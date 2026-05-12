§ 20.

1. KEN może sporządzić projekt wykazu czasopism w sposób uproszczony.

2. W projekcie wykazu czasopism sporządzanym w sposób uproszczony KEN ujmuje:

1) czasopisma naukowe i materiały z konferencji ujęte w ostatnim wykazie czasopism;

2) czasopisma naukowe, które zostały ujęte w bazach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, i materiały z konferencji, które zostały ujęte w bazach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, po dniu określonym zgodnie z § 6 ust. 4 do celów sporządzenia ostatniego wykazu czasopism;

3) czasopisma naukowe będące przedmiotem projektów finansowanych w ostatnim konkursie w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, o którym mowa w art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ogłoszonym po dniu udostępnienia przez ministra w BIP na jego stronie podmiotowej ostatniego wykazu czasopism.

3. W projekcie wykazu czasopism sporządzanym w sposób uproszczony KEN może ująć czasopisma naukowe, które zostały ujęte w bazach, o których mowa w § 6 ust. 2, po dniu określonym zgodnie z § 6 ust. 4 do celów sporządzenia ostatniego wykazu czasopism, jeżeli posiadają krajową i międzynarodową renomę, wywierają szczególny wpływ na rozwój przypisanych im dyscyplin naukowych oraz spełniają etyczne i naukowe standardy.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, KEN nie ujmuje w projekcie wykazu czasopism czasopisma naukowego będącego przedmiotem projektu finansowanego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, o którym mowa w art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ujętego w ostatnim wykazie czasopism.

5. W przypadku niespełniania przez czasopismo naukowe, o którym mowa w ust. 2, etycznych lub naukowych standardów KEN może nie ująć tego czasopisma w projekcie wykazu czasopism. Nieujęcie czasopisma naukowego w projekcie wykazu czasopism wymaga uzasadnienia.

6. Przed przystąpieniem do sporządzenia projektu wykazu czasopism KEN wskazuje dyscypliny naukowe, do których proponuje przypisać czasopisma naukowe i materiały z konferencji, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 3. KEN może zaproponować przypisanie czasopism naukowych i materiałów z konferencji, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do tych samych dyscyplin naukowych, do których były przypisane w ostatnim wykazie czasopism, albo zaproponować zmianę ich przypisania.

7. Ujęcie czasopism naukowych i materiałów z konferencji, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i ust. 3, w bazach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2, ustala się według stanu na dzień wskazany przez ministra.

8. Czasopismom naukowym, o których mowa w ust. 2 pkt 1, którym w ostatnim wykazie czasopism przypisano punkty:

1) w ramach oceny bibliometrycznej - KEN przypisuje punkty zgodnie z:

a) § 10 ust. 2 na podstawie tego samego wskaźnika wpływu, który był zastosowany przy sporządzaniu tego wykazu, o wartości centylowej aktualnej według stanu na dzień, o którym mowa w ust. 7, z możliwością podwyższenia tej punktacji zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 2 albo jej obniżenia zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 3; przepis § 15 ust. 4 pkt 2 i 3 stosuje się,

b) § 10 ust. 3:

- pkt 1 - w przypadku czasopism niemających wyliczonego wskaźnika wpływu,

- pkt 2 - w przypadku czasopism, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3;

2) w ramach oceny eksperckiej na podstawie § 11 ust. 4 oraz § 13 ust. 5 i 6 albo § 14 ust. 1 - KEN przypisuje tę samą punktację;

3) na podstawie § 15 ust. 1 pkt 1 lit. b - KEN przypisuje tę samą punktację.

9. Materiałom z konferencji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, KEN przypisuje punkty na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 zgodnie z kategorią posiadaną przez konferencję naukową według stanu na dzień, o którym mowa w ust. 7, z możliwością podwyższenia albo obniżenia tej punktacji zgodnie z § 16 ust. 2. Przepis § 16 ust. 3 stosuje się.

10. Czasopismom naukowym, o których mowa w:

1) ust. 2 pkt 2, KEN przypisuje punkty zgodnie z § 10 ust. 2 na podstawie wskaźnika wpływu wybranego zgodnie z § 10 ust. 1, o wartości centylowej aktualnej na dzień, o którym mowa w ust. 7, z możliwością podwyższenia punktacji zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 2 albo jej obniżenia zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 3, a w przypadku gdy czasopismo nie ma wyliczonego wskaźnika wpływu - zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 1; przepis § 15 ust. 4 pkt 2 i 3 stosuje się;

2) ust. 2 pkt 3, KEN przypisuje 20 pkt;

3) ust. 3, KEN przypisuje 20 pkt; przepis § 15 ust. 4 pkt 1 stosuje się.

11. KEN przekazuje ministrowi projekt wykazu czasopism sporządzony w sposób uproszczony wraz z uzasadnieniami, o których mowa w:

1) ust. 5 - w przypadku nieujęcia czasopisma naukowego w tym projekcie;

2) § 15 ust. 4 pkt 1 - w przypadku dodania czasopisma naukowego do tego projektu zgodnie z ust. 3;

3) § 15 ust. 4 pkt 2 albo 3 - w przypadku podwyższenia albo obniżenia punktacji czasopisma naukowego zgodnie z ust. 8 pkt 1 lit. a albo ust. 10 pkt 1;

4) § 16 ust. 3 - w przypadku podwyższenia albo obniżenia punktacji materiałów z konferencji zgodnie z ust. 9.

12. Uzasadnienia przekazane przez KEN zgodnie z ust. 11 są udostępniane w BIP na stronie podmiotowej ministra.

13. Do wykazu czasopism sporządzanego przez ministra na podstawie projektu tego wykazu przekazanego przez KEN zgodnie z ust. 11 stosuje się przepisy § 18 i 19.