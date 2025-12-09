REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1736
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI
z dnia 27 listopada 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom, towarzyszącemu im personelowi cywilnemu, członkom ich rodzin oraz jednostkom dokonującym nabycia towarów lub usług na rzecz sił zbrojnych
- Data ogłoszenia: 2025-12-09
