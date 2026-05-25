§ 1.

1. Laboratoria urzędowe, o których mowa w art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, z późn. zm.), zwane dalej „laboratoriami urzędowymi”, przekazują dane dotyczące wyników przeprowadzonych analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwanemu dalej „Głównym Inspektorem”, do 10 dnia każdego miesiąca, według stanu za poprzedni miesiąc.

2. Laboratoria urzędowe przekazują Głównemu Inspektorowi niezwłocznie dane dotyczące wyników przeprowadzonych analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej:

1) na jego wniosek albo

2) jeżeli wyniki przeprowadzonych analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej wykazały:

a) obecność substancji lub składnika zakazanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym na terytorium Unii Europejskiej lub terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

b) stosowanie technik produkcji niezgodnych z zasadami produkcji ekologicznej, lub

c) przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości dla wykrytej substancji.