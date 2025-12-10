§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. z 2023 r. poz. 2513) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1a w pkt 2 w lit. c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) być uzyskany przez usunięcie obcych substancji nieorganicznych lub organicznych w taki sposób, aby usunąć znaczącą ilość pyłku.”;

2) w § 2 w pkt 1 w lit. b uchyla się tiret szóste;

3) w § 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) pyłek kwiatowy lub inny specyficzny komponent miodu nie został z niego usunięty, chyba że było to nieuniknione w procesie usuwania obcych substancji organicznych lub nieorganicznych.”.