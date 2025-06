§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu (Dz. U. z 2018 r. poz. 709) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Rozporządzenie określa w zakresie niezastrzeżonym dla Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA):”;

2) w § 2:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) rozporządzeniu 748/2012 - rozumie się przez to rozporządzenie Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji lub deklaracji zgodności statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska, a także dotyczące wymogów odnoszących się do zdolności organizacji projektujących i produkujących (Dz. Urz. UE L 224 z 21.08.2012, z późn. zm.3));”,

b) w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) specyfikacjach certyfikacyjnych CS-STAN - rozumie się przez to specyfikacje certyfikacyjne dla standardowych zmian i standardowych napraw ustanowione przez EASA.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Postępowanie w sprawie zmiany w certyfikacie typu wszczyna się na wniosek złożony do Prezesa Urzędu, z zastrzeżeniem § 6a ust. 1, zawierający:

1) imię, nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu składającego wniosek;

2) imiona i nazwiska osób, które będą mogły przeprowadzić wnioskowaną zmianę;

3) informacje o posiadanym przez wnioskującego zapleczu technicznym, w tym wyposażeniu warsztatowym i narzędziach, oraz o miejscu przeprowadzania zmiany - w przypadku zmiany poważnej w projekcie typu;

4) typ, model, numer seryjny i znaki rozpoznawcze statku powietrznego, którego dotyczy wnioskowana zmiana;

5) opis techniczny wnioskowanej zmiany i rysunek w trzech rzutach lub zdjęcia statku powietrznego;

6) klasyfikację wnioskowanej zmiany wraz z uzasadnieniem;

7) propozycję podstawy certyfikacji.

2. Zmiana w certyfikacie typu polega na zatwierdzeniu zmiany poważnej albo zmiany drobnej w projekcie typu albo na zmianie posiadacza praw do projektu typu. Zmiana w certyfikacie typu nie polega na zmianie w projekcie typu wykonanej zgodnie z danymi zawartymi w specyfikacjach certyfikacyjnych CS-STAN, jeżeli zmiana ta nie jest sprzeczna z instrukcjami w zakresie ciągłej zdatności do lotu, a statek powietrzny spełnia kryteria dla statku powietrznego, dla którego specyfikacje certyfikacyjne CS-STAN mają zastosowanie.

3. Wniosek o zmianę w certyfikacie typu, która polega na zatwierdzeniu zmiany:

1) poważnej w projekcie typu, może złożyć:

a) posiadacz certyfikatu typu,

b) podmiot, który posiada certyfikat organizacji projektującej wydany na podstawie przepisów rozporządzenia 748/2012, z uwzględnieniem rodzaju wyrobu objętego certyfikatem typu, którego zmiana ma dotyczyć,

c) podmiot, który wykazał przed EASA swoją zdolność w zakresie projektowania w drodze alternatywnej procedury zgodnie z pkt 21.A.14 lit. b załącznika I do rozporządzenia 748/2012, z uwzględnieniem rodzaju wyrobu objętego certyfikatem typu, którego zmiana ma dotyczyć,

d) podmiot, który spełnia odpowiednio wymagania w zakresie:

- obowiązków posiadacza certyfikatu typu - określone w pkt 21.A.44 załącznika I do rozporządzenia 748/2012,

- systemu zarządzania projektowaniem - określone w pkt 21.A.239 załącznika I do rozporządzenia 748/2012,

- podręcznika - określone w pkt 21.A.243 załącznika I do rozporządzenia 748/2012,

- zasobów - określone w pkt 21.A.245 załącznika I do rozporządzenia 748/2012,

- obowiązków posiadacza - określone w pkt 21.A.265 załącznika I do rozporządzenia 748/2012

- z uwzględnieniem rodzaju wyrobu objętego certyfikatem typu, którego zmiana ma dotyczyć,

2) drobnej w projekcie typu, może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy rangi ustawowej przyznają zdolność prawną

- zwani dalej „wnioskującymi”.

4. W postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem § 6a ust. 1, wnioskujący przedkłada w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku:

1) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b-d, oraz porozumienie z posiadaczem certyfikatu typu w sprawie udostępnienia danych projektowych, jeżeli wnioskujący nie jest posiadaczem certyfikatu typu - w przypadku zmiany poważnej w projekcie typu;

2) harmonogram określający, na którym etapie postępowania zostaną przedstawione Prezesowi Urzędu co najmniej następujące dokumenty:

a) dokumentacja projektowa, konstrukcyjna i obliczeniowa,

b) program certyfikacji,

c) projekt arkusza spełnienia wymagań technicznych,

d) programy prób naziemnych i prób w locie - jeżeli dotyczy,

f) proponowane zmiany w instrukcjach statku powietrznego,

g) sprawozdania z przeprowadzonych prób - jeżeli były przeprowadzane - oraz wypełniony arkusz spełnienia wymagań technicznych.”;

4) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. 1. Wniosek i dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 i 4, podlegają wstępnej ocenie Prezesa Urzędu w zakresie:

1) poprawności klasyfikacji wnioskowanej zmiany;

2) posiadanego zaplecza technicznego;

3) dostępu do danych projektowych;

4) przedłożonej dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i obliczeniowej;

5) zdolności wnioskującego do przeprowadzenia wnioskowanej zmiany;

6) możliwości realizacji harmonogramu, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 2.

2. Podczas dokonywania wstępnej oceny Prezes Urzędu może żądać od wnioskującego:

1) dodatkowych wyjaśnień w zakresie informacji zamieszczonych we wniosku i dokumentach, o których mowa w § 3 ust. 1 i 4;

2) zmiany w propozycji podstawy certyfikacji.

3. W przypadku negatywnego wyniku wstępnej oceny lub niespełnienia żądania, o którym mowa w ust. 2, Prezes Urzędu powiadamia o tym wnioskującego i wskazuje wymagania, informacje lub dokumenty, które na dzień wysłania powiadomienia nie zostały spełnione lub wykazane.

4. W przypadku pozytywnego wyniku wstępnej oceny:

1) w przypadku zmiany poważnej w projekcie typu - Prezes Urzędu powiadamia wnioskującego o terminie inspekcji technicznej, w którym zostanie dokonana ocena miejsca przeprowadzania zmiany, a następnie:

a) w przypadku negatywnego wyniku inspekcji technicznej - powiadamia o tym wnioskującego i wskazuje wymagania dotyczące miejsca przeprowadzenia zmiany w projekcie typu, które na dzień wysłania powiadomienia nie zostały spełnione lub wykazane,

b) w przypadku pozytywnego wyniku inspekcji technicznej powiadamia wnioskującego o przyjęciu wniosku oraz o powołaniu zespołu certyfikującego i podaje imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby wyznaczonej do kontaktu;

2) w przypadku zmiany drobnej w projekcie typu - Prezes Urzędu powiadamia wnioskującego o przyjęciu wniosku oraz o powołaniu zespołu certyfikującego i podaje imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby wyznaczonej do kontaktu.”;

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. W postępowaniu w sprawie zmiany w certyfikacie typu przeprowadza się czynności certyfikacyjne według harmonogramu, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 2.

2. Harmonogram podlega każdorazowej aktualizacji przez wnioskującego, w przypadku gdy wnioskujący nie realizuje czynności zgodnie z przyjętymi terminami.

3. W przypadku gdy wnioskujący nie aktualizuje harmonogramu, Prezes Urzędu umarza postępowanie w sprawie zmiany w certyfikacie typu.”;

6) w § 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Na każdym etapie postępowania w sprawie zmiany w certyfikacie typu Prezes Urzędu może żądać od wnioskującego dodatkowych dokumentów oraz wyjaśnień.”;

7) po § 5 dodaje się § 5a-5c w brzmieniu:

„§ 5a. 1. Postępowanie w sprawie zmiany w certyfikacie typu z zachowaniem tej samej podstawy certyfikacji może być prowadzone nie dłużej niż przez okres trzech lat od dnia złożenia wniosku.

2. Prezes Urzędu na wniosek wnioskującego może przedłużyć czas trwania postępowania w sprawie zmiany w certyfikacie typu o rok, jeżeli nie zaszły istotne zmiany w podstawie certyfikacji.

§ 5b. 1. Prezes Urzędu na wniosek wnioskującego może zawiesić postępowanie w sprawie zmiany w certyfikacie typu na okres nie dłuższy niż rok.

2. Prezes Urzędu na wniosek wnioskującego wznawia postępowanie w sprawie zmiany w certyfikacie typu, w przypadku gdy podstawa certyfikacji nie ulega zmianie, z zastrzeżeniem § 5a ust. 1.

§ 5c. Prezes Urzędu umarza postępowanie w sprawie zmiany w certyfikacie typu w przypadku upływu terminu, o którym mowa w § 5a albo § 5b ust. 1.”;

8) w § 6:

a) w ust. 1 w pkt 3 lit. d i e otrzymują brzmienie:

„d) obsługi technicznej statku powietrznego w części dotyczącej ograniczeń zdatności do lotu,

e) napraw strukturalnych.”,

b) w ust. 2 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„- Prezes Urzędu do decyzji o zmianie w certyfikacie typu załącza zmieniony arkusz danych technicznych, a w przypadku gdy zmiana dotyczy danych, o których mowa w pkt 1 i 2 - również zmieniony certyfikat typu.”;

9) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

㤠6a. 1. W przypadku gdy zmiana w certyfikacie typu polega na zmianie posiadacza praw do projektu typu:

1) podmiot, który posiada certyfikat organizacji projektującej wydany na podstawie przepisów rozporządzenia 748/2012, z uwzględnieniem rodzaju wyrobu objętego certyfikatem typu, którego zmiana ma dotyczyć,

2) podmiot, który wykazał przed EASA swoją zdolność w zakresie projektowania w drodze alternatywnej procedury zgodnie z pkt 21.A.14 lit. b załącznika I rozporządzenia 748/2012, albo

3) podmiot, który spełnia odpowiednio wymagania w zakresie:

a) obowiązków posiadacza certyfikatu typu - określone w pkt 21.A.44 załącznika I do rozporządzenia 748/2012,

b) systemu zarządzania projektowaniem - określone w pkt 21.A.239 załącznika I do rozporządzenia 748/2012,

c) podręcznika - określone w pkt 21.A.243 załącznika I do rozporządzenia 748/2012,

d) zasobów - określone w pkt 21.A.245 załącznika I do rozporządzenia 748/2012,

e) obowiązków posiadacza - określone w pkt 21.A.265 załącznika I do rozporządzenia 748/2012

- działając łącznie z posiadaczem certyfikatu typu, składa do Prezesa Urzędu wniosek zawierający imię, nazwisko lub nazwę oraz adres każdego wnioskującego, typ, model statku powietrznego lub wyrobu oraz numer certyfikatu typu, którego dotyczy zmiana, powód zmiany praw do projektu typu, dokumenty potwierdzające spełnienie odpowiednich wymagań przez podmioty, o których mowa w pkt 1-3, oświadczenie podmiotu zawierające zgodę na przeniesienie praw do projektu typu i przyjęcie obowiązków posiadacza certyfikatu typu.

2. Prezes Urzędu po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokonuje oceny spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem rodzaju wyrobu objętego certyfikatem typu, który ma zostać przeniesiony, oraz przeprowadza inspekcję podmiotu, o którym mowa w ust. 1, podczas której sprawdza, czy przekazano dokumentację projektu typu, a w przypadku gdy prawa do projektu typu mają być przeniesione na podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, weryfikuje również spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

3. Czynności i zobowiązania podejmowane przez posiadacza certyfikatu typu mogą zostać podjęte w jego imieniu przez inny podmiot pod warunkiem, że posiadacz certyfikatu typu wykaże, że zawarł z tym podmiotem porozumienie gwarantujące, że obowiązki posiadacza certyfikatu typu będą realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 1 pkt 3.”;

10) w § 7:

a) w ust. 1 wyrazy „organizacji projektującej” zastępuje się wyrazami „posiadacza certyfikatu typu”,

b) uchyla się ust. 5 i 6;

11) w § 8 w ust. 1 wyrazy „organizacji projektującej” zastępuje się wyrazami „posiadacza certyfikatu typu”;

12) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. W postępowaniu w sprawie zmiany w certyfikacie typu polegającej na zatwierdzeniu zmiany poważnej w projekcie typu, wszczętym na wniosek złożony przez podmiot, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 lit. b-d, Prezes Urzędu wydaje uzupełniający certyfikat typu, który potwierdza zatwierdzenie zmiany poważnej w projekcie typu.

2. Do postępowania w sprawie wydania, zmiany, zawieszania i cofania uzupełniającego certyfikatu typu stosuje się odpowiednio przepisy § 4-8.

3. Wzór uzupełniającego certyfikatu typu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.”;

13) w § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli w programie prób w locie, w zakresie warunków przeprowadzania takich prób, przewiduje się rozszerzoną ocenę statku powietrznego z załogą wieloosobową w zastosowaniu do zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka albo operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych, o których mowa w art. 163c ust. 1 ustawy, oraz w zastosowaniu do operacji specjalistycznych, o których mowa w art. 163d ust. 1 ustawy, próby w locie może przeprowadzać, na warunkach określonych w programie prób w locie, w charakterze drugiego pilota, również pilot nieposiadający uprawnień pilota doświadczalnego, który posiada praktykę lotniczą wymaganą do wydania uprawnienia pilota doświadczalnego klasy odpowiedniej do prób w locie, odpowiednio do rodzaju posiadanej licencji, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy.”;

14) w § 21 w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) podmiotu posiadającego certyfikat potwierdzający zdolność podmiotu do wykonywania obsługi technicznej, który zgodnie z zakresem zatwierdzenia posiadanego certyfikatu może poświadczać obsługę poddanego sprawdzeniu statku powietrznego, albo

2) mechanika lotniczego posiadającego licencję na obsługę techniczną statku powietrznego, który zgodnie z posiadanymi uprawnieniami może poświadczać obsługę poddanego sprawdzeniu statku powietrznego.”;

15) w § 22:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Ocena dokumentacji dotyczącej statku powietrznego obejmuje sprawdzenie, czy:

1) właściwie zarejestrowano liczbę wylatanych godzin dla płatowca, silnika i śmigła, a także związaną z tym liczbę cykli lotów;

2) instrukcja użytkowania w locie jest dostosowana do wyposażenia statku powietrznego i odzwierciedla status ostatnich zmian;

3) wymagana obsługa techniczna statku powietrznego została przeprowadzona;

4) wszystkie stwierdzone usterki zostały naprawione lub ich naprawa została odroczona;

5) mające zastosowanie dyrektywy zdatności zostały zastosowane i prawidłowo zarejestrowane;

6) dokonane modyfikacje i naprawy statku powietrznego zostały zarejestrowane i są zgodne z przepisami prawa w zakresie ciągłej zdatności do lotu;

7) podzespoły o ograniczonym czasie użytkowania zainstalowane na statku powietrznym są prawidłowo oznakowane i zarejestrowane, a także nie upłynął ich zatwierdzony okres zdatności do użytku;

8) całość obsługi technicznej została poświadczona zgodnie z przepisami w zakresie ciągłej zdatności do lotu;

9) protokół ważenia i wyważenia nie stracił ważności i odpowiada obecnemu wyposażeniu statku powietrznego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy;

10) stan statku powietrznego odpowiada najnowszej wersji jego projektu typu zatwierdzonej albo uznanej przez Prezesa Urzędu.

2b. Ocena stanu technicznego statku powietrznego obejmuje sprawdzenie, czy:

1) wymagane oznaczenia i tabliczki zostały prawidłowo zamocowane;

2) stan statku powietrznego jest zgodny z zatwierdzoną instrukcją użytkowania w locie;

3) konfiguracja statku powietrznego odpowiada zatwierdzonej dokumentacji statku powietrznego;

4) nie występują oczywiste usterki, które nie zostały usunięte zgodnie z przepisami w zakresie ciągłej zdatności do lotu;

5) nie występują rozbieżności między stanem statku powietrznego a udokumentowaną oceną dokumentacji statku powietrznego.”,

b) w ust. 3:

- uchyla się pkt 4,

- część wspólna otrzymuje brzmienie:

„- po wykonaniu których zostanie wydane poświadczenie obsługi przez podmiot albo mechanika, o których mowa w § 21 ust. 2.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku gdy do wykonania czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lub 2, jest wymagane wykonanie sprawdzenia w locie, loty próbne przeprowadza wnioskodawca zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale 4.”;

16) w § 24a uchyla się ust. 2;

17) w § 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku zawieszenia albo cofnięcia przez Prezesa Urzędu świadectwa zdatności do lotu, świadectwo zdatności do lotu podlega przekazaniu do Prezesa Urzędu.”;

18) § 29 otrzymuje brzmienie:

„§ 29. 1. Odnowienie świadectwa zdatności do lotu następuje na wniosek złożony przez wnioskodawcę nie wcześniej niż 60 dni przed upływem terminu ważności tego świadectwa.

2. Wniosek o odnowienie świadectwa zdatności do lotu może zostać złożony po upływie terminu ważności tego świadectwa.

3. Odnowione świadectwo zdatności do lotu jest ważne przez okres 12 miesięcy od dnia, w którym sprawdzenie zdatności statku powietrznego do lotu zostało zakończone wynikiem pozytywnym, z zastrzeżeniem § 29a.

4. W przypadku gdy sprawdzenie zdatności do lotu zostało zakończone wynikiem pozytywnym przed upływem terminu ważności odnawianego świadectwa zdatności do lotu, odnowione świadectwo zdatności do lotu jest ważne przez okres 12 miesięcy od dnia następującego po dniu upływu terminu ważności świadectwa zdatności do lotu podlegającego odnowieniu, z zastrzeżeniem § 29a.

5. Do odnowienia świadectwa zdatności do lotu stosuje się odpowiednio przepisy § 21, § 22 i § 24 ust. 1.”;

19) w rozdziale 5 po § 29 dodaje się § 29a w brzmieniu:

„§ 29a. 1. Świadectwo zdatności do lotu odnawia się na okres 24 miesięcy, jeżeli są spełnione następujące warunki:

1) podmiot, który zarządza ciągłą zdatnością do lotu statku powietrznego i który posiada certyfikat potwierdzający jego zdolność do wykonywania zadań ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych, zarządzał ciągłą zdatnością do lotu statku powietrznego przez poprzednie 12 miesięcy w sposób ciągły;

2) obsługa techniczna statku powietrznego, w tym zadania obsługi technicznej pilota-właściciela wykonywane i poświadczane przez pilota-właściciela lub przez niezależny personel poświadczający, przez poprzednich 12 miesięcy była wykonywana przez podmiot, który posiada certyfikat potwierdzający jego zdolność do wykonywania obsługi technicznej.

2. Statek powietrzny, którego świadectwo zdatności do lotu zostało odnowione na okres 24 miesięcy, nie może wykonywać lotów, jeżeli z upływem 12 miesięcy od dnia odnowienia świadectwa nie są spełniane warunki, o których mowa w ust. 1.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, statek powietrzny może wykonywać loty po odnowieniu świadectwa zdatności do lotu zgodnie z § 29.”;

20) w § 30 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Sprawdzenie zdatności statku powietrznego do lotu jest przeprowadzane z uwzględnieniem specjalnych wymagań państwa importującego, jeżeli państwo eksportujące i państwo importujące uzgodniły w drodze umowy dwustronnej lub w inny sposób, że eksportowe świadectwo zdatności do lotu poświadcza zgodność z wymaganiami państwa importującego, a nie z wymaganiami państwa eksportującego.”;

21) w § 34 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Przed wydaniem zezwolenia na loty w szczególnych okolicznościach Prezes Urzędu przeprowadza sprawdzenie stanu technicznego statku powietrznego w celu ustalenia, czy statek powietrzny jest w stanie wykonać bezpieczny lot w określonych warunkach lub w związku z ustalonymi ograniczeniami, o których mowa we wniosku, albo zleca wnioskodawcy, o którym mowa w § 33 ust. 1, przeprowadzenie takiego sprawdzenia przez podmiot posiadający certyfikat potwierdzający:

1) zdolność podmiotu do wykonywania obsługi technicznej, który zgodnie z zakresem zatwierdzenia posiadanego certyfikatu może poświadczać obsługę poddanego sprawdzeniu statku powietrznego, albo

2) zgodność produkowanych statków powietrznych z mającymi zastosowanie danymi projektowymi - w przypadku złożenia wniosku w celu przeprowadzenia prób w locie przez podmiot, który statek powietrzny wyprodukował.

2. W przypadku zlecenia przez Prezesa Urzędu sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, podmiot wykonujący to sprawdzenie składa oświadczenie, że statek powietrzny jest w stanie wykonać bezpieczny lot w warunkach i z ograniczeniami, o których mowa we wniosku.”;

22) w § 35 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wydane zezwolenie na loty w szczególnych okolicznościach uprawnia do wykonywania lotów wyłącznie w określonych w wydanym zezwoleniu warunkach i w celach lub w związku z ustalonymi w tym zezwoleniu ograniczeniami.”;

23) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;

24) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

25) załączniki nr 8-10 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 4-6 do niniejszego rozporządzenia.