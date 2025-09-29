§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2024 r. poz. 869) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1b otrzymuje brzmienie:

„1b. Wzór zlecenia płatności dla środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w tym środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przeznaczonych na zwalczanie deprywacji materialnej, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2021-2027, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2021-2028 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2021-2028, określa załącznik nr 1b do rozporządzenia.”;

2) w załączniku nr 1b do rozporządzenia objaśnienia do wypełniania zlecenia płatności, o którym mowa w § 3 ust. 1b rozporządzenia, w postaci elektronicznej, otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.