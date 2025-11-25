REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1614
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 listopada 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2025-11-25
- Data wejścia w życie: 2025-11-25
- Data obowiązywania: 2025-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
Dziennik Ustaw
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1625
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 listopada 2025 r. w sprawie szczegółowego sposobu sporządzania, aktualizacji i przekazywania programu naprawczego oraz szczegółowego zakresu i formatu informacji zawartych w tym programie
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1619
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 listopada 2025 r. w sprawie państw, których obywateli mogą dotyczyć oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi oraz niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1617
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie wniosków dotyczących realizacji w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego prawa do zakwaterowania
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1616
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1615
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1614
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1613
USTAWA z dnia 9 października 2025 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Limie dnia 28 maja 2025 r.
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1612
USTAWA z dnia 9 października 2025 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1610
USTAWA z dnia 9 października 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1609
USTAWA z dnia 9 października 2025 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodowym Trybunałem Karnym w sprawie wykonywania wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego, podpisanej w Hadze dnia 3 grudnia 2024 r.
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1608
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1607
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie określenia limitu zezwoleń na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2026
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1606
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 11 września 2025 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Nowym Jorku dnia 20 września 2022 r.
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1605
UMOWA między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania oraz Protokół do tej Umowy, podpisane w Nowym Jorku dnia 20 września 2022 r.
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1604
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1603
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie wzoru oraz formy wniosku o wypłatę zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo Służby Wywiadu Wojskowego pełni służbę
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1602
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać podmioty upoważnione do stosowania oznaczeń na drewnianym materiale opakowaniowym, drewnie lub innych przedmiotach
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1601