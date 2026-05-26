§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 października 2019 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. poz. 2013) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „poziom zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz poziom zaawansowania w sześciostopniowej skali poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego” zastępuje się wyrazami „poziom zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego wskazany w podstawie programowej kształcenia ogólnego w sześciostopniowej skali poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego”;

2) w § 14 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „poziom zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz poziom zaawansowania w sześciostopniowej skali poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych” zastępuje się wyrazami „poziom zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego wskazany w podstawie programowej kształcenia ogólnego w sześciostopniowej skali poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych”;

3) w § 15:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „4800 zł” zastępuje się wyrazami „8400 zł”,

- w pkt 1 wyrazy „3600 zł” zastępuje się wyrazami „5600 zł”,

- w pkt 2 wyrazy „1600 zł” zastępuje się wyrazami „2800 zł”,

b) w ust. 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „6000 zł” zastępuje się wyrazami „11200 zł”,

- w pkt 1 wyrazy „4800 zł” zastępuje się wyrazami „8400 zł”,

- w pkt 2 wyrazy „2800 zł” zastępuje się wyrazami „5600 zł”.