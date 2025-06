§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2024 r. poz. 621) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Pomoc jest wypłacana beneficjentowi posiadającemu uznanie, o którym mowa w § 2, w okresie, którego dotyczy wniosek o płatność, oraz w dniu złożenia wniosku o płatność i w dniu wydania decyzji o wypłacie pomocy.”;

2) w § 12:

a) w ust. 1:

- w pkt 1 w lit. c po wyrazach „pośredni z” dodaje się wyraz „beneficjentem” i dodaje się przecinek,

- w pkt 2 w lit. c po wyrazach „pośredni z” dodaje się wyraz „beneficjentem” i dodaje się przecinek,

b) w ust. 2 w pkt 1 w lit. c w tiret trzecim po wyrazach „pośredni z” dodaje się wyraz „beneficjentem” i dodaje się przecinek,

c) w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „między” dodaje się wyraz „beneficjentem” i dodaje się przecinek;

3) w § 14 w ust. 1 w pkt 3 po wyrazach „pośredni z” dodaje się wyraz „beneficjentem” i dodaje się przecinek;

4) w § 16 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„11. W przypadku zastosowania więcej niż jednego zmniejszenia kwoty pomocy ta kwota ulega zmniejszeniu w następujący sposób:

1) w pierwszej kolejności oblicza się zmniejszenia, o których mowa w ust. 4;

2) kwota pomocy pozostała po uwzględnieniu:

a) zmniejszenia wymienionego w pkt 1 służy jako podstawa do obliczenia zmniejszenia kwoty pomocy, o którym mowa w ust. 5 pkt 2,

b) zmniejszeń wymienionych w pkt 1 i pkt 2 lit. a służy jako podstawa do obliczenia zmniejszenia kwoty pomocy, o którym mowa w ust. 5 pkt 4,

c) zmniejszeń wymienionych w pkt 1 i pkt 2 lit. a oraz b służy jako podstawa do obliczenia zmniejszenia kwoty pomocy, o którym mowa w ust. 5 pkt 4a,

d) zmniejszeń wymienionych w pkt 1 i pkt 2 lit. a-c służy jako podstawa do obliczenia zmniejszenia kwoty pomocy, o którym mowa w ust. 5 pkt 5,

e) zmniejszeń wymienionych w pkt 1 i pkt 2 lit. a-d służy jako podstawa do obliczenia zmniejszenia kwoty pomocy, o którym mowa w ust. 5 pkt 6.”.