REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 631

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 4 maja 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 445 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2025 r. poz. 825, 1014 i 1080 oraz z 2026 r. poz. 26 i 426) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 815 i 1106) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w celu uczestniczenia w ćwiczeniach i szkoleniach poligonowych - 100 %,”;

2) w § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku otrzymania zaliczki żołnierz jest obowiązany rozliczyć ją niepóźniej niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia krajowej podróży służbowej lub zagranicznej podróży służbowej, w walucie otrzymanej zaliczki albo w walucie polskiej, według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty zaliczki.”;

3) w § 24 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Żołnierzowi, o którym mowa w art. 445 ust. 10 ustawy, diety wypłaca się na podstawie rozkazu zarządzającego podróż służbową, zawierającego wykaz rozpoczętych dób, w których żołnierz wykonywał zadania uprawniające do tych diet, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca kalendarzowego za poprzedni miesiąc kalendarzowy.”.

§ 2.

1. Do rozliczenia zaliczek na krajowe i zagraniczne podróże służbowe wypłaconych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i nierozliczonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy § 23 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

2. Do wypłaty diet z tytułu podróży służbowych odbytych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy § 24 ust. 5 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

3. Do wypłaty diet z tytułu podróży służbowych rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy § 24 ust. 5 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-05-12
  • Data wejścia w życie: 2026-05-27
  • Data obowiązywania: 2026-05-27
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 625

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 8 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 627

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i krajowych laboratoriów referencyjnych do celów przeprowadzania analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej w ramach produkcji w rolnictwie ekologicznym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 628

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 maja 2026 r. w sprawie określenia dłuższego terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 oraz zgłaszania zmian do tych wniosków w 2026 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 629

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 30 kwietnia 2026 r. w sprawie sporządzania wykazu wydawnictw monografii naukowych oraz wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 630

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 30 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 626

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 631

USTAWA z dnia 17 kwietnia 2026 r. o zmianie ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 632

USTAWA z dnia 17 kwietnia 2026 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 633

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 12 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 634

USTAWA z dnia 17 kwietnia 2026 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 635

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 623

USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 624

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 23 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 621

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 622

USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 620

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 619

USTAWA z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 618

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie określenia podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły artystyczne zadań statutowych i programów oraz realizacji przez nauczycieli tych szkół zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 617

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie sposobu składania zgłoszeń, sposobu i trybu komunikacji ze zgłaszającym oraz sposobu i trybu weryfikacji dołączonych do zgłoszenia dokumentów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 616

REKLAMA