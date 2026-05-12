§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 815 i 1106) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w celu uczestniczenia w ćwiczeniach i szkoleniach poligonowych - 100 %,”;

2) w § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku otrzymania zaliczki żołnierz jest obowiązany rozliczyć ją niepóźniej niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia krajowej podróży służbowej lub zagranicznej podróży służbowej, w walucie otrzymanej zaliczki albo w walucie polskiej, według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty zaliczki.”;

3) w § 24 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Żołnierzowi, o którym mowa w art. 445 ust. 10 ustawy, diety wypłaca się na podstawie rozkazu zarządzającego podróż służbową, zawierającego wykaz rozpoczętych dób, w których żołnierz wykonywał zadania uprawniające do tych diet, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca kalendarzowego za poprzedni miesiąc kalendarzowy.”.