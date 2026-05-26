Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 685
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 28 lutego 2026 r.
w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodowym Trybunałem Karnym w sprawie wykonywania wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego, podpisanej w Hadze dnia 3 grudnia 2024 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 9 października 2025 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodowym Trybunałem Karnym w sprawie wykonywania wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego, podpisanej w Hadze dnia 3 grudnia 2024 r. (Dz. U. poz. 1608) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 4 lutego 2026 r. ratyfikował wyżej wymienioną umowę.
Zgodnie z art. 13 umowy wchodzi ona w życie dnia 18 marca 2026 r.
Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski
- Data ogłoszenia: 2026-05-26
- Data wejścia w życie: 2026-05-26
- Data obowiązywania: 2026-05-26
