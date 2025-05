Art. 2.

1. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Dyrektor Narodowego Centrum Nauki, zwanego dalej „Centrum”, ustali regulamin wynagradzania Koordynatorów Dyscyplin i pracowników Biura Centrum, zwany dalej „regulaminem”, i przekaże go do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanemu dalej „Ministrem”.

2. Minister zatwierdzi regulamin albo zgłosi zastrzeżenia odnośnie do jego treści w terminie miesiąca od dnia otrzymania regulaminu.

3. W przypadku zgłoszenia przez Ministra zastrzeżeń odnośnie do treści regulaminu i konieczności dokonania jego zmiany przez Dyrektora Centrum termin, o którym mowa w ust. 2, jest liczony od dnia otrzymania zmienionego regulaminu.

4. Regulamin zatwierdzony przez Ministra Dyrektor Centrum podaje do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centrum.

5. Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości w sposób określony w ust. 4.

6. Do dnia wejścia w życie regulaminu do określania warunków wynagradzania Koordynatorów Dyscyplin i pracowników Biura Centrum stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.