Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 621

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 23 kwietnia 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 118 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania (Dz. U. z 2024 r. poz. 255) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w ust. 3:

- w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) liczby szkół, szpitali i domów pomocy społecznej;”,

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) uwarunkowań akustycznych wynikających z dokumentów planistycznych, w szczególności z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dopuszczalnych poziomów hałasu wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innych aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie art. 118b i art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, a w razie ich braku - z faktycznego zagospodarowania terenu, o którym mowa w art. 115 ustawy;”,

- w pkt 9 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) sprawdzenia modelu obliczeniowego, tj. porównania rzeczywistych zmierzonych poziomów hałasu z obliczonymi poziomami hałasu, przy czym średni błąd bezwzględny sprawdzenia musi spełniać warunek określony wzorem:

infoRgrafika


gdzie poszczególne symbole oznaczają:

δśr - średni błąd bezwzględny sprawdzenia,

𝐿𝑧𝑚,𝑖 - zmierzony poziom hałasu [dB],

𝐿𝑜𝑏𝑙,𝑖 - obliczony poziom hałasu [dB],

n - liczbę pomiarów porównawczych;”,

- w pkt 11:

- - w lit. a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„szacunkowej liczby lokali mieszkalnych oraz liczby osób zamieszkujących te lokale, a także szacunkowej liczby szkół, szpitali i domów pomocy społecznej na terenach, na których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażonych wskaźnikami LDWN i LN, w każdym z następujących przedziałów przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu podanych w dB, oddzielnie dla hałasu drogowego, szynowego, lotniczego oraz przemysłowego, w tym portowego:”,

- - w lit. b wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„szacunkowej liczby lokali mieszkalnych oraz liczby osób zamieszkujących te lokale, a także szacunkowej liczby szkół, szpitali i domów pomocy społecznej, zagrożonych hałasem wyrażonym wskaźnikiem LDWN, w każdym z następujących przedziałów wartości podanych w dB, oddzielnie dla hałasu drogowego, szynowego, lotniczego oraz przemysłowego, w tym portowego, oraz oddzielnie dla hałasu od głównych dróg, głównych linii kolejowych i głównych lotnisk:”,

- - w lit. c wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„szacunkowej liczby lokali mieszkalnych oraz liczby osób zamieszkujących te lokale, a także szacunkowej liczby szkół, szpitali i domów pomocy społecznej, zagrożonych hałasem wyrażonym wskaźnikiem LN, w każdym z następujących przedziałów wartości podanych w dB, oddzielnie dla hałasu drogowego, szynowego, lotniczego oraz przemysłowego, w tym portowego, oraz oddzielnie dla hałasu od głównych dróg, głównych linii kolejowych i głównych lotnisk:”,

- pkt 13-15 otrzymują brzmienie:

„13) wyników analiz rozkładu hałasu - wyniki analiz rozkładu hałasu przeprowadzonych na wysokościach poszczególnych kondygnacji budynków, w lokalizacjach działań planowanych do realizacji w ciągu 5 lat, licząc od roku przypadającego na uchwalenie programu ochrony środowiska przed hałasem, o których mowa w pkt 14, oddzielnie dla hałasu drogowego, szynowego i przemysłowego, w tym portowego;

14) propozycji działań w zakresie ochrony przed hałasem wynikających z aktualnych i przewidywanych w najbliższym czasie zamierzeń inwestycyjnych dla obszaru miasta oraz wieloletnich prognoz finansowych:

a) planowanych do realizacji w ciągu 5 lat, licząc od roku przypadającego na uchwalenie programu ochrony środowiska przed hałasem, oraz

b) planowanych do realizacji w ciągu 6-10 lat, licząc od roku przypadającego na uchwalenie programu ochrony środowiska przed hałasem, w tym także identyfikacji obszarów, które spełniają kryteria obszarów cichych

- oddzielnie dla hałasu drogowego, szynowego, lotniczego oraz przemysłowego, w tym portowego;

15) oszacowania efektów działań, o których mowa w pkt 14 lit. a - zestawienie efektów, które doprowadzą do zmniejszenia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu oraz zmniejszenia szacunkowej liczby osób dotkniętych szkodliwymi skutkami hałasu w postaci znacznej uciążliwości i znacznych zaburzeń snu, oddzielnie dla hałasu drogowego, szynowego, lotniczego oraz przemysłowego, w tym portowego;”,

- po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

„15a) kosztów działań, o których mowa w pkt 14 lit. a, o ile są dostępne, i efektywności kosztowej tych działań - porównanie kosztów i efektów, o których mowa w pkt 15, o ile są dostępne dane w tym zakresie;”,

- w pkt 16 uchyla się lit. a-d,

b) w ust. 4:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) mapę emisyjną dla dróg i linii kolejowych, która charakteryzuje uśrednione z poprzedniego roku kalendarzowego dobowe natężenie ruchu, z wyszczególnieniem głównych dróg i głównych linii kolejowych;”,

- w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„mapę imisyjną, która charakteryzuje stan akustyczny środowiska, obrazującą poziom hałasu w środowisku na wysokości 4 m nad poziomem terenu, z uwzględnieniem zróżnicowania ukształtowania terenu, stanu i sposobu jego zagospodarowania oraz lokalnych średnich warunków meteorologicznych za okres ostatnich 10 lat wraz z przypisaną liczbą osób, szkół, szpitali i domów pomocy społecznej, zagrożonych hałasem; mapa ujmuje poziom hałasu oddzielnie dla hałasu drogowego, szynowego, lotniczego, przemysłowego, w tym portowego, oraz oddzielnie dla hałasu od głównych dróg, głównych linii kolejowych i głównych lotnisk:”,

- uchyla się pkt 7,

c) w ust. 9 wyrazy „w ust. 4 pkt 2-4 i 7” zastępuje się wyrazami „w ust. 4 pkt 2-4”,

d) w ust. 10 wyrazy „w ust. 4 pkt 2, 6 i 7” zastępuje się wyrazami „w ust. 4 pkt 2 i 6”,

e) w ust. 12 skreśla się wyrazy „i mapy zaludnienia, o których mowa w ust. 4 pkt 7,”,

f) ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz właściwemu marszałkowi województwa są przekazywane w formie elektronicznej także:

1) warstwy, które zawierają dane o:

a) zieleni wysokiej,

b) współczynnikach pochłaniania akustycznego przez grunt (G),

c) budynkach,

d) mostach, wiaduktach i tunelach,

e) propozycjach działań w zakresie ochrony przed hałasem planowanych do realizacji w ciągu 5 lat, licząc od roku przypadającego na uchwalenie programu ochrony środowiska przed hałasem,

f) punktach pomiarowych i punktach obliczeniowych,

g) zaludnieniu, przedstawiające granice jednostek pomocniczych gminy, opracowane z wykorzystaniem danych pochodzących z bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, wraz z przypisaną tym jednostkom liczbą mieszkańców oraz liczbą szkół, szpitali i domów pomocy społecznej, z wyszczególnieniem jednostek pomocniczych gminy gęsto zaludnionej;

2) numeryczny model terenu (NMT) przetworzony na potrzeby mapy;

3) sprawozdania z pomiarów, o których mowa w ust. 3 pkt 9 lit. a.”;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w ust. 4:

- w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) liczby szkół, szpitali i domów pomocy społecznej;”,

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) uwarunkowań akustycznych wynikających z dokumentów planistycznych, w szczególności z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dopuszczalnych poziomów hałasu wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innych aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie art. 118b i art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, a w razie ich braku - z faktycznego zagospodarowania terenu, o którym mowa w art. 115 ustawy;”,

- w pkt 8 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) sprawdzenia modelu obliczeniowego, tj. porównania rzeczywistych zmierzonych poziomów hałasu z obliczonymi poziomami hałasu, przy czym średni błąd bezwzględny sprawdzenia musi spełniać warunek określony wzorem:

infoRgrafika


gdzie poszczególne symbole oznaczają:

δśr - średni błąd bezwzględny sprawdzenia,

𝐿𝑧𝑚,𝑖 - zmierzony poziom hałasu [dB],

𝐿𝑜𝑏𝑙,𝑖 - obliczony poziom hałasu [dB],

n - liczbę pomiarów porównawczych;”,

- w pkt 10:

- - w lit. a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„szacunkowej liczby lokali mieszkalnych oraz liczby osób zamieszkujących te lokale, a także szacunkowej liczby szkół, szpitali i domów pomocy społecznej na terenach, na których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażonych wskaźnikami LDWN i LN, w każdym z następujących przedziałów przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu podanych w dB:”,

- - w lit. b wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„szacunkowej liczby lokali mieszkalnych oraz liczby osób zamieszkujących te lokale, a także szacunkowej liczby szkół, szpitali i domów pomocy społecznej, zagrożonych hałasem wyrażonym wskaźnikiem LDWN, w każdym z następujących przedziałów wartości podanych w dB:”

- - w lit. c wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„szacunkowej liczby lokali mieszkalnych oraz liczby osób zamieszkujących te lokale, a także szacunkowej liczby szkół, szpitali i domów pomocy społecznej, zagrożonych hałasem wyrażonym wskaźnikiem LN, w każdym z następujących przedziałów wartości podanych w dB:”,

- pkt 12-14 otrzymują brzmienie:

„12) wyników analiz rozkładu hałasu - wyniki analiz rozkładu hałasu przeprowadzonych na wysokościach poszczególnych kondygnacji budynków, w lokalizacjach działań planowanych do realizacji w ciągu 5 lat, licząc od roku przypadającego na uchwalenie programu ochrony środowiska przed hałasem, o których mowa w pkt 13, z wyjątkiem hałasu lotniczego;

13) propozycji działań w zakresie ochrony przed hałasem wynikających z aktualnych i przewidywanych w najbliższym czasie zamierzeń inwestycyjnych dla głównych dróg, głównych linii kolejowych i głównych lotnisk oraz wieloletnich prognoz finansowych:

a) planowanych do realizacji w ciągu 5 lat, licząc od roku przypadającego na uchwalenie programu ochrony środowiska przed hałasem, oraz

b) planowanych do realizacji w ciągu 6-10 lat, licząc od roku przypadającego na uchwalenie programu ochrony środowiska przed hałasem;

14) oszacowania efektów działań, o których mowa w pkt 13 lit. a - zestawienie efektów, które doprowadzą do zmniejszenia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu oraz zmniejszenia szacunkowej liczby osób dotkniętych szkodliwymi skutkami hałasu w postaci znacznej uciążliwości i znacznych zaburzeń snu;”,

- po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

„14a) kosztów działań, o których mowa w pkt 13 lit. a, o ile są dostępne, i efektywności kosztowej tych działań - porównanie kosztów i efektów, o których mowa w pkt 14, o ile są dostępne dane w tym zakresie;”,

- pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) informacji na temat dwóch ostatnio uchwalonych programów ochrony środowiska przed hałasem w zakresie rodzaju źródła hałasu zarządzanego przez organ lub podmiot sporządzający strategiczną mapę hałasu:

a) liczba osób objętych działaniami ograniczającymi hałas,

b) zestawienie, opis i oszacowanie efektów zrealizowanych działań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem w powiązaniu z kosztami tych działań,

c) zestawienie i opis uprzednio planowanych działań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, które nie zostały zrealizowane;”,

b) w ust. 5 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„mapę imisyjną, która charakteryzuje stan akustyczny środowiska, obrazującą poziom hałasu w środowisku na wysokości 4 m nad poziomem terenu, z uwzględnieniem zróżnicowania ukształtowania terenu, stanu i sposobu jego zagospodarowania oraz lokalnych średnich warunków meteorologicznych za okres ostatnich 10 lat wraz z przypisaną liczbą osób, szkół, szpitali i domów pomocy społecznej, zagrożonych hałasem:”,

c) ust. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz właściwemu marszałkowi województwa są przekazywane w formie elektronicznej także:

1) warstwy, które zawierają dane o:

a) zieleni wysokiej,

b) współczynnikach pochłaniania akustycznego przez grunt (G),

c) budynkach,

d) mostach, wiaduktach i tunelach,

e) propozycjach działań w zakresie ochrony przed hałasem planowanych do realizacji w ciągu 5 lat, licząc od roku przypadającego na uchwalenie programu ochrony środowiska przed hałasem,

f) punktach pomiarowych i punktach obliczeniowych,

g) kilometrażu dla głównych dróg i głównych linii kolejowych,

h) granicach powiatów;

2) numeryczny model terenu (NMT) przetworzony na potrzeby mapy;

3) sprawozdania z pomiarów, o których mowa w ust. 4 pkt 8 lit. a.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska

1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 995).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1080, 1812 i 1863 oraz z 2026 r. poz. 176, 426, 605 i 607.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-05-11
  • Data wejścia w życie: 2026-05-12
  • Data obowiązywania: 2026-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

