Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów

z dnia 1 lipca 2024 r. (Dz. U. poz. 1157)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

Na podstawie art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 104 i 1523) zarządza się, co następuje:

§ 1. Systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi jest objęty przewóz:

1) towarów objętych pozycjami Nomenklatury Scalonej, zwanej dalej „CN”:



a) od 1507 do 1516 i

b) 1517, z wyłączeniem margaryny oraz margaryny płynnej

- jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów;

2) towarów objętych pozycjami CN:

a) 4813 - bibułka papierosowa, jeżeli może być stosowana do maszynowej produkcji papierosów, z wyłączeniem bibułki papierosowej w książeczkach lub tutkach,

b) 5910 - taśma formująca, jeżeli może być stosowana do maszynowej produkcji papierosów

- jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 10 kg;

3) towarów, bez względu na pozycję CN, zawierających w swym składzie alkohol etylowy o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 50 % objętości skażony:

a) mieszaniną alkoholu izopropylowego (propan-2-ol) i benzoesanu denatonium lub

b) mieszaniną alkoholu tert-butylowego i benzoesanu denatonium, lub

c) alkoholem izopropylowym

- jeżeli masa brutto przesyłki tych towarów przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów;

4) towarów objętych pozycją CN ex 2711 - propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu, bez względu na ich ilość w przesyłce;

5) towarów objętych kodem CN ex 2905 11 00 - metanol (alkohol metylowy) pochodzenia syntetycznego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów;

6) towarów objętych pozycją CN 3814 zawierających więcej niż 70 % masy olejów ropy naftowej, innych niż towary objęte tą pozycją zawierające alkohol etylowy, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów;



7)2) towarów innych niż wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 1-3a ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, zwanej dalej „ustawą o systemie monitorowania”, będących jednocześnie odpadami w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852 i 2029):

a) które podlegają przepisom rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1, z późn. zm.3))4), zwanego dalej „rozporządzeniem 1013/2006”, bez względu na ich ilość w przesyłce,

b) w przypadku których masa brutto przesyłki jest równa albo przekracza 1000 kg lub jej objętość jest równa albo przekracza 1000 litrów, wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10) oznaczonych kodem:

- 08 01 11* - odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

- 08 01 13* - szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

- 08 01 15* - szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

- 08 01 17* - odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

- 08 01 19* - zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

- 08 01 21* - zmywacz farb lub lakierów,

- 08 03 12* - odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,

- 08 03 14* - szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,

- 08 04 09* - odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

- 08 04 13* - uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

- 08 04 15* - odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne;

8) towarów objętych pozycją:

a) CN 2701 - węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla,

b) CN 2704 - koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy

- jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 500 kg;

9)5) towarów:

a) objętych kodami CN:

- ex 0207 - mięso z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 250 kg,

- ex 0407 - jaja ptasie w skorupkach, świeże, jeżeli ich liczba w przesyłce towarów objętych tą pozycją przekracza 2500 szt.,

- 0408 - jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 100 kg,

- 0409 00 00 - miód naturalny, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 10 kg,

- ex 0810 10 00 - truskawki świeże, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg,

- 0810 20 10 - maliny świeże, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg,

- 0810 40 50 - owoce z gatunków Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum świeże, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg,

- ex 0811 10 - truskawki niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg,

- 0811 20 31 - maliny niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg,

- 0811 20 39 - porzeczki czarne niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg,

- 0811 90 50 - owoce z gatunku Vaccinium myrtillus niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg,

- 0811 90 95 - pozostałe owoce niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 500 kg,

- 1101 00 - mąka pszenna lub z meslin, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 100 kg,

- 1102 - mąki ze zbóż, innych niż pszenica lub meslin, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 100 kg,

- ex 2009 79 - zagęszczony sok jabłkowy, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 10 000 kg,

b) objętych pozycjami CN:

- ex 1001 - pszenica, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 10 000 kg,

- 1005 - kukurydza, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 10 000 kg,

- ex 1205 - nasiona rzepaku, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 10 000 kg,

- 1206 00 - nasiona słonecznika, nawet łamane, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 10 000 kg.

§ 2. 1. Przepisu § 1 pkt 1 nie stosuje się do towarów:

1) objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;

2) przemieszczanych, w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy, z zastosowaniem:

a) e-AD, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1542, 1598 i 1723), zwanej dalej „ustawą o podatku akcyzowym”:

- z nadanym numerem referencyjnym, uzyskanym z krajowego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku akcyzowym, albo

- przekazanego do krajowego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku akcyzowym, przez właściwe władze innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, albo

b) dokumentu zastępującego e-AD, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15a ustawy o podatku akcyzowym;

3) przewożonych w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 26 kg lub objętość nie przekracza 26 litrów.

2. Przepisu § 1 pkt 2 nie stosuje się do towarów:

1) przewożonych przez operatorów pocztowych w paczkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640 oraz z 2024 r. poz. 467), zwanej dalej „Prawem pocztowym”;

2) objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem.

3. Przepisu § 1 pkt 3 nie stosuje się do towarów:

1) objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;

2) przewożonych w opakowaniach jednostkowych, których objętość nie przekracza 1,5 litra.

4. Przepisu § 1 pkt 4 nie stosuje się do towarów:

1) objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;

2) przemieszczanych, w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy, z zastosowaniem:

a) e-AD, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku akcyzowym:

- z nadanym numerem referencyjnym, uzyskanym z krajowego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku akcyzowym, albo

- przekazanego do krajowego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku akcyzowym, przez właściwe władze innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, albo

b) dokumentu zastępującego e-AD, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15a ustawy o podatku akcyzowym;

3) przemieszczanych, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z zastosowaniem:

a) e-DD, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18b lit. a ustawy o podatku akcyzowym, z nadanym numerem referencyjnym, uzyskanym z krajowego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o podatku akcyzowym, albo

b) dokumentu zastępującego e-DD, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18c ustawy o podatku akcyzowym;

4) przewożonych w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 69 kg lub objętość nie przekracza 85 litrów.

5. Przepisu § 1 pkt 5 nie stosuje się do towarów:

1) objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;

2) przewożonych w opakowaniach jednostkowych, których objętość nie przekracza 11 litrów;

3) przewożonych przez operatorów pocztowych w paczkach pocztowych w rozumieniu Prawa pocztowego.

6. Przepisu § 1 pkt 6 nie stosuje się do towarów:

1) objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;

2) przewożonych w opakowaniach jednostkowych, których objętość nie przekracza 11 litrów.

7.6) Przepisu § 1 pkt 7:

1) lit. a nie stosuje się do towarów:

a) których przewóz jest realizowany na podstawie art. 5 ustawy o systemie monitorowania,

b) objętych procedurą celną tranzytu,

c) przeznaczonych do odzysku, jeżeli ich ilość w przesyłce nie przekracza 20 kg, które:

- zostały wyszczególnione w załączniku III lub IIIB do rozporządzenia 1013/20064),

- są mieszaninami, niesklasyfikowanymi pod żadnym kodem w załączniku III do rozporządzenia 1013/20064) lub składającymi się z dwóch lub więcej rodzajów odpadów wymienionych w załączniku III do rozporządzenia 1013/20064), jeżeli skład tych mieszanin nie utrudnia poddania ich racjonalnemu ekologicznie odzyskowi i mieszaniny te zostały wyszczególnione w załączniku IIIA do rozporządzenia 1013/20064);

2) lit. b nie stosuje się do towarów:

a) których przewóz jest realizowany na podstawie art. 6 i art. 7 ustawy o systemie monitorowania do towarów,

b) objętych procedurą celną tranzytu.

8. Przepisu § 1 pkt 8 nie stosuje się do towarów:

1) których przewóz jest realizowany na podstawie art. 5 ustawy o systemie monitorowania;

2) objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;

3) przewożonych w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 25 kg.



9.7) Przepisu § 1 pkt 9:

1) lit. a nie stosuje się do towarów, których przewóz jest realizowany na podstawie:

a) art. 5 ustawy o systemie monitorowania, z wyjątkiem przewozu towarów pochodzących z Ukrainy, po uprzednim dopuszczeniu ich do swobodnego obrotu w Unii Europejskiej,

b) art. 6 ustawy o systemie monitorowania, z wyjątkiem przewozu towarów pochodzących z Ukrainy przewożonych z terytorium państwa trzeciego,

c) art. 7 ustawy o systemie monitorowania;

2) lit. b nie stosuje się do towarów:

a) których przewóz jest realizowany na podstawie art. 5 ustawy o systemie monitorowania,

b) objętych procedurą celną tranzytu.

§ 3. Do przewozów towarów, o których mowa w § 1 pkt 8, niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia8).9)

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej – finanse publiczne kieruje Minister Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. poz. 2185), które weszło w życie z dniem 12 stycznia 2024 r.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 309 z 27.11.2007, str. 7, Dz. Urz. UE L 188 z 16.07.2008, str. 7, Dz. Urz. UE L 299 z 08.11.2008, str. 50, Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 109, Dz. Urz. UE L 97 z 16.04.2009, str. 8, Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 114, Dz. Urz. UE L 119 z 13.05.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 182 z 12.07.2011, str. 2, Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2012, str. 30, Dz. Urz. UE L 79 z 21.03.2013, str. 19, Dz. Urz. UE L 330 z 10.12.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 334 z 13.12.2013, str. 46, Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 135, Dz. Urz. UE L 332 z 19.11.2014, str. 15, Dz. Urz. UE L 277 z 22.10.2015, str. 61, Dz. Urz. UE L 294 z 11.11.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 433 z 22.12.2020, str. 11.

4) Rozporządzenie utraciło moc ze skutkiem od dnia 20 maja 2024 r. na podstawie art. 85 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2024/1157 z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie przemieszczania odpadów, zmiany rozporządzeń (UE) nr 1257/2013 i (UE) 2020/1056 oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 (Dz. Urz. UE L 2024/1157 z 30.04.2024); przepisy rozporządzenia stosuje się jednak nadal do dnia 21 maja 2026 r., z wyjątkami określonymi w art. 85 ust. 2-3 i ust. 5-7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2024/1157. Zgodnie z art. 85 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2024/1157 odesłania do uchylonego rozporządzenia należy traktować jako odesłania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2024/1157, zgodnie z tabelą korelacji określoną w załączniku XIII.

5) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. poz. 750), które weszło w życie z dniem 21 kwietnia 2023 r.; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. poz. 1596), które weszło w życie z dniem 12 sierpnia 2023 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 5; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 5.

8) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 26 kwietnia 2022 r.

9) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. poz. 1477, z 2021 r. poz. 163, 782 i 1012 oraz z 2022 r. poz. 178), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).