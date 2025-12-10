REKLAMA

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1749

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2025 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-12-10
  • Data wejścia w życie: 2025-12-10
  • Data obowiązywania: 2025-12-10
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

