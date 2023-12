§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1120) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:

„3a) legitymacji szkolnej - należy przez to rozumieć legitymację szkolną w postaci karty formatu ID-1;

3b) mLegitymacji szkolnej - należy przez to rozumieć mLegitymację szkolną, o której mowa w art. 11 ust. 1d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;",

b) w ust. 2 wyrazy „z wyjątkiem przepisów § 59, § 61 ust. 10 i 12 oraz § 66" zastępuje się wyrazami „z wyjątkiem przepisów § 4 ust. 2, § 59, § 61 ust. 10 i 12, § 64 i § 66";

2) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Informacje ogólne dotyczące legitymacji szkolnej i legitymacji przedszkolnej, wzory tych legitymacji i opis zabezpieczeń legitymacji szkolnej i legitymacji przedszkolnej przed fałszerstwem określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.";

3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. mLegitymację szkolną wydaje szkoła.";

4) w § 6 uchyla się ust. 3;

5) w § 20 w ust. 2 w pkt 4 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) który przystępował do egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym";

6) po § 21 dodaje się § 21a w brzmieniu:

„§ 21a. Jako datę wydania świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przyjmuje się datę określoną w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze podwójne tiret trzecie ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., albo w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze podwójne tiret trzecie ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.";

7) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. W przypadkach, o których mowa w § 20 ust. 3, § 59 ust. 5 i § 60 ust. 2, na nowo wydawanym dokumencie przyjmuje się odpowiednio datę zgodnie z przepisami § 20 ust. 1 lub 2, § 21 lub § 21a.";

8) w § 25 w ust. 8 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) realizację lub ukończenie programu szkolenia realizowanego w oddziale przygotowania wojskowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy - Prawo oświatowe, jeżeli uczeń uczęszczał do oddziału przygotowania wojskowego.";

9) w § 53 w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) linii przerywanych oznaczających miejsce przeznaczone na wpisanie: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL, numeru świadectwa dojrzałości albo numeru dyplomu IB (International Baccalaureate), nazwy miejscowości i daty, numeru zaświadczenia oraz linii przerywanej oznaczającej miejsce, w którym drukuje się wizerunek pieczątki i podpisu dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, a w przypadku wzoru nr 60 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia również linii przerywanej oznaczającej miejsce przeznaczone na wpisanie nazwy szkoły lub kuratora oświaty - w miejscu linii przerywanych wpisuje się odpowiednie dane;

2) wyrazów „imię (imiona) i nazwisko", „miejscowość" i „pieczątka i podpis dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej", a w przypadku wzoru nr 60 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia również wyrazów „nazwa szkoły lub kuratora oświaty";";



10) w § 64:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana mLegitymacja szkolna, szkoła ponownie wydaje mLegi-tymację szkolną.",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadkach, o których mowa w § 60 ust. 4 i § 63 ust. 4 i 5, oraz w przypadku wydania duplikatu legitymacji szkolnej, szkoła wydaje nową mLegitymację szkolną.";

11) w § 76 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Duplikaty dokumentów, dla których w załączniku nr 3 do rozporządzenia nie określono wzoru, który byłby zgodny z wzorem obowiązującym w dniu wydania oryginału tego dokumentu, z wyjątkiem duplikatów świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości, mogą być wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne, do dnia 12 lipca 2024 r., na blankietach i drukach wyprodukowanych na podstawie przepisów dotychczasowych i według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych, z tym że blankiety i druki tych duplikatów nie muszą spełniać wymagań odnośnie do minimalnych zabezpieczeń określonych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych.";

12) w załączniku nr 1 do rozporządzenia tytuł części II otrzymuje brzmienie:

„Opis zabezpieczeń przed fałszerstwem dokumentów publicznych kategorii drugiej: świadectwo dojrzałości (wzór nr 61 określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia), aneks do świadectwa dojrzałości (wzór nr 62 określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia), zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (wzory nr 60 i 60a określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia) i jednostronicowy poddruk duplikatu dokumentu publicznego kategorii drugiej (wzór nr 84 określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia). Zabezpieczenia w podłożu i w druku oraz personalizacja obejmuje wyłącznie awers dokumentu.";

13) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części III zatytułowanej „Świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia, aneks do świadectwa dojrzałości, dyplomy, suplementy i świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne":

a) pozycja dotycząca wzoru nr 60 otrzymuje brzmienie:

60 OKE-II/60/3 zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego dla absolwenta, o którym mowa w art. 44zzp ust. 1 pkt 1 ustawy

b) po pozycji dotyczącej wzoru nr 60 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 60a w brzmieniu:

60a OKE-II/60a/3 zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego dla absolwenta, o którym mowa w art. 44zzp ust. 1 pkt 2 ustawy

14) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) wzory nr 33 i 44 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia,

b) po wzorze nr 60 dodaje się wzór nr 60a w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

15) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:

„INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE LEGITYMACJI SZKOLNEJ I LEGITYMACJI PRZEDSZKOLNEJ, WZORY TYCH LEGITYMACJI I OPIS ZABEZPIECZEŃ LEGITYMACJI SZKOLNEJ I LEGITYMACJI PRZEDSZKOLNEJ PRZED FAŁSZERSTWEM",

b) uchyla się część III zatytułowaną „mLegitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych".