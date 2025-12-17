REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1800
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 12 grudnia 2025 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
Na podstawie art. 99 ust. 13b oraz art. 109 ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775, 894, 896, 1203 i 1541) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w § 3 w ust. 2:
a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „obejmować” zastępuje się wyrazem „zawierać”,
b) w pkt 2 wyraz „informatycznego” zastępuje się wyrazem „teleinformatycznego”;”,
b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a-1c w brzmieniu:
„1a) użyte w § 4 w pkt 1 w lit. c-f oraz w § 10 w ust. 1 w pkt 1 w lit. b i w pkt 2 w lit. a-c wyrazy „opodatkowanych stawką” zastępuje się wyrazami „objętych stawką podatku”;
1b) w § 4:
a) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a) wysokość podatku od niezwróconej kaucji pobranej za produkty w opakowaniach na napoje objęte systemem kaucyjnym, podlegająca wpłacie przez podmiot reprezentujący, o którym mowa w art. 17b ustawy;”,
b) w pkt 7 wyrazy „pkt 5 i 6” zastępuje się wyrazami „pkt 5-6a”;
1c) w § 6 w pkt 4 w lit. a uchyla się tiret czwarte;”,
c) w pkt 3:
- w lit. a:
- - tiret trzecie otrzymuje brzmienie:
„- w pkt 8 wyrazy „z dokumentów zbiorczych o” zastępuje się wyrazami „ze zbiorczych dowodów”,”,
- - dodaje się tiret piąte w brzmieniu:
„- po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:
„13a) wysokość podatku od niezwróconej kaucji pobranej za produkty w opakowaniach na napoje objęte systemem kaucyjnym, podlegająca wpłacie przez podmiot reprezentujący, o którym mowa w art. 17b ustawy;”,”,
- po lit. b dodaje się lit. ba i bb w brzmieniu:
„ba) w ust. 3a wyrazy „ust. 5 pkt 1 i 2” zastępuje się wyrazami „ust. 5 pkt 2 lit. b i c”,
bb) w ust. 4a wyrazy „ust. 5 pkt 1” zastępuje się wyrazami „ust. 5 pkt 2 lit. b”,”,
- lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Ewidencja zawiera następujące oznaczenia dla:
1) faktur:
a) „OFF” - faktura, o której mowa w art. 106nf ust. 1 ustawy, która na dzień złożenia ewidencji nie posiada numeru identyfikującego tę fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur,
b) „BFK” - faktura elektroniczna oraz faktura w postaci papierowej,
c) „FP” - faktura, o której mowa w art. 106h ust. 1 ustawy;
2) innych dowodów sprzedaży:
a) „DI” - dowód inny niż faktura,
b) „RO” - zbiorczy dowód sprzedaży z kas rejestrujących,
c) „WEW” - dowód wewnętrzny.”,”,
- dodaje się lit. d w brzmieniu:
„d) w ust. 6 wyrazy „ust. 5 pkt 2” zastępuje się wyrazami „ust. 5 pkt 2 lit. c”;”,
d) w pkt 4:
- lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Dane dotyczące faktur, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 5, obejmują numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur.”,”,
- lit. g i h otrzymują brzmienie:
„g) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Ewidencja zawiera następujące oznaczenia dla:
1) faktur:
a) „OFF” - faktura, o której mowa w art. 106nf ust. 1 ustawy, która na dzień złożenia ewidencji nie posiada numeru identyfikującego tę fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur,
b) „BFK” - faktura elektroniczna oraz faktura w postaci papierowej,
c) „MK” - faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy;
2) innych dowodów nabycia:
a) „DI” - dowód inny niż faktura,
b) „VAT RR” - faktura VAT RR potwierdzająca nabycie produktów rolnych lub usług rolniczych i faktura VAT RR KOREKTA,
c) „WEW” - dowód wewnętrzny.”,
h) uchyla się ust. 9;”,
e) w pkt 5 § 11c otrzymuje brzmienie:
„§ 11c. W okresie od dnia 1 lutego 2026 r. do dnia 31 grudnia 2026 r. zawarte w ewidencji oznaczenie „FP” obejmuje fakturę, o której mowa w art. 106h ust. 1 ustawy, oraz fakturę elektroniczną i fakturę w postaci papierowej wystawione przy użyciu kas rejestrujących.”,
f) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) w załączniku do rozporządzenia:
a) w części I:
- w pkt 1.4 wyraz „transakcji” zastępuje się wyrazem „czynności”,
- w pkt 3.2 wyraz „informatycznego” zastępuje się wyrazem „teleinformatycznego”,
- w pkt 5.1 wyrazy „kwotę podatku naliczonego” zastępuje się wyrazami „podatek naliczony”,
- w pkt 6.1 uchyla się tiret czwarte,
b) w części II:
- w ust. 2 wyraz „transakcji” zastępuje się wyrazem „czynności”,
- ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Podatnik wykazuje w ewidencji dane, które dotyczą dokonanych w danym okresie rozliczeniowym czynności podlegających opodatkowaniu, o których mowa w rozporządzeniu. Pola w ewidencji dotyczące czynności, które nie były dokonane przez podatnika, podatnik pozostawia puste.”,
- w ust. 9 wyraz „transakcji” zastępuje się wyrazem „czynności”,
- w pkt 13 zdanie pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:
„Podatnicy ujmują w ewidencji faktury i inne dowody według daty powstania obowiązku podatkowego. W przypadku zdarzeń wykazywanych w ewidencji na podstawie zbiorczych dowodów podatnicy ujmują je według daty ostatniego zdarzenia objętego tym dowodem.”,
- dodaje się pkt 14-16 w brzmieniu:
„14. Numer identyfikujący w Krajowym Systemie e-Faktur fakturę, fakturę VAT RR potwierdzającą nabycie produktów rolnych lub usług rolniczych i fakturę VAT RR KOREKTA jest wykazywany w ewidencji, o ile został on nadany i nastąpiło to do dnia przesłania ewidencji. W przypadku wykazania w ewidencji numeru identyfikującego w Krajowym Systemie e-Faktur fakturę VAT RR potwierdzającą nabycie produktów rolnych lub usług rolniczych lub fakturę VAT RR KOREKTA nie wykazuje się oznaczenia „DI”.
15. W przypadku gdy faktura jest wystawiana w sposób określony w art. 106nda ust. 1 oraz art. 106nh ust. 1 ustawy, i udostępniana nabywcy w sposób inny niż przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur oraz na dzień przesłania ewidencji podatnik nie posiada numeru identyfikującego tę fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, jest ona wykazywana w ewidencji po stronie danych pozwalających na prawidłowe rozliczenie podatku należnego i oznaczana jako „DI”. Po uzyskaniu numeru identyfikującego tę fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur podatnik koryguje ewidencję i oznacza tę fakturę numerem identyfikującym ją w Krajowym Systemie e-Faktur.
16. Podatnicy ujmują w ewidencji wysokość podstawy opodatkowania oraz wysokość podatku należnego w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku zgodnie z zapisami ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 11ia ustawy, oraz dane podmiotów reprezentujących, o których mowa w art. 17b ustawy, odpowiedzialnych za wpłatę podatku od niezwróconej kaucji pobranej za produkty w opakowaniach na napoje objęte systemem kaucyjnym, na podstawie dowodu wewnętrznego z oznaczeniem „WEW”, podając w polu z numerem dowodu - nazwę „SYSTEM KAUCYJNY”, a w polu z numerem, za pomocą którego nabywca, dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, i w polu z imieniem i nazwiskiem lub nazwą nabywcy, dostawcy lub usługodawcy - odpowiednie dane tych podmiotów reprezentujących.”.”;
2) w § 2 wyrazy „Do dnia 31 lipca 2026 r.” zastępuje się wyrazami „Do dnia 31 grudnia 2026 r.”;
3) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:
„§ 2a. Dane obejmujące wysokość podstawy opodatkowania oraz wysokość podatku należnego za 2025 r., podlegającego wpłacie przez podmiot reprezentujący, o którym mowa w art. 17b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, od niezwróconej kaucji pobranej za produkty w opakowaniach na napoje objęte systemem kaucyjnym, wykazuje podatnik:
1) w ewidencji i deklaracji za luty 2026 r., jeżeli składa deklaracje podatkowe za okresy miesięczne;
2) w ewidencji za luty 2026 r. i w deklaracji za I kwartał 2026 r., jeżeli składa deklaracje podatkowe za okresy kwartalne.”.
§ 2.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. H. Majszczyk
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
- Data ogłoszenia: 2025-12-17
- Data wejścia w życie: 2025-12-18
- Data obowiązywania: 2025-12-18
