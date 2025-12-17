REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1800

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 12 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 99 ust. 13b oraz art. 109 ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775, 894, 896, 1203 i 1541) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 13 i 947) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w § 3 w ust. 2:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „obejmować” zastępuje się wyrazem „zawierać”,

b) w pkt 2 wyraz „informatycznego” zastępuje się wyrazem „teleinformatycznego”;”,

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a-1c w brzmieniu:

„1a) użyte w § 4 w pkt 1 w lit. c-f oraz w § 10 w ust. 1 w pkt 1 w lit. b i w pkt 2 w lit. a-c wyrazy „opodatkowanych stawką” zastępuje się wyrazami „objętych stawką podatku”;

1b) w § 4:

a) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) wysokość podatku od niezwróconej kaucji pobranej za produkty w opakowaniach na napoje objęte systemem kaucyjnym, podlegająca wpłacie przez podmiot reprezentujący, o którym mowa w art. 17b ustawy;”,

b) w pkt 7 wyrazy „pkt 5 i 6” zastępuje się wyrazami „pkt 5-6a”;

1c) w § 6 w pkt 4 w lit. a uchyla się tiret czwarte;”,

c) w pkt 3:

- w lit. a:

- - tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- w pkt 8 wyrazy „z dokumentów zbiorczych o” zastępuje się wyrazami „ze zbiorczych dowodów”,”,

- - dodaje się tiret piąte w brzmieniu:

„- po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

„13a) wysokość podatku od niezwróconej kaucji pobranej za produkty w opakowaniach na napoje objęte systemem kaucyjnym, podlegająca wpłacie przez podmiot reprezentujący, o którym mowa w art. 17b ustawy;”,”,

- po lit. b dodaje się lit. ba i bb w brzmieniu:

„ba) w ust. 3a wyrazy „ust. 5 pkt 1 i 2” zastępuje się wyrazami „ust. 5 pkt 2 lit. b i c”,

bb) w ust. 4a wyrazy „ust. 5 pkt 1” zastępuje się wyrazami „ust. 5 pkt 2 lit. b”,”,

- lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ewidencja zawiera następujące oznaczenia dla:

1) faktur:

a) „OFF” - faktura, o której mowa w art. 106nf ust. 1 ustawy, która na dzień złożenia ewidencji nie posiada numeru identyfikującego tę fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur,

b) „BFK” - faktura elektroniczna oraz faktura w postaci papierowej,

c) „FP” - faktura, o której mowa w art. 106h ust. 1 ustawy;

2) innych dowodów sprzedaży:

a) „DI” - dowód inny niż faktura,

b) „RO” - zbiorczy dowód sprzedaży z kas rejestrujących,

c) „WEW” - dowód wewnętrzny.”,”,

- dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) w ust. 6 wyrazy „ust. 5 pkt 2” zastępuje się wyrazami „ust. 5 pkt 2 lit. c”;”,

d) w pkt 4:

- lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Dane dotyczące faktur, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 5, obejmują numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur.”,”,

- lit. g i h otrzymują brzmienie:

„g) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Ewidencja zawiera następujące oznaczenia dla:

1) faktur:

a) „OFF” - faktura, o której mowa w art. 106nf ust. 1 ustawy, która na dzień złożenia ewidencji nie posiada numeru identyfikującego tę fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur,

b) „BFK” - faktura elektroniczna oraz faktura w postaci papierowej,

c) „MK” - faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy;

2) innych dowodów nabycia:

a) „DI” - dowód inny niż faktura,

b) „VAT RR” - faktura VAT RR potwierdzająca nabycie produktów rolnych lub usług rolniczych i faktura VAT RR KOREKTA,

c) „WEW” - dowód wewnętrzny.”,

h) uchyla się ust. 9;”,

e) w pkt 5 § 11c otrzymuje brzmienie:

„§ 11c. W okresie od dnia 1 lutego 2026 r. do dnia 31 grudnia 2026 r. zawarte w ewidencji oznaczenie „FP” obejmuje fakturę, o której mowa w art. 106h ust. 1 ustawy, oraz fakturę elektroniczną i fakturę w postaci papierowej wystawione przy użyciu kas rejestrujących.”,

f) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) w załączniku do rozporządzenia:

a) w części I:

- w pkt 1.4 wyraz „transakcji” zastępuje się wyrazem „czynności”,

- w pkt 3.2 wyraz „informatycznego” zastępuje się wyrazem „teleinformatycznego”,

- w pkt 5.1 wyrazy „kwotę podatku naliczonego” zastępuje się wyrazami „podatek naliczony”,

- w pkt 6.1 uchyla się tiret czwarte,

b) w części II:

- w ust. 2 wyraz „transakcji” zastępuje się wyrazem „czynności”,

- ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Podatnik wykazuje w ewidencji dane, które dotyczą dokonanych w danym okresie rozliczeniowym czynności podlegających opodatkowaniu, o których mowa w rozporządzeniu. Pola w ewidencji dotyczące czynności, które nie były dokonane przez podatnika, podatnik pozostawia puste.”,

- w ust. 9 wyraz „transakcji” zastępuje się wyrazem „czynności”,

- w pkt 13 zdanie pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

„Podatnicy ujmują w ewidencji faktury i inne dowody według daty powstania obowiązku podatkowego. W przypadku zdarzeń wykazywanych w ewidencji na podstawie zbiorczych dowodów podatnicy ujmują je według daty ostatniego zdarzenia objętego tym dowodem.”,

- dodaje się pkt 14-16 w brzmieniu:

„14. Numer identyfikujący w Krajowym Systemie e-Faktur fakturę, fakturę VAT RR potwierdzającą nabycie produktów rolnych lub usług rolniczych i fakturę VAT RR KOREKTA jest wykazywany w ewidencji, o ile został on nadany i nastąpiło to do dnia przesłania ewidencji. W przypadku wykazania w ewidencji numeru identyfikującego w Krajowym Systemie e-Faktur fakturę VAT RR potwierdzającą nabycie produktów rolnych lub usług rolniczych lub fakturę VAT RR KOREKTA nie wykazuje się oznaczenia „DI”.

15. W przypadku gdy faktura jest wystawiana w sposób określony w art. 106nda ust. 1 oraz art. 106nh ust. 1 ustawy, i udostępniana nabywcy w sposób inny niż przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur oraz na dzień przesłania ewidencji podatnik nie posiada numeru identyfikującego tę fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, jest ona wykazywana w ewidencji po stronie danych pozwalających na prawidłowe rozliczenie podatku należnego i oznaczana jako „DI”. Po uzyskaniu numeru identyfikującego tę fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur podatnik koryguje ewidencję i oznacza tę fakturę numerem identyfikującym ją w Krajowym Systemie e-Faktur.

16. Podatnicy ujmują w ewidencji wysokość podstawy opodatkowania oraz wysokość podatku należnego w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku zgodnie z zapisami ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 11ia ustawy, oraz dane podmiotów reprezentujących, o których mowa w art. 17b ustawy, odpowiedzialnych za wpłatę podatku od niezwróconej kaucji pobranej za produkty w opakowaniach na napoje objęte systemem kaucyjnym, na podstawie dowodu wewnętrznego z oznaczeniem „WEW”, podając w polu z numerem dowodu - nazwę „SYSTEM KAUCYJNY”, a w polu z numerem, za pomocą którego nabywca, dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, i w polu z imieniem i nazwiskiem lub nazwą nabywcy, dostawcy lub usługodawcy - odpowiednie dane tych podmiotów reprezentujących.”.”;

2) w § 2 wyrazy „Do dnia 31 lipca 2026 r.” zastępuje się wyrazami „Do dnia 31 grudnia 2026 r.”;

3) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Dane obejmujące wysokość podstawy opodatkowania oraz wysokość podatku należnego za 2025 r., podlegającego wpłacie przez podmiot reprezentujący, o którym mowa w art. 17b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, od niezwróconej kaucji pobranej za produkty w opakowaniach na napoje objęte systemem kaucyjnym, wykazuje podatnik:

1) w ewidencji i deklaracji za luty 2026 r., jeżeli składa deklaracje podatkowe za okresy miesięczne;

2) w ewidencji za luty 2026 r. i w deklaracji za I kwartał 2026 r., jeżeli składa deklaracje podatkowe za okresy kwartalne.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów i Gospodarki: wz. H. Majszczyk

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-12-17
  • Data wejścia w życie: 2025-12-18
  • Data obowiązywania: 2025-12-18
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

