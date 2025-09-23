REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1268
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 18 września 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 712 i 718) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1268)
TABELA STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
|
Lp.
|
Stanowisko służbowe
|
Stawka uposażenia zasadniczego
|
1
|
Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
|
15 200-19 800
|
2
|
zastępca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego
|
11 800-17 800
|
3
|
dyrektor departamentu, dyrektor biura, dyrektor delegatury
|
9600-13 500
|
4
|
zastępca dyrektora departamentu, zastępca dyrektora biura, zastępca dyrektora delegatury
|
8900-12 700
|
5
|
doradca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego
|
8400-13 500
|
6
|
główny ekspert
|
8400-13 500
|
7
|
naczelnik wydziału
|
8400-12 000
|
8
|
kierownik referatu
|
7500-11 800
|
9
|
zastępca naczelnika wydziału
|
7300-11 500
|
10
|
kierownik sekcji
|
6800-10 800
|
11
|
ekspert, audytor wewnętrzny, główny księgowy, radca prawny
|
6800-11 500
|
12
|
agent specjalny
|
7800-10 700
|
13
|
starszy agent
|
7100-9500
|
14
|
agent
|
6500-8700
|
15
|
młodszy agent
|
6000-7900
|
16
|
specjalista
|
5700-7400
|
17
|
młodszy specjalista
|
5400-6900
|
18
|
inspektor
|
5000-6500
|
19
|
młodszy inspektor
|
4700-6100
- Data ogłoszenia: 2025-09-23
- Data wejścia w życie: 2025-10-08
- Data obowiązywania: 2025-10-08
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 23 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych
USTAWA z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 15 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi
REKLAMA