Art. 1.

W ustawie z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 308) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Krajowy Ośrodek przedstawia w terminie do dnia:

1) 30 kwietnia danego roku - w przypadku wniosków, o których mowa w art. 12 ust. 1, złożonych w terminie, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1;

2) 30 września danego roku - w przypadku wniosków, o których mowa w art. 12 ust. 1, złożonych w terminie, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2.”;

2) w art. 10:

a) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wysokość rekompensaty, o której mowa w ust. 1, zwanej dalej „rekompensatą”, ustala się jako iloczyn procentowej stawki ustalonej odpowiednio zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 5 albo 6 i kwoty wierzytelności netto za:”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określa corocznie w terminie do dnia 31 maja, w drodze rozporządzenia, procentową stawkę stosowaną do ustalenia wysokości rekompensaty w odniesieniu do wniosków o przyznanie rekompensaty złożonych w terminie, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1, mając na względzie sumę kwot wierzytelności wynikających ze złożonych wniosków o przyznanie rekompensaty w tym terminie oraz wysokość środków finansowych zgromadzonych na Funduszu.”,

c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określa corocznie w terminie do dnia 30 października, w drodze rozporządzenia, procentową stawkę stosowaną do ustalenia wysokości rekompensaty w odniesieniu do wniosków o przyznanie rekompensaty złożonych w terminie, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2, mając na względzie sumę kwot wierzytelności wynikających ze złożonych wniosków o przyznanie rekompensaty w tym terminie oraz wysokość środków finansowych zgromadzonych na Funduszu.”;

3) w art. 12:

a) ust. 1-2 otrzymują brzmienie:

„1. Rekompensatę przyznaje na wniosek producenta rolnego albo grupy, w drodze decyzji administracyjnej, dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego albo grupy, w terminie do dnia:

1) 30 czerwca danego roku - w przypadku wniosków o przyznanie rekompensaty złożonych w terminie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

2) 30 listopada danego roku - w przypadku wniosków o przyznanie rekompensaty złożonych w terminie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2

- z tym że wydanie decyzji o przyznaniu rekompensaty przerywa bieg terminu przedawnienia wierzytelności, o której mowa w art. 11 ust. 1, w dniu, w którym ta decyzja stała się ostateczna.

1a. Rekompensata stanowi:

1) w przypadku producenta rolnego - pomoc de minimis w rolnictwie i jest przyznawana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.),

2) w przypadku grupy - pomoc de minimis i jest przyznawana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023)

- oraz zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

2. Wniosek o przyznanie rekompensaty składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego albo grupy, na formularzu opracowanym przez Krajowy Ośrodek i udostępnionym na jego stronie internetowej, w terminie od dnia:

1) 1 lutego do dnia 31 marca danego roku - w przypadku gdy podmiot skupujący stał się niewypłacalny nie-wcześniej niż 1 stycznia drugiego roku poprzedzającego dany rok i niepóźniej niż 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok;

2) 1 lipca do dnia 31 sierpnia danego roku - w przypadku gdy podmiot skupujący stał się niewypłacalny nie-wcześniej niż 1 stycznia drugiego roku poprzedzającego dany rok i niepóźniej niż 30 czerwca danego roku.”,

b) w ust. 3a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) oświadczenie albo zaświadczenia dotyczące:

a) pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2026 r. poz. 500) - w przypadku producenta rolnego,

b) pomocy de minimis oraz informacje niezbędne do udzielenia pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - w przypadku grupy;”;

4) w art. 17 w ust. 1 uchyla się pkt 1.