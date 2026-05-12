Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 631
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 4 maja 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe
Na podstawie art. 445 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2025 r. poz. 825, 1014 i 1080 oraz z 2026 r. poz. 26 i 426) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 10 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w celu uczestniczenia w ćwiczeniach i szkoleniach poligonowych - 100 %,”;
2) w § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku otrzymania zaliczki żołnierz jest obowiązany rozliczyć ją niepóźniej niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia krajowej podróży służbowej lub zagranicznej podróży służbowej, w walucie otrzymanej zaliczki albo w walucie polskiej, według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty zaliczki.”;
3) w § 24 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Żołnierzowi, o którym mowa w art. 445 ust. 10 ustawy, diety wypłaca się na podstawie rozkazu zarządzającego podróż służbową, zawierającego wykaz rozpoczętych dób, w których żołnierz wykonywał zadania uprawniające do tych diet, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca kalendarzowego za poprzedni miesiąc kalendarzowy.”.
§ 2.
2. Do wypłaty diet z tytułu podróży służbowych odbytych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy § 24 ust. 5 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
3. Do wypłaty diet z tytułu podróży służbowych rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy § 24 ust. 5 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
§ 3.
Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda
- Data ogłoszenia: 2026-05-12
- Data wejścia w życie: 2026-05-27
- Data obowiązywania: 2026-05-27
