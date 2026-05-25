Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 679

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 21 maja 2026 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych dotyczących wyników przeprowadzonych analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1235) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Laboratoria urzędowe, o których mowa w art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, z późn. zm.), zwane dalej „laboratoriami urzędowymi”, przekazują dane dotyczące wyników przeprowadzonych analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwanemu dalej „Głównym Inspektorem”, do 10 dnia każdego miesiąca, według stanu za poprzedni miesiąc.

2. Laboratoria urzędowe przekazują Głównemu Inspektorowi niezwłocznie dane dotyczące wyników przeprowadzonych analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej:

1) na jego wniosek albo

2) jeżeli wyniki przeprowadzonych analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej wykazały:

a) obecność substancji lub składnika zakazanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym na terytorium Unii Europejskiej lub terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

b) stosowanie technik produkcji niezgodnych z zasadami produkcji ekologicznej, lub

c) przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości dla wykrytej substancji.

§ 2.

W przypadku przeprowadzenia analizy, badania i diagnostyki laboratoryjnej przez laboratoria referencyjne, o których mowa w art. 100 rozporządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 1, zwane dalej „laboratoriami referencyjnymi”, laboratoria te przekazują niezwłocznie Głównemu Inspektorowi dane dotyczące wyników przeprowadzonych analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej, wraz z informacją o laboratorium urzędowym, w którym została przeprowadzona pierwsza analiza, pierwsze badanie i pierwsza diagnostyka laboratoryjna.

§ 3.

Laboratoria urzędowe i laboratoria referencyjne przekazują Głównemu Inspektorowi za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej dane dotyczące wyników przeprowadzonych analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz w formacie umożliwiającym wydruk, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Głównego Inspektora.

§ 4.

W przypadku wykrycia błędu w przekazywanych danych dotyczących wyników przeprowadzonych analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej laboratorium urzędowe albo laboratorium referencyjne, które wykryło błąd, dokonuje niezwłocznie jego korekty i przekazuje tę korektę Głównemu Inspektorowi.

§ 5.

Główny Inspektor gromadzi i przetwarza dane dotyczące wyników przeprowadzonych analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej w sposób umożliwiający:

1) sprawowanie nadzoru nad produkcją ekologiczną;

2) zestawianie tych danych z okresów miesięcznych, przy czym w przypadku wykrycia pozostałości środków ochrony roślin lub organizmu genetycznie zmodyfikowanego (GMO) w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2022 r. poz. 546) dane te są zestawiane z okresów rocznych;

3) analizę częstotliwości występowania poszczególnych substancji oraz rodzajów produktów ekologicznych, w których są one wykrywane;

4) ich wydruk.

§ 6.

Główny Inspektor przetwarza dane dotyczące wyników przeprowadzonych analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej przez okres niezbędny do zapewnienia efektywnej kontroli produktów rolnictwa ekologicznego.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie danych dotyczących wyników przeprowadzonych analiz (Dz. U. z 2019 r. poz. 167), które zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1235) utraciło moc z dniem 7 lipca 2025 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-05-25
  • Data wejścia w życie: 2026-05-26
  • Data obowiązywania: 2026-05-26
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

