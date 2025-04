§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13e po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, może zostać złożony za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji w sposób określony w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.”;

2) w § 13zf po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, może zostać złożony za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji w sposób określony w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.”;

3) po § 13zzw dodaje się § 13zzx-13zzze w brzmieniu:

„§ 13zzx. 1. W 2025 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, producentowi rolnemu:

1) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

2) będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 2022/2472;

3) w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2024 r. suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały obliczone za pomocą publicznej aplikacji i wynoszą powyżej 30 % średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia suszy.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje producentowi rolnemu, który otrzymał pomoc, o której mowa w § 13zzp ust. 1, § 13zzs ust. 1 lub § 13zzu ust. 1, lub złożył wniosek o pomoc, o której mowa w § 13zzy ust. 1.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia 2022/2472 oraz zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

4. Średnia roczna produkcja roślinna, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest ustalana na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego o średniej wielkości produkcji roślinnej udostępnianych przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.

5. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego złożony do dnia 16 kwietnia 2025 r. na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, może zostać złożony za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji w sposób określony w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego ubiegającego się o pomoc, o której mowa w ust. 1;

2) numer identyfikacyjny producenta rolnego ubiegającego się o pomoc, o której mowa w ust. 1, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego ubiegającego się o pomoc, o której mowa w ust. 1, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

4) informacje o prowadzonej przez producenta rolnego działalności gospodarczej oraz o wysokości otrzymanej przez niego pomocy publicznej, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się:

1) uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk protokołu oszacowania szkód, o którym mowa w § 13zzd ust. 5, wraz z informacją o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2024 r. suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;

2) kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia upraw rolnych;

3) kopie dokumentów potwierdzających wysokość otrzymanego odszkodowania z zakładu ubezpieczeń.

9. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, ustala się jako iloczyn powierzchni uprawy, na której zgodnie z protokołem oszacowania szkód, o którym mowa w § 13zzd ust. 5, powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2024 r. suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, i stawki pomocy.

10. Wysokość stawki pomocy, o której mowa w ust. 9, wynosi:

1) 3000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody w wyniku suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w wysokości co najmniej 70 % plonu;

2) 2000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody w wyniku suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w wysokości co najmniej 50 % i mniej niż 70 % plonu;

3) 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody w wyniku suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w wysokości co najmniej 30 % i mniej niż 50 % plonu.

11. Łączna wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć:

1) 80 % kwoty obniżenia dochodu z produkcji roślinnej - obliczonego zgodnie z art. 25 ust. 8 rozporządzenia 2022/2472;

2) 90 % kwoty obniżenia dochodu z produkcji roślinnej - obliczonego zgodnie z art. 25 ust. 8 rozporządzenia 2022/2472 - dla gospodarstw rolnych położonych na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami określonymi w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

12. W przypadku gdy łączna wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, oraz pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów wraz z odszkodowaniem z zakładu ubezpieczeń przekraczałaby kwotę, o której mowa w ust. 11, pomocy, o której mowa w ust. 1, udziela się w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą obliczoną zgodnie z ust. 11 a wysokością pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych odszkodowań.

13. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli łączna kwota pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych odszkodowań przekracza kwotę, o której mowa w ust. 11.

14. Pomoc, o której mowa w ust. 1, pomniejsza się o 50 %, jeżeli w gospodarstwie rolnym, w którym wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2024 r. suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, co najmniej 50 % powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczonych od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarczych.

15. W przypadku gdy ze złożonych wniosków, o których mowa w ust. 5, wynika, że zapotrzebowanie na pomoc, o której mowa w ust. 1, przekracza łącznie kwotę 80 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy stosuje się współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 80 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającemu ze złożonych wniosków oraz jest ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

16. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana na rachunek producenta rolnego wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

§ 13zzy. 1. W 2025 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, w zakresie wsparcia finansowego:

1) rodziny,

2) osoby fizycznej niepozostającej w związku małżeńskim

- którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w prowadzonych przez nich gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym szkód spowodowanych wystąpieniem w 2024 r. suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały obliczone za pomocą publicznej aplikacji i wynoszą co najmniej 15 % średniej rocznej produkcji roślinnej w tym gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana, jeżeli szkody spowodowane wystąpieniem w 2024 r. suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich spowodowały obniżenie dochodów z produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, o którym mowa w ust. 1, w wysokości co najmniej 6400 zł zgodnie z protokołem oszacowania szkód, o którym mowa w § 13zzd ust. 5, albo kalkulacją oszacowania szkód, o której mowa w § 13zzd ust. 7.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przysługuje:

1) rodzinie:

a) w której co najmniej jedna osoba prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

b) w której co najmniej jednej osobie został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

2) osobie fizycznej niepozostającej w związku małżeńskim, która prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, której został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje:

1) rodzinie, o której mowa w ust. 3 pkt 1, jeżeli co najmniej jeden członek tej rodziny otrzymał pomoc, o której mowa w § 13zzp ust. 1, § 13zzs ust. 1 lub § 13zzu ust. 1, lub złożył wniosek o pomoc, o której mowa w § 13zzx ust. 1;

2) osobie fizycznej, o której mowa w ust. 3 pkt 2, jeżeli ta osoba otrzymała pomoc, o której mowa w § 13zzp ust. 1, § 13zzs ust. 1 lub § 13zzu ust. 1, lub złożyła wniosek o pomoc, o której mowa w § 13zzx ust. 1.

5. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana jednemu członkowi rodziny, któremu został nadany numer identyfikacyjny, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b, na jego wniosek albo osobie fizycznej, o której mowa w ust. 3 pkt 2, na jej wniosek, w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tego członka rodziny albo tej osoby fizycznej.

6. Średnia roczna produkcja roślinna, o której mowa w ust. 1, jest ustalana na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego o średniej wielkości produkcji roślinnej udostępnianych przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, składa się do dnia 16 kwietnia 2025 r. na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej.

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, może zostać złożony za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji w sposób określony w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera:

1) imiona i nazwiska członków rodziny, o której mowa w ust. 3 pkt 1, oraz miejsce zamieszkania członka tej rodziny ubiegającego się o pomoc, o której mowa w ust. 1, albo imię i nazwisko osoby fizycznej, o której mowa w ust. 3 pkt 2, oraz miejsce zamieszkania tej osoby fizycznej ubiegającej się o pomoc, o której mowa w ust. 1;

2) numer identyfikacyjny członka rodziny, o której mowa w ust. 3 pkt 1, albo osoby fizycznej, o której mowa w ust. 3 pkt 2, ubiegających się o pomoc, o której mowa w ust. 1, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) numery identyfikacyjne powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numery PESEL) członków rodziny, o której mowa w ust. 3 pkt 1, albo numer PESEL osoby fizycznej, o której mowa w ust. 3 pkt 2, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

4) oświadczenie członka rodziny, o której mowa w ust. 3 pkt 1, ubiegającego się o pomoc, o której mowa w ust. 1, że jego rodzinie zagraża utrata płynności finansowej oraz że w jego gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym powstały w 2024 r. szkody spowodowane wystąpieniem suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich albo oświadczenie osoby fizycznej, o której mowa w ust. 3 pkt 2, ubiegającej się o pomoc, o której mowa w ust. 1, że zagraża jej utrata płynności finansowej oraz że w jej gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym powstały w 2024 r. szkody spowodowane wystąpieniem suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

10. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się:

1) wydruk protokołu oszacowania szkód, o którym mowa w § 13zzd ust. 5, albo kalkulacji oszacowania szkód, o której mowa w § 13zzd ust. 7 - uwierzytelnione przez członka rodziny, o której mowa w ust. 3 pkt 1, albo przez osobę fizyczną, o której mowa w ust. 3 pkt 2, ubiegających się o pomoc, o której mowa w ust. 1;

2) zgodę, o której mowa w ust. 13 - w przypadku gdy gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym jest przedmiotem współwłasności.

11. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, wynosi 3000 zł.

12. W przypadku gdy ze złożonych wniosków, o których mowa w ust. 5, wynika, że zapotrzebowanie na pomoc, o której mowa w ust. 1, przekracza łącznie kwotę 250 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy stosuje się współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 250 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającemu ze złożonych wniosków oraz jest ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

13. W przypadku gdy gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym jest przedmiotem współwłasności, pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana temu ze współwłaścicieli, co do którego pozostali współwłaściciele wyrazili pisemną zgodę.

14. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana na rachunek członka rodziny, o której mowa w ust. 3 pkt 1, który złożył wniosek, o którym mowa w ust. 5, albo osoby fizycznej, o której mowa w ust. 3 pkt 2, która złożyła wniosek, o którym mowa w ust. 5, wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

§ 13zzz. 1. W 2025 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, producentowi rolnemu:

1) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

2) będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 2022/2472;

3) w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2024 r. suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały obliczone za pomocą publicznej aplikacji i wynoszą powyżej 30 % średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia suszy.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje producentowi rolnemu, który otrzymał pomoc, o której mowa w § 13zzq ust. 1, § 13zzt ust. 1 lub § 13zzv ust. 1.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia 2022/2472 oraz zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

4. Średnia roczna produkcja roślinna, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest ustalana na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego o średniej wielkości produkcji roślinnej udostępnianych przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.

5. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego złożony do dnia 16 kwietnia 2025 r. na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, może zostać złożony za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji w sposób określony w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego ubiegającego się o pomoc, o której mowa w ust. 1;

2) numer identyfikacyjny producenta rolnego ubiegającego się o pomoc, o której mowa w ust. 1, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego ubiegającego się o pomoc, o której mowa w ust. 1, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

4) informacje o prowadzonej przez producenta rolnego działalności gospodarczej oraz o wysokości otrzymanej przez niego pomocy publicznej, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się:

1) uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk protokołu oszacowania szkód, o którym mowa w § 13zzd ust. 5;

2) kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia upraw rolnych;

3) kopię decyzji ustalającej wysokość podatku rolnego na 2024 r., o której mowa w art. 6a ust. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym;

4) kopie dokumentów potwierdzających wysokość otrzymanego odszkodowania z zakładu ubezpieczeń.

9. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, stanowi równowartość kwoty trzeciej i czwartej raty podatku rolnego ustalonego producentowi rolnemu, który złożył wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 1, na 2024 r.

10. Łączna wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć:

1) 80 % kwoty obniżenia dochodu z produkcji roślinnej - obliczonego zgodnie z art. 25 ust. 8 rozporządzenia 2022/2472;

2) 90 % kwoty obniżenia dochodu z produkcji roślinnej - obliczonego zgodnie z art. 25 ust. 8 rozporządzenia 2022/2472 - dla gospodarstw rolnych położonych na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami określonymi w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

11. W przypadku gdy łączna wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, oraz pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów wraz z odszkodowaniem z zakładu ubezpieczeń przekraczałaby kwotę, o której mowa w ust. 10, pomocy, o której mowa w ust. 1, udziela się w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą obliczoną zgodnie z ust. 10 a wysokością pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych odszkodowań.

12. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli łączna kwota pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów oraz otrzymanych odszkodowań przekracza kwotę, o której mowa w ust. 10.

13. Pomoc, o której mowa w ust. 1, pomniejsza się o 50 %, jeżeli w gospodarstwie rolnym, w którym wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2024 r. suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, co najmniej 50 % powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczonych od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarczych.

14. W przypadku gdy ze złożonych wniosków, o których mowa w ust. 5, wynika, że zapotrzebowanie na pomoc, o której mowa w ust. 1, przekracza łącznie kwotę 25 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy stosuje się współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 25 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającemu ze złożonych wniosków oraz jest ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana na rachunek producenta rolnego wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

§ 13zzza. 1. W 2025 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, poszkodowanemu w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi będącemu producentem rolnym:

1) w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych, w zapasach ziemiopłodów, w paszy dla zwierząt gospodarskich, w budynkach lub budowlach służących do produkcji rolnej, w maszynach, urządzeniach oraz wyposażeniu służących do produkcji rolnej lub w zwierzętach gospodarskich innych niż pszczoły spowodowane wystąpieniem powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r., w związku z którą wprowadzono stan klęski żywiołowej, które zostały oszacowane przez komisję, o której mowa w § 5 ust. 5;

2) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) który jest mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 2022/2472.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje do powierzchni, do których producent rolny otrzymał pomoc, o której mowa w § 13zzp ust. 1, § 13zzs ust. 1 lub § 13zzu ust. 1, lub do której został złożony wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w § 13zzx ust. 1.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia 2022/2472 oraz zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na wniosek producenta rolnego złożony do dnia 16 kwietnia 2025 r. na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, może zostać złożony za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji w sposób określony w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego ubiegającego się o pomoc, o której mowa w ust. 1;

2) numer identyfikacyjny producenta rolnego ubiegającego się o pomoc, o której mowa w ust. 1, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego ubiegającego się o pomoc, o której mowa w ust. 1, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

4) informacje o prowadzonej przez producenta rolnego działalności gospodarczej oraz informacje o wysokości otrzymanej przez niego pomocy publicznej, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się:

1) kopię protokołu oszacowania szkód, o którym mowa w § 5 ust. 5, który poza informacjami, o których mowa w § 5 ust. 8, zawiera potwierdzenie wystąpienia szkód, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce ich wystąpienia, a w przypadku gdy gospodarstwo rolne jest położone na obszarze co najmniej dwóch województw, w których wystąpiły te szkody, przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce położenia największej części tego gospodarstwa - przez sporządzenie na tym protokole adnotacji o potwierdzeniu wystąpienia tych szkód;

2) kopie dokumentów potwierdzających wysokość otrzymanego odszkodowania z zakładu ubezpieczeń.

8. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, w przypadku szkód w uprawach rolnych ustala się jako iloczyn powierzchni uprawy, na której zgodnie z protokołem oszacowania szkód, o którym mowa w § 5 ust. 5, powstały szkody spowodowane wystąpieniem powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r., w związku z którą wprowadzono stan klęski żywiołowej, i stawki pomocy.

9. Wysokość stawki pomocy, o której mowa w ust. 8, wynosi:

1) 11 000 zł na 1 ha powierzchni upraw nasiennych i rozsadników warzyw i kwiatów w uprawie polowej lub upraw kwiatów i innych roślin ozdobnych w uprawie polowej, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r., w związku z którą wprowadzono stan klęski żywiołowej, w wysokości co najmniej 70 % plonu;

2) 7700 zł na 1 ha powierzchni upraw nasiennych i rozsadników warzyw i kwiatów w uprawie polowej lub upraw kwiatów i innych roślin ozdobnych w uprawie polowej, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r., w związku z którą wprowadzono stan klęski żywiołowej, w wysokości co najmniej 50 % i mniej niż 70 % plonu;

3) 5500 zł na 1 ha powierzchni upraw nasiennych i rozsadników warzyw i kwiatów w uprawie polowej lub upraw kwiatów i innych roślin ozdobnych w uprawie polowej, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r., w związku z którą wprowadzono stan klęski żywiołowej, w wysokości co najmniej 30 % i mniej niż 50 % plonu;

4) 550 000 zł na 1 ha powierzchni upraw nasiennych i rozsadników warzyw i kwiatów w uprawie pod osłonami wysokimi lub upraw kwiatów i innych roślin ozdobnych w uprawie pod osłonami wysokimi, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r., w związku z którą wprowadzono stan klęski żywiołowej, w wysokości co najmniej 70 % plonu;

5) 385 000 zł na 1 ha powierzchni upraw nasiennych i rozsadników warzyw i kwiatów w uprawie pod osłonami wysokimi lub upraw kwiatów i innych roślin ozdobnych w uprawie pod osłonami wysokimi, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r., w związku z którą wprowadzono stan klęski żywiołowej, w wysokości co najmniej 50 % i mniej niż 70 % plonu;

6) 275 000 zł na 1 ha powierzchni upraw nasiennych i rozsadników warzyw i kwiatów w uprawie pod osłonami wysokimi lub upraw kwiatów i innych roślin ozdobnych w uprawie pod osłonami wysokimi, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r., w związku z którą wprowadzono stan klęski żywiołowej, w wysokości co najmniej 30 % i mniej niż 50 % plonu;

7) 400 zł na 1 ha powierzchni upraw ozimych wysianych w 2024 r. zniszczonych w wyniku wystąpienia powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r., w związku z którą wprowadzono stan klęski żywiołowej;

8) 3000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych innych niż określone w pkt 1-7, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r., w związku z którą wprowadzono stan klęski żywiołowej, w wysokości co najmniej 70 % plonu;

9) 2000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych innych niż określone w pkt 1-7, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r., w związku z którą wprowadzono stan klęski żywiołowej, w wysokości co najmniej 50 % i mniej niż 70 % plonu;

10) 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych innych niż określone w pkt 1-7, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r., w związku z którą wprowadzono stan klęski żywiołowej, w wysokości co najmniej 30 % i mniej niż 50 % plonu.

10. W przypadku szkód spowodowanych wystąpieniem powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r., w związku z którą wprowadzono stan klęski żywiołowej:

1) w zapasach ziemiopłodów - pomoc jest udzielana w wysokości szkód w zapasach ziemiopłodów wykazanych w protokole oszacowania szkód, o którym mowa w § 5 ust. 5;

2) w paszy dla zwierząt gospodarskich - pomoc jest udzielana w wysokości szkód wykazanych w protokole oszacowania szkód, o którym mowa w § 5 ust. 5, jako koszty poniesione w związku z wystąpieniem szkód w produkcji zwierzęcej;

3) w zwierzętach gospodarskich innych niż pszczoły - pomoc jest udzielana w wysokości szkód w tych zwierzętach wykazanych w protokole oszacowania szkód, o którym mowa w § 5 ust. 5;

4) w budynkach lub budowlach służących do produkcji rolnej - pomoc jest udzielana w wysokości szkód oszacowanych w tych budynkach lub budowlach i wykazanych w protokole oszacowania szkód, o którym mowa w § 5 ust. 5, jednak nie więcej niż 30 000 zł na jeden budynek lub nie więcej niż 30 000 zł na jedną budowlę;

5) w maszynach, urządzeniach oraz wyposażeniu służących do produkcji rolnej - pomoc jest udzielana w wysokości 50 % wartości szkód oszacowanych w tych maszynach i urządzeniach oraz tym wyposażeniu i wykazanych w protokole oszacowania szkód, o którym mowa w § 5 ust. 5.

11. Łączna wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty obniżenia dochodu produkcji rolnej obliczonego zgodnie z art. 37 ust. 8 rozporządzenia 2022/2472 oraz szkód w środkach trwałych, o których mowa w art. 37 ust. 9 rozporządzenia 2022/2472.

12. W przypadku gdy łączna wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, oraz pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów wraz z odszkodowaniem z zakładu ubezpieczeń przekraczałaby kwotę, o której mowa w ust. 11, pomocy, o której mowa w ust. 1, udziela się w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą obliczoną zgodnie z ust. 11 a wysokością pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych odszkodowań.

13. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli łączna kwota pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów oraz otrzymanych odszkodowań przekracza kwotę, o której mowa w ust. 11.

14. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana na rachunek producenta rolnego wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

§ 13zzzb. 1. W 2025 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, poszkodowanemu w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi będącemu producentem rolnym:

1) w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w szkółkach drzew i krzewów owocowych lub drzew i krzewów ozdobnych spowodowane wystąpieniem powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r., w związku z którą wprowadzono stan klęski żywiołowej, które zostały oszacowane przez komisję, o której mowa w § 5 ust. 5;

2) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) który jest mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 2022/2472.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia 1408/2013 oraz zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na wniosek producenta rolnego złożony do dnia 16 kwietnia 2025 r. na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, może zostać złożony za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji w sposób określony w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego ubiegającego się o pomoc, o której mowa w ust. 1;

2) numer identyfikacyjny producenta rolnego ubiegającego się o pomoc, o której mowa w ust. 1, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego ubiegającego się o pomoc, o której mowa w ust. 1, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

4) deklarowaną powierzchnię szkółek drzew lub krzewów owocowych lub drzew lub krzewów ozdobnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r., w związku z którą wprowadzono stan klęski żywiołowej, które zostały oszacowane przez komisję, o której mowa w § 5 ust. 5, do której producent rolny ubiega się o pomoc, o której mowa w ust. 1.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:

1) kopię protokołu oszacowania szkód, o którym mowa w § 5 ust. 5, który poza informacjami, o których mowa w § 5 ust. 8, zawiera potwierdzenie wystąpienia szkód, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce ich wystąpienia, a w przypadku gdy gospodarstwo rolne jest położone na obszarze co najmniej dwóch województw, w których wystąpiły te szkody, przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce położenia największej części tego gospodarstwa - przez sporządzenie na tym protokole adnotacji o potwierdzeniu wystąpienia tych szkód;

2) oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

7. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku, o którym mowa w ust. 3, powierzchni szkółek drzew lub krzewów owocowych lub drzew lub krzewów ozdobnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r., w związku z którą wprowadzono stan klęski żywiołowej, i stawki pomocy.

8. Wysokość stawki pomocy, o której mowa w ust. 7, wynosi:

1) 190 969 zł na 1 ha powierzchni szkółek drzew owocowych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r., w związku z którą wprowadzono stan klęski żywiołowej;

2) 45 738 zł na 1 ha powierzchni szkółek krzewów owocowych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r., w związku z którą wprowadzono stan klęski żywiołowej;

3) 132 849 zł na 1 ha powierzchni szkółek drzew i krzewów ozdobnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r., w związku z którą wprowadzono stan klęski żywiołowej.

9. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana na rachunek producenta rolnego wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

§ 13zzzc. 1. W 2025 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, poszkodowanemu w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi będącemu pszczelarzem, który poniósł szkody w pszczołach, w pokarmie dla pszczół, w budynkach lub budowlach służących do produkcji pszczelarskiej, w maszynach, urządzeniach oraz wyposażeniu służących do produkcji pszczelarskiej spowodowane wystąpieniem powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r., w związku z którą wprowadzono stan klęski żywiołowej, i które zostały oszacowane przez komisję, o której mowa w § 5 ust. 5.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia 2022/2472 oraz zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę pszczelarza, na wniosek pszczelarza złożony do dnia 16 kwietnia 2025 r. na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, może zostać złożony za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji w sposób określony w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres pszczelarza ubiegającego się o pomoc, o której mowa w ust. 1;

2) numer identyfikacyjny pszczelarza ubiegającego się o pomoc, o której mowa w ust. 1, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) pszczelarza ubiegającego się o pomoc, o której mowa w ust. 1, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

4) informacje o prowadzonej przez pszczelarza działalności gospodarczej oraz wysokości otrzymanej przez niego pomocy publicznej, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:

1) kopię protokołu oszacowania szkód, o którym mowa w § 5 ust. 5, który poza informacjami, o których mowa w § 5 ust. 8, zawiera potwierdzenie wystąpienia szkód, o których mowa w ust. 1, przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce ich wystąpienia, a w przypadku gdy produkcja pszczelarska jest prowadzona na obszarze co najmniej dwóch województw, w których wystąpiły takie szkody, przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce położenia największej części tego obszaru - przez sporządzenie na tym protokole adnotacji o potwierdzeniu wystąpienia tych szkód;

2) kopie dokumentów potwierdzających wysokość otrzymanego odszkodowania z zakładu ubezpieczeń.

7. W przypadku gdy pszczelarz nie posiada numeru, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, składa wniosek o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

8. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana w wysokości:

1) szkód wykazanych w protokole oszacowania szkód, o którym mowa w § 5 ust. 5, jako koszty poniesione w związku z wystąpieniem szkód w produkcji zwierzęcej - w przypadku pokarmu dla pszczół;

2) szkód w pszczołach wykazanych w protokole oszacowania szkód, o którym mowa w § 5 ust. 5;

3) szkód oszacowanych w budynkach lub budowlach służących do produkcji pszczelarskiej wykazanych w protokole oszacowania szkód, o którym mowa w § 5 ust. 5, jednak nie więcej niż 30 000 zł na jeden budynek lub nie więcej niż 30 000 zł na jedną budowlę;

4) 50 % wartości szkód oszacowanych w maszynach, urządzeniach oraz wyposażeniu służących do produkcji pszczelarskiej wykazanych w protokole oszacowania szkód, o którym mowa w § 5 ust. 5.

9. Łączna wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 100 % kwoty obniżenia dochodu z produkcji zwierzęcej lub produkcji rolnej obliczonego zgodnie z art. 37 ust. 8 rozporządzenia 2022/2472 oraz szkód w środkach trwałych, o których mowa w art. 37 ust. 9 rozporządzenia 2022/2472.

10. W przypadku gdy łączna wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, oraz pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów wraz z odszkodowaniem z zakładu ubezpieczeń przekraczałaby kwotę, o której mowa w ust. 9, pomocy, o której mowa w ust. 1, udziela się w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą obliczoną zgodnie z ust. 9 a wysokością pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych odszkodowań.

11. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli łączna kwota pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów oraz otrzymanych odszkodowań przekracza kwotę, o której mowa w ust. 9.

12. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana na rachunek pszczelarza wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

§ 13zzzd. 1. W 2025 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rybołówstwo, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, poszkodowanemu w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi będącemu podmiotem prowadzącym chów, hodowlę lub połowy ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych, w stawach lub w innych urządzeniach wodnych przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, który poniósł szkody spowodowane wystąpieniem powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r., w związku z którą wprowadzono stan klęski żywiołowej.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana:

1) na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2473 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającego niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 327 z 21.12.2022, str. 82, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2022/2473”, oraz zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę ryb w stawach lub w innych urządzeniach wodnych przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb;

2) ma charakter pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - w przypadku podmiotów prowadzących połowy ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu, o którym mowa w ust. 1, na wniosek tego podmiotu złożony do dnia 16 kwietnia 2025 r. na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, może zostać złożony za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji w sposób określony w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu ubiegającego się o pomoc, o której mowa w ust. 1;

2) numer identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o pomoc, o której mowa w ust. 1, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu ubiegającego się o pomoc, o której mowa w ust. 1, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

4) numer działki ewidencyjnej, na której znajduje się:

a) staw, wraz z nazwą obrębu ewidencyjnego, w którym ta działka się znajduje, oraz powierzchnię stawu lub

b) obiekt przeznaczony do chowu lub hodowli ryb inny niż staw, w tym baseny i tory wodne, wraz z nazwą obrębu ewidencyjnego, w którym ta działka się znajduje, oraz kubaturę tych urządzeń lub

5) nazwę i powierzchnię obwodu rybackiego, w którym jest prowadzona gospodarka rybacka na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:

1) kopię protokołu oszacowania szkód, o którym mowa w § 5 ust. 5, który poza informacjami, o których mowa w § 5 ust. 8, zawiera potwierdzenie wystąpienia szkód przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce ich wystąpienia - przez sporządzenie na tym protokole adnotacji o potwierdzeniu wystąpienia tych szkód - w przypadku ubiegania się o pomoc zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 2 pkt 1;

2) oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie lub de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - w przypadku ubiegania się o pomoc zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 2 pkt 2;

3) kopię umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym;

4) potwierdzenie powstania szkód spowodowanych wystąpieniem powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r., w związku z którą wprowadzono stan klęski żywiołowej, sporządzone przez instytut badawczy w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2024 r. poz. 534) prowadzący badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie rybactwa, nadzorowany przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa - w przypadku podmiotów prowadzących połowy ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym;

5) kopie dokumentów potwierdzających wysokość otrzymanego odszkodowania z zakładu ubezpieczeń.

7. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 1, nie posiada numeru, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, składa wniosek o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

8. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę ryb w stawach lub w innych urządzeniach wodnych przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb wynosi 100 % kwoty obniżenia dochodu w wyniku szkód w produkcji ryb obliczonego zgodnie z art. 49 ust. 7 rozporządzenia 2022/2473.

9. W przypadku gdy łączna wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, oraz pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów wraz z odszkodowaniem z zakładu ubezpieczeń przekraczałaby kwotę, o której mowa w ust. 8, pomocy, o której mowa w ust. 1, udziela się w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą obliczoną zgodnie z ust. 8 a wysokością pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych odszkodowań.

10. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli łączna kwota pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów oraz otrzymanych odszkodowań przekracza kwotę, o której mowa w ust. 8.

11. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, w przypadku podmiotów prowadzących połowy ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, ustala się jako iloczyn powierzchni obwodu rybackiego oraz stawki pomocy na 1 ha tego obwodu.

12. Wysokość stawki pomocy, o której mowa w ust. 11, wynosi 500 zł na 1 ha powierzchni obwodu rybackiego.

13. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana na rachunek podmiotu, o którym mowa w ust. 1, ubiegającego się o tę pomoc wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

§ 13zzze. Pomoc, o której mowa w § 13zzza ust. 1, § 13zzzb ust. 1, § 13zzzc ust. 1 i § 13zzzd ust. 1, jest udzielana do łącznej wysokości 250 mln zł według kolejności złożenia kompletnych wniosków o udzielenie pomocy, o której mowa w § 13zzza ust. 1, § 13zzzb ust. 1, § 13zzzc ust. 1 i § 13zzzd ust. 1.”.