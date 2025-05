Art. 6.

W ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2024 r. poz. 769, 1222 i 1688 oraz z 2025 r. poz. 619 i 621) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 15c dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W celu przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania, cofnięcia lub unieważnienia wizy i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia tego postępowania minister właściwy do spraw zagranicznych oraz konsul mogą pozyskiwać z systemu teleinformatycznego Straży Granicznej, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 449 ust. 1, informacje przetwarzane na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej dotyczące przekraczania przez cudzoziemców granicy Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są spełnione następujące warunki:

1) system teleinformatyczny, za pośrednictwem którego są pozyskiwane te informacje, umożliwia identyfikację i rejestrację osób uzyskujących dostęp do danych Straży Granicznej oraz rejestruje zakres udostępnionych danych i datę udostępnienia tych danych;

2) minister właściwy do spraw zagranicznych oraz konsul posiadają i stosują zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające poufność, integralność, dostępność i autentyczność danych.”;

2) w art. 64a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wiza krajowa w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 9, z adnotacją „student”, może być wydana cudzoziemcowi, który spełnia warunki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. b, jeżeli jednostka prowadząca studia, która podlega obowiązkowi zatwierdzenia, została zatwierdzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie art. 144 ust. 4-9, 13 i 14, albo w stosunku do jednostki prowadzącej studia, która nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia, nie została wydana decyzja o zakazie przyjmowania cudzoziemców, o której mowa w art. 144a ust. 1.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Cudzoziemcowi, który został przyjęty na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na podstawie świadectwa lub innego dokumentu niebędącego dokumentem, o którym mowa w art. 326a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wiza krajowa w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 9, z adnotacją „student”, może być wydana po przedłożeniu przez tego cudzoziemca pisemnej informacji, o której mowa w art. 326a ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

1b. Organ, który wydał wizę krajową w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 9, z adnotacją „student”, zawiadamia o tym pisemnie rektora uczelni lub kierownika innej jednostki prowadzącej studia, w której cudzoziemiec zamierza podjąć lub kontynuować kształcenie.”;

3) w art. 65:

a) w ust. 1a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) jednostka prowadząca studia działa głównie w celu ułatwiania studentom lub doktorantom niezgodnego z prawem wjazdu lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności oferuje i świadczy usługi edukacyjne związane wyłącznie z kształceniem cudzoziemców na studiach, lub”,

b) po ust. 1b dodaje się ust. 1ba w brzmieniu:

„1ba. Rektor uczelni lub kierownik innej jednostki prowadzącej studia niezwłocznie zawiadamia pisemnie organ, który wydał wizę krajową w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 9, z adnotacją „student”, o skreśleniu cudzoziemca z listy studentów lub doktorantów.”;

4) w art. 77:

a) uchyla się ust. 10-12,

b) dodaje się ust. 13 w brzmieniu:

„13. Wnioski o wydanie wizy krajowej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 9, 12 i 13, są rozpatrywane z uwzględnieniem pierwszeństwa cudzoziemców przyjętych do szkoły doktorskiej albo uczestniczących w prowadzeniu działalności naukowej w uczelniach akademickich, instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych, jeżeli uczestnictwo to wiąże się z koniecznością wykonywania prac badawczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

5) po art. 77b dodaje się art. 77c w brzmieniu:

„Art. 77c. 1. Na żądanie konsula termin złożenia wniosku o wydanie wizy krajowej ustala się z cudzoziemcem z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość oraz zapewniających identyfikację tego cudzoziemca, a w razie potrzeby także komunikację w czasie rzeczywistym. W takim przypadku mogą być przetwarzane, w celu ustalenia tożsamości, dane lub informacje, o których mowa w art. 13 pkt 1-8, 11, 12, 19-21 i 24, dotyczące tego cudzoziemca, które przechowuje się do ustalonego dnia złożenia wniosku o wydanie wizy krajowej.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadkach, o których mowa w art. 77 ust. 1a, z tym że termin złożenia wniosku o wydanie wizy krajowej dla:

1) osoby małoletniej ustala się:

a) z rodzicami albo opiekunami, o których mowa w art. 77 ust. 1a pkt 1, a podczas ustalania tego terminu mogą być przetwarzane, w celu ustalenia tożsamości, również dane lub informacje, o których mowa w art. 13 pkt 1-8, 11, 12, 19-21 i 24, dotyczące tych rodziców albo opiekunów, które przechowuje się do ustalonego dnia złożenia wniosku o wydanie wizy krajowej, albo

b) z jednym z rodziców albo opiekunem, o którym mowa w art. 77 ust. 1a pkt 1, a podczas ustalania tego terminu mogą być przetwarzane, w celu ustalenia tożsamości, również dane lub informacje, o których mowa w art. 13 pkt 1-8, 11, 12, 19-21 i 24, dotyczące tego rodzica albo opiekuna, które przechowuje się do ustalonego dnia złożenia wniosku o wydanie wizy krajowej;

2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie ustala się z opiekunem, o którym mowa w art. 77 ust. 1a pkt 2, a podczas ustalania tego terminu mogą być przetwarzane, w celu ustalenia tożsamości, również dane lub informacje, o których mowa w art. 13 pkt 1-8, 11, 12, 19-21 i 24, dotyczące tego opiekuna, które przechowuje się do ustalonego dnia złożenia wniosku o wydanie wizy krajowej;

3) osoby małoletniej bez opieki ustala się z kuratorem albo innym podmiotem, o którym mowa w art. 77 ust. 1a pkt 3, a podczas ustalania tego terminu mogą być przetwarzane, w celu ustalenia tożsamości, również dane lub informacje, o których mowa w art. 13 pkt 1-8, 11, 12, 19-21 i 24, dotyczące tego kuratora, innego podmiotu albo osoby reprezentującej podmiot niebędący osobą fizyczną, które przechowuje się do ustalonego dnia złożenia wniosku o wydanie wizy krajowej.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wniosku o wydanie wizy Schengen.”;

6) w art. 90 w ust. 1a pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) jednostka prowadząca studia działa głównie w celu ułatwiania studentom lub doktorantom niezgodnego z prawem wjazdu lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności oferuje i świadczy usługi edukacyjne związane wyłącznie z kształceniem cudzoziemców na studiach.”;

7) w art. 116:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1-3, 7, 9-11, 14-16 lub 18, lub”,

b) w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „lub” oraz dodaje się pkt 7-9 w brzmieniu:

„7) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy długoterminowej, o której mowa w art. 18 Konwencji Wykonawczej Schengen, wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, chyba że przebywając na podstawie tej wizy korzysta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z mobilności, lub

8) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, wydanego przez inne państwo obszaru Schengen, chyba że przebywając na podstawie tego dokumentu korzysta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z mobilności, lub

9) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na wjazd, o którym mowa w art. 32 ust. 1.”;

8) w art. 144:

a) w ust. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) dowód uiszczenia opłaty za semestr lub rok studiów, jeżeli podejmuje lub kontynuuje studia odpłatne;”,

b) w ust. 4:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) jednostka prowadząca studia istnieje od co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku i w tym czasie prowadziła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kształcenie na studiach, tworząc system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”,

- po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

„1a) ustalone przez jednostkę prowadzącą studia warunki przeprowadzania rekrutacji w stosunku do cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie uwzględniają wymogi, o których mowa w art. 70 ust. 5a, 5b, 5e i 5g ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

1b) ustalone przez jednostkę prowadzącą studia warunki przeprowadzania rekrutacji w stosunku do cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia uwzględniają wymogi, o których mowa w art. 70 ust. 5c-5e oraz ust. 5g pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wydać decyzję o odmowie zatwierdzenia jednostki prowadzącej studia na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu podjęcia lub kontynuacji studiów, jeżeli ta jednostka:

1) została postawiona w stan likwidacji lub nie prowadzi rzeczywistej działalności polegającej na prowadzeniu kształcenia na studiach, uzasadniającej przyjmowanie cudzoziemców w celu podjęcia lub kontynuacji studiów lub

2) działa głównie w celu ułatwiania studentom lub doktorantom niezgodnego z prawem wjazdu lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności oferuje i świadczy usługi edukacyjne związane wyłącznie z kształceniem cudzoziemców na studiach, lub

3) nie dokonuje zawiadomień, o których mowa w art. 149b ust. 1 pkt 5, lub

4) nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 65 ust. 1ba, w art. 149 ust. 3 lub w art. 149b ust. 13, lub

5) jest zarządzana lub kontrolowana przez osobę fizyczną prawomocnie:

a) ukaraną za wykroczenie, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 621), która w ciągu 2 lat od ukarania została ponownie ukarana za podobne wykroczenie, lub

b) ukaraną za wykroczenia, o których mowa w art. 84 ust. 3-5 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

c) skazaną za przestępstwo, o którym mowa w art. 218-221 Kodeksu karnego, lub

6) nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, lub

7) zalega z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub

8) nie dopełnia obowiązku wprowadzania do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POLon danych objętych:

a) wykazem cudzoziemców przyjętych na studia i do szkół doktorskich, o którym mowa w art. 343a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub

b) wykazem studentów, o którym mowa w art. 344 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub

c) wykazem osób ubiegających się o stopień doktora, o którym mowa w art. 345 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”,

d) w ust. 5:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) uczelnie akademickie w rozumieniu art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które są publicznymi uczelniami akademickimi;”,

- uchyla się pkt 2,

e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Przed wydaniem decyzji o zatwierdzeniu jednostki prowadzącej studia minister właściwy do spraw wewnętrznych zwraca się do:

1) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, a w razie potrzeby także do innych organów, o przekazanie informacji, czy zachodzą okoliczności istotne dla oceny spełnienia warunków, o których mowa w ust. 4 pkt 1-1b;

2) ministra właściwego do spraw zagranicznych, Ministra Obrony Narodowej, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Urzędu oraz wojewody właściwego ze względu na siedzibę jednostki prowadzącej studia, a w razie potrzeby także do innych organów, o przekazanie informacji, czy zachodzą okoliczności istotne dla oceny spełnienia warunków, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lub 3;

3) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministra właściwego do spraw zagranicznych, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji, Szefa Urzędu, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Głównego Inspektora Pracy, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wojewody właściwego ze względu na siedzibę jednostki prowadzącej studia, a w razie potrzeby także do innych organów, o przekazanie informacji, czy zachodzą okoliczności, o których mowa odpowiednio w ust. 4a.”,

f) uchyla się ust. 10-12,

g) ust. 14 i 15 otrzymują brzmienie:

„14. Do przedłużenia okresu zatwierdzenia jednostki prowadzącej studia stosuje się przepisy ust. 4-9 i 13.

15. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wydać, z urzędu albo na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministra właściwego do spraw zagranicznych, Ministra Obrony Narodowej, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Urzędu lub wojewody właściwego ze względu na siedzibę jednostki prowadzącej studia, decyzję o cofnięciu zatwierdzenia jednostki prowadzącej studia, jeżeli:

1) jednostka prowadząca studia przestała spełniać co najmniej jeden z warunków, o których mowa w ust. 4 pkt 1a-3, lub

2) wystąpiła co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w ust. 4a.”,

h) po ust. 15 dodaje się ust. 15a-15d w brzmieniu:

„15a. Przed wydaniem decyzji o cofnięciu zatwierdzenia jednostki prowadzącej studia minister właściwy do spraw wewnętrznych zwraca się do:

1) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, a w razie potrzeby także do innych organów, o przekazanie informacji, czy zachodzi okoliczność, o której mowa w ust. 15 pkt 1 w związku z ust. 4 pkt 1a lub 1b,

2) ministra właściwego do spraw zagranicznych, Ministra Obrony Narodowej, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Urzędu oraz wojewody właściwego ze względu na siedzibę jednostki prowadzącej studia, a w razie potrzeby także do innych organów, o przekazanie informacji, czy zachodzi okoliczność, o której mowa w ust. 15 pkt 1 w związku z ust. 4 pkt 2 lub 3,

3) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministra właściwego do spraw zagranicznych, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji, Szefa Urzędu, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Głównego Inspektora Pracy, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wojewody właściwego ze względu na siedzibę jednostki prowadzącej studia, a w razie potrzeby także do innych organów, o przekazanie informacji, czy zachodzą okoliczności, o których mowa odpowiednio w ust. 4a

- z tym że, jeżeli minister właściwy do spraw wewnętrznych wszczął postępowanie w sprawie cofnięcia zatwierdzenia jednostki prowadzącej studia na wniosek co najmniej jednego z organów, o których mowa w ust. 15, nie zwraca się do tego organu o przekazanie tych informacji.

15b. Organy, o których mowa w ust. 15a, przekazują informację, o której mowa w ust. 15a, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

15c. W szczególnie uzasadnionym przypadku termin 30-dniowy może być przedłużony do 60 dni, o czym organ obowiązany do przekazania informacji, o której mowa w ust. 15a, zawiadamia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

15d. Jeżeli organ obowiązany do przekazania informacji, o której mowa w ust. 15a, nie przekaże informacji w terminach, o których mowa w ust. 15b i 15c, uznaje się, że wymóg uzyskania informacji został spełniony.”,

i) ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„16. Jednostka prowadząca studia, której:

1) odmówiono zatwierdzenia ze względu na brak spełnienia co najmniej jednego z warunków, o których mowa w ust. 4 pkt 1a-3, lub ze względu na wystąpienie co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w ust. 4a pkt 2 i 3,

2) odmówiono przedłużenia okresu zatwierdzenia ze względu na brak spełnienia co najmniej jednego z warunków, o których mowa w ust. 4 pkt 1a-3, lub ze względu na wystąpienie co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w ust. 4a pkt 2 i 3,

3) cofnięto zatwierdzenie ze względu na to, że przestała spełniać co najmniej jeden z warunków, o których mowa w ust. 4 pkt 1a-3, lub ze względu na wystąpienie co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w ust. 4a pkt 2 i 3

- nie może ponownie ubiegać się o zatwierdzenie przed upływem 5 lat od dnia, w którym odpowiednio decyzja o odmowie zatwierdzenia, decyzja o odmowie przedłużenia okresu zatwierdzenia albo decyzja o cofnięciu zatwierdzenia stała się ostateczna.”;

9) w art. 144a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wydać, z urzędu albo na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministra właściwego do spraw zagranicznych, Ministra Obrony Narodowej, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Urzędu lub wojewody właściwego ze względu na siedzibę jednostki prowadzącej studia, decyzję o zakazie przyjmowania cudzoziemców przez jednostkę prowadzącą studia, o której mowa w art. 144 ust. 5, na okres do 5 lat, jeżeli:

1) ustalone przez jednostkę prowadzącą studia warunki przeprowadzania rekrutacji w stosunku do cudzoziemca ubiegającego się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie nie uwzględniają wymogów, o których mowa w art. 70 ust. 5a, 5b, 5e i 5g ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub

2) ustalone przez jednostkę prowadzącą studia warunki przeprowadzania rekrutacji w stosunku do cudzoziemca ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia nie uwzględniają wymogów, o których mowa w art. 70 ust. 5c-5e oraz ust. 5g pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub

3) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub

4) wymaga tego interes Rzeczypospolitej Polskiej, lub

5) jednostka ta:

a) została postawiona w stan likwidacji lub nie prowadzi rzeczywistej działalności polegającej na prowadzeniu kształcenia na studiach, uzasadniającej przyjmowanie cudzoziemców w celu podjęcia lub kontynuacji studiów lub

b) działa głównie w celu ułatwiania studentom lub doktorantom niezgodnego z prawem wjazdu lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności oferuje i świadczy usługi edukacyjne związane wyłącznie z kształceniem cudzoziemców na studiach, lub

c) nie dokonuje zawiadomień, o których mowa w art. 149b ust. 1 pkt 5, lub

d) nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 65 ust. 1ba, w art. 149 ust. 3 lub w art. 149b ust. 13, lub

e) jest zarządzana lub kontrolowana przez osobę fizyczną prawomocnie:

- ukaraną za wykroczenie, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która w ciągu 2 lat od ukarania została ponownie ukarana za podobne wykroczenie, lub

- ukaraną za wykroczenia, o których mowa w art. 84 ust. 3-5 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

- skazaną za przestępstwo, o którym mowa w art. 218-221 Kodeksu karnego, lub

f) nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, lub

g) zalega z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub

h) nie dopełnia obowiązku wprowadzania do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POLon danych objętych:

- wykazem cudzoziemców przyjętych na studia i do szkół doktorskich, o którym mowa w art. 343a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub

- wykazem studentów, o którym mowa w art. 344 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub

- wykazem osób ubiegających się o stopień doktora, o którym mowa w art. 345 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1d w brzmieniu:

„1a. Przed wydaniem decyzji o zakazie przyjmowania cudzoziemców przez jednostkę prowadzącą studia minister właściwy do spraw wewnętrznych zwraca się do:

1) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, a w razie potrzeby także do innych organów, o przekazanie informacji, czy zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2,

2) ministra właściwego do spraw zagranicznych, Ministra Obrony Narodowej, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Urzędu oraz wojewody właściwego ze względu na siedzibę jednostki prowadzącej studia, a w razie potrzeby także do innych organów, o przekazanie informacji, czy zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4,

3) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministra właściwego do spraw zagranicznych, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji, Szefa Urzędu, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Głównego Inspektora Pracy, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wojewody właściwego ze względu na siedzibę jednostki prowadzącej studia, a w razie potrzeby także do innych organów, o przekazanie informacji, czy zachodzą okoliczności, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 5

- z tym że, jeżeli minister właściwy do spraw wewnętrznych wszczął postępowanie w sprawie zakazu przyjmowania cudzoziemców przez jednostkę prowadzącą studia na wniosek co najmniej jednego z organów, o których mowa w ust. 1, nie zwraca się do tego organu o przekazanie tych informacji.

1b. Organy, o których mowa w ust. 1a, przekazują informację, o której mowa w ust. 1a, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

1c. W szczególnie uzasadnionym przypadku termin 30-dniowy może być przedłużony do 60 dni, o czym organ obowiązany do przekazania informacji, o której mowa w ust. 1a, zawiadamia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

1d. Jeżeli organ obowiązany do przekazania informacji, o której mowa w ust. 1a, nie przekaże informacji w terminach, o których mowa w ust. 1b i 1c, uznaje się, że wymóg uzyskania informacji został spełniony.”,

c) uchyla się ust. 2-4;

10) w art. 145:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Cudzoziemcowi podejmującemu kształcenie w szkole doktorskiej pierwszego zezwolenia, o którym mowa w art. 144 ust. 1, udziela się na okres 2 lat i 6 miesięcy.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kolejnego zezwolenia, o którym mowa w art. 144, udziela się na okres studiów lub na okres kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na tych studiach przedłużony o 3 miesiące, a w przypadku doktorantów - o 6 miesięcy, nie dłuższy jednak niż 3 lata.”;

11) w art. 147 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) jednostka prowadząca studia działa głównie w celu ułatwiania studentom lub doktorantom niezgodnego z prawem wjazdu lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności oferuje i świadczy usługi edukacyjne związane wyłącznie z kształceniem cudzoziemców na studiach, lub”;

12) w art. 148 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) jednostka prowadząca studia działa głównie w celu ułatwiania studentom lub doktorantom niezgodnego z prawem wjazdu lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności oferuje i świadczy usługi edukacyjne związane wyłącznie z kształceniem cudzoziemców na studiach.”;

13) w art. 148b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ prowadzący postępowanie w sprawie udzielenia lub cofnięcia cudzoziemcowi zezwolenia w celu kształcenia się na studiach dokonuje sprawdzenia danych cudzoziemca:

1) w wykazie cudzoziemców przyjętych na studia i do szkół doktorskich, o którym mowa w art. 343a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub

2) w wykazie studentów, o którym mowa w art. 344 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub

3) w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora, o którym mowa w art. 345 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”;

14) w art. 149 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wojewoda dokonuje sprawdzenia danych cudzoziemców, którym udzielił zezwoleń na pobyt czasowy na podstawie art. 144 ust. 1 lub 3:

1) w wykazie cudzoziemców przyjętych na studia i do szkół doktorskich, o którym mowa w art. 343a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub

2) w wykazie studentów, o którym mowa w art. 344 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub

3) w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora, o którym mowa w art. 345 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

- w każdym roku okresu ważności zezwolenia w okresie przypadającym bezpośrednio po dniu 1 marca i 1 października.”;

15) w art. 149b:

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Szef Urzędu otrzymał zawiadomienie od jednostki prowadzącej studia mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie art. 144 ust. 4-9, 13 i 14, chyba że ta jednostka nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia, albo od jednostki prowadzącej studia, która nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia, w stosunku do której nie została wydana decyzja o zakazie przyjmowania cudzoziemców, o której mowa w art. 144a ust. 1, o zamiarze korzystania przez cudzoziemca z tej mobilności i nie wydał decyzji o sprzeciwie w terminie 30 dni.”,

b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) uiszczenia przez cudzoziemca opłaty za semestr lub rok studiów, jeżeli kontynuacja lub uzupełnienie studiów podjętych na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej następuje odpłatnie.”,

c) w ust. 6 pkt 4-6 otrzymują brzmienie:

„4) cudzoziemiec nie uiścił opłaty za semestr lub rok studiów, jeżeli kontynuacja lub uzupełnienie studiów podjętych na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej następuje odpłatnie, lub

5) jednostka prowadząca studia działa głównie w celu ułatwiania studentom lub doktorantom niezgodnego z prawem wjazdu lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności oferuje i świadczy usługi edukacyjne związane wyłącznie z kształceniem cudzoziemców na studiach, lub

6) jednostka prowadząca studia została postawiona w stan likwidacji lub nie prowadzi rzeczywistej działalności polegającej na prowadzeniu kształcenia na studiach, uzasadniającej przyjmowanie cudzoziemców w celu podjęcia lub kontynuacji studiów, lub”;

16) w art. 211 w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) świadectwem ukończenia w Rzeczypospolitej Polskiej szkoły w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737, z późn. zm.4)) z wykładowym językiem polskim, z wyłączeniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f tej ustawy, lub dyplomem ukończenia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej z wykładowym językiem polskim;

3) świadectwem ukończenia szkoły z wykładowym językiem polskim za granicą, odpowiadającej szkole w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, z wyłączeniem szkoły policealnej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f tej ustawy, lub dyplomem ukończenia studiów z wykładowym językiem polskim w uczelni za granicą, odpowiadającej uczelni w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”;

17) w art. 450 w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) konsulom - w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania, cofnięcia lub unieważnienia wizy;”.