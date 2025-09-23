REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1268

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 18 września 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 712 i 718) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. z 2022 r. poz. 2396, z 2023 r. poz. 1907 oraz z 2024 r. poz. 745) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Stawki uposażenia zasadniczego określone w załączniku do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się przy ustalaniu wysokości uposażeń należnych funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego od dnia 1 stycznia 2025 r.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [TABELA STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1268)

TABELA STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

Lp.

Stanowisko służbowe

Stawka uposażenia zasadniczego
w złotych

1

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

15 200-19 800

2

zastępca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego

11 800-17 800

3

dyrektor departamentu, dyrektor biura, dyrektor delegatury

9600-13 500

4

zastępca dyrektora departamentu, zastępca dyrektora biura, zastępca dyrektora delegatury

8900-12 700

5

doradca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego

8400-13 500

6

główny ekspert

8400-13 500

7

naczelnik wydziału

8400-12 000

8

kierownik referatu

7500-11 800

9

zastępca naczelnika wydziału

7300-11 500

10

kierownik sekcji

6800-10 800

11

ekspert, audytor wewnętrzny, główny księgowy, radca prawny

6800-11 500

12

agent specjalny

7800-10 700

13

starszy agent

7100-9500

14

agent

6500-8700

15

młodszy agent

6000-7900

16

specjalista

5700-7400

17

młodszy specjalista

5400-6900

18

inspektor

5000-6500

19

młodszy inspektor

4700-6100
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-09-23
  • Data wejścia w życie: 2025-10-08
  • Data obowiązywania: 2025-10-08
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 23 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1274

USTAWA z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1273

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1272

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 15 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1271

REKLAMA

OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 sierpnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1270

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 18 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naboru na aplikację dyplomatyczno-konsularną

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1269

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1268

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1267

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1266

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1265

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem choroby niebieskiego języka

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1264

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 września 2025 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Bielsk Podlaski w województwie podlaskim

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1263

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie sposobu uwierzytelniania korzystającego z dróg publicznych w celu dokonania rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1262

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 17 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Priorytetu 3 Zrównoważona mobilność miejska oraz Priorytetu 4 Spójna sieć transportowa programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1261

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1260

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1259

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem rzekomego pomoru drobiu

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1258

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 12 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1257

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2025 r. w sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1256

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 10 września 2025 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2026 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1255

REKLAMA