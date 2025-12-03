REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1683
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI
z dnia 18 listopada 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
- Data ogłoszenia: 2025-12-03
- Data wejścia w życie: 2025-12-03
- Data obowiązywania: 2025-12-03
