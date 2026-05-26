Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 690
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI1)
z dnia 25 maja 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
Na podstawie art. 22aw ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 881 i 1019 oraz z 2026 r. poz. 203 i 319) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 6 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „poziom zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz poziom zaawansowania w sześciostopniowej skali poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego” zastępuje się wyrazami „poziom zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego wskazany w podstawie programowej kształcenia ogólnego w sześciostopniowej skali poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego”;
2) w § 14 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „poziom zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz poziom zaawansowania w sześciostopniowej skali poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych” zastępuje się wyrazami „poziom zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego wskazany w podstawie programowej kształcenia ogólnego w sześciostopniowej skali poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych”;
3) w § 15:
a) w ust. 1:
- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „4800 zł” zastępuje się wyrazami „8400 zł”,
- w pkt 1 wyrazy „3600 zł” zastępuje się wyrazami „5600 zł”,
- w pkt 2 wyrazy „1600 zł” zastępuje się wyrazami „2800 zł”,
b) w ust. 2:
- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „6000 zł” zastępuje się wyrazami „11200 zł”,
- w pkt 1 wyrazy „4800 zł” zastępuje się wyrazami „8400 zł”,
- w pkt 2 wyrazy „2800 zł” zastępuje się wyrazami „5600 zł”.
§ 2.
§ 3.
Minister Edukacji: wz. K. Lubnauer
1) Minister Edukacji kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).
- Data ogłoszenia: 2026-05-26
- Data wejścia w życie: 2026-06-01
- Data obowiązywania: 2026-06-01
