Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1107
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI1)
z dnia 7 sierpnia 2025 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 881 i 1019) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Minister Edukacji: B. Nowacka
1) Minister Edukacji kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).
- Data ogłoszenia: 2025-08-12
- Data wejścia w życie: 2025-09-17
- Data obowiązywania: 2025-09-17
