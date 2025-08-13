REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1116
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 sierpnia 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego
Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 577 oraz z 2025 r. poz. 304) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 7 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1116)
TABELA WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO URZĘDNIKOM I INNYM PRACOWNIKOM SĄDÓW I PROKURATURY
|
Stanowiska
|
Kwota w zł
|
Stanowiska samodzielne
|
5500-18 900
|
Stanowiska wspomagające
|
5500-12 600
|
Stażysta
|
5000-6850
|
Stanowiska pomocnicze, obsługi technicznej i gospodarczej
|
5000-7900
- Data ogłoszenia: 2025-08-13
- Data wejścia w życie: 2025-08-14
- Data obowiązywania: 2025-08-14
