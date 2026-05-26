Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 690

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI1)

z dnia 25 maja 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22aw ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 881 i 1019 oraz z 2026 r. poz. 203 i 319) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 października 2019 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. poz. 2013) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „poziom zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz poziom zaawansowania w sześciostopniowej skali poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego” zastępuje się wyrazami „poziom zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego wskazany w podstawie programowej kształcenia ogólnego w sześciostopniowej skali poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego”;

2) w § 14 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „poziom zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz poziom zaawansowania w sześciostopniowej skali poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych” zastępuje się wyrazami „poziom zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego wskazany w podstawie programowej kształcenia ogólnego w sześciostopniowej skali poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych”;

3) w § 15:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „4800 zł” zastępuje się wyrazami „8400 zł”,

- w pkt 1 wyrazy „3600 zł” zastępuje się wyrazami „5600 zł”,

- w pkt 2 wyrazy „1600 zł” zastępuje się wyrazami „2800 zł”,

b) w ust. 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „6000 zł” zastępuje się wyrazami „11200 zł”,

- w pkt 1 wyrazy „4800 zł” zastępuje się wyrazami „8400 zł”,

- w pkt 2 wyrazy „2800 zł” zastępuje się wyrazami „5600 zł”.

§ 2.

Do wniosków o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem 1 czerwca 2026 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2026 r.

Minister Edukacji: wz. K. Lubnauer

1) Minister Edukacji kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-05-26
  • Data wejścia w życie: 2026-06-01
  • Data obowiązywania: 2026-06-01
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

