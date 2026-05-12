Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 630
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 30 kwietnia 2026 r.
w sprawie sporządzania wykazu wydawnictw monografii naukowych oraz wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
Na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, zwanych dalej „wydawnictwami”,
2) wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, o których mowa w art. 265 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanego dalej „wykazem czasopism”
- oraz ustalania i przypisywania im liczby punktów.
§ 2.
2. Na pierwszej liście KEN ujmuje wydawnictwa, które spełniają etyczne i naukowe standardy wydawnicze dzięki stosowaniu:
1) zasad etyki publikacyjnej mających na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zasad zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE - Committee on Publication Ethics);
2) ustalonej procedury recenzji naukowej dla monografii naukowych, w tym monografii naukowych pod redakcją naukową.
3. Na drugiej liście KEN ujmuje wydawnictwa, które spełniają warunki, o których mowa w ust. 2, oraz:
1) publikują recenzowane monografie naukowe wnoszące istotny wkład w rozwój krajowej nauki;
2) prowadzą politykę wydawniczą przyczyniającą się do upowszechniania monografii naukowych w skali krajowej;
3) stosują jednolite standardy kwalifikowania monografii naukowych do publikacji niezależnie od wniesienia opłaty za publikację i wysokości tej opłaty.
4. Na trzeciej liście KEN ujmuje wydawnictwa, które spełniają warunki, o których mowa w ust. 2, oraz:
1) publikują recenzowane monografie naukowe wnoszące najbardziej istotny wkład w rozwój krajowej nauki lub istotny wkład w rozwój światowej nauki;
2) prowadzą politykę wydawniczą przyczyniającą się do upowszechniania monografii naukowych w skali światowej;
3) zajmują czołową pozycję w opinii środowiska naukowego z uwzględnieniem pozycji zajmowanej w międzynarodowych zestawieniach klasyfikujących wydawnictwa;
4) stosują jednolite standardy kwalifikowania monografii naukowych do publikacji niezależnie od wniesienia opłaty za publikację i wysokości tej opłaty.
5. Ujęcie wydawnictwa na liście, o której mowa w ust. 2-4, wymaga uzasadnienia. Uzasadnienie udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej, zwanym dalej „BIP”, na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej „ministrem”.
§ 3.
1) ust. 2 - 80 punktów;
2) ust. 3 - 140 punktów;
3) ust. 4 - 200 punktów.
2. Projekt wykazu wydawnictw KEN przekazuje ministrowi.
§ 4.
§ 5.
1) nazwę wydawnictwa;
2) Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa;
3) liczbę punktów przypisaną wydawnictwu.
§ 6.
1) czasopisma naukowe, które zostały ujęte w:
a) bazie Scopus - jeżeli posiadają status czasopisma aktywnego, lub
b) którymkolwiek z następujących indeksów bazy Web of Science:
- Science Citation Index Expanded,
- Social Sciences Citation Index,
- Arts & Humanities Citation Index,
- Emerging Sources Citation Index;
2) recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w International CORE Conference Rankings: ICORE, które zostały ujęte w międzynarodowej bazie DBLP Computer Science Bibliography, zwane dalej „materiałami z konferencji”;
3) czasopisma naukowe będące przedmiotem projektów finansowanych w ostatnim konkursie w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, o którym mowa w art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
2. Wykaz czasopism może obejmować także czasopisma naukowe ujęte w co najmniej jednej z następujących międzynarodowych baz:
1) European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+);
2) Directory of Open Access Journals (DOAJ);
3) EBSCO:
a) Academic Search Ultimate,
b) Business Source Ultimate,
c) Humanities Source Ultimate,
d) Applied Science & Technology Source Ultimate,
e) Sociology Source Ultimate;
4) Index Copernicus International: Journal Master List (ICI JML).
3. W przypadku czasopism naukowych ujętych zarówno w bazach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jak i w bazach, o których mowa w ust. 2, albo będących równocześnie przedmiotem projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, do celów związanych ze sporządzaniem wykazu czasopism bierze się pod uwagę wyłącznie ich ujęcie w bazach, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
4. Ujęcie czasopism naukowych i materiałów z konferencji w bazach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2, ustala się według stanu na dzień wskazany przez ministra.
§ 7.
§ 8.
2. W pierwszym etapie KEN:
1) dokonuje oceny bibliometrycznej czasopism naukowych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1;
2) proponuje przypisanie czasopismom naukowym, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 3, dyscypliny naukowej albo dyscyplin naukowych.
3. W drugim etapie członkowie komitetów naukowych, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, zwani dalej „ekspertami”, dokonują oceny eksperckiej czasopism naukowych.
§ 9.
2. Do oceny przyjmuje się następujące wskaźniki wpływu dla czasopism naukowych ujętych w bazach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1:
1) lit. a:
a) Source Normalized Impact per Paper (SNIP),
b) CiteScore,
c) Scimago Journal Rank (SJR);
2) lit. b:
a) Journal Impact Factor,
b) Article Influence,
c) Category Normalized Citation Impact wyliczony z wykorzystaniem artykułów naukowych opublikowanych w okresie 5 lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym ustala się ujęcie czasopism naukowych w bazach według stanu na dzień wskazany zgodnie z § 6 ust. 4,
d) Journal Citation Indicator.
3. Ocena jest dokonywana odrębnie dla każdego wskaźnika wpływu, o którym mowa w ust. 2.
§ 10.
1) jednego wskaźnika - wartość centylową wyliczoną na podstawie wartości tego wskaźnika;
2) więcej niż jednego wskaźnika - medianę wartości centylowych wyliczonych na podstawie wartości wybranych wskaźników.
2. Czasopismom naukowym, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, przypisuje się następujące progi punktowe:
1) 200 punktów, jeżeli wartość centylowa albo mediana wartości centylowych wynosi co najmniej 93;
2) 140 punktów, jeżeli wartość centylowa albo mediana wartości centylowych wynosi co najmniej 75, ale mniej niż 93;
3) 100 punktów, jeżeli wartość centylowa albo mediana wartości centylowych wynosi co najmniej 50, ale mniej niż 75;
4) 70 punktów, jeżeli wartość centylowa albo mediana wartości centylowych wynosi co najmniej 25, ale mniej niż 50;
5) 40 punktów, jeżeli wartość centylowa albo mediana wartości centylowych wynosi mniej niż 25.
3. Czasopismom naukowym, o których mowa w § 6 ust. 1:
1) pkt 1, nieposiadającym wyliczonej wartości wskaźnika wpływu - przypisuje się 40 punktów;
2) pkt 3 - przypisuje się 20 punktów.
§ 11.
2. Ekspert, który dokonał selekcji, o której mowa w ust. 1, wskazuje reprezentowaną przez siebie dyscyplinę naukową, do której proponuje przypisać czasopismo naukowe.
3. Czasopismo naukowe wybrane w wyniku selekcji, o której mowa w ust. 1, podlega opiniowaniu przez innych ekspertów reprezentujących tę samą dyscyplinę naukową co dyscyplina, do której zostało zaproponowane przypisanie tego czasopisma zgodnie z ust. 2.
4. KEN akceptuje ujęcie w projekcie wykazu czasopism czasopisma naukowego, które w ramach opiniowania, o którym mowa w ust. 3, uzyskało przewagę pozytywnych opinii, i przypisuje mu 20 punktów, jeżeli w jej ocenie czasopismo to spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1.
5. KEN sporządza listę czasopism naukowych, o których mowa w ust. 4. Lista zawiera:
1) tytuł czasopisma naukowego;
2) numer ISSN lub e-ISSN czasopisma naukowego, jeżeli zostały nadane;
3) dyscyplinę naukową proponowaną do przypisania czasopismu naukowemu albo dyscypliny naukowe proponowane do przypisania czasopismu naukowemu;
4) uzasadnienie spełniania przez czasopismo naukowe wymagań, o których mowa w ust. 1.
§ 12.
2. Czasopismo naukowe może zostać zakwalifikowane do oceny eksperckiej, jeżeli spełnia następujące warunki:
1) jest istotne dla realizacji celów polityki naukowej państwa;
2) przyczynia się do popularyzacji nauki;
3) posiada ustaloną procedurę recenzji naukowej;
4) przestrzega zasad etyki publikacyjnej zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE - Committee on Publication Ethics).
3. Ekspert reprezentujący dyscyplinę naukową należącą do dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych, dziedziny nauk teologicznych albo dziedziny nauk o rodzinie dokonuje wyboru, o którym mowa w ust. 1, spośród czasopism naukowych:
1) ujętych w bazach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, jeżeli uzna, że punktacja przypisana tym czasopismom zgodnie z § 10 ust. 2 albo ust. 3 pkt 1 nie odzwierciedla ich rzeczywistej pozycji naukowej;
2) o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, jeżeli uzna, że punktacja przypisana tym czasopismom zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 2 nie odzwierciedla ich rzeczywistej pozycji naukowej;
3) ujętych w bazach, o których mowa w § 6 ust. 2, jeżeli uzna, że punktacja przypisana tym czasopismom zgodnie z § 11 ust. 4 nie odzwierciedla ich krajowej i międzynarodowej renomy oraz szczególnego wpływu na rozwój danej dyscypliny naukowej.
4. Ekspert reprezentujący dyscyplinę naukową należącą do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dziedziny nauk rolniczych, dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych albo dziedziny nauk weterynaryjnych dokonuje wyboru, o którym mowa w ust. 1, spośród czasopism naukowych:
1) ujętych w bazach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, nieposiadających wyliczonej wartości wskaźnika wpływu, jeżeli uzna, że punktacja przypisana tym czasopismom zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 1 nie odzwierciedla ich rzeczywistej pozycji naukowej;
2) o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, jeżeli uzna, że punktacja przypisana tym czasopismom zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 2 nie odzwierciedla ich rzeczywistej pozycji naukowej;
3) ujętych w bazach, o których mowa w § 6 ust. 2, jeżeli uzna, że punktacja przypisana tym czasopismom zgodnie z § 11 ust. 4 nie odzwierciedla ich krajowej i międzynarodowej renomy oraz szczególnego wpływu na rozwój danej dyscypliny naukowej.
5. Propozycja zakwalifikowania czasopisma naukowego do oceny eksperckiej wymaga sporządzenia przez eksperta uzasadnienia obejmującego:
1) potwierdzenie spełniania przez to czasopismo wymagań, o których mowa w ust. 2;
2) wskazanie - zgodnie z ust. 3 albo 4 - powodów uznania nieadekwatności punktacji przypisanej temu czasopismu na wcześniejszych etapach oceny.
6. Propozycja zakwalifikowania czasopisma naukowego do oceny eksperckiej wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w ust. 5, podlega zaopiniowaniu przez innych ekspertów reprezentujących tę samą dyscyplinę naukową co ekspert dokonujący wyboru zgodnie z ust. 3 albo 4.
7. KEN akceptuje zakwalifikowanie do oceny eksperckiej czasopisma naukowego, które w ramach opiniowania, o którym mowa w ust. 6, uzyskało przewagę pozytywnych opinii, jeżeli w jej ocenie wskazane w uzasadnieniu, o którym mowa w ust. 5, powody uznania nieadekwatności punktacji przypisanej temu czasopismu na wcześniejszych etapach oceny są słuszne.
8. KEN sporządza listę czasopism naukowych zakwalifikowanych do oceny eksperckiej. Lista zawiera:
1) tytuł czasopisma naukowego;
2) numer ISSN lub e-ISSN czasopisma naukowego, jeżeli zostały nadane;
3) dyscyplinę naukową proponowaną do przypisania czasopismu naukowemu albo dyscypliny naukowe proponowane do przypisania czasopismu naukowemu;
4) uzasadnienie obejmujące:
a) potwierdzenie spełniania przez to czasopismo wymagań, o których mowa w ust. 2,
b) wskazanie - zgodnie z ust. 3 albo 4 - powodów uznania nieadekwatności punktacji przypisanej temu czasopismu na wcześniejszych etapach oceny.
§ 13.
2. Ekspert dokonuje oceny czasopism naukowych ujętych na liście, o której mowa w § 12 ust. 8, które KEN zaproponowała przypisać do reprezentowanej przez niego dyscypliny naukowej.
3. Ocena ekspercka jest dokonywana z uwzględnieniem następujących kryteriów:
1) ujęcie czasopisma naukowego w międzynarodowych bazach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, i wartości wskaźników wpływu, o których mowa w § 9 ust. 2, za które przyznaje się 0-20 punktów;
2) rozpoznawalność czasopisma naukowego i jego znaczenie dla rozwoju dyscypliny naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem jego pozycji w Polsce, za które przyznaje się 0-15 punktów;
3) poziom merytoryczny artykułów naukowych publikowanych w czasopiśmie naukowym, za który przyznaje się 0-20 punktów;
4) publikowanie artykułów naukowych w języku angielskim i umiędzynarodowienie czasopisma naukowego, za które przyznaje się 0-25 punktów;
5) upowszechnianie i popularyzacja przez czasopismo naukowe polskiej nauki, polskiej kultury i myśli technologicznej oraz języka polskiego, za które przyznaje się 0-20 punktów.
4. Ekspert sporządza listę rankingową czasopism naukowych, które zostały przez niego ocenione. Lista zawiera:
1) tytuły czasopism naukowych;
2) numer ISSN lub e-ISSN każdego czasopisma naukowego, jeżeli zostały nadane;
3) sumę punktów przyznanych każdemu czasopismu naukowemu za spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 3.
5. Czasopismu naukowemu przypisanemu do dyscypliny naukowej należącej do dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych, dziedziny nauk teologicznych albo dziedziny nauk o rodzinie przypisuje się następującą punktację wynikającą z wartości centylowej wyliczonej na podstawie średniej pozycji tego czasopisma na listach rankingowych sporządzonych w wyniku oceny poszczególnych ekspertów zgodnie z ust. 4:
1) 200 punktów, jeżeli wartość centylowa wynosi co najmniej 93;
2) 140 punktów, jeżeli wartość centylowa wynosi co najmniej 75, ale mniej niż 93;
3) 100 punktów, jeżeli wartość centylowa wynosi co najmniej 50, ale mniej niż 75;
4) 70 punktów, jeżeli wartość centylowa wynosi co najmniej 25, ale mniej niż 50;
5) 40 punktów, jeżeli wartość centylowa wynosi co najmniej 10, ale mniej niż 25;
6) 20 punktów, jeżeli wartość centylowa wynosi mniej niż 10.
6. Czasopismu naukowemu przypisanemu do dyscypliny naukowej należącej do dziedziny nauk inżynieryjno-technicz-nych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dziedziny nauk rolniczych, dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych albo dziedziny nauk weterynaryjnych przypisuje się następującą punktację wynikającą z wartości centylowej wyliczonej na podstawie średniej pozycji tego czasopisma na listach rankingowych sporządzonych w wyniku oceny poszczególnych ekspertów zgodnie z ust. 4:
1) 70 punktów, jeżeli wartość centylowa wynosi co najmniej 75;
2) 40 punktów, jeżeli wartość centylowa wynosi co najmniej 40, ale mniej niż 75;
3) 20 punktów, jeżeli wartość centylowa wynosi mniej niż 40.
§ 14.
1) na podstawie mediany tych punktów przypisuje temu czasopismu liczbę punktów najbliższą tej medianie, a w przypadku gdy nie jest to możliwe albo gdy nie można ustalić mediany, przypisuje temu czasopismu najwyższą wartość punktów albo
2) dokonuje dodatkowej oceny tego czasopisma, w przypadku gdy nie można ustalić mediany przypisanych punktów, a różnica ich wartości wynosi co najmniej dwa progi punktowe, i przypisuje mu punkty.
2. Sposób przeprowadzenia oceny, o której mowa w ust. 1 pkt 2, i przypisana w jej wyniku punktacja wymagają uzasadnienia.
§ 15.
1) ująć w projekcie wykazu czasopism czasopisma naukowe ujęte w bazach, o których mowa w § 6 ust. 2, które nie zostały wybrane przez ekspertów zgodnie z § 11 ust. 1:
a) wskazując dyscypliny naukowe, do których proponuje przypisać te czasopisma,
b) przypisując tym czasopismom 20 punktów;
2) podwyższyć wartość punktów przypisanych czasopismu naukowemu zgodnie z § 10 ust. 2, § 13 ust. 5 lub 6 albo § 14 ust. 1 maksymalnie o dwa progi punktowe;
3) obniżyć wartość punktów przypisanych czasopismu naukowemu zgodnie z § 10 ust. 2, § 13 ust. 5 lub 6 albo § 14 ust. 1 maksymalnie o dwa progi punktowe;
4) nie ująć w projekcie wykazu czasopism czasopisma naukowego niespełniającego etycznych lub naukowych standardów.
2. KEN może podwyższyć wartość punktów przypisanych czasopismu naukowemu, jeżeli uzna, że wartość ta nie odzwierciedla jego rzeczywistej pozycji naukowej.
3. KEN może obniżyć wartość punktów przypisanych czasopismu naukowemu, jeżeli czasopismo to stosuje nierzetelne praktyki publikacyjne w odniesieniu do publikowanych treści, w szczególności gdy:
1) liczba wydań specjalnych tego czasopisma w roku kalendarzowym poprzedzającym opublikowanie wykazu czasopism jest większa niż liczba wydań tego czasopisma wynikająca z częstotliwości jego ukazywania się lub
2) liczba artykułów naukowych opublikowanych w wydaniach specjalnych tego czasopisma w roku kalendarzowym poprzedzającym opublikowanie wykazu czasopism jest większa niż liczba artykułów naukowych opublikowanych w wydaniach tego czasopisma wynikających z częstotliwości jego ukazywania się.
4. W przypadku:
1) ujęcia czasopisma naukowego w wykazie czasopism i przypisania mu punktów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, KEN sporządza uzasadnienie, w którym wykazuje, że czasopismo to posiada krajową i międzynarodową renomę, wywiera szczególny wpływ na rozwój dyscypliny naukowej, do której zaproponowała przypisać to czasopismo, oraz spełnia etyczne i naukowe standardy;
2) podwyższenia wartości punktów przypisanych czasopismu naukowemu KEN sporządza uzasadnienie, w którym wskazuje powody, dla których punktacja przypisana temu czasopismu zgodnie z § 10 ust. 2, § 13 ust. 5 lub 6 albo § 14 ust. 1 nie odzwierciedla rzeczywistej pozycji naukowej tego czasopisma;
3) obniżenia wartości punktów przypisanych czasopismu naukowemu KEN sporządza uzasadnienie, w którym wskazuje rodzaj i istotność stosowanych przez to czasopismo nierzetelnych praktyk publikacyjnych w odniesieniu do publikowanych treści;
4) nieujęcia czasopisma naukowego w wykazie czasopism KEN sporządza uzasadnienie, w którym wskazuje etyczne lub naukowe standardy, których to czasopismo nie spełnia.
§ 16.
1) przypisuje materiałom z konferencji:
a) 200 punktów, jeżeli konferencja naukowa posiada kategorię A*,
b) 140 punktów, jeżeli konferencja naukowa posiada kategorię A,
c) 70 punktów, jeżeli konferencja naukowa posiada kategorię B,
d) 40 punktów, jeżeli konferencja naukowa posiada kategorię C,
e) 20 punktów, jeżeli konferencja naukowa posiada kategorię Australasian albo Regional
- według International CORE Conference Rankings: ICORE;
2) proponuje przypisanie materiałom z konferencji dyscypliny naukowej albo dyscyplin naukowych.
2. KEN może podwyższyć albo obniżyć punktację przypisaną materiałom z konferencji o maksymalnie dwa progi punktowe w przypadku uznania, że kategoria, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie odzwierciedla rzeczywistej pozycji naukowej konferencji naukowej, uwzględniając znaczenie tych materiałów dla dyscypliny naukowej, do której zaproponowała ich przypisanie.
3. W przypadku podwyższenia albo obniżenia punktacji przypisanej materiałom z konferencji KEN sporządza uzasadnienie wykazujące zaistnienie przesłanek, o których mowa w ust. 2.
§ 17.
1) czasopisma naukowe, którym przypisano punkty zgodnie z:
a) § 10 ust. 2 i 3,
b) § 11 ust. 4
- z uwzględnieniem zmian przypisanej punktacji dokonanych zgodnie z § 13 ust. 5 i 6, § 14 ust. 1 oraz § 15 ust. 1 pkt 2 i 3;
2) czasopisma naukowe, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1;
3) materiały z konferencji, którym przypisano punkty zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 1, z uwzględnieniem zmian przypisanej punktacji dokonanych zgodnie z § 16 ust. 2.
2. Projekt wykazu czasopism wraz z listami, o których mowa w § 11 ust. 5 i § 12 ust. 8, oraz uzasadnieniami, o których mowa w § 14 ust. 2, § 15 ust. 4 i § 16 ust. 3, KEN przekazuje ministrowi. Listy i uzasadnienia są udostępniane w BIP na stronie podmiotowej ministra.
§ 18.
§ 19.
1) tytuł czasopisma naukowego albo materiałów z konferencji;
2) Unikatowy Identyfikator Czasopisma;
3) numer ISSN lub e-ISSN czasopisma naukowego, jeżeli zostały nadane;
4) akronim konferencji naukowej, jeżeli posiada;
5) dyscyplinę naukową albo dyscypliny naukowe przypisane czasopismu naukowemu albo materiałom z konferencji;
6) liczbę punktów przypisaną czasopismu naukowemu albo materiałom z konferencji.
§ 20.
2. W projekcie wykazu czasopism sporządzanym w sposób uproszczony KEN ujmuje:
1) czasopisma naukowe i materiały z konferencji ujęte w ostatnim wykazie czasopism;
2) czasopisma naukowe, które zostały ujęte w bazach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, i materiały z konferencji, które zostały ujęte w bazach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, po dniu określonym zgodnie z § 6 ust. 4 do celów sporządzenia ostatniego wykazu czasopism;
3) czasopisma naukowe będące przedmiotem projektów finansowanych w ostatnim konkursie w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, o którym mowa w art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ogłoszonym po dniu udostępnienia przez ministra w BIP na jego stronie podmiotowej ostatniego wykazu czasopism.
3. W projekcie wykazu czasopism sporządzanym w sposób uproszczony KEN może ująć czasopisma naukowe, które zostały ujęte w bazach, o których mowa w § 6 ust. 2, po dniu określonym zgodnie z § 6 ust. 4 do celów sporządzenia ostatniego wykazu czasopism, jeżeli posiadają krajową i międzynarodową renomę, wywierają szczególny wpływ na rozwój przypisanych im dyscyplin naukowych oraz spełniają etyczne i naukowe standardy.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, KEN nie ujmuje w projekcie wykazu czasopism czasopisma naukowego będącego przedmiotem projektu finansowanego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, o którym mowa w art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ujętego w ostatnim wykazie czasopism.
5. W przypadku niespełniania przez czasopismo naukowe, o którym mowa w ust. 2, etycznych lub naukowych standardów KEN może nie ująć tego czasopisma w projekcie wykazu czasopism. Nieujęcie czasopisma naukowego w projekcie wykazu czasopism wymaga uzasadnienia.
6. Przed przystąpieniem do sporządzenia projektu wykazu czasopism KEN wskazuje dyscypliny naukowe, do których proponuje przypisać czasopisma naukowe i materiały z konferencji, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 3. KEN może zaproponować przypisanie czasopism naukowych i materiałów z konferencji, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do tych samych dyscyplin naukowych, do których były przypisane w ostatnim wykazie czasopism, albo zaproponować zmianę ich przypisania.
7. Ujęcie czasopism naukowych i materiałów z konferencji, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i ust. 3, w bazach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2, ustala się według stanu na dzień wskazany przez ministra.
8. Czasopismom naukowym, o których mowa w ust. 2 pkt 1, którym w ostatnim wykazie czasopism przypisano punkty:
1) w ramach oceny bibliometrycznej - KEN przypisuje punkty zgodnie z:
a) § 10 ust. 2 na podstawie tego samego wskaźnika wpływu, który był zastosowany przy sporządzaniu tego wykazu, o wartości centylowej aktualnej według stanu na dzień, o którym mowa w ust. 7, z możliwością podwyższenia tej punktacji zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 2 albo jej obniżenia zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 3; przepis § 15 ust. 4 pkt 2 i 3 stosuje się,
b) § 10 ust. 3:
- pkt 1 - w przypadku czasopism niemających wyliczonego wskaźnika wpływu,
- pkt 2 - w przypadku czasopism, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3;
2) w ramach oceny eksperckiej na podstawie § 11 ust. 4 oraz § 13 ust. 5 i 6 albo § 14 ust. 1 - KEN przypisuje tę samą punktację;
3) na podstawie § 15 ust. 1 pkt 1 lit. b - KEN przypisuje tę samą punktację.
9. Materiałom z konferencji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, KEN przypisuje punkty na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 zgodnie z kategorią posiadaną przez konferencję naukową według stanu na dzień, o którym mowa w ust. 7, z możliwością podwyższenia albo obniżenia tej punktacji zgodnie z § 16 ust. 2. Przepis § 16 ust. 3 stosuje się.
10. Czasopismom naukowym, o których mowa w:
1) ust. 2 pkt 2, KEN przypisuje punkty zgodnie z § 10 ust. 2 na podstawie wskaźnika wpływu wybranego zgodnie z § 10 ust. 1, o wartości centylowej aktualnej na dzień, o którym mowa w ust. 7, z możliwością podwyższenia punktacji zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 2 albo jej obniżenia zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 3, a w przypadku gdy czasopismo nie ma wyliczonego wskaźnika wpływu - zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 1; przepis § 15 ust. 4 pkt 2 i 3 stosuje się;
2) ust. 2 pkt 3, KEN przypisuje 20 pkt;
3) ust. 3, KEN przypisuje 20 pkt; przepis § 15 ust. 4 pkt 1 stosuje się.
11. KEN przekazuje ministrowi projekt wykazu czasopism sporządzony w sposób uproszczony wraz z uzasadnieniami, o których mowa w:
1) ust. 5 - w przypadku nieujęcia czasopisma naukowego w tym projekcie;
2) § 15 ust. 4 pkt 1 - w przypadku dodania czasopisma naukowego do tego projektu zgodnie z ust. 3;
3) § 15 ust. 4 pkt 2 albo 3 - w przypadku podwyższenia albo obniżenia punktacji czasopisma naukowego zgodnie z ust. 8 pkt 1 lit. a albo ust. 10 pkt 1;
4) § 16 ust. 3 - w przypadku podwyższenia albo obniżenia punktacji materiałów z konferencji zgodnie z ust. 9.
12. Uzasadnienia przekazane przez KEN zgodnie z ust. 11 są udostępniane w BIP na stronie podmiotowej ministra.
13. Do wykazu czasopism sporządzanego przez ministra na podstawie projektu tego wykazu przekazanego przez KEN zgodnie z ust. 11 stosuje się przepisy § 18 i 19.
§ 21.
§ 22.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: M. Kulasek
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 68).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 i 1897, z 2025 r. poz. 619, 620, 621, 622, 1162, 1794, 1837 i 1864 oraz z 2026 r. poz. 187, 203, 328 i 370.
- Data ogłoszenia: 2026-05-12
- Data wejścia w życie: 2026-05-27
- Data obowiązywania: 2026-05-27
