Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 689

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 21 maja 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 1827), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 lipca 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 976).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 lipca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 976), które stanowią:

„§ 2. W przypadku udzielenia funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej uzupełniającego urlopu macierzyńskiego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dokumentację, o której mowa w § 3 pkt 13 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, uzupełnia się o dokumenty potwierdzające udzielenie uzupełniającego urlopu macierzyńskiego, w terminie 10 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 21 maja 2026 r. (Dz. U. poz. 689)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 22 września 2017 r.

w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej

Na podstawie art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1131, 1423, 1820 i 1863 oraz z 2026 r. poz. 415 i 483) zarządza się, co następuje:

§ 1. Akta osobowe funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, zwane dalej „aktami”, składają się z części A, B i C.

§ 2. W części A akt gromadzi się dokumentację związaną z ubieganiem się o przyjęcie do służby, w szczególności:

1) kwestionariusz osobowy;

2) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne;

3) świadectwa pracy i służby z poprzednich miejsc pracy i służby;

4) orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

§ 3. W części B akt gromadzi się dokumentację dotyczącą nawiązania stosunku służbowego oraz jego przebiegu, w szczególności:

1) dokument potwierdzający złożenie ślubowania;

2) akt mianowania do służby, dokument mianowania na stopień służbowy oraz dokumenty określające stanowisko służbowe, uposażenie i miejsce pełnienia służby;

3) dokumenty potwierdzające przyznanie dodatków do uposażenia zasadniczego;

4) dokumenty potwierdzające zakres realizowanych zadań;

5) dokumenty potwierdzające przebieg służby przygotowawczej;

6) dokumenty potwierdzające złożenie egzaminu kończącego zasadniczy kurs zawodowy albo złożenie egzaminu zawodowego, egzaminu potwierdzającego znajomość języka obcego oraz dokumenty potwierdzające zwolnienie z obowiązku złożenia takich egzaminów;

7) opinie służbowe i oceny okresowe wraz ze złożonymi od nich środkami odwoławczymi oraz rozstrzygnięciami podjętymi przez kierownika jednostki organizacyjnej;

8) dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia specjalistycznego oraz złożenie egzaminu uprawniającego do przeniesienia do wyższego korpusu w Służbie Celno-Skarbowej;

9) dokumenty dotyczące powierzenia mienia z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia;

10) dokumenty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych;

11) dokumenty potwierdzające zmianę warunków pełnienia służby;

12) dokumenty potwierdzające udzielenie wyróżnienia oraz wniosek przełożonego o jego udzielenie;

13)2) dokumenty potwierdzające udzielenie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, uzupełniającego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu wychowawczego, urlopu zdrowotnego, urlopu bezpłatnego oraz urlopu okolicznościowego;

14) orzeczenia lekarskie i orzeczenia komisji lekarskich;

15) roczne karty ewidencji czasu służby;

16) informacje z Krajowego Rejestru Karnego;

17) dokumenty potwierdzające złożenie przyrzeczenia o przestrzeganiu tajemnicy celnej oraz tajemnicy skarbowej;

18) dokumenty potwierdzające zapoznanie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, przyjmowanego do służby w Służbie Celno-Skarbowej z podstawowymi aktami prawa wewnętrznego regulującymi przebieg i organizację służby oraz z prawami i obowiązkami funkcjonariuszy;

19) dokumenty potwierdzające upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oraz potwierdzające przeszkolenie w zakresie informacji niejawnych;

20) zaświadczenia o ukończeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby oraz informację o zapoznaniu funkcjonariusza z przepisami i zasadami dotyczącymi bezpiecznego wykonywania czynności służbowych;

21) dokumenty dotyczące zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego, a w przypadku zajęcia zarobkowego, które nie wymaga zgody kierownika jednostki organizacyjnej, dokumenty potwierdzające, że funkcjonariusz poinformował kierownika jednostki organizacyjnej przed podjęciem tego zajęcia;

22) dokumenty potwierdzające nabycie uprawnień do nagród jubileuszowych, odpraw rentowych albo emerytalnych oraz odprawy pośmiertnej;

23) wyroki i postanowienia sądów administracyjnych oraz sądów powszechnych w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym;

24) opinie i uchwały organów związków zawodowych wydane w indywidualnych sprawach związanych ze stosunkiem służbowym;

25) dokumenty dotyczące przekształcenia stosunku służbowego w stosunek pracy w służbie cywilnej;

26) odpis orzeczenia dotyczącego kary dyscyplinarnej;

27) dokumenty związane z ustaleniem uprawnień do emerytury albo renty;

28) dokumenty dotyczące stosunku do powszechnego obowiązku obrony.

§ 4. W części C akt gromadzi się dokumentację dotyczącą ustania stosunku służbowego, w szczególności:

1) dokumenty stanowiące podstawę zwolnienia ze służby albo wygaśnięcia stosunku służbowego;

2) dokumenty potwierdzające zwolnienie ze służby albo wygaśnięcie stosunku służbowego;

3) kopię wydanego funkcjonariuszowi świadectwa służby.

§ 5. Dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt powinny być ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane. Każda z części akt powinna zawierać pełny wykaz znajdujących się w niej dokumentów.

§ 6. 1. W aktach przechowuje się odpisy lub kopie dokumentów składanych przez funkcjonariusza.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej może żądać od funkcjonariusza oryginałów dokumentów wyłącznie do wglądu lub w celu sporządzenia ich odpisów lub kopii.

§ 7. Akta prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów zostaną dostosowane do przepisów niniejszego rozporządzenia w terminie 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).4)

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów i Gospodarki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 lipca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 976), które weszło w życie z dniem 31 lipca 2025 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3 października 2017 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 października 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 1311 oraz z 2017 r. poz. 742), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379 i 1537).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-05-26
  • Data wejścia w życie: 2026-05-26
  • Data obowiązywania: 2026-05-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

