do styku z obwodnicą trójmiejską w Kiełpinku, przy obwodnicy, przecinając ul. Kartuską, pomiędzy jez. Jasień a obwodnicą do granic administracyjnych miasta Gdańsk na wysokości ul. Stężyckiej, a następnie południową, zachodnią i północną granicą administracyjną miasta Gdańsk do Zatoki Gdańskiej,

b) Prokuraturę Rejonową Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku dla części miasta Gdańsk w granicach przebiegających w kierunku południowym od Falochronu Wschodniego w Zatoce Gdańskiej, Kanałem Portowym przez Martwą Wisłę i Kanał Kaszubski do wejścia Motławy przy Polskim Haku, wzdłuż ogrodzenia Stoczni Gdańskiej do wysokości posesji przy ul. Jana z Kolna 30 naprzeciwko mostu kratowego, od mostu kratowego w kierunku południowym wzdłuż torów kolei dalekobieżnej (włącznie z Dworcem PKP Gdańsk Główny oraz jego infrastrukturą i końcem tunelu przy schodach ruchomych prowadzących na Dworzec PKS), następnie torami kolejowymi do al. Armii Krajowej, północną stroną al. Armii Krajowej, za budynkami ul. Popradzkiej i ul. Nidzickiej, od ul. Bystrzyckiej południową stroną ogródków działkowych, przecinając skrzyżowanie ul. Pobiedzisko i ul. Kłopot, północną stroną ul. Pana Tadeusza, północną stroną ul. Maryli w kierunku zachodnim, dalej ul. Łostowicką i ul. Struga w stronę cmentarza Łostowickiego, wzdłuż ogrodzenia cmentarza Łostowickiego (od strony ul. Kartuskiej), po czym w linii prostej, przecinając ul. Ujeścisko, ul. Cedrową, ul. Jabłoniową, ul. Jeziorową i ul. Leszczynową przy Wzgórzu 142 do granicy administracyjnej miasta Gdańsk na wysokości ul. Stężyckiej, a następnie zachodnią, południową i wschodnią granicą administracyjną miasta Gdańsk do Zatoki Gdańskiej,

c) Prokuraturę Rejonową Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku dla części miasta Gdańsk w granicach przebiegających od północnego szczytu ogródków działkowych „Węglisko”, następnie linią prostą poniżej Wzgórza 101 do granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, południową granicą Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego do granicy dzielnicy Złota Karczma, następnie przez Wzgórze 160 granicą lasu do styku z obwodnicą trójmiejską w Kiełpinku, przy obwodnicy, przecinając ul. Kartuską, pomiędzy jez. Jasień a obwodnicą do granic administracyjnych miasta Gdańsk na wysokości ul. Stężyckiej, po czym w linii prostej przy Wzgórzu 142, przecinając ul. Leszczynową, ul. Jeziorową, ul. Cedrową i ul. Ujeścisko, wzdłuż ogrodzenia cmentarza Łostowickiego (od strony ul. Kartuskiej), ul. Struga, ul. Łostowicką i ul. Maryli (bez zabudowań), północną stroną ul. Pana Tadeusza, przecinając skrzyżowanie ul. Kłopot i ul. Pobiedzisko, południową stroną ogródków działkowych do ul. Bystrzyckiej, przed budynkami ul. Nidzickiej i Popradzkiej, dalej północną stroną al. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. 3 Maja, wzdłuż nasypu kolejowego od ul. 3 Maja łącznie z Dworcem PKS Gdańsk Główny i schodami ruchomymi do mostu kratowego, od mostu kratowego między torami kolei dalekobieżnej a torami kolejki SKM do wysokości parku Kasprzaka, torami kolejowymi w kierunku północnym do ul. Uczniowskiej, następnie południową stroną ul. Uczniowskiej do skrzyżowania z al. gen. Hallera i ul. Czarny Dwór, al. gen. Hallera w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Chrobrego, ul. Chrobrego do nr 78, a następnie na zachód do ul. Krzemienieckiej, północną stroną ul. Krzemienieckiej, przecinając al. Legionów, i południową stroną ul. Hynka do wysokości ul. Miedzianej, do ul. Lewoniewskich torami kolejki elektrycznej, a następnie ul. Lewoniewskich do al. Wojska Polskiego, al. Wojska Polskiego za Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym, wzdłuż starego nasypu przecinającego ul. Polanki do północnego szczytu ogródków działkowych „Węglisko”,

d) Prokuraturę Rejonową w Gdyni dla miasta Gdynia,

e) Prokuraturę Rejonową w Kartuzach dla gmin: Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Sulęczyno i Żukowo,

f) Prokuraturę Rejonową w Kościerzynie dla miasta Kościerzyna oraz gmin: Dziemiany, Karsin, Kościerzyna, Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma i Stara Kiszewa,

g) Prokuraturę Rejonową w Kwidzynie dla miasta Kwidzyn oraz gmin: Dzierzgoń, Gardeja, Kwidzyn, Mikołajki Pomorskie, Prabuty, Ryjewo, Sadlinki, Stary Dzierzgoń, Stary Targ i Sztum,

h) Prokuraturę Rejonową w Malborku dla miast Krynica Morska i Malbork oraz gmin: Lichnowy, Malbork, Miłoradz, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Ostaszewo, Stare Pole, Stegna i Sztutowo,

i) Prokuraturę Rejonową w Pruszczu Gdańskim dla miasta Pruszcz Gdański oraz gmin: Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb i Trąbki Wielkie,

j) Prokuraturę Rejonową w Pucku dla miast: Hel i Puck oraz gmin: Jastarnia, Kosakowo, Krokowa, Puck i Władysławowo,

k) Prokuraturę Rejonową w Sopocie dla miasta Sopot,

l) Prokuraturę Rejonową w Starogardzie Gdańskim dla miast Skórcz i Starogard Gdański oraz gmin: Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, Skórcz, Smętowo Graniczne, Starogard Gdański i Zblewo,

m) Prokuraturę Rejonową w Tczewie dla miasta Tczew oraz gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy i Tczew,

n) Prokuraturę Rejonową w Wejherowie dla miast: Wejherowo, Reda i Rumia oraz gmin: Choczewo, Gniewino, Linia, Luzino, Łęczyce, Szemud i Wejherowo;

7) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Gliwicach:

a) Prokuraturę Rejonową Gliwice-Wschód w Gliwicach dla części miasta Gliwice w granicach przebiegających od granicy z gminą Zbrosławice przez Las Łabędzki w kierunku południowo-zachodnim, przez ul. Toszecką, wzdłuż Kąpieliska Leśnego od strony północnej, przez skrzyżowanie ul. Zygmuntowskiej i ul. Oriona do szlaku kolejowego Gliwice - Kędzierzyn-Koźle, następnie torami kolejowymi w kierunku południowo-wschodnim do ul. Jana Śliwki, ul. Jana Śliwki w kierunku południowo-zachodnim do ul. Orlickiego, ul. Orlickiego przez pl. Piłsudskiego, ul. Wyszyńskiego do ul. Zwycięstwa, ul. Zwycięstwa w kierunku południowo-zachodnim do ul. Dolnych Wałów, ul. Dolnych Wałów w kierunku południowo-wschodnim do ul. Jana Pawła II, ul. Jana Pawła II i ul. Rybnicką do posesji nr 156, w kierunku zachodnim do granic z gminą Pilchowice, a następnie południowo-wschodnią, wschodnią i północno-wschodnią granicą administracyjną miasta,

b) Prokuraturę Rejonową Gliwice-Zachód w Gliwicach dla części miasta Gliwice w granicach przebiegających od granicy z gminą Zbrosławice przez Las Łabędzki w kierunku południowo-zachodnim, przez ul. Toszecką wzdłuż Kąpieliska Leśnego od strony północnej, przez skrzyżowanie ul. Zygmuntowskiej i ul. Oriona do szlaku kolejowego Gliwice - Kędzierzyn-Koźle, następnie torami kolejowymi w kierunku południowo-wschodnim do ul. Jana Śliwki, ul. Jana Śliwki w kierunku południowo-zachodnim do ul. Orlickiego, ul. Orlickiego przez pl. Piłsudskiego, ul. Wyszyńskiego do ul. Zwycięstwa, ul. Zwycięstwa w kierunku południowo-zachodnim do ul. Dolnych Wałów, ul. Dolnych Wałów w kierunku południowo-wschodnim do ul. Jana Pawła II, ul. Jana Pawła II i ul. Rybnicką do posesji nr 156, w kierunku zachodnim do granic z gminą Pilchowice, a następnie południowo-zachodnią, zachodnią i północną granicą administracyjną miasta, dla miast Knurów i Pyskowice oraz gmin: Gierałtowice, Pilcho-wice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek i Wielowieś,

c) Prokuraturę Rejonową w Jastrzębiu-Zdroju dla miasta Jastrzębie-Zdrój oraz gminy Pawłowice,

d) Prokuraturę Rejonową w Raciborzu dla miasta Racibórz oraz gmin: Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie i Rudnik,

e) Prokuraturę Rejonową w Rudzie Śląskiej dla miasta Ruda Śląska,

f) Prokuraturę Rejonową w Rybniku dla miasta Rybnik oraz gmin: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski i Świerklany,

g) Prokuraturę Rejonową w Tarnowskich Górach dla miast: Kalety, Miasteczko Śląskie, Piekary Śląskie, Radzionków i Tarnowskie Góry oraz gmin: Krupski Młyn, Ożarowice, Świerklaniec, Tworóg i Zbrosławice,

h) Prokuraturę Rejonową w Wodzisławiu Śląskim dla miast: Pszów, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski oraz gmin: Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice i Mszana,

i) Prokuraturę Rejonową w Zabrzu dla miasta Zabrze,

j) Prokuraturę Rejonową w Żorach dla miasta Żory;

8) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim:

a) Prokuraturę Rejonową w Gorzowie Wielkopolskim dla miasta Gorzów Wielkopolski oraz gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok i Witnica,

b) Prokuraturę Rejonową w Międzyrzeczu dla gmin: Bledzew, Międzyrzecz, Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna i Trzciel,

c) Prokuraturę Rejonową w Słubicach dla miasta Kostrzyn n. Odrą oraz gmin: Górzyca, Rzepin i Słubice,

d) Prokuraturę Rejonową w Strzelcach Krajeńskich dla gmin: Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie i Zwierzyn,

e) Prokuraturę Rejonową w Sulęcinie dla gmin: Krzeszyce, Lubniewice, Ośno Lubuskie, Słońsk, Sulęcin i Torzym;

9) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze:

a) Prokuraturę Rejonową w Bolesławcu dla miasta Bolesławiec oraz gmin: Bolesławiec, Gromadka, Nowogrodziec, Osiecznica i Warta Bolesławiecka,

b) Prokuraturę Rejonową w Jeleniej Górze dla miast: Jelenia Góra, Karpacz, Kowary, Piechowice i Szklarska Poręba oraz gmin: Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn i Stara Kamienica,

c) Prokuraturę Rejonową w Kamiennej Górze dla miasta Kamienna Góra oraz gmin: Bolków, Kamienna Góra, Lubawka i Marciszów,

d) Prokuraturę Rejonową w Lubaniu dla miasta Lubań oraz gmin: Leśna, Lubań, Olszyna, Platerówka i Siekierczyn,

e) Prokuraturę Rejonową w Lwówku Śląskim dla miasta Świeradów-Zdrój oraz gmin: Gryfów Śląski, Lubomierz, Lwówek Śląski, Mirsk i Wleń,

f) Prokuraturę Rejonową w Zgorzelcu dla miast Zawidów i Zgorzelec oraz gmin: Bogatynia, Pieńsk, Sulików, Węgliniec i Zgorzelec;

10) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Katowicach:

a) (uchylona),

b) Prokuraturę Rejonową w Bytomiu dla miasta Bytom,

c) Prokuraturę Rejonową w Chorzowie dla miast Chorzów i Świętochłowice,

d) (uchylona),

e) (uchylona),

f) Prokuraturę Rejonową Katowice-Południe w Katowicach dla części miasta Katowice w granicach przebiegających od skrzyżowania ul. Tadeusza Kościuszki z granicą administracyjną miasta Mikołów, następnie wzdłuż granic administracyjnych miast Mikołów, Tychy, Lędziny i Mysłowice do skrzyżowania granicy administracyjnej miasta Mysłowice z traktem leśnym, wzdłuż traktu leśnego w kierunku zachodnim do skrzyżowania z ul. Rudolfa Zubera i ul. Bielską włącznie, następnie wzdłuż traktu leśnego w kierunku północnym do ul. 73 Pułku Piechoty nr 5 włącznie, ul. 73 Pułku Piechoty w kierunku wschodnim do wysokości ul. Pszczyńskiej włącznie, wzdłuż ul. Pszczyńskiej i Murckowskiej do skrzyżowania z ul. Bagienną i al. Walentego Roździeńskiego, wzdłuż al. Walentego Roździeńskiego do skrzyżowania z al. Wojciecha Korfantego, wzdłuż al. Wojciecha Korfantego do Rynku Miasta Katowice, następnie wzdłuż ul. św. Jana włącznie do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego, ul. Wojewódzką i ul. Tadeusza Kościuszki, wzdłuż ul. Tadeusza Kościuszki włącznie do skrzyżowania z granicą administracyjną miasta Mikołów,

g) Prokuraturę Rejonową Katowice-Północ w Katowicach dla części miasta Katowice w granicach przebiegających od skrzyżowania ul. Złotej z granicą administracyjną miasta Chorzów, następnie wzdłuż granic administracyjnych miast Chorzów i Siemianowice Śląskie do skrzyżowania z al. Wojciecha Korfantego, al. Wojciecha Korfantego do Rynku Miasta Katowice włącznie, następnie wzdłuż ul. św. Jana do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego, ul. Wojewódzką i ul. Tadeusza Kościuszki, wzdłuż ul. Tadeusza Kościuszki do skrzyżowania z al. Górnośląską, wzdłuż al. Górnośląskiej włącznie do wiaduktu kolejowego na wysokości ul. Kochłowickiej i al. Górnośląskiej, następnie w kierunku północnym wzdłuż torów kolejowych do wiaduktu kolejowego nad skrzyżowaniem torowisk włącznie, następnie w linii prostej do punktu na wysokości posesji przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, dalej środkiem kanału wodnego (dopływ rzeki Rawa) do skrzyżowania z ul. Gliwicką, następnie wzdłuż ul. Grudmanna włącznie do skrzyżowania z ul. Chorzowską, ul. Chorzowską włącznie do skrzyżowania z ul. Złotą,

h) Prokuraturę Rejonową Katowice-Wschód w Katowicach dla części miasta Katowice w granicach przebiegających od skrzyżowania al. Wojciecha Korfantego z granicą administracyjną miasta, następnie wzdłuż granic administracyjnych miast Siemianowice Śląskie, Czeladź, Sosnowiec i Mysłowice do skrzyżowania granicy administracyjnej miasta Mysłowice z traktem leśnym, wzdłuż traktu leśnego w kierunku zachodnim do skrzyżowania z ul. Bielską i ul. Rudolfa Zubera, następnie wzdłuż traktu leśnego w kierunku północnym do posesji nr 5 przy ul. 73 Pułku Piechoty, wzdłuż ul. 73 Pułku Piechoty w kierunku wschodnim do wysokości ul. Pszczyńskiej, następnie wzdłuż ul. Pszczyńskiej i ul. Murckowskiej do skrzyżowania z ul. Bagienną i al. Walentego Roździeńskiego włącznie, wzdłuż al. Walentego Roździeńskiego włącznie do skrzyżowania z al. Wojciecha Korfantego, al. Wojciecha Korfantego do granic administracyjnych z miastem Siemianowice Śląskie,

i) Prokuraturę Rejonową Katowice-Zachód w Katowicach dla części miasta Katowice w granicach przebiegających od skrzyżowania ul. Tadeusza Kościuszki z granicą administracyjną miasta Mikołów, następnie wzdłuż granic administracyjnych miast Ruda Śląska i Chorzów do skrzyżowania z ul. Złotą, dalej wzdłuż ul. Chorzowskiej do skrzyżowania z ul. Grudmanna, wzdłuż ul. Grudmanna do skrzyżowania z ul. Gliwicką, następnie środkiem kanału wodnego (dopływ rzeki Rawa) do punktu na wysokości posesji przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 8 włącznie, następnie w linii prostej do wiaduktu kolejowego nad skrzyżowaniem torowisk, wzdłuż torów kolejowych w kierunku południowym do wiaduktu kolejowego na wysokości ul. Kochłowickiej i al. Górnośląskiej włącznie, wzdłuż al. Górnośląskiej do skrzyżowania z ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Tadeusza Kościuszki do skrzyżowania z granicą administracyjną miasta Mikołów,

j) Prokuraturę Rejonową w Mikołowie dla miast: Łaziska Górne, Mikołów i Orzesze oraz gmin Ornontowice i Wyry,

k) Prokuraturę Rejonową w Mysłowicach dla miast Imielin i Mysłowice oraz gminy Chełm Śląski,

l) Prokuraturę Rejonową w Pszczynie dla gmin: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice-Zdrój, Miedźna, Pszczyna i Suszec,

m) Prokuraturę Rejonową w Siemianowicach Śląskich dla miasta Siemianowice Śląskie,

n) (uchylona),

o) (uchylona),

p) Prokuraturę Rejonową w Tychach dla miast: Bieruń, Lędziny i Tychy oraz gmin Bojszowy i Kobiór;

11) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Kielcach:

a) Prokuraturę Rejonową w Busku-Zdroju dla gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Pierzchnica, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy i Wiślica,

b) Prokuraturę Rejonową w Jędrzejowie dla gmin: Imielno, Jędrzejów, Małogoszcz, Nagłowice, Oksa, Sędziszów, Słupia, Sobków i Wodzisław,

c) Prokuraturę Rejonową Kielce-Wschód w Kielcach dla części miasta Kielce w granicach przebiegających od przecięcia ul. Domaszowskiej ze wschodnią granicą administracyjną miasta, środkiem ul. Domaszowskiej do skrzyżowania z ul. Manifestu Lipcowego, środkiem ul. Manifestu Lipcowego (z wyłączeniem budynków nr 4 przy ul. Manifestu Lipcowego i nr 46/01 przy ul. Kościuszki) do skrzyżowania z al. IX Wieków Kielc, środkiem al. IX Wieków Kielc do skrzyżowania z ul. Warszawską, środkiem ul. Warszawskiej (z wyłączeniem budynku nr 20 „B”) do skrzyżowania z ul. Pocieszka, środkiem ul. Pocieszka do przecięcia z rzeką Silnicą, wzdłuż rzeki Silnicy do al. IX Wieków Kielc, środkiem al. IX Wieków Kielc do ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, środkiem ul. 1 Maja do wiaduktu nad linią kolejową Kraków - Warszawa i wzdłuż linii kolejowej Kraków - Warszawa, a następnie południową i wschodnią granicą administracyjną miasta oraz gmin: Bieliny, Daleszyce, Górno, Masłów, Raków i Zagnańsk,

d) Prokuraturę Rejonową Kielce-Zachód w Kielcach dla części miasta Kielce w granicach przebiegających od przecięcia ul. Domaszowskiej ze wschodnią granicą administracyjną miasta, środkiem ul. Domaszowskiej do skrzyżowania z ul. Manifestu Lipcowego, środkiem ul. Manifestu Lipcowego (wraz z budynkami nr 4 przy ul. Manifestu Lipcowego i nr 46/01 przy ul. Kościuszki) do skrzyżowania z al. IX Wieków Kielc, środkiem al. IX Wieków Kielc do skrzyżowania z ul. Warszawską, środkiem ul. Warszawskiej (wraz z budynkiem nr 20 „B”) do skrzyżowania z ul. Pocieszka, środkiem ul. Pocieszka do przecięcia z rzeką Silnicą, wzdłuż rzeki Silnicy do al. IX Wieków Kielc, środkiem al. IX Wieków Kielc do ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, środkiem ul. 1 Maja do wiaduktu nad linią kolejową Kraków - Warszawa i wzdłuż linii kolejowej Kraków - Warszawa, a następnie zachodnią i północną granicą administracyjną miasta oraz gmin: Chęciny, Miedziana Góra, Morawica, Nowiny, Piekoszów i Strawczyn,

e) Prokuraturę Rejonową w Końskich dla gmin: Fałków, Gowarczów, Końskie, Mniów, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Smyków i Stąporków,

f) Prokuraturę Rejonową w Opatowie dla gmin: Baćkowice, Ćmielów, Iwaniska, Lipnik, Opatów, Ożarów, Sadowie, Tarłów i Wojciechowice,

g) Prokuraturę Rejonową w Ostrowcu Świętokrzyskim dla miasta Ostrowiec Świętokrzyski oraz gmin: Bałtów, Bodzechów, Kunów, Łagów, Nowa Słupia i Waśniów,

h) Prokuraturę Rejonową w Pińczowie dla gmin: Bejsce, Czarnocin, Działoszyce, Kazimierza Wielka, Kije, Michałów, Opatowiec, Pińczów, Skalbmierz i Złota,

i) Prokuraturę Rejonową w Sandomierzu dla miasta Sandomierz oraz gmin: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce i Zawichost,

j) Prokuraturę Rejonową w Skarżysku-Kamiennej dla miasta Skarżysko-Kamienna oraz gmin: Bliżyn, Łączna, Skarżysko Kościelne i Suchedniów,

k) Prokuraturę Rejonową w Starachowicach dla miasta Starachowice oraz gmin: Bodzentyn, Brody, Mirzec, Pawłów i Wąchock,

l) Prokuraturę Rejonową w Staszowie dla gmin: Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Staszów i Szydłów,

m) Prokuraturę Rejonową we Włoszczowie dla gmin: Kluczewsko, Krasocin, Łopuszno, Moskorzew, Radków, Secemin, Słupia Konecka i Włoszczowa;

12) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Koninie:

a) Prokuraturę Rejonową w Kole dla miasta Koło oraz gmin: Babiak, Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Koło, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz, Sompolno i Wierzbinek,

b) Prokuraturę Rejonową w Koninie dla miasta Konin oraz gmin: Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Stare Miasto, Ślesin i Wilczyn,

c) Prokuraturę Rejonową w Słupcy dla miasta Słupca oraz gmin: Lądek, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Pyzdry, Słupca, Strzałkowo, Witkowo i Zagórów,

d) Prokuraturę Rejonową w Turku dla miasta Turek oraz gmin: Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Tuliszków, Turek i Władysławów;

13) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Koszalinie:

a) Prokuraturę Rejonową w Białogardzie dla miast Białogard i Świdwin oraz gmin: Białogard, Brzeżno, Karlino, Połczyn-Zdrój, Rąbino, Sławoborze, Świdwin i Tychowo,

b) Prokuraturę Rejonową w Drawsku Pomorskim dla gmin: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Wierzchowo i Złocieniec,

c) Prokuraturę Rejonową w Kołobrzegu dla miasta Kołobrzeg oraz gmin: Dygowo, Gościno, Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl i Ustronie Morskie,

d) Prokuraturę Rejonową w Koszalinie dla miasta Koszalin oraz gmin: Będzino, Biesiekierz, Bobolice, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów i Świeszyno,

e) Prokuraturę Rejonową w Sławnie dla miast Darłowo i Sławno oraz gmin: Darłowo, Malechowo, Postomino i Sławno,

f) Prokuraturę Rejonową w Szczecinku dla miasta Szczecinek oraz gmin: Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo, Grzmiąca i Szczecinek,

g) Prokuraturę Rejonową w Wałczu dla miasta Wałcz oraz gmin: Człopa, Mirosławiec, Tuczno i Wałcz;

14) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Krakowie:

a) Prokuraturę Rejonową w Chrzanowie dla gmin: Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia,

b) Prokuraturę Rejonową Kraków-Krowodrza w Krakowie dla części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Krowodrza, którą obejmują dzielnice pomocnicze: V, VI i VII, oraz gmin: Czernichów, Jerzmanowice-Przeginia i Krzeszowice,

c) Prokuraturę Rejonową Kraków-Nowa Huta w Krakowie dla części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Nowa Huta, tj. dla dzielnic pomocniczych: XIV, XV, XVI, XVII i XVIII, oraz gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Koszyce, Nowe Brzesko, Pałecznica, Proszowice i Radziemice,

d) Prokuraturę Rejonową Kraków-Podgórze w Krakowie dla części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Podgórze, tj. dla dzielnic pomocniczych: VIII, IX, X, XI, XII i XIII,

e) Prokuraturę Rejonową Kraków-Prądnik Biały w Krakowie dla części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Krowodrza, którą obejmuje dzielnica pomocnicza IV, oraz gmin: Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki,

f) Prokuraturę Rejonową Kraków-Śródmieście Wschód w Krakowie dla części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście, którą obejmują dzielnice pomocnicze II i III, oraz gmin: Iwanowice, Michałowice, Skała i Sułoszowa,

g) Prokuraturę Rejonową Kraków-Śródmieście Zachód w Krakowie dla części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście, którą obejmuje dzielnica pomocnicza I,

h) Prokuraturę Rejonową w Miechowie dla gmin: Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów i Słomniki,

i) Prokuraturę Rejonową w Myślenicach dla gmin: Dobczyce, Gdów, Lubień, Myślenice, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Sułkowice, Tokarnia i Wiśniowa,

j) Prokuraturę Rejonową w Olkuszu dla miasta Bukowno oraz gmin: Bolesław, Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom,

k) Prokuraturę Rejonową w Oświęcimiu dla miasta Oświęcim oraz gmin: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Osiek, Oświęcim, Polanka Wielka, Przeciszów i Zator,

l) Prokuraturę Rejonową w Suchej Beskidzkiej dla miast Jordanów i Sucha Beskidzka oraz gmin: Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Maków Podhalański, Stryszawa, Zawoja i Zembrzyce,

m) Prokuraturę Rejonową w Wadowicach dla gmin: Andrychów, Brzeźnica, Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Spytkowice, Stryszów, Tomice, Wadowice i Wieprz,

n) Prokuraturę Rejonową w Wieliczce dla gmin: Biskupice, Kłaj, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne i Wieliczka;

15) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Krośnie:

a) Prokuraturę Rejonową w Brzozowie dla gmin: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec,

b) Prokuraturę Rejonową w Jaśle dla miasta Jasło oraz gmin: Brzyska, Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn i Tarnowiec,

c) Prokuraturę Rejonową w Krośnie dla miasta Krosno oraz gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów i Wojaszówka,

d) Prokuraturę Rejonową w Lesku dla gmin: Baligród, Cisna, Czarna, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina i Ustrzyki Dolne,

e) Prokuraturę Rejonową w Sanoku dla miasta Sanok oraz gmin: Besko, Bukowsko, Komańcza, Sanok, Tyrawa Wołoska, Zagórz i Zarszyn;

16) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Legnicy:

a) Prokuraturę Rejonową w Głogowie dla miasta Głogów oraz gmin: Gaworzyce, Głogów, Góra, Grębocice, Jemielno, Jerzmanowa, Kotla, Niechlów, Pęcław, Przemków, Radwanice, Wąsosz i Żukowice,

b) Prokuraturę Rejonową w Jaworze dla miasta Jawor oraz gmin: Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Udanin i Wądroże Wielkie,

c) Prokuraturę Rejonową w Legnicy dla miasta Legnica oraz gmin: Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Prochowice i Ruja,

d) Prokuraturę Rejonową w Lubinie dla miasta Lubin oraz gmin: Chocianów, Lubin, Polkowice, Rudna i Ścinawa,

e) Prokuraturę Rejonową w Złotoryi dla miast: Chojnów, Wojcieszów i Złotoryja oraz gmin: Chojnów, Pielgrzymka, Świerzawa, Zagrodno i Złotoryja;

17) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Lublinie:

a) Prokuraturę Rejonową w Białej Podlaskiej dla miast Biała Podlaska i Terespol oraz gmin: Biała Podlaska, Janów Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Piszczac, Rokitno, Rossosz, Terespol, Tuczna i Zalesie,

b) Prokuraturę Rejonową w Chełmie dla miasta Chełm oraz gmin: Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica i Żmudź,

c) Prokuraturę Rejonową w Kraśniku dla miasta Kraśnik oraz gmin: Annopol, Borzechów, Dzierzkowice, Gościeradów, Kraśnik, Niedrzwica Duża, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek,

d) Prokuraturę Rejonową w Lubartowie dla miasta Lubartów oraz gmin: Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Kock, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów,

e) Prokuraturę Rejonową Lublin-Południe w Lublinie dla części miasta Lublin w granicach przebiegających od przecięcia ul. Wojciechowskiej z zachodnią granicą administracyjną miasta, środkiem ul. Wojciechowskiej do skrzyżowania z al. Kraśnicką, środkiem al. Kraśnickiej w kierunku północnym i środkiem al. Władysława Sikorskiego do al. Solidarności, środkiem al. Solidarności w kierunku wschodnim do skrzyżowania z ul. Lubomelską, środkiem ul. Lubomelskiej i ul. Leszczyńskiego, w kierunku południowym wschodnią granicą Ogrodu Saskiego, środkiem ul. Lipowej do skrzyżowania z al. Józefa Piłsudskiego, środkiem al. Józefa Piłsudskiego w kierunku wschodnim i środkiem Al. Zygmuntowskich do skrzyżowania z ul. Fabryczną, ul. Fabryczną i ul. Droga Męczenników Majdanka włącznie do wiaduktu przy ul. Droga Męczenników Majdanka, wzdłuż linii kolejowej Warszawa - Lublin - Chełm włącznie w kierunku południowym i zachodnim do wiaduktu na rzece Bystrzycy, środkiem rzeki Bystrzycy w kierunku południowym do ul. Żeglarskiej, środkiem ul. Żeglarskiej do wschodniej granicy Ogródków Działkowych „Dąbrowa”, następnie granicą Ogródków Działkowych „Dąbrowa” i Lasu „Dąbrowa” w kierunku południowym do przecięcia ul. Podleśnej z południową granicą administracyjną miasta, wzdłuż tej granicy w kierunku południowym i zachodnim do przecięcia z ul. Osmolicką i dalej wzdłuż zachodniej granicy administracyjnej miasta do linii kolejowej Lublin - Warszawa, wzdłuż linii kolejowej Lublin - Warszawa w kierunku zachodnim do wiaduktu na al. Kraśnickiej, wzdłuż al. Kraśnickiej do ul. Raszyńskiej, ul. Raszyńską i zachodnią granicą administracyjną miasta do przecięcia z ul. Wojciechowską,

f) Prokuraturę Rejonową Lublin-Północ w Lublinie dla części miasta Lublin w granicach przebiegających od przecięcia ul. Wojciechowskiej z zachodnią granicą administracyjną miasta, wzdłuż tej granicy w kierunku północnym do ul. Nałęczowskiej, wzdłuż ul. Nałęczowskiej do przecięcia z granicą administracyjną miasta, dalej tą granicą w kierunku północnym i wschodnim, przecinając ulice: Sławinkowską, Poligonową, Koncertową, Choiny i al. Spółdzielczości Pracy do linii kolejowej Lublin - Lubartów, a następnie w kierunku południowym do rzeki Bystrzycy, wzdłuż rzeki Bystrzycy włącznie w kierunku południowo-zachodnim, przecinając ul. Mełgiewską i al. Tysiąclecia do al. Unii Lubelskiej, wzdłuż al. Unii Lubelskiej włącznie do skrzyżowania z Al. Zygmuntowskimi, środkiem Al. Zygmuntowskich do skrzyżowania z al. Józefa Piłsudskiego, środkiem al. Józefa Piłsudskiego i środkiem ul. Lipowej do Ogrodu Saskiego, wschodnią granicą Ogrodu Saskiego do ul. Leszczyńskiego, środkiem ul. Leszczyńskiego i środkiem ul. Lubomelskiej do skrzyżowania z al. Solidarności, środkiem al. Solidarności w kierunku zachodnim do skrzyżowania z al. Władysława Sikorskiego, środkiem al. Władysława Sikorskiego i środkiem al. Kraśnickiej w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Wojciechowską i środkiem ul. Wojciechowskiej do jej przecięcia z zachodnią granicą administracyjną miasta oraz gmin Jastków i Konopnica,

g) Prokuraturę Rejonową w Lublinie dla części miasta Lublin w granicach przebiegających od przecięcia wschodniej granicy administracyjnej miasta z rzeką Bystrzycą wzdłuż rzeki Bystrzycy w kierunku południowym i zachodnim, przecinając ul. Mełgiewską i al. Tysiąclecia, do skrzyżowania z al. Unii Lubelskiej, wzdłuż al. Unii Lubelskiej do skrzyżowania z ul. Fabryczną, wzdłuż ul. Fabrycznej i ul. Droga Męczenników Majdanka do wiaduktu przy ul. Droga Męczenników Majdanka, wzdłuż linii kolejowej Warszawa - Lublin - Chełm w kierunku południowym i zachodnim do wiaduktu na rzece Bystrzycy, środkiem rzeki Bystrzycy w kierunku południowym do ul. Żeglarskiej, środkiem ul. Żeglarskiej wzdłuż wschodniej granicy ogródków działkowych „Dąbrowa” i granicy lasu „Dąbrowa” do ul. Podleśnej, wzdłuż ul. Podleśnej włącznie, a następnie wzdłuż południowej granicy administracyjnej miasta, przecinając ulice Abramowicką i Głuską, do przecięcia ze wschodnią granicą administracyjną miasta, a następnie wzdłuż tej granicy, przecinając ulice: Wygodną, Zorza, Józefa Franczaka „Lalka”, Wincentego Witosa, Mełgiewską, Zadębie i Turystyczną do przecięcia rzeki Bystrzycy ze wschodnią granicą administracyjną miasta oraz gmin: Głusk, Ludwin, Łęczna, Milejów, Niemce, Puchaczów i Spiczyn,

h) Prokuraturę Rejonową w Łukowie dla miast Łuków i Stoczek Łukowski oraz gmin: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski, Trzebieszów, Wojcieszków i Wola Mysłowska,

i) Prokuraturę Rejonową w Opolu Lubelskim dla gmin: Bełżyce, Chodel, Józefów n. Wisłą, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa, Wilków i Wojciechów,

j) Prokuraturę Rejonową w Parczewie dla gmin: Dębowa Kłoda, Hanna, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze, Siemień, Sławatycze, Sosnówka i Wisznice,

k) Prokuraturę Rejonową w Puławach dla miasta Puławy oraz gmin: Baranów, Garbów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica i Żyrzyn,

l) Prokuraturę Rejonową w Radzyniu Podlaskim dla miast Międzyrzec Podlaski i Radzyń Podlaski oraz gmin: Borki, Czemierniki, Drelów, Kąkolewnica Wschodnia, Komarówka Podlaska, Międzyrzec Podlaski, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat i Wohyń,

m) Prokuraturę Rejonową w Rykach dla miasta Dęblin oraz gmin: Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Stężyca i Ułęż,

n) Prokuraturę Rejonową w Świdniku dla miasta Świdnik oraz gmin: Bychawa, Jabłonna, Krzczonów, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Strzyżewice, Trawniki, Wólka, Wysokie i Zakrzew,

o) Prokuraturę Rejonową we Włodawie dla miasta Włodawa oraz gmin: Cyców, Hańsk, Sosnowica, Stary Brus, Urszulin, Włodawa, Wola Uhruska i Wyryki;

18) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Łomży:

a) Prokuraturę Rejonową w Grajewie dla miasta Grajewo oraz gmin: Goniądz, Grajewo, Radziłów, Rajgród, Szczuczyn, Trzcianne i Wąsosz,

b) Prokuraturę Rejonową w Kolnie dla miasta Kolno oraz gmin: Grabowo, Kolno, Mały Płock, Stawiski i Turośl,

c) Prokuraturę Rejonową w Łomży dla miasta Łomża oraz gmin: Jedwabne, Łomża, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Przytuły, Śniadowo, Wizna i Zbójna,

d) Prokuraturę Rejonową w Wysokiem Mazowieckiem dla miasta Wysokie Mazowieckie oraz gmin: Ciechanowiec, Czyżew-Osada, Klukowo, Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Sokoły, Szepietowo i Wysokie Mazowieckie,

e) Prokuraturę Rejonową w Zambrowie dla miasta Zambrów oraz gmin: Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, Zambrów i Zawady;

19) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Łodzi:

a) Prokuraturę Rejonową w Brzezinach dla miasta Brzeziny oraz gmin: Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Koluszki, Lipce Reymontowskie, Rogów i Słupia,

b) Prokuraturę Rejonową w Kutnie dla miasta Kutno oraz gmin: Bedlno, Krzyżanów, Kutno, Łanięta, Oporów, Strzelce i Żychlin,

c) Prokuraturę Rejonową w Łęczycy dla miasta Łęczyca oraz gmin: Daszyna, Dąbrowice, Góra Świętej Małgorzaty, Grabów, Krośniewice, Łęczyca, Nowe Ostrowy, Piątek, Świnice Warckie i Witonia,

d) Prokuraturę Rejonową w Łowiczu dla miasta Łowicz oraz gmin: Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Łyszkowice, Nieborów i Zduny,

e) Prokuraturę Rejonową Łódź-Bałuty w Łodzi dla części miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Bałuty,

f) Prokuraturę Rejonową Łódź-Górna w Łodzi dla części miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Górna,

g) Prokuraturę Rejonową Łódź-Polesie w Łodzi dla części miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Polesie,

h) Prokuraturę Rejonową Łódź-Śródmieście w Łodzi dla części miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście,

i) Prokuraturę Rejonową Łódź-Widzew w Łodzi dla części miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Widzew oraz gmin: Andrespol, Brójce i Nowosolna,

j) Prokuraturę Rejonową w Pabianicach dla miast Konstantynów Łódzki i Pabianice oraz gmin: Dłutów, Ksawerów, Pabianice i Rzgów,

k) Prokuraturę Rejonową w Rawie Mazowieckiej dla miasta Rawa Mazowiecka oraz gmin: Biała Rawska, Cielądz, Głuchów, Kowiesy, Rawa Mazowiecka, Regnów i Sadkowice,

l) Prokuraturę Rejonową w Skierniewicach dla miasta Skierniewice oraz gmin: Bolimów, Godzianów, Maków, Nowy Kawęczyn i Skierniewice,

m) Prokuraturę Rejonową w Zgierzu dla miast: Głowno, Ozorków i Zgierz oraz gmin: Aleksandrów Łódzki, Głowno, Ozorków, Parzęczew, Stryków i Zgierz;

20) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu:

a) Prokuraturę Rejonową w Gorlicach dla miast Gorlice i Grybów oraz gmin: Biecz, Bobowa, Gorlice, Grybów, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa i Uście Gorlickie,

b)2) Prokuraturę Rejonową w Limanowej dla miast Limanowa i Mszana Dolna oraz gmin: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Stopnice, Szczawa i Tymbark,

c) Prokuraturę Rejonową w Muszynie dla gmin: Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój i Rytro,

d) Prokuraturę Rejonową w Nowym Sączu dla miasta Nowy Sącz oraz gmin: Chełmiec, Gródek n. Dunajcem, Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie i Stary Sącz,

e) Prokuraturę Rejonową w Nowym Targu dla miasta Nowy Targ oraz gmin: Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko n. Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Rabka-Zdrój, Spytkowice, Szaflary i Szczawnica,

f) Prokuraturę Rejonową w Zakopanem dla miasta Zakopane oraz gmin: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko i Poronin;

21) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Olsztynie:

a) Prokuraturę Rejonową w Bartoszycach dla miast Bartoszyce i Górowo Iławeckie oraz gmin: Bartoszyce, Górowo Iławeckie i Sępopol,

b) Prokuraturę Rejonową w Biskupcu dla gmin: Biskupiec, Bisztynek, Jeziorany i Kolno,

c) (uchylona),

d) Prokuraturę Rejonową w Giżycku dla miasta Giżycko oraz gmin: Budry, Giżycko, Kruklanki, Miłki, Pozezdrze, Ryn, Węgorzewo i Wydminy,

e) Prokuraturę Rejonową w Kętrzynie dla miasta Kętrzyn oraz gmin: Barciany, Kętrzyn, Korsze, Reszel i Srokowo,

f) Prokuraturę Rejonową w Lidzbarku Warmińskim dla miasta Lidzbark Warmiński oraz gmin: Kiwity, Lidzbark Warmiński, Lubomino i Orneta,

g) Prokuraturę Rejonową w Mrągowie dla miasta Mrągowo oraz gmin: Mikołajki, Mrągowo, Piecki i Sorkwity,

h) Prokuraturę Rejonową w Nidzicy dla gmin: Janowiec Kościelny, Janowo, Kozłowo i Nidzica,

i) (uchylona),

j) Prokuraturę Rejonową Olsztyn-Południe w Olsztynie dla części miasta Olsztyn, obejmującej osiedla miejskie: Jaroty, Kętrzyńskiego, Kormoran, Kościuszki, Mazurskie, Nagórki, Pieczewo, Pojezierze i Śródmieście oraz gmin: Olsztynek, Purda i Stawiguda,

k) Prokuraturę Rejonową Olsztyn-Północ w Olsztynie dla części miasta Olsztyn, obejmującej osiedla miejskie: Dajtki, Grunwaldzkie, Gutkowo, Kortowo, Likusy, Nad Jeziorem Długim, Podgrodzie, Podleśna, Wojska Polskiego, Zatorze i Zielona Górka oraz gmin: Barczewo, Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo i Świątki,

l) Prokuraturę Rejonową w Piszu dla gmin: Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane-Nida,

m) Prokuraturę Rejonową w Szczytnie dla miasta Szczytno oraz gmin: Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Rozogi, Szczytno, Świętajno i Wielbark;

22) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Opolu:

a) Prokuraturę Rejonową w Brzegu dla miasta Brzeg oraz gmin: Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka, Popielów i Skarbimierz,

b) Prokuraturę Rejonową w Głubczycach dla gmin: Baborów, Branice, Głubczyce i Kietrz,

c) Prokuraturę Rejonową w Kędzierzynie-Koźlu dla miasta Kędzierzyn-Koźle oraz gmin: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś i Zdzieszowice,

d) Prokuraturę Rejonową w Kluczborku dla gmin: Byczyna, Domaszowice, Kluczbork, Lasowice Wielkie, Murów, Namysłów, Pokój, Świerczów, Wilków i Wołczyn,

e) Prokuraturę Rejonową w Nysie dla gmin: Grodków, Kamiennik, Korfantów, Łambinowice, Nysa, Otmuchów, Paczków, Pakosławice i Skoroszyce,

f) Prokuraturę Rejonową w Oleśnie dla gmin: Dobrodzień, Gorzów Śląski, Olesno, Praszka, Radłów, Rudniki i Zębowice,

g) Prokuraturę Rejonową w Opolu dla miasta Opole oraz gmin: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Niemodlin, Ozimek, Prószków, Tarnów Opolski, Tułowice i Turawa,

h) Prokuraturę Rejonową w Prudniku dla gmin: Biała, Głogówek, Głuchołazy, Lubrza i Prudnik,

i) Prokuraturę Rejonową w Strzelcach Opolskich dla gmin: Gogolin, Izbicko, Jemielnica, Kolonowskie, Krapkowice, Leśnica, Strzelce Opolskie, Strzeleczki, Ujazd, Walce i Zawadzkie;

23) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce:

a) Prokuraturę Rejonową w Ostrołęce dla miasta Ostrołęka oraz gmin: Baranowo, Czarnia, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec, Olszewo-Borki, Rzekuń i Troszyn,

b) Prokuraturę Rejonową w Ostrowi Mazowieckiej dla miasta Ostrów Mazowiecka oraz gmin: Andrzejewo, Boguty-Pianki, Brok, Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo i Zaręby Kościelne,

c) Prokuraturę Rejonową w Przasnyszu dla miast Maków Mazowiecki i Przasnysz oraz gmin: Chorzele, Czernice Borowe, Czerwonka, Jednorożec, Karniewo, Krasne, Krasnosielc, Krzynowłoga Mała, Młynarze, Płoniawy-Bramura, Przasnysz, Różan, Rzewnie, Sypniewo i Szelków,

d) Prokuraturę Rejonową w Pułtusku dla gmin: Gzy, Nasielsk, Obryte, Pokrzywnica, Pułtusk, Świercze, Winnica i Zatory,

e) Prokuraturę Rejonową w Wyszkowie dla gmin: Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka, Wyszków i Zabrodzie;

24) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim:

a) Prokuraturę Rejonową w Jarocinie dla gmin: Jaraczewo, Jarocin, Kotlin i Żerków,

b) Prokuraturę Rejonową w Kaliszu dla miasta Kalisz oraz gmin: Blizanów, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Stawiszyn, Szczytniki i Żelazków,

c) Prokuraturę Rejonową w Kępnie dla gmin: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica,

d) Prokuraturę Rejonową w Krotoszynie dla miasta Sulmierzyce oraz gmin: Kobylin, Koźmin Wielkopolski, Krotoszyn, Rozdrażew i Zduny,

e) Prokuraturę Rejonową w Ostrowie Wielkopolskim dla miasta Ostrów Wielkopolski oraz gmin: Nowe Skalmierzyce, Odolanów, Ostrów Wielkopolski, Przygodzice, Raszków, Sieroszewice i Sośnie,

f) Prokuraturę Rejonową w Ostrzeszowie dla gmin: Czajków, Doruchów, Grabów n. Prosną, Kobyla Góra, Krasze-wice, Mikstat i Ostrzeszów,

g) Prokuraturę Rejonową w Pleszewie dla gmin: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów i Pleszew;

25) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim:

a) Prokuraturę Rejonową w Bełchatowie dla miasta Bełchatów oraz gmin: Bełchatów, Drużbice, Kleszczów, Kluki, Rusiec, Szczerców i Zelów,

b) Prokuraturę Rejonową w Opocznie dla gmin: Aleksandrów, Białaczów, Drzewica, Mniszków, Opoczno, Paradyż, Poświętne, Sławno i Żarnów,

c) Prokuraturę Rejonową w Piotrkowie Trybunalskim dla miasta Piotrków Trybunalski oraz gmin: Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki Szlacheckie, Moszczenica, Ręczno, Rozprza, Sulejów, Tuszyn, Wola Krzysztoporska i Wolbórz,

d) Prokuraturę Rejonową w Radomsku dla miasta Radomsko oraz gmin: Dobryszyce, Gidle, Gomunice, Kamieńsk, Kobiele Wielkie, Kodrąb, Lgota Wielka, Ładzice, Masłowice, Przedbórz, Radomsko, Wielgomłyny i Żytno,

e) Prokuraturę Rejonową w Tomaszowie Mazowieckim dla miasta Tomaszów Mazowiecki oraz gmin: Będków, Budziszewice, Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rokiciny, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki, Ujazd i Żelechlinek;

26) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Płocku:

a) Prokuraturę Rejonową w Ciechanowie dla miasta Ciechanów oraz gmin: Ciechanów, Glinojeck, Gołymin-Ośrodek, Grudusk, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Regimin i Sońsk,

b) Prokuraturę Rejonową w Gostyninie dla miasta Gostynin oraz gmin: Gąbin, Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Sanniki, Słubice i Szczawin Kościelny,

c) Prokuraturę Rejonową w Mławie dla miasta Mława oraz gmin: Bieżuń, Dzierzgowo, Kuczbork-Osada, Lipowiec Kościelny, Lubowidz, Lutocin, Radzanów, Siemiątkowo, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo i Żuromin,

d) Prokuraturę Rejonową w Płocku dla miasta Płock oraz gmin: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Mała Wieś, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby i Wyszogród,

e) Prokuraturę Rejonową w Płońsku dla miast Płońsk i Raciąż oraz gmin: Baboszewo, Czerwińsk n. Wisłą, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Raciąż, Sochocin i Załuski,

f) Prokuraturę Rejonową w Sierpcu dla miasta Sierpc oraz gmin: Drobin, Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo i Zawidz,

g) Prokuraturę Rejonową w Sochaczewie dla miasta Sochaczew oraz gmin: Brochów, Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew i Teresin,

h) Prokuraturę Rejonową w Żyrardowie dla miasta Żyrardów oraz gmin: Baranów, Jaktorów, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Wiskitki i Żabia Wola;

27) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Poznaniu:

a) Prokuraturę Rejonową w Chodzieży dla miasta Chodzież oraz gmin: Białośliwie, Chodzież, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Szamocin, Ujście, Wyrzysk i Wysoka,

b) Prokuraturę Rejonową w Gnieźnie dla miasta Gniezno oraz gmin: Czerniejewo, Gniezno, Kiszkowo, Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo, Pobiedziska i Trzemeszno,

c) Prokuraturę Rejonową w Gostyniu dla gmin: Borek Wielkopolski, Gostyń, Krobia, Krzemieniewo, Pępowo, Piaski, Pogorzela i Poniec,

d) Prokuraturę Rejonową w Grodzisku Wielkopolskim dla gmin: Buk, Granowo, Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec, Rakoniewice, Stęszew i Wielichowo,

e) Prokuraturę Rejonową w Kościanie dla miasta Kościan oraz gmin: Czempiń, Kościan, Krzywiń i Śmigiel,

f) Prokuraturę Rejonową w Lesznie dla miasta Leszno oraz gmin: Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Wijewo i Włoszakowice,

g) Prokuraturę Rejonową w Nowym Tomyślu dla gmin: Kuślin, Lwówek, Miedzichowo, Nowy Tomyśl, Opalenica i Zbąszyń,

h) Prokuraturę Rejonową w Obornikach dla gmin: Oborniki, Rogoźno i Ryczywół,

i) Prokuraturę Rejonową w Pile dla miasta Piła oraz gminy Szydłowo,

j) Prokuraturę Rejonową Poznań-Grunwald w Poznaniu dla części miasta Poznań w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Grunwald i Jeżyce oraz gmin: Dopiewo, Komorniki i Tarnowo Podgórne,

k) Prokuraturę Rejonową Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu dla części miasta Poznań w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Nowe Miasto oraz gminy Czerwonak,

l) Prokuraturę Rejonową Poznań-Stare Miasto w Poznaniu dla części miasta Poznań w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Stare Miasto oraz gmin Murowana Goślina i Suchy Las,

m) Prokuraturę Rejonową Poznań-Wilda w Poznaniu dla części miasta Poznań w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Wilda, miast Luboń i Puszczykowo oraz gminy Swarzędz,

n) Prokuraturę Rejonową w Rawiczu dla gmin: Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Pakosław i Rawicz,

o) Prokuraturę Rejonową w Szamotułach dla miasta Obrzycko oraz gmin: Chrzypsko Wielkie, Duszniki, Kaźmierz, Kwilcz, Międzychód, Obrzycko, Ostroróg, Pniewy, Rokietnica, Sieraków, Szamotuły i Wronki,

p) Prokuraturę Rejonową w Śremie dla gmin: Brodnica, Dolsk, Książ Wielkopolski, Mosina i Śrem,

q) Prokuraturę Rejonową w Środzie Wielkopolskiej dla gmin: Dominowo, Kleszczewo, Kórnik, Krzykosy, Nowe Miasto n. Wartą, Środa Wielkopolska i Zaniemyśl,

r) Prokuraturę Rejonową w Trzciance dla miasta Czarnków oraz gmin: Czarnków, Drawsko, Krzyż Wielkopolski, Lubasz, Połajewo, Trzcianka i Wieleń,

s) Prokuraturę Rejonową w Wągrowcu dla miasta Wągrowiec oraz gmin: Budzyń, Damasławek, Gołańcz, Margonin, Mieścisko, Skoki, Wapno i Wągrowiec,

t) Prokuraturę Rejonową w Wolsztynie dla gmin: Przemęt, Siedlec i Wolsztyn,

u) Prokuraturę Rejonową we Wrześni dla gmin: Kołaczkowo, Kostrzyn, Miłosław, Nekla i Września,

v) Prokuraturę Rejonową w Złotowie dla miasta Złotów oraz gmin: Jastrowie, Krajenka, Lipka, Łobżenica, Okonek, Tarnówka, Zakrzewo i Złotów;

28) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Przemyślu:

a) Prokuraturę Rejonową w Jarosławiu dla miast Jarosław i Radymno oraz gmin: Chłopice, Jarosław, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Rokietnica, Roźwienica i Wiązownica,

b) Prokuraturę Rejonową w Lubaczowie dla miasta Lubaczów oraz gmin: Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików i Wielkie Oczy,

c) Prokuraturę Rejonową w Przemyślu dla miasta Przemyśl oraz gmin: Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno i Żurawica,

d) Prokuraturę Rejonową w Przeworsku dla miasta Przeworsk oraz gmin: Adamówka, Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, Przeworsk, Sieniawa, Tryńcza i Zarzecze;

29) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Radomiu:

a) Prokuraturę Rejonową w Grójcu dla gmin: Belsk Duży, Białobrzegi, Błędów, Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Mogielnica, Nowe Miasto n. Pilicą, Pniewy, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec, Tarczyn, Warka i Wyśmierzyce,

b) Prokuraturę Rejonową w Kozienicach dla gmin: Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów n. Pilicą, Kozienice, Magnuszew i Sieciechów,

c) Prokuraturę Rejonową w Lipsku dla gmin: Chotcza, Ciepielów, Iłża, Lipsko, Rzeczniów, Sienno i Solec n. Wisłą,

d) Prokuraturę Rejonową w Przysusze dla gmin: Borkowice, Chlewiska, Gielniów, Jastrząb, Klwów, Mirów, Odrzy-wół, Orońsko, Potworów, Przysucha, Rusinów, Szydłowiec, Wieniawa, Wierzbica i Wolanów,

e) Prokuraturę Rejonową Radom-Wschód w Radomiu dla części miasta Radom w granicach przebiegających od przecięcia granicy administracyjnej miasta z ul. Warszawską, granicą miasta w kierunku północno-wschodnim oraz granicami administracyjnymi gmin: Jedlińsk, Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, Skaryszew i Kowala do przecięcia z linią kolejową Kraków - Warszawa, środkiem pomiędzy torami linii kolejowej Kraków - Warszawa do skrzyżowania z al. Józefa Grzecznarowskiego, środkiem al. Józefa Grzecznarowskiego do skrzyżowania z ul. Tadeusza Dowkonta, środkiem ul. Tadeusza Dowkonta do przecięcia z ul. Tadeusza Kościuszki, środkiem ul. Tadeusza Kościuszki do skrzyżowania z ul. Gabriela Narutowicza, środkiem ul. Gabriela Narutowicza do skrzyżowania z ul. Józefa Mireckiego, środkiem ul. Józefa Mireckiego, dalej środkiem ul. Szarych Szeregów do skrzyżowania z ul. Warszawską, środkiem ul. Warszawskiej do przecięcia z granicą administracyjną miasta Radom,

f) Prokuraturę Rejonową Radom-Zachód w Radomiu dla części miasta Radom w granicach przebiegających od przecięcia granicy administracyjnej miasta z ul. Warszawską, środkiem ul. Warszawskiej do skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów, środkiem ul. Szarych Szeregów, dalej środkiem ul. Józefa Mireckiego do skrzyżowania z ul. Gabriela Narutowicza, środkiem ul. Gabriela Narutowicza do skrzyżowania z ul. Tadeusza Kościuszki, środkiem ul. Tadeusza Kościuszki do skrzyżowania z ul. Tadeusza Dowkonta, środkiem ul. Tadeusza Dowkonta do skrzyżowania z al. Józefa Grzecznarowskiego, środkiem al. Józefa Grzecznarowskiego do wiaduktu linii kolejowej Kraków - Warszawa, środkiem pomiędzy torami linii kolejowej Kraków - Warszawa w kierunku południowym do przecięcia z granicą administracyjną miasta, a następnie granicą miasta w kierunku zachodnim i północnym oraz granicami administracyjnymi gmin: Kowala, Zakrzew i Jedlińsk, a także dla gmin: Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Przytyk, Skaryszew i Zakrzew,

g) Prokuraturę Rejonową w Zwoleniu dla miasta Pionki oraz gmin: Gózd, Kazanów, Pionki, Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń;

30) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie:

a) Prokuraturę Rejonową w Dębicy dla miasta Dębica oraz gmin: Brzostek, Czarna, Dębica, Jodłowa, Pilzno i Żyraków,

b) Prokuraturę Rejonową w Leżajsku dla miasta Leżajsk oraz gmin: Grodzisko Dolne, Kuryłówka, Leżajsk i Nowa Sarzyna,

c) Prokuraturę Rejonową w Łańcucie dla miasta Łańcut oraz gmin: Białobrzegi, Czarna, Łańcut, Markowa, Rakszawa i Żołynia,

d) Prokuraturę Rejonową w Ropczycach dla gmin: Iwierzyce, Ostrów, Ropczyce, Sędziszów Małopolski i Wielopole Skrzyńskie,

e) Prokuraturę Rejonową dla miasta Rzeszów dla obszaru administracyjnego miasta Rzeszów,

f) Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie dla miasta Dynów oraz gmin: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Dynów, Głogów Małopolski, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Sokołów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn,

g) Prokuraturę Rejonową w Strzyżowie dla gmin: Czudec, Frysztak, Niebylec, Strzyżów i Wiśniowa;

31) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Siedlcach:

a) Prokuraturę Rejonową w Garwolinie dla miast Garwolin i Łaskarzew oraz gmin: Borowie, Garwolin, Górzno, Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Osieck, Parysów, Pilawa, Sobienie-Jeziory, Sobolew, Trojanów, Wilga i Żelechów,

b) Prokuraturę Rejonową w Mińsku Mazowieckim dla miast Mińsk Mazowiecki i Sulejówek oraz gmin: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica i Stanisławów,

c) Prokuraturę Rejonową w Siedlcach dla miasta Siedlce oraz gmin: Domanice, Huszlew, Korczew, Kotuń, Łosice, Mokobody, Mordy, Olszanka, Paprotnia, Platerów, Przesmyki, Sarnaki, Siedlce, Skórzec, Stara Kornica, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn,

d) Prokuraturę Rejonową w Sokołowie Podlaskim dla miasta Sokołów Podlaski oraz gmin: Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sokołów Podlaski i Sterdyń,

e) Prokuraturę Rejonową w Węgrowie dla miasta Węgrów oraz gmin: Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek i Wierzbno;

32) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Sieradzu:

a) Prokuraturę Rejonową w Łasku dla gmin: Buczek, Dobroń, Lutomiersk, Łask, Sędziejowice, Widawa i Wodzierady,

b) Prokuraturę Rejonową w Poddębicach dla gmin: Dalików, Pęczniew, Poddębice, Uniejów, Wartkowice i Zadzim,

c) Prokuraturę Rejonową w Sieradzu dla miasta Sieradz oraz gmin: Błaszki, Brąszewice, Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Sieradz, Warta, Wróblew i Złoczew,

d) Prokuraturę Rejonową w Wieluniu dla gmin: Biała, Bolesławiec, Czarnożyły, Czastary, Działoszyn, Galewice, Kiełczygłów, Konopnica, Lututów, Łubnice, Mokrsko, Nowa Brzeźnica, Osjaków, Ostrówek, Pajęczno, Pątnów, Rząśnia, Siemkowice, Skomlin, Sokolniki, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce, Wieluń, Wieruszów i Wierzchlas,

e) Prokuraturę Rejonową w Zduńskiej Woli dla miasta Zduńska Wola oraz gmin: Szadek, Zapolice i Zduńska Wola;

33) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Słupsku:

a) Prokuraturę Rejonową w Bytowie dla gmin: Borzytuchom, Bytów, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studzienice i Tuchomie,

b) Prokuraturę Rejonową w Chojnicach dla miasta Chojnice oraz gmin: Brusy, Chojnice i Czersk,

c) Prokuraturę Rejonową w Człuchowie dla miasta Człuchów oraz gmin: Czarne, Człuchów, Debrzno, Konarzyny, Przechlewo i Rzeczenica,

d) Prokuraturę Rejonową w Lęborku dla miast Lębork i Łeba oraz gmin: Cewice, Czarna Dąbrówka, Nowa Wieś Lęborska, Potęgowo i Wicko,

e) Prokuraturę Rejonową w Miastku dla gmin: Kępice, Koczała, Miastko i Trzebielino,

f)3) Prokuraturę Rejonową w Słupsku dla miast Słupsk i Ustka oraz gmin: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Redzikowo, Smołdzino i Ustka;

33a) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu:

a) Prokuraturę Rejonową w Będzinie dla miast: Będzin, Czeladź i Wojkowice oraz gmin Bobrowniki i Psary,

b) Prokuraturę Rejonową w Dąbrowie Górniczej dla miast Dąbrowa Górnicza i Sławków,

c) Prokuraturę Rejonową w Jaworznie dla miasta Jaworzno,

d) Prokuraturę Rejonową Sosnowiec-Południe w Sosnowcu dla części miasta Sosnowiec w granicach przebiegających na południu od skrzyżowania drogi nr DK 86 z granicą administracyjną miasta, następnie wzdłuż granic administracyjnych z miastami Katowice, Mysłowice, Jaworzno, Sławków, Dąbrowa Górnicza do skrzyżowania z Obwodnicą Wschodnią S1, wzdłuż Obwodnicy Wschodniej S1 włącznie w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Dąbrowską, wzdłuż ul. Dąbrowskiej do linii kolejowej Sosnowiec Kazimierz - Sosnowiec Dańdówka, wzdłuż tej linii kolejowej włącznie w kierunku południowo-zachodnim i zachodnim do skrzyżowania z ul. 11 Listopada, wzdłuż ul. 11 Listopada w kierunku północnym do zbiegu z ul. Generała Władysława Andersa, wzdłuż ul. Generała Władysława Andersa włącznie w kierunku zachodnim do skrzyżowania z ul. Stanisława Mikołajczyka, wzdłuż ul. Stanisława Mikołajczyka w kierunku południowym do skrzyżowania z linią kolejową Sosnowiec Dańdówka - Sosnowiec Południowy, wzdłuż tej linii kolejowej włącznie w kierunku zachodnim do mostu nad rzeką Czarna Przemsza włącznie, następnie zachodnim obrzeżem rzeki Czarna Przemsza w kierunku północnym do mostu na ul. Parkowej włącznie, wzdłuż ul. Parkowej włącznie w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z linią kolejową biegnącą do KWK „Saturn”, wzdłuż linii kolejowej biegnącej do KWK „Saturn” do skrzyżowania z drogą nr DK 86, dalej wzdłuż drogi nr DK 86 w kierunku południowym do skrzyżowania z granicą administracyjną miasta,

e) Prokuraturę Rejonową Sosnowiec-Północ w Sosnowcu dla części miasta Sosnowiec w granicach przebiegających na południu od zbiegu drogi nr DK 86 z granicą administracyjną miasta, następnie wzdłuż zachodnich i północnych granic administracyjnych z miastami Katowice, Czeladź, Będzin i Dąbrowa Górnicza do skrzyżowania z Obwodnicą Wschodnią S1, dalej Obwodnicą Wschodnią S1 w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Dąbrowską, następnie ul. Dąbrowską włącznie do linii kolejowej Sosnowiec Kazimierz - Sosnowiec Dańdówka, wzdłuż tej linii kolejowej w kierunku południowo-zachodnim i zachodnim, do skrzyżowania z ul. 11 Listopada, ul. 11 Listopada włącznie w kierunku północnym do skrzyżowania z ul. Generała Władysława Andersa, wzdłuż ul. Generała Władysława Andersa w kierunku zachodnim do skrzyżowania z ul. Stanisława Mikołajczyka, wzdłuż ul. Stanisława Mikołajczyka włącznie w kierunku południowym do skrzyżowania z linią kolejową Sosnowiec Dańdówka - Sosnowiec Południowy, wzdłuż tej linii kolejowej w kierunku zachodnim do mostu nad rzeką Czarna Przemsza, następnie zachodnim obrzeżem rzeki Czarna Przemsza w kierunku północnym do mostu na ul. Parkowej, wzdłuż ul. Parkowej w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z linią kolejową biegnącą do KWK „Saturn”, wzdłuż linii kolejowej biegnącej do KWK „Saturn” włącznie do skrzyżowania z drogą nr DK 86, wzdłuż drogi nr DK 86 włącznie w kierunku południowym do skrzyżowania z granicą administracyjną miasta,

f) Prokuraturę Rejonową w Zawierciu dla miast Poręba i Zawiercie oraz gmin: Łazy, Mierzęcice, Ogrodzieniec, Pilica, Siewierz i Żarnowiec;

34) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Suwałkach:

a) Prokuraturę Rejonową w Augustowie dla miasta Augustów oraz gmin: Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Płaska i Sztabin,

b) Prokuraturę Rejonową w Ełku dla miasta Ełk oraz gmin: Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy,

c) Prokuraturę Rejonową w Olecku dla gmin: Banie Mazurskie, Dubeninki, Gołdap, Kowale Oleckie, Olecko, Świętajno i Wieliczki,

d) Prokuraturę Rejonową w Sejnach dla miasta Sejny oraz gmin: Giby, Krasnopol, Puńsk i Sejny,

e) Prokuraturę Rejonową w Suwałkach dla miasta Suwałki oraz gmin: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny;

35) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Szczecinie:

a) Prokuraturę Rejonową w Choszcznie dla gmin: Bierzwnik, Choszczno, Drawno, Krzęcin, Pełczyce i Recz,

b) Prokuraturę Rejonową w Goleniowie dla gmin: Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osina, Przybiernów i Stepnica,

c) Prokuraturę Rejonową w Gryficach dla gmin: Brojce, Gryfice, Karnice, Płoty, Rewal i Trzebiatów,

d) Prokuraturę Rejonową w Gryfinie dla gmin: Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Stare Czar-nowo, Trzcińsko-Zdrój i Widuchowa,

e) Prokuraturę Rejonową w Kamieniu Pomorskim dla gmin: Dziwnów, Golczewo, Kamień Pomorski, Świerzno i Wolin,

f) Prokuraturę Rejonową w Łobzie dla gmin: Dobra, Łobez, Radowo Małe, Resko i Węgorzyno,

g) Prokuraturę Rejonową w Myśliborzu dla gmin: Barlinek, Boleszkowice, Dębno, Myślibórz i Nowogródek Pomorski,

h) Prokuraturę Rejonową w Pyrzycach dla gmin: Bielice, Dolice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce i Warnice,

i) Prokuraturę Rejonową w Stargardzie dla miasta Stargard oraz gmin: Chociwel, Dobrzany, Ińsko, Kobylanka, Ma-rianowo, Stara Dąbrowa, Stargard i Suchań,

j) Prokuraturę Rejonową Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie dla części miasta Szczecin w granicach przebiegających od Nabrzeża Weleckiego w linii prostej do ul. Małopolskiej, osią jezdni ul. Małopolskiej i ul. Jagiellońskiej do torów kolejowych, wewnętrznym obrzeżem nasypu torowiska obwodnicy kolejowej wraz z dworcem PKP Nie-buszewo do wiaduktu kolejowego na ul. Sczanieckiej, osią jezdni ul. Sczanieckiej do ul. 1 Maja, osią ul. 1 Maja do ul. Nocznickiego, ul. Nocznickiego do ul. Firlika, osiami ul. Firlika i Łady do ul. Szarotki i w linii prostej od ul. Szarotki do nabrzeża Odry, wzdłuż linii brzegowej Odry do Nabrzeża Weleckiego,

k) Prokuraturę Rejonową Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie dla części miasta Szczecin w granicach przebiegających od południowej granicy miasta w punkcie przecięcia się ul. Floriana Krygiera z lewym brzegiem Odry Zachodniej, wzdłuż tego brzegu do północnej granicy miasta i dalej północną, a następnie wschodnią i południową granicą miasta do punktu przecięcia tej granicy z lewym brzegiem Odry Zachodniej,

l) Prokuraturę Rejonową Szczecin-Śródmieście w Szczecinie dla części miasta Szczecin w granicach przebiegających od południowej granicy miasta w punkcie przecięcia się ul. Floriana Krygiera z lewym brzegiem Odry Zachodniej, zewnętrznym obrzeżem nasypu torowiska obwodnicy kolejowej wraz z dworcem PKP Turzyn do ul. Jagiellońskiej, osią jezdni ul. Jagiellońskiej i ul. Małopolskiej do Nabrzeża Weleckiego i wzdłuż linii brzegowej Odry Zachodniej do granic administracyjnych miasta,

m) Prokuraturę Rejonową Szczecin-Zachód w Szczecinie dla części miasta Szczecin w granicach przebiegających od południowej granicy miasta w punkcie przecięcia się ul. Floriana Krygiera z lewym brzegiem Odry Zachodniej, zachodnią, a następnie północną granicą miasta do miejsca jej przecięcia z lewym brzegiem Odry Zachodniej, tym brzegiem do ul. Łady, a dalej osią tej ulicy i osią ul.: Firlika, Nocznickiego, 1 Maja, Sczanieckiej do wiaduktu obwodnicy kolejowej, a następnie jej zewnętrznym obrzeżem do południowej granicy w punkcie jej przecięcia z lewym brzegiem Odry Zachodniej oraz gmin: Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police,

n) Prokuraturę Rejonową w Świnoujściu dla miasta Świnoujście oraz gminy Międzyzdroje;

36) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Świdnicy:

a) Prokuraturę Rejonową w Bystrzycy Kłodzkiej dla gmin: Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie i Stronie Śląskie,

b) Prokuraturę Rejonową w Dzierżoniowie dla miast: Bielawa, Dzierżoniów i Piława Górna oraz gmin: Dzierżoniów, Łagiewniki, Niemcza i Pieszyce,

c) Prokuraturę Rejonową w Kłodzku dla miast: Duszniki-Zdrój, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Nowa Ruda, Polanica-Zdrój oraz gmin: Kłodzko, Lewin Kłodzki, Nowa Ruda, Radków i Szczytna,

d) Prokuraturę Rejonową w Świdnicy dla miast Świdnica i Świebodzice oraz gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Świdnica i Żarów,

e) Prokuraturę Rejonową w Wałbrzychu dla miast: Boguszów-Gorce, Jedlina-Zdrój, Szczawno-Zdrój i Wałbrzych oraz gmin: Czarny Bór, Głuszyca, Mieroszów, Stare Bogaczowice i Walim,

f) Prokuraturę Rejonową w Ząbkowicach Śląskich dla gmin: Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice i Złoty Stok;

37) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu:

a) Prokuraturę Rejonową w Kolbuszowej dla gmin: Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Niwiska i Raniżów,

b) Prokuraturę Rejonową w Mielcu dla miasta Mielec oraz gmin: Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec, Przecław, Radomyśl Wielki, Tuszów Narodowy i Wadowice Górne,

c) Prokuraturę Rejonową w Nisku dla gmin: Bojanów, Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów, Nisko, Rudnik n. Sanem i Ulanów,

d) Prokuraturę Rejonową w Stalowej Woli dla miasta Stalowa Wola oraz gmin: Pysznica, Radomyśl n. Sanem, Zaklików i Zaleszany,

e) Prokuraturę Rejonową w Tarnobrzegu dla miasta Tarnobrzeg oraz gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba i Padew Narodowa;

38) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Tarnowie:

a) Prokuraturę Rejonową w Bochni dla miasta Bochnia oraz gmin: Bochnia, Drwinia, Lipnica Murowana, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Rzezawa, Trzciana i Żegocina,

b) Prokuraturę Rejonową w Brzesku dla gmin: Borzęcin, Brzesko, Czchów, Dębno, Gnojnik, Iwkowa, Szczurowa i Zakliczyn,

c) Prokuraturę Rejonową w Dąbrowie Tarnowskiej dla gmin: Bolesław, Dąbrowa Tarnowska, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Szczucin, Wietrzychowice i Żabno,

d) Prokuraturę Rejonową w Tarnowie dla miasta Tarnów oraz gmin: Ciężkowice, Gromnik, Lisia Góra, Pleśna, Radłów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów, Tuchów, Wierzchosławice i Wojnicz;

39) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Toruniu:

a) Prokuraturę Rejonową w Brodnicy dla miasta Brodnica oraz gmin: Bartniczka, Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Górzno, Jabłonowo Pomorskie, Osiek, Świedziebnia i Zbiczno,

b) Prokuraturę Rejonową w Chełmnie dla miasta Chełmno oraz gmin: Chełmno, Kijewo Królewskie, Lisewo, Papowo Biskupie, Stolno i Unisław,

c) Prokuraturę Rejonową w Golubiu-Dobrzyniu dla miasta Golub-Dobrzyń oraz gmin: Ciechocin, Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, Radomin i Zbójno,

d) Prokuraturę Rejonową w Grudziądzu dla miasta Grudziądz oraz gmin: Grudziądz, Gruta, Łasin, Rogóźno i Świecie n. Osą,

e) Prokuraturę Rejonową Toruń Centrum-Zachód w Toruniu dla części miasta Toruń w granicach przebiegających od południa środkiem nurtu rzeki Wisły na odcinku od mostu kolejowego do zachodniej granicy administracyjnej miasta, następnie zachodnią i częścią północnej granicy administracyjnej miasta do skrzyżowania z ul. Grudziądzką, dalej ul. Grudziądzką do skrzyżowania z ul. Polną, następnie ul. Polną do skrzyżowania z ul. Chrobrego, potem ul. Chrobrego do skrzyżowania z rondem pl. Pokoju Toruńskiego, a następnie wzdłuż torów kolejowych linii Toruń Wschodni - Toruń Główny na odcinku pl. Pokoju Toruńskiego - most kolejowy oraz gmin Łubianka i Zławieś Wielka,

f) Prokuraturę Rejonową Toruń-Wschód w Toruniu dla części miasta Toruń obejmującej obszar w granicach przebiegających od granicy ustalonej dla Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum-Zachód w Toruniu, a następnie wzdłuż północnej, wschodniej i południowej granicy administracyjnej miasta Torunia oraz miasta Chełmża i gmin: Chełmża, Lubicz, Łysomice, Obrowo i Wielka Nieszawka,

g) Prokuraturę Rejonową w Wąbrzeźnie dla miasta Wąbrzeźno oraz gmin: Dębowa Łąka, Książki, Płużnica, Radzyń Chełmiński i Ryńsk;

40) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie:

a) Prokuraturę Rejonową w Grodzisku Mazowieckim dla miast Milanówek i Podkowa Leśna oraz gmin: Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Kampinos i Leszno,

b) Prokuraturę Rejonową w Piasecznie dla gmin: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno i Prażmów,

c) Prokuraturę Rejonową w Pruszkowie dla miast Piastów i Pruszków oraz gmin: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Ożarów Mazowiecki, Raszyn i Stare Babice,

d) Prokuraturę Rejonową Warszawa-Mokotów w Warszawie dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Mokotów,

e) Prokuraturę Rejonową Warszawa-Ochota w Warszawie dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Ochota, Ursus i Włochy,

f) Prokuraturę Rejonową Warszawa-Śródmieście w Warszawie dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach części dzielnicy Śródmieście położonej na południe od osi Al. Jerozolimskich,

g) Prokuraturę Rejonową Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach części dzielnicy Śródmieście położonej na północ od osi Al. Jerozolimskich,



ga) Prokuraturę Rejonową Warszawa-Ursynów w Warszawie dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Ursynów i Wilanów,

h) Prokuraturę Rejonową Warszawa-Wola w Warszawie dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bemowo i Wola oraz gminy Izabelin,

i) Prokuraturę Rejonową Warszawa-Żoliborz w Warszawie dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bielany i Żoliborz oraz gminy Łomianki;

41) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie:

a) Prokuraturę Rejonową w Legionowie dla miasta Legionowo oraz gmin: Jabłonna, Nieporęt, Serock i Wieliszew,

b) Prokuraturę Rejonową w Nowym Dworze Mazowieckim dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz gmin: Czosnów, Leoncin, Pomiechówek i Zakroczym,

c) Prokuraturę Rejonową w Otwocku dla miast Józefów i Otwock oraz gmin: Celestynów, Karczew, Kołbiel i Wiązowna,

d) Prokuraturę Rejonową Warszawa-Praga Południe w Warszawie dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Praga-Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła,

e) Prokuraturę Rejonową Warszawa-Praga Północ w Warszawie dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Białołęka, Praga-Północ i Targówek,

f) Prokuraturę Rejonową w Wołominie dla miast: Kobyłka, Marki, Ząbki i Zielonka oraz gmin: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz i Wołomin;

42) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej we Włocławku:

a) Prokuraturę Rejonową w Aleksandrowie Kujawskim dla miast: Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek i Nieszawa oraz gmin: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Koneck, Raciążek, Waganiec i Zakrzewo,

b) Prokuraturę Rejonową w Lipnie dla miasta Lipno oraz gmin: Bobrowniki, Chrostkowo, Czernikowo, Dobrzyń n. Wisłą, Kikół, Lipno, Skępe, Tłuchowo i Wielgie,

c) Prokuraturę Rejonową w Radziejowie dla miasta Radziejów oraz gmin: Bytoń, Dobre, Izbica Kujawska, Osięciny, Piotrków Kujawski, Radziejów i Topólka,

d) Prokuraturę Rejonową w Rypinie dla miasta Rypin oraz gmin: Brzuze, Rogowo, Rypin, Skrwilno i Wąpielsk,

e) Prokuraturę Rejonową we Włocławku dla miast Kowal i Włocławek oraz gmin: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Kowal, Lubanie, Lubień Kujawski, Lubraniec i Włocławek;

43) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu:

a) Prokuraturę Rejonową w Miliczu dla gmin: Cieszków, Krośnice i Milicz,

b) Prokuraturę Rejonową w Oleśnicy dla miasta Oleśnica oraz gmin: Bierutów, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Oleśnica, Syców i Twardogóra,

c) Prokuraturę Rejonową w Oławie dla miasta Oława oraz gmin: Czernica, Domaniów, Jelcz-Laskowice, Oława i Siechnice,

d) Prokuraturę Rejonową w Strzelinie dla gmin: Borów, Jordanów Śląski, Kondratowice, Przeworno, Strzelin i Wiązów,

e) Prokuraturę Rejonową w Środzie Śląskiej dla gmin: Kąty Wrocławskie, Kostomłoty, Malczyce, Mietków, Miękinia i Środa Śląska,

f) Prokuraturę Rejonową w Trzebnicy dla gmin: Oborniki Śląskie, Prusice, Trzebnica, Wisznia Mała, Zawonia i Żmigród,

g) Prokuraturę Rejonową w Wołowie dla gmin: Brzeg Dolny, Wińsko i Wołów,

h) Prokuraturę Rejonową dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu dla części miasta Wrocław w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Fabryczna,

i) Prokuraturę Rejonową dla Wrocławia-Krzyki Wschód we Wrocławiu dla części miasta Wrocław obejmującej obszar wyznaczony od północnego zachodu, od mostu Grunwaldzkiego rzeką Odrą w kierunku południowo-wschodnim do granicy miasta Wrocławia, granicami miasta w kierunku południowo-zachodnim do ul. Buforowej, ul. Buforową do ul. Bardzkiej, ul. Bardzką do ul. Hubskiej, ul. Hubską do nasypu kolejowego, nasypem kolejowym (kierunek Dworzec Główny PKP) do placu przed Dworcem PKP (łącznie z placem), nasypem kolejowym do łącznika ul. Stawowej, łącznikiem ul. Stawowej do ul. J. Piłsudskiego, ul. J. Piłsudskiego do ul. Dworcowej, ul. Dworcową do ul. Podwale, ul. Podwale do ul. J. Słowackiego, ul. J. Słowackiego do pl. Społecznego, pl. Społecznym do mostu Grunwaldzkiego oraz obiekty znajdujące się na szlaku kolejowym przebiegającym przez część miasta Wrocław-Krzyki wraz z terenem Dworca Głównego PKP,

j) Prokuraturę Rejonową dla Wrocławia-Krzyki Zachód we Wrocławiu dla części miasta Wrocław obejmującej obszar wyznaczony od południa, od granicy miasta ul. Buforową do ul. Bardzkiej, ul. Bardzką do ul. Hubskiej, ul. Hubską do nasypu kolejowego, nasypem kolejowym w kierunku zachodnim do ul. Zaporskiej, ul. Zaporską do ul. Gajowickiej, ul. Gajowicką do ul. Racławickiej, ul. Racławicką do rzeki Ślęży (przy al. Piastów), ogródkami działkowymi, przecinając prostopadle ul. Jutrzenki, do terenu zabudowanego osiedla Oporów, obrzeżem zabudowanego osiedla Oporów do ul. Karmelkowej, prostopadle do południowej granicy miasta Wrocławia, granicą miasta w kierunku południowo-wschodnim do ul. Buforowej oraz gmin: Kobierzyce, Sobótka i Żórawina,

k) Prokuraturę Rejonową dla Wrocławia-Psie Pole we Wrocławiu dla części miasta Wrocław w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Psie Pole,

l) Prokuraturę Rejonową dla Wrocławia-Stare Miasto we Wrocławiu dla części miasta Wrocław w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Stare Miasto,

m) Prokuraturę Rejonową dla Wrocławia-Śródmieście we Wrocławiu dla części miasta Wrocław w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście;

44) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Zamościu:

a) Prokuraturę Rejonową w Biłgoraju dla miasta Biłgoraj oraz gmin: Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Frampol, Go-raj, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród, Tereszpol i Turobin,

b) Prokuraturę Rejonową w Hrubieszowie dla miasta Hrubieszów oraz gmin: Dołhobyczów, Grabowiec, Horodło, Hrubieszów, Miączyn, Mircze, Trzeszczany, Uchanie i Werbkowice,

c) Prokuraturę Rejonową w Janowie Lubelskim dla gmin: Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki,

d) Prokuraturę Rejonową w Krasnymstawie dla miast Krasnystaw i Rejowiec Fabryczny oraz gmin: Fajsławice, Krasnystaw, Kraśniczyn, Leśniowice, Łopiennik Górny, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Siennica Różana i Wojsławice,

e) Prokuraturę Rejonową w Tomaszowie Lubelskim dla miasta Tomaszów Lubelski oraz gmin: Bełżec, Jarczów, Komarów-Osada, Krynice, Lubycza Królewska, Łaszczów, Rachanie, Susiec, Tarnawatka, Telatyn, Tomaszów Lubelski, Tyszowce i Ulhówek,

f) Prokuraturę Rejonową w Zamościu dla miasta Zamość oraz gmin: Adamów, Gorzków, Izbica, Krasnobród, Łabunie, Nielisz, Radecznica, Rudnik, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec i Żółkiewka;

45) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze:

a) Prokuraturę Rejonową w Krośnie Odrzańskim dla miasta Gubin oraz gmin: Bobrowice, Bytnica, Cybinka, Dąbie, Gubin, Krosno Odrzańskie i Maszewo,

b) Prokuraturę Rejonową w Nowej Soli dla miasta Nowa Sól oraz gmin: Bytom Odrzański, Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Otyń i Siedlisko,

c) Prokuraturę Rejonową w Świebodzinie dla gmin: Babimost, Bojadła, Kargowa, Lubrza, Łagów, Skąpe, Sulechów, Szczaniec, Świebodzin, Trzebiechów i Zbąszynek,

d) Prokuraturę Rejonową we Wschowie dla gmin: Sława, Szlichtyngowa i Wschowa,

e) Prokuraturę Rejonową w Zielonej Górze dla miasta Zielona Góra oraz gmin: Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Świdnica i Zabór,

f) Prokuraturę Rejonową w Żaganiu dla miast Gozdnica i Żagań oraz gmin: Brzeźnica, Iłowa, Małomice, Niegosławice, Szprotawa, Wymiarki i Żagań,

g) Prokuraturę Rejonową w Żarach dla miast Łęknica i Żary oraz gmin: Brody, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Przewóz, Trzebiel, Tuplice i Żary.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 marca 2016 r.4)

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. poz. 1842), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. poz. 2767), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1792 oraz z 2015 r. poz. 604, 884 i 2340), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177).