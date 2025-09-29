REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1297
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI
z dnia 23 września 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności
Na podstawie art. 188 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 3 ust. 1b otrzymuje brzmienie:
„1b. Wzór zlecenia płatności dla środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w tym środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przeznaczonych na zwalczanie deprywacji materialnej, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2021-2027, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2021-2028 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2021-2028, określa załącznik nr 1b do rozporządzenia.”;
2) w załączniku nr 1b do rozporządzenia objaśnienia do wypełniania zlecenia płatności, o którym mowa w § 3 ust. 1b rozporządzenia, w postaci elektronicznej, otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Minister Finansów i Gospodarki: A. Domański
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i 1180.
Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 23 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1297)
OBJAŚNIENIA DO WYPEŁNIANIA ZLECENIA PŁATNOŚCI, O KTÓRYM MOWA W § 3 UST. 1B ROZPORZĄDZENIA, W POSTACI ELEKTRONICZNEJ
- Data ogłoszenia: 2025-09-29
- Data wejścia w życie: 2025-09-30
- Data obowiązywania: 2025-09-30
