§ 5.

1. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje zwrot kosztów jednorazowego przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca delegowania i z powrotem.

2. Jeżeli delegowanie trwa dłużej niż dwa tygodnie, zwrot kosztów przejazdu obejmuje także zwrot kosztów przejazdów z miejsca delegowania do miejsca zamieszkania i z powrotem, odbywanych nie częściej niż raz w tygodniu.

3. Zwrot kosztów przejazdu następuje w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, jednak nie większej niż równowartość ceny biletu na przejazd liniami Polskich Kolei Państwowych w klasie drugiej pociągu według taryfy pospiesznej, z uwzględnieniem ulgi przysługującej urzędnikowi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

4. Zwrot kosztów przejazdu następuje niezwłocznie po złożeniu kierownikowi jednostki wykazu odbytych przejazdów, biletów za przejazd oraz oświadczenia o przysługujących ulgach.

5. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek urzędnika, kierownik jednostki może wyrazić zgodę na przejazd samochodem osobowym lub innym pojazdem mechanicznym niebędącym własnością pracodawcy. W takim przypadku zwrot kosztów przejazdu następuje na podstawie umowy o używanie pojazdu do celów służbowych, zawartej między urzędnikiem a kierownikiem jednostki na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1539, 1544 i 1855).

6. W przypadkach gdy urzędnik delegowany może codziennie dojeżdżać do miejsca delegowania i z powrotem do miejsca zamieszkania komunikacją publiczną lub transportem samochodowym niebędącym własnością pracodawcy, kierownik jednostki na wniosek urzędnika może wyrazić zgodę na taki sposób dojazdu. W takim przypadku delegowanemu urzędnikowi, który nie korzysta ze zwrotu kosztów przejazdu, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości faktycznie poniesionych kosztów, nieprzekraczających równowartości 150 % diety, albo ryczałt z tytułu zwrotu kosztów przejazdu w wysokości diety - za każdy dzień dojazdu do miejsca delegowania. Ryczałt z tytułu zwrotu kosztów przejazdu przysługuje również w przypadku wyrażenia zgody przez kierownika jednostki na dojazd urzędnika delegowanego samochodem osobowym lub innym pojazdem mechanicznym niebędącym własnością pracodawcy.