Art. 1.

W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 1034 i 1863 oraz z 2025 r. poz. 146, 820, 935 i 1069) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 208zzi:

a) w ust. 8 wyrazy „co najmniej 2/3” zastępuje się wyrazami „więcej niż połowę”,

b) dodaje się ust. 9-11 w brzmieniu:

„9. Jeżeli w głosowaniu, o którym mowa w ust. 8, głosy oddali uczestnicy reprezentujący nie więcej niż połowę ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych danego funduszu i nie wymaga to zmiany planu połączenia, towarzystwo może zwołać kolejne zgromadzenie inwestorów tego funduszu w celu uzyskania zgody zgromadzenia inwestorów na połączenie, co najmniej na 10 dni przed planowanym terminem ponownego zgromadzenia inwestorów. Zwołanie kolejnego zgromadzenia inwestorów wymaga przekazania przez towarzystwo zawiadomienia, o którym mowa w art. 208zzk ust. 1 pkt 1, zmienionego w zakresie, o którym mowa w art. 208zzk ust. 3. Do kolejnego zgromadzenia inwestorów stosuje się przepis art. 208zzk ust. 8.

10. Kolejnego zgromadzenia inwestorów w celu wyrażenia zgody zgromadzenia inwestorów na połączenie nie zwołuje się w przypadku, gdy uchwała zgromadzenia inwestorów innego z funduszy objętych planem połączenia nie uzyskała wymaganej większości, a w głosowaniu, o którym mowa w ust. 8, głosy oddali uczestnicy reprezentujący więcej niż połowę ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu.

11. W przypadku gdy pomimo dwukrotnie prawidłowo zwołanego zgromadzenia inwestorów w głosowaniu, o którym mowa w ust. 8, głosy oddali uczestnicy reprezentujący nie więcej niż połowę ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych danego funduszu, zgoda, o której mowa w ust. 7, jest udzielana, jeżeli głosy za połączeniem oddała więcej niż połowa uczestników obecnych lub reprezentowanych podczas każdego głosowania.”;

2) w art. 208zzk:

a) w ust. 6 po wyrazach „w art. 208zzi ust. 7,” dodaje się wyrazy „a w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 9, nie wcześniej niż 10. dnia po zgromadzeniu inwestorów, o którym mowa w tym przepisie,”,

b) w ust. 9 w zdaniu pierwszym po wyrazach „przez zgromadzenie inwestorów” dodaje się wyrazy „wszystkich funduszy objętych planem połączenia”.