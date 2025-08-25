REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1161
USTAWA
z dnia 9 lipca 2025 r.
o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
Art. 1.
1) w art. 208zzi:
a) w ust. 8 wyrazy „co najmniej 2/3” zastępuje się wyrazami „więcej niż połowę”,
b) dodaje się ust. 9-11 w brzmieniu:
„9. Jeżeli w głosowaniu, o którym mowa w ust. 8, głosy oddali uczestnicy reprezentujący nie więcej niż połowę ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych danego funduszu i nie wymaga to zmiany planu połączenia, towarzystwo może zwołać kolejne zgromadzenie inwestorów tego funduszu w celu uzyskania zgody zgromadzenia inwestorów na połączenie, co najmniej na 10 dni przed planowanym terminem ponownego zgromadzenia inwestorów. Zwołanie kolejnego zgromadzenia inwestorów wymaga przekazania przez towarzystwo zawiadomienia, o którym mowa w art. 208zzk ust. 1 pkt 1, zmienionego w zakresie, o którym mowa w art. 208zzk ust. 3. Do kolejnego zgromadzenia inwestorów stosuje się przepis art. 208zzk ust. 8.
10. Kolejnego zgromadzenia inwestorów w celu wyrażenia zgody zgromadzenia inwestorów na połączenie nie zwołuje się w przypadku, gdy uchwała zgromadzenia inwestorów innego z funduszy objętych planem połączenia nie uzyskała wymaganej większości, a w głosowaniu, o którym mowa w ust. 8, głosy oddali uczestnicy reprezentujący więcej niż połowę ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu.
11. W przypadku gdy pomimo dwukrotnie prawidłowo zwołanego zgromadzenia inwestorów w głosowaniu, o którym mowa w ust. 8, głosy oddali uczestnicy reprezentujący nie więcej niż połowę ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych danego funduszu, zgoda, o której mowa w ust. 7, jest udzielana, jeżeli głosy za połączeniem oddała więcej niż połowa uczestników obecnych lub reprezentowanych podczas każdego głosowania.”;
2) w art. 208zzk:
a) w ust. 6 po wyrazach „w art. 208zzi ust. 7,” dodaje się wyrazy „a w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 9, nie wcześniej niż 10. dnia po zgromadzeniu inwestorów, o którym mowa w tym przepisie,”,
b) w ust. 9 w zdaniu pierwszym po wyrazach „przez zgromadzenie inwestorów” dodaje się wyrazy „wszystkich funduszy objętych planem połączenia”.
Art. 2.
Art. 3.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2025-08-25
- Data wejścia w życie: 2025-09-09
- Data obowiązywania: 2025-09-09
REKLAMA
Dziennik Ustaw
USTAWA z dnia 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 sierpnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
REKLAMA
OBWIESZCZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 8 sierpnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównania
USTAWA z dnia 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
REKLAMA