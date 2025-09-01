REKLAMA

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1205

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI

z dnia 26 sierpnia 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-09-01
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw

