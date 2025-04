Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia

z dnia 20 marca 2025 r. (Dz. U. poz. 495)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 12 października 2023 r.

w sprawie programu pilotażowego „Recepta na Ruch”

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki realizacji programu pilotażowego „Recepta na Ruch”, zwanego dalej „programem pilotażowym”.

§ 2. 1. Celem programu pilotażowego jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców diagnostyką i profilaktyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych, w przypadku których jest zalecana aktywność fizyczna, uzupełnioną o realizację indywidualnych programów treningowych i żywieniowych dostosowanych do możliwości i potrzeb świadczeniobiorcy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych.

2. Cele szczegółowe programu pilotażowego obejmują:

1) upowszechnianie w społeczeństwie aktywności fizycznej dostosowanej do indywidualnych potrzeb;

2) budowanie w społeczeństwie właściwych nawyków żywieniowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb;

3) umożliwienie beneficjentom programu pilotażowego dostępu do profesjonalnej opieki fizjoterapeutycznej i dietetycznej.

§ 3. 1. Okres realizacji programu pilotażowego obejmuje:

1) etap realizacji programu pilotażowego, który trwa 24 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia;

2) etap ewaluacji programu pilotażowego, który trwa 3 miesiące od dnia zakończenia etapu realizacji programu pilotażowego.

2. Etap realizacji programu pilotażowego obejmuje:

1) zawarcie z realizatorami programu pilotażowego wyłonionymi w sposób wskazany w § 6 umów na realizację programu pilotażowego z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanym dalej „oddziałem Funduszu”, nie później niż na 6 miesięcy przed zakończeniem etapu realizacji programu pilotażowego;

2) udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego;

3) monitorowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zwany dalej „Funduszem”, realizacji programu pilotażowego;

4) gromadzenie danych służących do obliczenia wskaźników realizacji programu pilotażowego.

3. Etap ewaluacji programu pilotażowego obejmuje pomiar wskaźników realizacji programu pilotażowego i dokonanie przez Fundusz oceny wyników programu pilotażowego przez sporządzenie analizy wskaźników realizacji programu pilotażowego.

§ 4. Programem pilotażowym zostanie objętych maksymalnie 15 000 świadczeniobiorców, przy czym maksymalna liczba świadczeniobiorców, którzy mogą zostać objęci programem pilotażowym w danym województwie, wynosi:

1) 1171 - dla województwa dolnośląskiego;

2) 798 - dla województwa kujawsko-pomorskiego;

3) 805 - dla województwa lubelskiego;

4) 392 - dla województwa lubuskiego;

5) 966 - dla województwa łódzkiego;

6) 1332 - dla województwa małopolskiego;

7) 2157 - dla województwa mazowieckiego;

8) 387 - dla województwa opolskiego;

9) 814 - dla województwa podkarpackiego;

10) 455 - dla województwa podlaskiego;

11) 913 - dla województwa pomorskiego;

12) 1766 - dla województwa śląskiego;

13) 479 - dla województwa świętokrzyskiego;

14) 542 - dla województwa warmińsko-mazurskiego.

15) 1358 - dla województwa wielkopolskiego;

16) 665 - dla województwa zachodniopomorskiego.

§ 5. Zakres i rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach programu pilotażowego, warunki ich udzielania i organizacji, sposób rozliczenia tych świadczeń, kryteria kwalifikacji świadczeniobiorcy do programu pilotażowego, a także schemat postępowania ze świadczeniobiorcą zakwalifikowanym do programu pilotażowego określa załącznik do rozporządzenia.

§ 6. 1. Realizatorami programu pilotażowego są podmioty wykonujące działalność leczniczą wyłonione w drodze otwartego naboru przeprowadzanego przez dyrektora oddziału Funduszu.

2. Informacja o rozpoczęciu naboru jest umieszczana na stronie internetowej oddziału Funduszu.

3. Podmiot wykonujący działalność leczniczą zgłaszający się do naboru składa wniosek do oddziału Funduszu zawierający oznaczenie wnioskującego, w tym dane kontaktowe obejmujące adres siedziby podmiotu, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, informacje o liczbie świadczeniobiorców, którą deklaruje do objęcia programem pilotażowym, oraz deklarację, że program pilotażowy będzie realizowany zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia.

4. Nabór jest prowadzony według kolejności wpływu wniosków, o których mowa w ust. 3, do osiągnięcia maksymalnej liczby świadczeniobiorców, którzy mogą zostać objęci programem pilotażowym w danym województwie, wskazanej w § 4.

5. Oddział Funduszu, na podstawie wyników naboru, zawiera z realizatorami programu pilotażowego umowy na realizację programu pilotażowego.

§ 7. 1. Świadczeniobiorcy przysługuje prawo wyboru realizatora programu pilotażowego.

2. Fundusz i oddziały Funduszu udostępniają wykaz realizatorów programu pilotażowego na swoich stronach internetowych.

§ 8. 1. Udział w programie pilotażowym wymaga korzystania przez świadczeniobiorcę z aplikacji zapewniającej dostęp do Internetowego Konta Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2025 r. poz. 302), zwanej dalej „aplikacją mojeIKP”.

2. Dane dotyczące udziału świadczeniobiorcy w programie pilotażowym przy wykorzystaniu aplikacji mojeIKP są gromadzone w Systemie Informacji Medycznej, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zwanym dalej „SIM”.

3. Dane dotyczące udziału świadczeniobiorcy w programie pilotażowym gromadzone przy wykorzystaniu aplikacji mojeIKP dotyczące stanu zdrowia świadczeniobiorcy i świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych mu w ramach programu pilotażowego są udostępniane realizatorowi programu pilotażowego.

4. Dane dotyczące udziału świadczeniobiorcy w programie pilotażowym gromadzone przy wykorzystaniu aplikacji mojeIKP są, do 10 dnia każdego miesiąca, udostępniane Funduszowi z SIM w zakresie niezbędnym do dokonania pomiaru wskaźników realizacji programu pilotażowego, o którym mowa w § 10, lub do rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach programu pilotażowego.

§ 9. Wskaźnikami realizacji programu pilotażowego są:

1) liczba świadczeniobiorców objętych programem pilotażowym w stosunku do populacji świadczeniobiorców uprawnionych do udziału w programie pilotażowym, w podziale na wiek i płeć;

2) liczba świadczeniobiorców, którzy ukończyli cały program pilotażowy, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców objętych programem pilotażowym;

3) liczba świadczeniobiorców, u których stwierdzono poprawę stanu zdrowia po udziale w programie pilotażowym przez ocenę tempa restytucji tlenowej i zmiany wartości ekwiwalentu metabolicznego, zwanego dalej „MET”, przed udziałem w programie pilotażowym i po jego zakończeniu, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców objętych programem pilotażowym.

§ 10. Pomiaru wskaźników realizacji programu pilotażowego dokonuje Fundusz na podstawie danych gromadzonych w związku z realizacją i rozliczeniem umowy na realizację programu pilotażowego, a także danych, o których mowa w § 8 ust. 4.

§ 11. Fundusz przekazuje ocenę, o której mowa w § 3 ust. 3, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia etapu realizacji programu pilotażowego.

§ 12. Podmiotem obowiązanym do wdrożenia, finansowania, monitorowania i ewaluacji programu pilotażowego jest Fundusz.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia3).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 12 października 2023 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 495)

ZAKRES I RODZAJ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANYCH W RAMACH PROGRAMU PILOTAŻOWEGO „RECEPTA NA RUCH”, WARUNKI ICH UDZIELANIA I ORGANIZACJI, SPOSÓB ROZLICZENIA TYCH ŚWIADCZEŃ, KRYTERIA KWALIFIKACJI ŚWIADCZENIOBIORCY DO PROGRAMU PILOTAŻOWEGO, A TAKŻE SCHEMAT POSTĘPOWANIA ZE ŚWIADCZENIOBIORCĄ ZAKWALIFIKOWANYM DO PROGRAMU PILOTAŻOWEGO „RECEPTA NA RUCH”

I. Zakres i rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach programu pilotażowego „Recepta na Ruch”, zwanego dalej „programem pilotażowym”

1. Wykaz gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 265, z późn. zm.):

1) kinezyterapia:

a) indywidualna praca ze świadczeniobiorcą (w szczególności: ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje),

b) ćwiczenia wspomagane,

c) ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem,

d) inne formy usprawniania (kinezyterapia);

2) masaż:

a) masaż suchy - częściowy,

b) masaż limfatyczny ręczny - leczniczy,

c) masaż limfatyczny mechaniczny - leczniczy;

3) elektrolecznictwo:

a) galwanizacja,

b) jonoforeza,

c) elektrostymulacja,

d) tonoliza,

e) prądy diadynamiczne,

f) prądy interferencyjne,

g) prądy TENS,

h) prądy TRAEBERTA,

i) prądy KOTZA,

j) ultradźwięki miejscowe,

k) ultrafonoforeza;

4) leczenie polem elektromagnetycznym - impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości;

5) światłolecznictwo i termoterapia:

a) naświetlanie promieniem widzialnym, podczerwonym lub ultrafioletowym miejscowe,

b) laseroterapia - skaner,

c) laseroterapia punktowa,

d) krioterapia miejscowa,

e) kriokomora;

6) (uchylony).4)

2. Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej nieokreślonych w rozporządzeniu wymienionym w ust. 1:

1) trening stacjonarny;

2) masaż:

a) masaż sportowy,

b) masaż relaksacyjny,

c) masaż izometryczny;

3) fizykoterapia - fala uderzeniowa;

4) inne:

a) konsultacja dietetyczna,

b) opracowanie zaleceń dietetycznych dla świadczeniobiorcy,

c) konsultacja psychologiczna,

d) wizyta diagnostyczno-kwalifikacyjna do programu pilotażowego u fizjoterapeuty,

e) konsultacja fizjoterapeuty z lekarzem posiadającym tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie: neurologii, kardiologii, ortopedii, gastrologii, diabetologii, onkologii, ginekologii, urologii, endokrynologii, pulmonologii.

II. Warunki organizacji świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz warunki ich realizacji

1. Wymagania formalne:

1) w lokalizacji zespół terapeutyczny obejmujący:

a) fizjoterapeutę,

b) dietetyka, którym jest osoba, która:

- rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie dietetyki, obejmujące co najmniej 1630 godzin kształcenia w zakresie dietetyki, i uzyskała tytuł licencjata lub dodatkowo rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie dietetyki, obejmujące co najmniej 1220 godzin w zakresie dietetyki, i uzyskała tytuł magistra lub

- ukończyła studia wyższe na kierunku dietetyka, zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach, i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku, lub

- rozpoczęła przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe w specjalności dietetyka, obejmujące co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki, i uzyskała tytuł licencjata lub magistra, lub

- rozpoczęła przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskała tytuł licencjata lub magistra, lub magistra inżyniera na tym kierunku, lub

- rozpoczęła przed dniem 1 września 2013 r. szkołę policealną publiczną lub niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskała dyplom dietetyka lub ukończyła technikum lub szkołę policealną i uzyskała dyplom technika technologii żywienia w specjalności dietetyka,

c) psychologa;

2) możliwość konsultacji fizjoterapeuty z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, zwanej dalej „POZ”, lub z lekarzem posiadającym tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie: neurologii, kardiologii, ortopedii, gastrologii, diabetologii, onkologii, ginekologii, urologii, endokrynologii, pulmonologii - w dostępie;

3) pomieszczenia przeznaczone do rehabilitacji leczniczej lokalizuje się w sposób zapewniający dostęp osobom niepełnosprawnym, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich - w lokalizacji;

4) sala kinezyterapii stanowiąca odrębne pomieszczenie - w lokalizacji;

5) urządzenia do laseroterapii instalowane w oddzielnych pomieszczeniach (boksach) zgodnie z Polskimi Normami - w dostępie;

6) pomieszczenia higieniczno-sanitarne, w tym co najmniej jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich - w lokalizacji;

7) pomieszczenie o długości nie mniejszej niż 10 m, umożliwiające wykonywanie testów wydolnościowych, w tym marszowych - w lokalizacji;

8) aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi, waga medyczna ze wzrostomierzem, taśma antropometryczna, stół fizjoterapeutyczny lub leżanka, narzędzia do oceny siły mięśniowej, pulsoksymetr, steper, cykloergometr - w lokalizacji;

9) oprogramowanie:

a) umożliwiające obsługę skierowań w postaci elektronicznej, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146, z późn. zm.), oraz

b) spełniające wymogi techniczne niezbędne do prawidłowej realizacji programu pilotażowego lub umożliwiające korzystanie z innego oprogramowania w celu realizacji programu pilotażowego, w tym monitorowania postępów świadczeniobiorcy.

2. Skierowanie świadczeniobiorcy do programu pilotażowego:

1) lekarz POZ, pielęgniarka POZ albo położna POZ informuje świadczeniobiorcę, który spełnia kryteria kwalifikacyjne, o możliwości wzięcia udziału w programie pilotażowym; lekarz POZ, pielęgniarka POZ albo położna POZ, bazując na wywiadzie, historii chorób świadczeniobiorcy lub jednostkowych danych medycznych zgromadzonych w SIM, ocenia, czy stan zdrowia świadczeniobiorcy umożliwia jego udział w programie pilotażowym, a w przypadku pozytywnej weryfikacji stanu zdrowia i kryteriów wskazanych w ust. 3 - wystawia w SIM skierowanie w postaci elektronicznej;

2) lekarz posiadający tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie: neurologii, kardiologii, ortopedii, gastrologii, diabetologii, onkologii, ginekologii, urologii, endokrynologii albo pulmonologii, udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, informuje świadczeniobiorcę, który spełnia kryteria kwalifikacyjne, o możliwości wzięcia udziału w programie pilotażowym; lekarz ten, bazując na wywiadzie, historii chorób świadczeniobiorcy lub jednostkowych danych medycznych zgromadzonych w SIM, ocenia, czy stan zdrowia świadczeniobiorcy umożliwia jego udział w programie pilotażowym, a w przypadku pozytywnej weryfikacji stanu zdrowia i kryteriów wskazanych w ust. 3 - wystawia w SIM skierowanie w postaci elektronicznej;

3) fizjoterapeuta realizujący świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej informuje świadczeniobiorcę, który spełnia kryteria kwalifikacyjne, o możliwości wzięcia udziału w programie pilotażowym; fizjoterapeuta, bazując na wywiadzie, historii chorób świadczeniobiorcy lub jednostkowych danych medycznych zgromadzonych w SIM, ocenia, czy stan zdrowia świadczeniobiorcy umożliwia jego udział w programie pilotażowym, a w przypadku pozytywnej weryfikacji stanu zdrowia i kryteriów wskazanych w ust. 3 - wystawia w SIM skierowanie w postaci elektronicznej.

3. Kryteria włączenia oraz wyłączenia z udziału w programie pilotażowym oraz zawieszenia udziału w tym programie:

1) kryteria włączenia świadczeniobiorcy:

a) dostępność miejsc u realizatora programu pilotażowego,

b) świadczeniobiorca ukończył 25 rok życia,

c) oświadczenie świadczeniobiorcy o zamiarze czynnego udziału w programie pilotażowym,

d) posiadanie przez świadczeniobiorcę dostępu do aplikacji mojeIKP,

e) posiadanie przez świadczeniobiorcę sprawności fizycznej umożliwiającej samodzielny czynny udział w treningu;

2) kryteria wyłączenia z możliwości udziału w programie pilotażowym:

a) aktywna choroba nowotworowa świadczeniobiorcy,

b) niestabilne lub nieleczone choroby kardiologiczne świadczeniobiorcy,

c) niestabilna lub nieleczona cukrzyca świadczeniobiorcy,

d) brak możliwości komunikacji słowno-logicznej ze świadczeniobiorcą,

e) inne przeciwwskazania zdrowotne potwierdzone przez lekarza lub fizjoterapeutę,

f) wcześniejszy udział w programie pilotażowym;

3) realizator programu pilotażowego w trakcie trwania programu pilotażowego może zawiesić udział świadczeniobiorcy na okres nie dłuższy niż 6 tygodni lub wyłączyć świadczeniobiorcę z tego udziału w przypadku:

a) niekorzystania przez świadczeniobiorcę z funkcjonalności aplikacji mojeIKP służących do prawidłowej realizacji programu pilotażowego przez okres dłuższy niż 3 tygodnie,

b) zaprzestania przez świadczeniobiorcę aktywnego udziału w programie pilotażowym (świadczeniobiorca mimo wsparcia psychologa lub fizjoterapeuty nie współpracuje lub nie uczestniczy w zajęciach stacjonarnych),

c) gdy stan zdrowia świadczeniobiorcy uniemożliwia dalszy bezpieczny udział w programie pilotażowym, w tym w przypadku, gdy świadczeniobiorca doznał urazu lub zapadł na chorobę wymagające leczenia o wymaganej rekonwalescencji przekraczającej 30 dni, potwierdzonej elektronicznym zwolnieniem lekarskim e-ZLA albo zaświadczeniem lekarskim - w przypadku osób, którym nie wystawia się takich zwolnień;

4) w przypadku innych zdarzeń losowych, w szczególności zmiany miejsca zamieszkania, uniemożliwiających kontynuowanie programu pilotażowego u dotychczasowego realizatora programu pilotażowego, decyzję dotyczącą kontynuacji udziału świadczeniobiorcy w programie pilotażowym podejmuje wybrany przez świadczeniobiorcę inny realizator programu pilotażowego.

4. Rejestracja na wizytę diagnostyczno-kwalifikacyjną:

1) po otrzymaniu elektronicznego skierowania świadczeniobiorca dokonuje rejestracji na wizytę diagnostyczno-kwalifikacyjną u realizatora programu pilotażowego;

2) po przyjęciu skierowania do realizacji oraz po udzieleniu świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego realizator programu pilotażowego dokonuje zmiany informacji o statusie skierowania w SIM.

5. Wizyta diagnostyczno-kwalifikacyjna do programu pilotażowego u fizjoterapeuty:

1) obowiązkowy zakres diagnostyki i kwalifikacji przez fizjoterapeutę przed włączeniem świadczeniobiorcy do programu pilotażowego obejmuje:

a) wywiad i badanie podmiotowe,

b) analizę dokumentacji medycznej pacjenta dostępnej realizatorowi programu pilotażowego, w tym jednostkowych danych medycznych zgromadzonych w SIM,

c) wypełnienie kwestionariusza gotowości do aktywności fizycznej, zwanego dalej „kwestionariuszem PAR-Q”,

d) wykonanie pomiarów: obwodu ciała, BMI, ciśnienia tętniczego, masy ciała, wysokości ciała,

e) wykonanie próby wydolnościowej - test 6 minutowego marszu lub test 12 minutowego marszu z określeniem Vo2max, tempa restytucji tlenowej;

2) w przypadku świadczeniobiorców z chorobami przewlekłymi, będących pod kontrolą lekarza posiadającego tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w określonej dziedzinie medycyny, albo w przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących stanu zdrowia świadczeniobiorcy fizjoterapeuta ocenia zasadność konsultacji z takim lekarzem przed zakwalifikowaniem do programu pilotażowego;

3) w ramach wizyty diagnostyczno-kwalifikacyjnej fizjoterapeuta może wykonać także inne testy oraz badania fizjoterapeutyczne lub funkcjonalne, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

6. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w części I ust. 2 pkt 1-3 i pkt 4 lit. d, realizowane w zakresie części I:

1) ust. 2 pkt 1 są realizowane zgodnie z warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej dla zabiegu fizjoterapeutycznego w rodzaju kinezyterapia;

2) ust. 2 pkt 2 są realizowane zgodnie z warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia wymienionego w pkt 1 dla zabiegu fizjoterapeutycznego w rodzaju masaż;

3) ust. 2 pkt 3 są realizowane zgodnie z warunkami dotyczącymi pomieszczeń określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia wymienionego w pkt 1 dla zabiegu fizjoterapeutycznego w rodzaju elektrolecznictwo;

4) ust. 2 pkt 4 lit. d są realizowane zgodnie z warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia wymienionego w pkt 1 dla świadczenia gwarantowanego z zakresu rehabilitacji leczniczej w rodzaju wizyta fizjoterapeutyczna.

7. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w części I ust. 2 pkt 1-3 i pkt 4 lit. d i e, są udzielane przez fizjoterapeutę, świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w części I ust. 2 pkt 4 lit. a i b - przez dietetyka, a świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w części I ust. 2 pkt 4 lit. c, przez psychologa.

8. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w części I, są udzielane na podstawie skierowania w postaci elektronicznej wystawionego za pośrednictwem SIM.

III. Schemat postępowania ze świadczeniobiorcą zakwalifikowanym do programu pilotażowego

1. Udział świadczeniobiorcy w programie pilotażowym trwa 18 tygodni. Fizjoterapeuta dobiera zakres działań i metod w zależności od stanu zdrowia i bazowej wydolności organizmu świadczeniobiorcy (kondycji fizycznej).

2. Program pilotażowy składa się z dwóch modułów. Pierwszym są treningi stacjonarne prowadzone przez fizjoterapeutę. Treningi te odbywają się dwa razy w tygodniu. Drugim modułem jest praca własna świadczeniobiorcy, która odbywa się przy wykorzystaniu funkcjonalności aplikacji mojeIKP. Zgodnie z przypisanym przez fizjoterapeutę świadczeniobiorcy poziomem zaawansowania treningu w aplikacji mojeIKP świadczeniobiorcy są udostępniane określone treści zawierające monitorowany przez aplikację mojeIKP plan treningowy, w ramach którego świadczeniobiorca musi zrealizować 2 treningi w tygodniu. Dodatkowo w każdym tygodniu świadczeniobiorca jest obowiązany wypełnić ankietę dostępną w aplikacji mojeIKP, w ramach której ocenia swoje samopoczucie i plan treningu. Ponadto świadczeniobiorca ma dostęp do zaleceń żywieniowych, które są dostępne w aplikacji mojeIKP, oraz otrzymuje zalecenia żywieniowe od dietetyka.

3. Poziomy zaawansowania treningu w programie pilotażowym:

1) podstawowy - przeznaczony dla świadczeniobiorców o niskiej lub bardzo niskiej kondycji fizycznej (ocena na podstawie testów wydolnościowych lub wyliczenie MET - wartość do 5 MET);

2) średniozaawansowany - przeznaczony dla świadczeniobiorców o przeciętnej kondycji fizycznej oraz dla świadczeniobiorców zakwalifikowanych do podstawowego poziomu zaawansowania treningu (ocena na podstawie testów wydolnościowych lub wyliczenie MET - poziom 5-7 MET); świadczeniobiorca, który I cykl treningów realizował na podstawowym poziomie zaawansowania treningu, ma możliwość kwalifikacji do tego poziomu w II lub III cyklu treningów (każdy 6-tygodniowy cykl treningów zakończony oceną pod kątem wydolności i sprawności fizycznej - ocena na podstawie tempa restytucji tlenowej, wyliczenia MET i testów wydolnościowych); przekwalifikowanie do wyższego poziomu zaawansowania treningu możliwe jedynie przez fizjoterapeutę; zmiana poziomu zaawansowania treningu skutkuje dostępem do innych treści w aplikacji mojeIKP;

3) zaawansowany - przeznaczony dla świadczeniobiorców o dobrej lub bardzo dobrej kondycji fizycznej (ocena na podstawie testów wydolnościowych lub wyliczenie MET - poziom > 7 MET); świadczeniobiorca, który I cykl treningów realizował na średniozaawansowanym poziomie zaawansowania treningu, ma możliwość kwalifikacji do tego poziomu w II lub III cyklu treningów (każdy 6-tygodniowy cykl treningów zakończony oceną pod kątem wydolności i sprawności fizycznej - ocena na podstawie tempa restytucji tlenowej, wyliczenia MET i testów wydolnościowych); trening skupia się przede wszystkim na skorygowaniu obciążeń, techniki wykonywania ćwiczeń, doborze odpowiedniego poziomu obciążenia i rozłożenia treningu w czasie (w szczególności dobór przerw pomiędzy treningami); rodzaj obciążeń i ćwiczeń dostosowany do ewentualnych przewlekłych stanów chorobowych.

4. Program pilotażowy jest realizowany w 3 6-tygodniowych cyklach treningów:

1) I cykl treningów:

a) praca ze świadczeniobiorcą realizowana przez dietetyka w ramach konsultacji dietetycznej, która obejmuje szczegółowy wywiad żywieniowy i zdrowotny, wyznaczenie celów, analizę składu ciała świadczeniobiorcy oraz przekazanie ogólnych zaleceń żywieniowych,

b) praca ze świadczeniobiorcą realizowana przez fizjoterapeutę, który prowadzi trening jednocześnie z maksymalnie 3 osobami z tą samą jednostką chorobową i na tym samym poziomie zaawansowania treningu,

c) praca ukierunkowana na odzyskanie i przygotowanie organizmu świadczeniobiorcy oraz jego zdolności motorycznych do zwiększonej i regularnej aktywności fizycznej; doboru ćwiczeń i metod terapeutycznych dokonuje fizjoterapeuta zgodnie z aktualną wiedzą medyczną,

d) samodzielne treningi realizowane przez świadczeniobiorcę zgodnie z planem treningowym w aplikacji mojeIKP w wymiarze dwóch treningów w tygodniu; każdy tydzień kończy się ankietą dostępną w aplikacji mojeIKP; plan treningowy w aplikacji mojeIKP wprowadza fizjoterapeuta, uwzględniając zachowanie co najmniej jednodniowej przerwy pomiędzy treningami; świadczeniobiorca otrzymuje alert w aplikacji mojeIKP o każdym treningu dzień przed i w dniu zaplanowanego treningu,

e) po zakończeniu I cyklu treningów fizjoterapeuta ocenia stan zdrowia i wydolność świadczeniobiorcy - wypełnienie przez świadczeniobiorcę kwestionariusza PAR-Q, testy diagnostyczne i wydolnościowe indywidualnie dobierane przez fizjoterapeutę;

2) II cykl treningów:

a) praca ze świadczeniobiorcą realizowana przez fizjoterapeutę, który prowadzi trening jednocześnie z maksymalnie 3 osobami z tą samą klasyfikacją chorobową i na tym samym poziomie zaawansowania treningu; przed rozpoczęciem II cyklu treningów - możliwość przeniesienia świadczeniobiorcy na inny poziom zaawansowania treningu,

b) praca ukierunkowana na podniesienie zdolności motorycznych i kondycji świadczeniobiorcy z naciskiem na regularność wykonywanej aktywności fizycznej; doboru ćwiczeń i metod terapeutycznych dokonuje fizjoterapeuta zgodnie z aktualną wiedzą medyczną,

c) po zakończeniu II cyklu treningów fizjoterapeuta ocenia świadczeniobiorcę - wypełnienie przez świadczeniobiorcę kwestionariusza PAR-Q, testy diagnostyczne i wydolnościowe indywidualnie dobierane przez fizjoterapeutę,

d) w II cyklu treningów, uwzględniając stan zdrowia świadczeniobiorcy, fizjoterapeuta może dobrać zabiegi z zakresu fizykoterapii i masażu, określone w części I ust. 1 i 2 (w formie przedtreningowej lub potreningowej - uzależnione od świadczeniobiorcy); fizjoterapeuta określa indywidualnie zakres wykonywanych zabiegów,

e) samodzielne treningi realizowane przez świadczeniobiorcę zgodnie z planem treningowym w aplikacji mojeIKP w wymiarze dwóch treningów w tygodniu; każdy tydzień kończy się ankietą dostępną w aplikacji mojeIKP; plan treningowy w aplikacji mojeIKP wprowadza fizjoterapeuta, uwzględniając zachowanie co najmniej jednodniowej przerwy pomiędzy treningami; świadczeniobiorca otrzymuje alert w aplikacji mojeIKP o każdym treningu dzień przed i w dniu zaplanowanego treningu;

3) III cykl treningów:

a) praca ze świadczeniobiorcą realizowana przez fizjoterapeutę, który prowadzi trening jednocześnie z maksymalnie 3 osobami z tą samą klasyfikacją chorobową i na tym samym poziomie zaawansowania treningu; przed rozpoczęciem III cyklu treningów - możliwość przeniesienia świadczeniobiorcy na inny poziom zaawansowania treningu; praca ze świadczeniobiorcą ukierunkowana na dalsze podnoszenie lub utrzymanie zdolności motorycznych i kondycji świadczeniobiorcy z naciskiem na regularność wykonywanej aktywności fizycznej oraz na prawidłową technikę wykonywania ćwiczeń; doboru ćwiczeń i metod terapeutycznych dokonuje fizjoterapeuta zgodnie z aktualną wiedzą medyczną,

b) po zakończeniu III cyklu treningów fizjoterapeuta ocenia świadczeniobiorcę - wypełnienie przez świadczeniobiorcę kwestionariusza PAR-Q, testy diagnostyczne i wydolnościowe indywidualnie dobierane przez fizjoterapeutę; podsumowanie całego trzymiesięcznego treningu przez porównanie wyników z wartościami początkowymi,

c) w III cyklu treningów, uwzględniając stan zdrowia świadczeniobiorcy, fizjoterapeuta może dobrać zabiegi z zakresu fizykoterapii i masażu, określone w części I (w formie przedtreningowej lub potreningowej - uzależnione od świadczeniobiorcy); fizjoterapeuta określa indywidualnie zakres wykonywanych zabiegów,

d) samodzielne treningi realizowane przez świadczeniobiorcę zgodnie z planem treningowym w aplikacji mojeIKP w wymiarze dwóch treningów w tygodniu - każdy tydzień kończy się ankietą dostępną w aplikacji mojeIKP; plan treningowy w aplikacji mojeIKP wprowadza fizjoterapeuta, uwzględniając zachowanie co najmniej jednodniowej przerwy pomiędzy treningami; świadczeniobiorca otrzymuje alert w aplikacji mojeIKP o każdym treningu dzień przed i w dniu zaplanowanego treningu.

5. Rodzaje treningów wykonywanych samodzielnie przez świadczeniobiorcę, dostępne w aplikacji mojeIKP:

1) poziom pierwszy (dla świadczeniobiorców zakwalifikowanych do podstawowego poziomu zaawansowania treningu) - dwa treningi tygodniowo wykonywane samodzielnie, korzystając z funkcjonalności aplikacji mojeIKP:

a) trening podstawowy - wybór aktywności fizycznej z wariantów dostępnych w aplikacji mojeIKP; czas trwania treningu - 30 minut,

b) trening uzupełniający - zestaw ćwiczeń zalecony przez fizjoterapeutę z wariantów dostępnych w aplikacji mojeIKP do wykonania w domu; czas trwania treningu - 50 minut;

2) poziom drugi (dla świadczeniobiorców zakwalifikowanych do średniozaawansowanego poziomu zaawansowania treningu) - dwa treningi tygodniowo wykonywane samodzielnie, korzystając z funkcjonalności aplikacji mojeIKP:

a) trening podstawowy - wybór aktywności fizycznej z wariantów dostępnych w aplikacji mojeIKP; czas trwania treningu - 45 minut,

b) trening uzupełniający - zestaw ćwiczeń zalecony przez fizjoterapeutę z wariantów dostępnych w aplikacji mojeIKP do wykonania w domu; czas trwania treningu - 50 minut;

3) poziom trzeci (dla świadczeniobiorców zakwalifikowanych do zaawansowanego poziomu zaawansowania treningu) - dwa treningi tygodniowo wykonywane samodzielnie, korzystając z funkcjonalności aplikacji mojeIKP:

a) trening podstawowy - wybór aktywności fizycznej z wariantów dostępnych w aplikacji mojeIKP; czas trwania treningu - 60 minut,

b) trening uzupełniający - zestaw ćwiczeń zalecony przez fizjoterapeutę z wariantów dostępnych w aplikacji mojeIKP do wykonania w domu; czas trwania treningu - 50 minut.

6. Dla świadczeniobiorców zakwalifikowanych:

1) do podstawowego poziomu zaawansowania treningu w aplikacji mojeIKP jest dostępny wyłącznie pierwszy poziom treningu;

2) do średniozaawansowanego poziomu zaawansowania treningu w aplikacji mojeIKP jest dostępny wyłącznie drugi poziom treningu;

3) do zaawansowanego poziomu treningu w aplikacji mojeIKP jest dostępny wyłącznie trzeci poziom treningu.

7. W przypadku świadczeniobiorców z chorobami przewlekłymi, będącymi pod kontrolą lekarza posiadającego tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w określonej dziedzinie medycyny, albo w przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących stanu zdrowia świadczeniobiorcy fizjoterapeuta na bieżąco ocenia zasadność konsultacji z takim lekarzem co do zasadności dalszego udziału w programie pilotażowym.

8. W przypadkach gdy w ocenie fizjoterapeuty świadczeniobiorcy jest potrzebna konsultacja psychologiczna, świadczeniobiorca może zostać na nią skierowany przez realizatora programu pilotażowego jeden raz w trakcie udziału w programie pilotażowym.

IV.5) Sposób rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach programu pilotażowego

Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach programu pilotażowego odbywa się zgodnie z umową zawartą przez realizatora programu pilotażowego z Funduszem, z zastosowaniem następujących parametrów:

Nazwa świadczenia Cena jednego świadczenia

(w zł) Liczba świadczeń na jednego świadczeniobiorcę Wizyta kwalifikacyjna 81,81 zł 1 Treningi stacjonarne 26,54 zł 2 razy w tygodniu przez 6 tygodni każdego cyklu treningów Konsultacje fizjoterapeuty ze specjalistą fizjoterapeuta 40,90 zł 1 lekarz posiadający tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w określonej dziedzinie medycyny 73,05 zł Monitorowanie świadczeniobiorcy i planowanie treningów w mojeIKP w całym cyklu treningów indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy 13,89 zł za każdy tydzień monitorowania

(5 tygodni w każdym cyklu treningów) Ocena stanu zdrowia i wydolności świadczeniobiorcy 49,02 zł 1 raz w każdym cyklu treningów - ocena podsumowująca 6 tygodni Konsultacja dietetyka wraz z opracowaniem zaleceń dietetycznych 68,32 zł 1 raz w każdym cyklu treningów Konsultacja psychologa 106,78 zł 1 Zabieg masażu 27,94 zł 1 raz w tygodniu w II i III cyklu treningów Zabiegi fizykalne 8,18 zł po 5 razy w II i III cyklu treningów Zabiegi w kriokomorze 40,43 zł po 5 razy w II i III cyklu treningów









1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - zdrowie kieruje Minister Zdrowia, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 858, 1222, 1593, 1615 i 1915 oraz z 2025 r. poz. 129 i 304.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 19 października 2023 r.

4) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Recepta na Ruch” (Dz. U. poz. 2525), które weszło w życie z dniem 23 listopada 2023 r.

5) Część ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.