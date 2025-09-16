REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1244

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 10 września 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 1218) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 1157) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w pkt 7 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) które podlegają przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1157 z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie przemieszczania odpadów, zmiany rozporządzeń (UE) nr 1257/2013 i (UE) 2020/1056 oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 (Dz. Urz. UE L 2024/1157 z 30.04.2024, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2024/1157”, bez względu na ich ilość w przesyłce,”,

b) w pkt 9 w lit. b w tiret czwartym kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) towarów:

a) objętych działem 61 CN, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym działem przekracza 10 kg,

b) objętych działem 62 CN, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym działem przekracza 10 kg,

c) objętych kodem CN 6309 00 00, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 10 kg,

d) objętych działem 64 CN, z wyłączeniem pozycji CN 6406, jeżeli w przesyłce towarów objętych tych działem jest więcej niż 20 sztuk obuwia,

e) objętych działem 61, 62 lub 64 CN, z wyłączeniem pozycji CN 6406, jeżeli masa brutto przesyłki, w której znajdują się towary z co najmniej dwóch z tych działów, przekracza 10 kg.”;

2) w § 2:

a) w ust. 7 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) przeznaczonych do odzysku, jeżeli ich ilość w przesyłce nie przekracza 20 kg, które:

- zostały wyszczególnione w załączniku III lub IIIB do rozporządzenia 2024/1157,

- są mieszaninami, niesklasyfikowanymi pod żadnym kodem w załączniku III do rozporządzenia 2024/1157 lub składającymi się z dwóch lub więcej rodzajów odpadów wymienionych w załączniku III do rozporządzenia 2024/1157, jeżeli skład tych mieszanin nie utrudnia poddania ich racjonalnemu ekologicznie odzyskowi i mieszaniny te zostały wyszczególnione w załączniku IIIA do rozporządzenia 2024/1157;”,

b) dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„10. Przepisu § 1 pkt 10 nie stosuje się do towarów:

1) których przewóz jest realizowany na podstawie art. 5 ustawy o systemie monitorowania, z wyjątkiem:

a) przewozu towarów pochodzących z terytorium państwa trzeciego, po uprzednim dopuszczeniu ich w kraju do swobodnego obrotu w Unii Europejskiej, i których miejsce zakończenia przewozu jest poza terytorium kraju w innym państwie członkowskim,

b) przewozu towarów, któremu nie towarzyszy faktura w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775, 894, 896 i 1203) dokumentująca dostawę towarów, wewnątrzwspólnotową dostawę towarów albo eksport towarów w rozumieniu tej ustawy, przy czym w przypadku faktury w postaci elektronicznej w formacie umożliwiającym zapoznanie się z jej treścią;

2) których przewóz jest realizowany na podstawie art. 5 albo art. 6 ustawy o systemie monitorowania, jeżeli podmiot obowiązany do przesłania do rejestru zgłoszenia:

a) posiada status upoważnionego przedsiębiorcy AEO, o którym mowa w art. 38 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.3)), lub

b) jest stroną zawartej z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 r. poz. 111, z późn. zm.4));

3) przewożonych przez operatorów pocztowych w paczkach pocztowych w rozumieniu Prawa pocztowego.”.

§ 2.

Do przewozów towarów, o których mowa w § 1 pkt 10 rozporządzenia zmienianego w § 1, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 21 maja 2026 r.

Minister Finansów i Gospodarki: A. Domański

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 2024/3230 z 20.12.2024 oraz Dz. Urz. UE L 2025/90042 z 21.01.2025.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 287 z 29.10.2013, str. 90, Dz. Urz. UE L 267 z 30.09.2016, str. 2, Dz. Urz. UE L 354 z 23.12.2016, str. 32, Dz. Urz. UE L 42 z 18.02.2017, str. 43, Dz. Urz. UE L 83 z 25.03.2019, str. 38, Dz. Urz. UE L 111 z 25.04.2019, str. 54 oraz Dz. Urz. UE L 317 z 09.12.2022, str. 1.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 497, 621, 622, 769, 820, 1203 i 1235.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-09-16
  • Data wejścia w życie: 2026-03-17
  • Data obowiązywania: 2026-03-17
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

