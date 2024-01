§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w pkt 4 w lit. a uchyla się tiret czwarte;

2) w § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) „W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub wpłacenia go w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego również na członka grupy VAT.”;”;

3) w § 10:

a) w ust. 1:

- w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „obowiązek” dodaje się wyrazy „lub możliwość”,

- w pkt 7 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) dostawy towarów oraz świadczenia usług dokumentowanych fakturą wystawioną przez podatnika zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy, w podziale na stawki podatku, z wyłączeniem faktur wystawianych zgodnie z tym przepisem, ujętych w ewidencji zgodnie z pkt 8 i pkt 9 lit. a,”,

- w pkt 8 wyraz „dokumentów” zastępuje się wyrazem „dowodów”,

- w pkt 9 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wynikające z faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przewóz osób na dowolną odległość: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia tych usług, pod warunkiem że nie zostały ujęte w ewidencji zgodnie z pkt 8,”,

b) w ust. 2 w pkt 1:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„dotyczące faktur dokumentujących dokonanie przez podatnika czynności podlegających opodatkowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i pkt 7 lit. a i b, oraz faktur lub innych dowodów związanych z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5 i pkt 7 lit. c-e:”,

- lit. c-e otrzymują brzmienie:

„c) numer odpowiednio faktury lub innego dowodu albo faktury korygującej,

d) datę wystawienia odpowiednio faktury lub innego dowodu albo faktury korygującej,

e) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury, a w przypadku, o którym mowa w art. 106e ust. 1a ustawy, datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,”,

- w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:

„g) numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur;”,

c) w ust. 5 w pkt 1 wyraz „dokument” zastępuje się wyrazem „dowód”;



4) w § 11:



a) w ust. 3:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Poza danymi, o których mowa w ust. 1, ewidencja zawiera dane dotyczące:”,

- w pkt 1:

- - we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „dokumentów” zastępuje się wyrazem „dowodów”,

- - lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) dokumentujących dostawę towarów oraz świadczenie usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy podatnikiem jest nabywca towarów lub usług, a podatek należny z tego tytułu stanowi u podatnika podatek naliczony,”,

- w pkt 2 wyrazy „faktur, o których mowa w art. 116 ust. 2 ustawy” zastępuje się wyrazami „faktur VAT RR potwierdzających nabycie produktów rolnych lub usług rolniczych i faktur VAT RR KOREKTA”,

- w pkt 5 wyraz „dokumentów” zastępuje się wyrazem „dowodów”,



b) w ust. 4:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Dane dotyczące faktur lub innych dowodów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, oraz faktur, o których mowa w ust. 3 pkt 5, obejmują:”,

- pkt 3-5 otrzymują brzmienie:

„3) numer faktury lub innego dowodu;

4) datę wystawienia faktury lub innego dowodu;

5) datę otrzymania faktury lub innego dowodu.”,



c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Dane dotyczące faktur, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 5, mogą obejmować numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur.”,

d) w ust. 5:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Dane dotyczące faktur, o których mowa w ust. 3 pkt 2, obejmują:”,

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy lub usługodawcy, a w przypadku faktury wystawionej przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur - numer identyfikacji podatkowej dostawcy lub usługodawcy;”,

e) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Dane dotyczące faktur, o których mowa w ust. 3 pkt 2, mogą obejmować numer identyfikujący w Krajowym Systemie e-Faktur fakturę VAT RR potwierdzającą nabycie produktów rolnych lub usług rolniczych i fakturę VAT RR KOREKTA, wystawione przy użyciu tego systemu.”,

f) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Dane dotyczące dowodów, o których mowa w ust. 3 pkt 5, obejmują:

1) numer dowodu;

2) datę dowodu;

3) imię i nazwisko lub nazwę dostawcy lub usługodawcy.”,

g) w ust. 8:

- we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „ , o której mowa w ust. 1,”,

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) „VAT RR” - faktura VAT RR potwierdzająca nabycie produktów rolnych lub usług rolniczych i faktura VAT RR KOREKTA;”,

h) w ust. 9 wyrazy „art. 86 ust. 19a ustawy” zastępuje się wyrazami „art. 86 ust. 19aa ustawy”;

5) po § 11b dodaje się § 11c w brzmieniu:

„§ 11c. W okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. ewidencja może nie zawierać numeru identyfikującego fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur wykazywanego zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 1 lit. g.”;

6) w załączniku do rozporządzenia:

a) w części I w pkt 6.1 uchyla się tiret czwarte,

b) w części II:

- w pkt 13 zdanie pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

„Podatnicy ujmują w ewidencji faktury i inne dokumenty lub dowody według daty powstania obowiązku podatkowego. W przypadku zdarzeń wykazywanych w ewidencji na podstawie dowodów zbiorczych podatnicy ujmują je według daty ostatniego zdarzenia objętego tym dowodem.”,

- dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14. Numer identyfikujący fakturę, fakturę VAT RR potwierdzającą nabycie produktów rolnych lub usług rolniczych i fakturę VAT RR KOREKTA, w Krajowym Systemie e-Faktur, jest wykazywany w ewidencji, o ile został on nadany i nastąpiło to do dnia przesłania ewidencji.”.