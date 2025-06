Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 11 czerwca 2025 r. (Dz. U. poz. 773)

WYKAZ ZNAKÓW PISARSKICH DOPUSZCZALNYCH W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM, INNYCH NIŻ WIELKIE LITERY, W PISOWNI OPARTEJ NA ALFABECIE ŁACIŃSKIM ROZSZERZONYM

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 < = > ? @ ! # $ % & ' ( ) * + , - . § | ] ^

` { } ~ : ; [ / \ _ "





Zasady wpisu danych w przypadku wystąpienia znaku pisarskiego innego niż dopuszczalny w systemie teleinformatycznym

Jeżeli podczas dokonywania wpisu wystąpi znak pisarski inny niż dopuszczalny w systemie teleinformatycznym, stosuje się następujące zasady:

1. Znak, który nie należy do żadnej z grup znaków, o których mowa w § 77 ust. 1, zamienia się na asterysk (*).

2. Cudzysłów:

- otwierający („) zamienia się na cudzysłów zamykający (”),

- ostrokątny («) i (») zastępuje się cudzysłowem zamykającym (”).