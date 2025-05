§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. poz. 2202, z 2006 r. poz. 223 oraz z 2007 r. poz. 718) wprowadza się następujące zmiany:

1) odnośnik nr 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Niniejsze rozporządzenie:

1) w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (Dz. Urz. WE L 162 z 03.07.2000, str. 1 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 25, str. 287, Dz. Urz. UE L 344 z 27.12.2005, str. 44, Dz. Urz. UE L 165 z 17.06.2006, str. 35, Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 109, Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 241, Dz. Urz. UE L 2024/1208 z 02.05.2024, Dz. Urz. UE L 2024/2839 z 07.11.2024 oraz Dz. Urz. UE L 2024/2749 z 08.11.2024);

2) służy stosowaniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2024/1208 z dnia 16 listopada 2023 r. zmieniającego dyrektywę 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do metod pomiaru hałasu emitowanego przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (Dz. Urz. UE L 2024/1208 z 02.05.2024 oraz Dz. Urz. UE L 2024/90290 z 08.05.2024).”;

2) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Metody pomiaru hałasu emitowanego przez urządzenia określa załącznik do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2024/1208 z dnia 16 listopada 2023 r. zmieniającego dyrektywę 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do metod pomiaru hałasu emitowanego przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (Dz. Urz. UE L 2024/1208 z 02.05.2024, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem delegowanym 2024/1208”.”;

3) w § 6 uchyla się ust. 1a;

4) w § 12 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) sprawozdanie techniczne z pomiarów hałasu przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku do rozporządzenia delegowanego 2024/1208;”;

5) w § 16 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Jeżeli przeprowadzone kontrole nie zostały zakończone wynikiem pozytywnym, jednostka notyfikowana przeprowadza badania hałasu na wybranym egzemplarzu urządzenia. Badania te może upraszczać lub wykonywać w pełni, zgodnie z wymaganiami dla danego typu urządzenia, określonymi w załączniku do rozporządzenia delegowanego 2024/1208.

6. Jednostka notyfikowana przeprowadza lub zleca dokonanie kontroli urządzenia w przypadkowych odstępach czasu poprzez wybór egzemplarza wytworzonego urządzenia i poddanie go badaniom hałasu, zgodnie z wymaganiami dla danego typu urządzenia, określonymi w załączniku do rozporządzenia delegowanego 2024/1208, lub badaniom równoważnym, aby sprawdzić zgodność tego urządzenia z odpowiednimi wymaganiami rozporządzenia.”;

6) w § 18 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sprawozdania techniczne z przeprowadzonych pomiarów hałasu, wykonanych w sposób określony w załączniku do rozporządzenia delegowanego 2024/1208;”;

7) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w ostatnim zdaniu wyrazy „w załączniku nr 4 do rozporządzenia” zastępuje się wyrazami „w załączniku do rozporządzenia delegowanego 2024/1208”;

8) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w ostatnim zdaniu wyrazy „w załączniku nr 4 do rozporządzenia” zastępuje się wyrazami „w załączniku do rozporządzenia delegowanego 2024/1208”;

9) uchyla się załącznik nr 4 do rozporządzenia.